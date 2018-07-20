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Компартия Украины под новыми репрессиями
В четверг в офисе Коммунистической партии Украины сотрудники киевской киберполиции провели обыск с целью обнаружения запрещенных законом материалов, сообщает украинский Апостроф.
По данным ресурса, ссылающегося на сообщение МВД, полиция установила, что пользователем IP-адреса, с которого осуществляется администрирование веб-ресурса «kpu.ua», «является партия с подобным названием в сокращенном варианте (КПУ)».
Киберполицейские также установили, что наполнение сайта материалом осуществляется из помещения в городе Киев, «которое находится в пользовании этой политической силы».
Сообщается, что в ходе обыска полицейские обнаружили на рабочих местах сотрудников офиса документы, идентичные тем, что закачиваются на сайт «kpu.ua», и с помощью которых в Сети распространяется запрещенная коммунистическая символика.
Все обнаруженные материалы, а также компьютерная техника и сменные носители информации были изъяты. В ближайшее время они будут отправлены на экспертизу. Сайт КПУ закрыт.
По факту «правонарушения» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (Распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Ранее Минюст подал в административный суд Киева иск о запрете КПУ в связи с тем, что ее символика, устав и название не соответствуют закону о декоммунизации. В декабре 2015 года деятельность партии была запрещена.
По данным ресурса, ссылающегося на сообщение МВД, полиция установила, что пользователем IP-адреса, с которого осуществляется администрирование веб-ресурса «kpu.ua», «является партия с подобным названием в сокращенном варианте (КПУ)».
Киберполицейские также установили, что наполнение сайта материалом осуществляется из помещения в городе Киев, «которое находится в пользовании этой политической силы».
Сообщается, что в ходе обыска полицейские обнаружили на рабочих местах сотрудников офиса документы, идентичные тем, что закачиваются на сайт «kpu.ua», и с помощью которых в Сети распространяется запрещенная коммунистическая символика.
Все обнаруженные материалы, а также компьютерная техника и сменные носители информации были изъяты. В ближайшее время они будут отправлены на экспертизу. Сайт КПУ закрыт.
По факту «правонарушения» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (Распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Ранее Минюст подал в административный суд Киева иск о запрете КПУ в связи с тем, что ее символика, устав и название не соответствуют закону о декоммунизации. В декабре 2015 года деятельность партии была запрещена.
Использованы фотографии: Национальная полиция Украины
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