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Новая проблема у Индии: "угрожающий безопасности" китайско-пакистанский кабель

В Нью-Дели нашли для себя очередную угрозу безопасности. Ранее этими угрозами считались наличествующие у Китая истребители пятого поколения, а также проблемы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир. Теперь в качестве угрозы назван даже волоконно-оптический кабель, который соединил Китай и Пакистан – те самые страны, которые Индия считает своими главными геополитическими противниками.

Проект связи территории Пакистана с территорией КНР посредством волоконно-оптического кабеля длиной свыше 800 км реализован компанией Huawei Technologies Co. Общая стоимость проекта составила примерно 44 млн долларов. При этом на одном из участков вместе с волоконно-оптическим проходит 172-километровых антенный кабель, который также причисляется к «угрозам» нацбезопасности.

Почему Индию, реализующую собственные высокие технологии в сфере связи, вдруг так взволновало создание новой линии коммуникации между Пакистаном и Китаем?


Новая проблема у Индии: "угрожающий безопасности" китайско-пакистанский кабель


Причина состоит в том, что, по индийской версии, волоконно-оптический кабель будет продлён от города Равалпинди по порта Гвадар (Пакистан). В развитие этого пора Пекин активно вкладывается в течение всех последних лет, что Индия воспринимает в качестве попытки Китая ослабить её в Индийском океане.

В прессе выражают серьёзное беспокойство по поводу сближения Пекина и Исламабада. В частности, говорится о том, что на днях Китай запустил два спутника в интересах Пакистана со стартовой площадки космического центра во Внутренней Монголии. Спутники также рассматриваются как возможный «вариант угрозы».

Складывается впечатление, что в последнее время индийские власти стали излишне мнительными: то российские самолёты не отвечают их запросам, то китайский кабель угрожает безопасности. Вероятно, эти идеи подкидывают для Нью-Дели зарубежные партнёры – в частности, партнёры из США, которые в составе делегации не так давно пытались убедить индийских коллег в необходимости отказаться от самой мысли о закупках ЗРК С-400 у России.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Indianarmy.adgpi
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Комментарии 27

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  1. d1975 Сегодня, 13:24
    Всё идёт по плану , почему не договориться! Окромя танцев -остальное не в зачёт ! laughing
    d1975
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:54
      "Скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты". Новые партнеры из матрасии, точно их работа. "Повезло" индусам! feel
      Egorovich
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 14:21
      в последнее время индийские власти стали излишне мнительными: то российские самолёты не отвечают их запросам, то китайский кабель угрожает безопасности.

      Всё старо как мир : напугай "партнёра", а потом продай ему своё ружьё, потом патроны, смазку и пошло поехало !
      Вероятно, эти идеи подкидывают для Нью-Дели зарубежные партнёры – в частности, партнёры из США
      Starover_Z
      1. andre (Андрей) Сегодня, 14:46
        Всяк кабель ищет с....собаку женскогу полу!!!! И индия кажется будет ею у американских партнеров.
        andre
  2. Тралл Сегодня, 13:25
    Для нас в этой ситуации главное, что Пакистан постепенно выходит из под влияния США.
    Тралл
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:28
      Цитата: Тралл
      Для нас в этой ситуации главное, что Пакистан постепенно выходит из под влияния США.

      Ну да.., а с кабелем или нет, уже не суть важно.... laughing
      MPN
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 13:36
      Цитата: Тралл
      Пакистан постепенно выходит из под влияния США.
      Ответить

      не дадут...пакисташи, та ещё......а вот с ними договориться,чтобы спорные территории отшли под патронат РФ-круто было-бы
      assa67
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 13:37
        ух как обрезали!админ-ты ....бань дальше
        assa67
  3. mihey Сегодня, 13:39
    Индийские пляски все больше напоминают пляски конгресса мерикатосов 6 и тем и этим все кто-то и почему-то угрожает
    mihey
  4. болот Сегодня, 13:39
    Паки не такие высокомерные как индусы,хотя это наверно от каст зависит.От одних запах чистоты ,приправленное легким араматом лаванды и чайной розы от других дикая смесь грязи,пота,дешевой косметики плюс прогорьково сливочного масла.

    Блин у меня нюх как у собаки а вот глаз уже ни как у орла. laughing
    болот
  5. Santos (Александр) Сегодня, 13:39
    Да все очень просто.Правительство Индии так хочет усидеть на двух стульях,что даже третий стул приглядывает.Как в сказке-"Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая ...".Но сами индийцы "конченые жмоты".
    Santos
  6. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 13:50
    То британцы бояться за свой кабель, то индийцы бояться чужого.... Что -то в мире меняется и не в лучшую сторону...
    Topotun
    1. donavi49 Сегодня, 14:02
      Это вполне разумно для Индусов.

