13:20 20 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Компартия Украины под новыми репрессиями

В четверг в офисе Коммунистической партии Украины сотрудники киевской киберполиции провели обыск с целью обнаружения запрещенных законом материалов, сообщает украинский Апостроф.

Компартия Украины под новыми репрессиями


По данным ресурса, ссылающегося на сообщение МВД, полиция установила, что пользователем IP-адреса, с которого осуществляется администрирование веб-ресурса «kpu.ua», «является партия с подобным названием в сокращенном варианте (КПУ)».




Киберполицейские также установили, что наполнение сайта материалом осуществляется из помещения в городе Киев, «которое находится в пользовании этой политической силы».

Сообщается, что в ходе обыска полицейские обнаружили на рабочих местах сотрудников офиса документы, идентичные тем, что закачиваются на сайт «kpu.ua», и с помощью которых в Сети распространяется запрещенная коммунистическая символика.

Все обнаруженные материалы, а также компьютерная техника и сменные носители информации были изъяты. В ближайшее время они будут отправлены на экспертизу. Сайт КПУ закрыт.



По факту «правонарушения» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (Распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Ранее Минюст подал в административный суд Киева иск о запрете КПУ в связи с тем, что ее символика, устав и название не соответствуют закону о декоммунизации. В декабре 2015 года деятельность партии была запрещена.

Использованы фотографии: Национальная полиция Украины
5

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:53
    А чего они к нацикам сходить в их офисы не хотят ? страшновато как-то ? против власти идти ? а?
    DEZINTO
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:55
      Так у нациков вполне легальная литература. Бзежинский, "Майн кампф" и другие.
      А коммунисты под полом могут и Ленина прятать.
      Shurik70
      1. Logall (Александр) Сегодня, 12:58
        Цитата: Shurik70
        А коммунисты под полом могут и Ленина прятать.

        «С лева молот, с права серп - это наш Советский Герб»☭☭☭
        В Незалежной хоть сей, хоть куй, всё равно репрессии получишь... Если ты не фашист, конечно же...
        Logall
        1. Например Сегодня, 13:07
          Что нет ленина украинского? Не кому бороться с режимом?
          Сдулись коммунисты украинские еще до майдана. Коммунисты были созданы для развала страны. Империю Российскую развалили. СССР и тот развалили. А украину разваливать дальше некуда вот и исчезли коммунисты.
          Например
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:08
            А кто на Украине не сдулся, кроме нациков?
            solzh
  2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:54
    Боятся украинских Коммунистов !
    30 вис
  3. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:54
    О как. В 404 даже киберполицаи есть. Хотя правильнее было назвать их кибербандеровцами...
    Ingvar0401
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:56
      даже киберполицаи есть


      Пришли скопировать всё на флэшку. Очень серьёзные кибернетики ! yes
      DEZINTO
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 12:59
    Хунта закрыла коммунистический сайт, не беда, коммунисты новый сайт откроют. А вот людей, сотрудников осуществлявших поддержку сайта, жалко, замучают их в застенках сбу-гестапо...
    solzh
  5. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:04
    все ближе и ближе к оригинальному 4 рейху
    Не либероид Русский
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:17
    Своих не трогают, у них же нет нацисткой символики...Символика бандеровцев и государства Украина идентичны
    parusnik
Картина дня