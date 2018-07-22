08:05 22 июля

Пенсионная реформа. Арифметика для правительства

16 июня 2018 года правительство Д. А. Медведева внесло законопроект в Государственную думу, предусматривающий повышение пенсионного возраста на 8 лет (до 63 лет) у женщин и на 5 лет (до 65) у мужчин. Премьер-министр заверил, что благодаря реформе пенсия ежегодно будет расти на 1 тыс. рублей в год (1). Неудивительно, что решение правительства оказалось крайне непопулярным: по данным Левада-центра, 89-90% населения относится отрицательно к предстоящей реформе.

Пенсионная реформа. Арифметика для правительства


Майские указы


Чтобы привнести ясность в действия правительства, в первую очередь нужно взглянуть на несколько пунктов майских указов В.В. Путина (2):

— повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);
— обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
— вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%;
— снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации…


Как несложно догадаться, правительство одной реформой пытается решить сразу несколько пунктов майских указов президента. С одной стороны — рост пенсионных выплат, превышающих инфляцию, уже был гарантирован — следовательно, одна из поставленных задач выполнена. С другой — увеличение количества официально трудящихся в экономике страны должно повысить производительность труда, и, соответственно, привести к росту ВВП. В свою очередь, рост ВВП должен положительно сказаться на реальных доходах и снижении уровня бедности населения Российской Федерации. Повышение пенсионного возраста также сократит дефицит в ПФР, тем самым снизив нагрузку на бюджет страны. Сэкономленные средства правительство сможет инвестировать в развитие, опять же, улучшая экономику и положение дел в стране. Конечно же, стоит учесть, что доходы Пенсионного фонда примерно на 40% складываются из межбюджетного трансферта, т.е. 3,28 триллиона рублей было выделено государством в 2018 году на выплату пенсий (3). По прогнозу, доходы федерального бюджета в 2018 году достигнут 16,529 миллиарда рублей (4), следовательно, межбюджетный трансферт в Пенсионный фонд составит 19,8% от всех расходов.

Нужно отметить, что, по данным Росстата, средняя пенсия на 2017 год равнялась 13.304 руб., а в 2018 (по данным на январь-апрель) — 13.337 руб. (5). Т.е. рост составил 33 руб., или 0,248%. На этом фоне увеличение пенсий на 1.000 руб. в месяц даст повод отчитаться правительству о приблизительном росте средней пенсии на 7,5%, что превышает инфляционные ожидания и одновременно означает реальный рост доходов пенсионеров.

Движение в никуда

Наверное, вы уже проследили предсказуемость правительства Д. А. Медведева: одним росчерком пера он решает множество задач и затем может переходить к другим, не менее важным целям. К сожалению, действия правительства являются строго реактивными и совершенно не предвосхищают развитие событий. В этом контексте реактивное мышление или действия можно рассматривать как синоним краткосрочного развития экономики. Проактивное мышление (или действия) несут, в свою очередь, некую идею и цель дальнейшего развития, учитывая будущие изменения в целом.

Термины долгосрочного и краткосрочного развития были введены еще Альфредом Маршаллом (6). Эти понятия имеют кардинальные качественные различия: краткосрочность подразумевает возможность изменения малого количества существующих инструментов экономической политики при прочих равных. В этом случае анализируется непосредственно моментальное влияние изменения факторов на рынок. Долгосрочность же учитывает изменение всех экономических факторов и их воздействие на рынок. При этом нет никакого четкого временного интервала.

Майский указ президента — повышение ожидаемой продолжительности жизни в среднем до 78 лет (к 2024 году) — лёг в основу сегодняшней пенсионной реформы. Эти данные соотносятся с данными высокого прогноза Росстата, опубликованными (измененными) еще 11 февраля 2013 года (7). Отталкиваясь от оптимистичных прогнозов Росстата, правительство украдкой намекает на то, что теперь пенсионный возраст не изменится вплоть до 2030 года. Но что же будет после 2030 года, когда продолжительность жизни вновь вырастет? Правительство будет вынуждено вновь решать абсолютно идентичную проблему: планку пенсионного возраста придется поднимать вновь. Это и есть яркий пример краткосрочного или реактивного мышления, ведь корень проблемы страховой системы Пенсионного фонда останется неразрешенным.

