Новая проблема у Индии: "угрожающий безопасности" китайско-пакистанский кабель

В Нью-Дели нашли для себя очередную угрозу безопасности. Ранее этими угрозами считались наличествующие у Китая истребители пятого поколения, а также проблемы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир. Теперь в качестве угрозы назван даже волоконно-оптический кабель, который соединил Китай и Пакистан – те самые страны, которые Индия считает своими главными геополитическими противниками.Проект связи территории Пакистана с территорией КНР посредством волоконно-оптического кабеля длиной свыше 800 км реализован компанией Huawei Technologies Co. Общая стоимость проекта составила примерно 44 млн долларов. При этом на одном из участков вместе с волоконно-оптическим проходит 172-километровых антенный кабель, который также причисляется к «угрозам» нацбезопасности.Почему Индию, реализующую собственные высокие технологии в сфере связи, вдруг так взволновало создание новой линии коммуникации между Пакистаном и Китаем?Причина состоит в том, что, по индийской версии, волоконно-оптический кабель будет продлён от города Равалпинди по порта Гвадар (Пакистан). В развитие этого пора Пекин активно вкладывается в течение всех последних лет, что Индия воспринимает в качестве попытки Китая ослабить её в Индийском океане.В прессе выражают серьёзное беспокойство по поводу сближения Пекина и Исламабада. В частности, говорится о том, что на днях Китай запустил два спутника в интересах Пакистана со стартовой площадки космического центра во Внутренней Монголии. Спутники также рассматриваются как возможный «вариант угрозы».Складывается впечатление, что в последнее время индийские власти стали излишне мнительными: то российские самолёты не отвечают их запросам, то китайский кабель угрожает безопасности. Вероятно, эти идеи подкидывают для Нью-Дели зарубежные партнёры – в частности, партнёры из США, которые в составе делегации не так давно пытались убедить индийских коллег в необходимости отказаться от самой мысли о закупках ЗРК С-400 у России.