      Они один в один - укатают Паков. Нюки последний аргумент - но в принципе переживут (в отличии от Паков). Но вот Китай и Пакистан - это уже смертельная угроза для Индии. Обе страны легко дружат против Индии (Пакистан понятно, Китай имеет значительные территориальные претензии к Индии). И такое уже Индия не вытянет. Поэтому истерики по поводу любого контракта/контакта Пакистана и Китая.
      donavi49
      1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 14:04
        А толку от истерик? Может лучше попытаться стать ПАРТНЕРОМ для Китая? Наверняка можно найти компромисы и взаимные интересы, китайцы вроде не отморозки. Зачем метаться из стороны в сторону?
        Topotun
  7. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:15
    Новая проблема у Индии: "угрожающий безопасности" китайско-пакистанский кабель
    КабЕль??????? Им уже и собачки мешают?
    svp67
  8. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 14:34
    Да и хрен с ними, с индусами! Шибко задницей вертят в разные стороны. Абсолютно ненадёжные партнёры! Да и партнёры ли они?
    pafegosoff
  9. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:41
    Цитата: Egorovich
    "Скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты". Новые партнеры из матрасии, точно их работа. "Повезло" индусам! feel

    американцы ушлые ребята: прекрасно знают как в, Дели"любят" Китай и Пакистан и могут намекнуть: дракон хочет вам бяку делать" . Китай угроза и реальная экономике США,а там такого не любят
    Роялист
  10. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:41
    Вероятно, эти идеи подкидывают для Нью-Дели зарубежные партнёры – в частности, партнёры из США, которые в составе делегации не так давно пытались убедить индийских коллег в необходимости отказаться от самой мысли о закупках ЗРК С-400 у России.

    А может и не Сша это делают, Китай тоже не деревня, окутывает Индию потихоньку в теплую «танчжуан»!...
    Из этого отдела ребята наверно не просто так свой хлеб едят.... what
    XXXIII
  11. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:45
    Цитата: болот
    Паки не такие высокомерные как индусы,хотя это наверно от каст зависит.От одних запах чистоты ,приправленное легким араматом лаванды и чайной розы от других дикая смесь грязи,пота,дешевой косметики плюс прогорьково сливочного масла.

    Блин у меня нюх как у собаки а вот глаз уже ни как у орла. laughing

    А кто есть кто и кто Вам симпатишнее?
    Роялист
    1. болот Сегодня, 14:51
      Цитата: Роялист
      А кто есть кто и кто Вам симпатишнее?

      Паки,по бизнесу.Не юлят да и пять раз в день подмываются.Чем индусы,ежедневно меняющие планы и не смотрящие в глаза,куда то по верх,мол может карму по портить.Да и золото,вот любят его как гарлемские рэп исполнители,ну на фига этим светится.Сам да же обручальное кольцо и "ошейник" не ношу,мало ли может затянет в какой нибудь механизм.
      болот
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:55
    Горячие индийские парни по указке наших западных и ближневосточных партнёров так и рвутся на войнушку с Китаем. Что ж, сами виноваты
    Дормидонт
  13. Шалтай (Александр) Сегодня, 15:04
    А как индусы дерутся друг с другом , лучше-бы этого не видел .Как сурчата возле норы .
    Шалтай
    1. болот Сегодня, 15:17
      Цитата: Шалтай
      А как индусы дерутся друг с другом , лучше-бы этого не видел .Как сурчата возле норы .

      За то как бухают,в прошлом году чуть народ не собрался что бы пресануть.МИД и МВД все это присекло.
      болот
      1. Шалтай (Александр) Сегодня, 15:43
        На водку они слабые . По месту зимней занятости как-то один мужик приезжал , его тут ругать стали часто , а за пару дней до этого 4 спринтера индусов завозили . Рабочие задолбались индийские следы на снегу лопатами ликвидировать . И анекдот - один шар потерял , другой сломал , в первую очередь о них . Один вред мне был от них . Теперь ни чего им не даю , говорю - нет ничего , закрыто .
        Шалтай
        1. болот Сегодня, 15:50
          Цитата: Шалтай
          На водку они слабые

          Да забываются что не в Индии.
          Цитата: Шалтай
          . По месту зимней занятости как-то один мужик приезжал , его тут ругать стали часто , а за пару дней до этого 4 спринтера индусов завозили . Рабочие задолбались индийские следы на снегу лопатами ликвидировать .

          Они дешевый наемные рабочие,дешевле СНГовских,но с ними по осторожнее надо быть им по фигу все.Один фиг в преродится в следующую касту.
          А их бизнесмены,туши свет.На фиг упертые,редко идут даже в их пользу на соглашения,Вот вам Индийский фармкомпании в Казахстане,еще с 1998 года за зываем,а Миталл-это все таки Бритт,мозги не так видать работают.Хотя сейчас у наших нет желания отметать комбинат,хотя за ним оффигенные косяки.
          болот
  14. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:08
    ....... При этом на одном из участков вместе с волоконно-оптическим проходит 172-километровых антенный кабель, который также причисляется к «угрозам»

    То ли я не русский,то ли это что то новое в технике связи...
    HAM
    1. болот Сегодня, 16:21
      Цитата: HAM
      ..... При этом на одном из участков вместе с волоконно-оптическим проходит 172-километровых антенный кабель, который также причисляется к «угрозам» То ли я не русский,то ли это что то новое в технике связи...

      Такие кабеля устанавливают для связи с подводными лодками,низко частотный диапазон.Подобное есть в Киргизии и Белоруссии.
      болот
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