Причина кроется в принципах построения части пенсионной системы. Пенсионная система РФ состоит из двух частей: накопительной (инвестируемой части) и страховой части. Именно страховая часть основана на принципах перераспределения средств между поколениями — принцип Pay-As-You-Go, известный также как принцип солидарности. В связи с естественным увеличением продолжительности жизни населения и низкой рождаемостью (8) средний возраст населения увеличивается из года в год. Другими словами, скорость приращения средней продолжительности жизни находится выше скорости приращения населения. Следовательно, увеличивается нагрузка на страховую часть ПФР. Из-за этого правительство вынуждено выделять всё больше средств на поддержание фонда и, соответственно, меньше средств остается на развитие образования, медицины, инфраструктуры и других направлений.

Фискальная нагрузка на бюджет страны всегда является замедляющим развитие фактором. Поэтому сразу же возникают вопросы не только о строении фонда и о его результативности, а о всей системе в целом, показывающей свою неэффективность и представляющей обузу для бюджета. И в условиях санкций экономике от этого легче не становится.

Наблюдая за тем усердием, с которым проталкивается данная пенсионная реформа, можно предположить, что описываемая логика в разделе «Майские указы» с большой вероятностью отражает настоящее положение дел. Также имеет место иная гипотеза: правительство Д. А. Медведева осознаёт, что В.В. Путин находится свой последний срок на месте президента, и в 2024 году, когда подъем пенсионного возраста еще не завершится, ему (правительству) не придётся отчитываться перед действующим президентом за свои действия.

Также нужно отметить одну очень важную деталь: плавного повышения пенсионного возраста по факту нет.



В таблице (см. выше) приведены официальные данные (9) о том, как будет происходить повышение. Как видно, рождённым в определенном году гражданам сразу же устанавливают новый пенсионный возраст. Более того, в законопроекте №4372п-П12 от 16 июня 2018 года “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий” в приложении 6 к Федеральному закону "О страховых пенсиях" повышение пенсионного возраста для мужчин закончится в 2023 году, а для женщин в 2026 (10).

Интересно, как правительство объяснит разные сроки повышения пенсионного возраста населению страны?

Последствия реформы

Будем основываться на открытых данных Росстата. По окончании пенсионной реформы правительство сэкономит приблизительно 2,3 триллиона рублей. Тем самым оно значительно замедлит рост межбюджетного трансферта, который составит 3,28 триллиона в 2018 году. Но по окончании 2034 года на рынок труда выйдут ещё 14,5-16 миллионов человек. Учитывая, что количество экономически занятого населения в России после кризиса с 2009 до 2017 года (11) выросло всего на 2,73 миллиона человек (12) (рост около 0,43% в год), сложно будет представить, что в последующие годы произойдет прорыв на рынке, и все 14 миллионов человек будут трудоустроены. Чтобы удержать безработицу на уровне 2017 года (5,21%), каждый год в экономике должны появляться примерно по 935-940 тысяч рабочих мест (рост 1,03% в год).

Как видно, заложенный в реформу рост экономически занятого населения почти в 2,4 раза превышает рост между 2009-2017 годами. По предварительным оценкам, при росте рынка труда на 0,5% в год безработица может плавно увеличиться до 12,3—13,3%. Как уже становится ясно, правительство создало для себя непреодолимые препятствия для снижения уровня бедности в 2 раза.

Спасение Пенсионного фонда

К сожалению, основную причину неэффективности пенсионной системы правительство не решило вовсе. Оно всего лишь отодвинуло проблему на следующие 15-20 лет в надежде, что решение найдётся в будущем. Потуги реформирования Пенсионного фонда имели здравое зерно, когда было принято решение о создании накопительной части пенсии. Реализация этого плана была заведомо невозможна из-за дефицита и огромных межбюджетных трансфертов в ПФР. Но есть ли иное решение в данной ситуации?

1. Сокращение дефицита ПФР

Если исключить межбюджетный трансферт в ПФР, его дыра на 2017 год составила бы около 3,49 триллиона рублей. Поступления страховых взносов на 2017 год составили всего-то 4,48 триллиона рублей, и это при том, что экономически занятых на рынке было 72,142 миллиона человек. При средней зарплате в 31.475 рублей в месяц поступления страховых взносов в ПФР должны были составить 5,995 триллиона. Куда делись оставшиеся 1,5 триллиона рублей?

Для достаточно имущих людей предусмотрены льготные ставки в ПФР: если доход не превысил 796.000 рублей (около 66.350 руб. в месяц), ставка отчислений в пенсионный фонд составит 22%. Для доходов свыше предусмотрен пониженный тариф, который составляет всего 10%. Похожим образом устроен и фонд социального страхования: планка установлена на уровне 718.000 рублей. При больших доходах взносы не начисляются вообще. Отмена этих льгот позволит одномоментно сэкономить 1,5 триллиона рублей на межбюджетном трансферте, что составит около 9% всех расходов федерального бюджета.

Вместо анонса “мягкого” повышения пенсионного возраста было бы достаточно анонсировать мягкое повышение ставки взносов в пенсионный фонд до 27% до конца 2034 года. При средней зарплате в 35.000 рублей в 2034 году (13) и при сохранении количества занятых на уровне 2017 года в ПФР поступили бы 8,18 триллиона рублей. Конечно же, данная мера может снизить прибыльность бизнеса, соответственно, и сборы НДС, но 16 лет достаточно для основательной подготовки бизнеса к данным изменениям.

2. Введение прогрессивной ставки НДФЛ

В свете обсуждений повышения подоходного налога до 15% для всех граждан России (14) эффективнее всего станет решение о вводе прогрессивной шкалы налогообложения. На данный момент шкала налогообложения в России является регрессивной. Примером хотя бы являются льготы в страховых отчислениях в зависимости от дохода. Сохранение минимальной ставки в размере 13% и создание ступеней вплоть до 25% для богатых скажется существенно на доходах от налогов. Рассмотрим следующие два примера:

1) повышение ставки до 15% для всех:



2) повышение ставки НДФЛ до 15% для 9-й группы и до 25% для самой богатой группы:



Элементарные подсчеты, основанные на данных 2017 года, указывают на тот факт, что простейший прогрессивный налог значительно эффективнее плоской шкалы налогообложения (на 750 миллиардов рублей), он увеличил бы приток в федеральный бюджет с 3,1 до 5,8 триллиона рублей. Возможно, противники прогрессивной шкалы налогообложения, которые и получают наибольшую зарплату, отметят, что бизнес будет уходить в тень, а ситуация только ухудшится. Но это предположение (именно предположение) должно рассматриваться в первую очередь профессионалами из федеральной налоговой службы. Именно их оценка и возможности должны быть основополагающими для принятия решения о введении прогрессивной шкалы.

Исходя из этих данных, при устранении льгот по страховым пенсионным и социальным отчислениям, а также при введении прогрессивной шкалы налогообложения государство получит дополнительные 5,2 триллиона рублей. Эта сумма, составляющая 31,5% федеральных расходов в 2018 году, позволит полностью покрыть дефицит ПФР. Более того, свободные средства в размере около 2 триллионов рублей можно будет использовать для перехода на настоящую накопительную систему. Самое главное, эти два шага минимизируют нагрузку на основную часть (около 80%) населения страны и не снизят их покупательную способность.

Накопительная система позволит населению создавать свои лицевые счета, на которые будут начисляться реальные, а не калькуляторные, как в случае со страховой системой, отчисления. Любой житель, основываясь на уплаченных взносах в Пенсионный фонд, сможет с высокой точностью рассчитать свою будущую пенсию и, самое главное, эти деньги будут принадлежать именно ему.

Рассмотрим пример накопительного фонда с средней прибыльностью в 4% в год при продолжительности дожития 22 года:



Воспользуемся пенсионным калькулятором страховой пенсии при том же трудовом стаже и доходе. Получится, что пенсионные выплаты составят всего лишь 20202,26 руб. в месяц.

Положительные стороны накопительного фонда можно перечислить в следующих пунктах:

— независимое кредитование государства посредством инвестиций в гособлигации;
— непрямое финансирование развития страны за счёт кредитования государства;
— инфраструктурные вложения;
— снижение или устранение нагрузки на бюджет страны (автономный фонд, не требующий трансфертов);
— внушительное увеличение инвестиций: нужда в привлечение зарубежного капитала снизится почти до нуля.

Заключение. Мнение автора

Итак, как уже становится очевидным, возможность продолжать выплачивать пенсии в полном объеме существует. Для этого не нужно повышать НДС и пенсионный возраст, что в итоге отрицательно скажется на благополучии населения, в особенности первых 8-ми групп работников. Считаю, что есть совершенно иные инструменты и возможности выхода из этой ситуации, вероятно, даже более элегантные и незаметные для рынка решения, чем предложенные в статье. В конце концов, задача социального государства состоит в создании экономической и социальной справедливости, а следовательно, и в перераспределении богатств и правильном их использовании.

К сожалению, наше правительство не даёт внятных объяснений своим действиям и зачастую просто идёт по самому очевидному пути, который, с моей точки зрения, является крайне неэффективным.

Источники
1. ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5290613.
2. ТАСС: http://tass.ru/politika/5182019.
3. РБК: https://www.rbc.ru/economics/25/04/2018/5adf956b9a7947f359a8cea8.
4. ТАСС: http://tass.ru/info/4679765.
5. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-1.htm.
6. Маршалл Альфред. Принципы экономической науки. Книга V, глава 5.
7. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn7.htm.
8. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d1/04-06.htm.
9. ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5290863.
10. Текст законопроекта №4372п-П12 от 16 июня 2018 года: https://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_180618.pdf.
11. В это время был наибольший рост численности занятых на рынке труда.
12. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#.
13. За основу взят пессимистичный сценарий, при котором зарплаты не вырастут до 2034 года.
14. РБК: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/03/22/754520-povishenie-podohodnogo-naloga.
15 и 17. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#.
16 и 18. Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/.
Автор: Станислав Мармута


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Комментарии 26

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 05:22
    Удивил Путин в интервью подниманием порога жизни в России.Оказывается с каждым годом продолжительность жизни будет повышаться.Так ЗАПЛАНИРОВАНО правительством и им лично.Похоже к старости у него самого начинается маразм.Не ожидал такой глупости от него,раньше всегда был адекватен.С какого перепугу жизненный порог увеличится если экология ухудшается,продукты питания по качеству даже близко не подходят в советским стандартам качества,а разве в СССР тяжёлый физический труд не был облегчен механизацией,которая кстати и осталась с тех времён и до сих пор нет ни чего нового, а медицина хоть и поднялась в знаниях и технике но на практике кому от этого в глубинке стало легче?Наоборот она рушится на глазах в плане доступности,бюрократия,перетрубации,и оптимизация,уничтожили все наработки ?????????????????Поехал я на похороны,парень прожил 57 лет.
    Мар.Тира
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:00
      Мар.Тира (Олег) Сегодня, 05:22...Поехал я на похороны,парень прожил 57 лет.

      ... вот Вы и дали ответ на все выкрутасы правительства, касаемых пенс.реформы...
      a.s.zzz888
      1. Vard Сегодня, 06:12
        Основные проблемы впереди... Массовый уход зарплат в серый сектор, резкое увеличение безработицы и стремительное обнищание населения... Похоже именно это цели пенсионной реформы...
        Vard
        1. Iline (Сергей) Сегодня, 07:29
          Что-то мне кажется, что пока в правительстве у руля в правительстве финансисты, а не производственники, то все расчёты, основанные на предполагаемом росте производства и увеличении количества рабочих мест, выглядят смешно. Ну не могут эти спекулянты думать о таких сложных для них вещах. Для них важны деньги из воздуха, здесь и сейчас.
          Сколько выплатило государство банкам в 2014 году для покрытия их неэффективной работы в 2014 году? Проблемы возникли якобы из-за санкций, т.к. эти банки не могли больше брать кредиты на Западе для того, чтобы впаривать их уже в России под немыслимые проценты. Ну и сколько вернули в итоге? Судя по всему - ничего, иначе бы уже бодро отчитались бы.
          А сколько триллионов на те же цели в прошлом году государство проспонсировало? Здравоохранение с культурой отдыхают. Вернутся ли эти деньги в бюджет? Что-то мне спинной мозг подсказывает что нет.
          Пока экономикой рулят эффективные "манагеры", то и будем иметь то, что имеем на данный момент: сначала рвануть тельняшку на груди, и только потом считать последствия этого действия. А последствия весьма печальные получаются.
          Iline
    2. лис Сегодня, 06:10
      Цитата: Мар.Тира
      Поехал я на похороны,парень прожил 57 лет

      на той неделе хоронили парня с нашего отдела...41 год.20 лет выслуги...осенью на пенсию собирался...
      лис
    3. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:10
      Цитата: Мар.Тира
      Удивил Путин в интервью подниманием порога жизни в России.

      Он в начале удивил всех, что пообещал мочить террористов в сортирах, а теперь решил вместе со своим правительством замочить пенсионеров в квартирах. Счётчиками не достали, так нас пенсией решили добить.
      В стране, где увеличивается продолжительность жизни не может быть (согласно Росстата) убыль населения за последние полгода на 147 200 человек. Прогрессивный налог - здорово!!! Но это ударит те самые 1 700 000 элитных россиян, чьи доходы (ежемесячные) выше 100 000 рублей... crying Это же не 23 000 000 граждан, проживающих на черте бедности и нищеты, и не те пенсионеры, чья пенсия около 13 000... fellow
      А ещё предложение, давайте ограничим максимальный размер пенсии (государственного пособия по старости) размерами средней зарплаты... belay Пусть чиновник (прокурор, судья и прочие деловые "людья") получает 100% от заработка, который он себе установил с помощью законов и продажных депутатов, но не выше 37 000... belay Это же какая экономия...А то получается, что при жизни воруют и "щемят" и в старости им чёрную икру на завтрак подавай... stop А может быть чёрный хлеб и вода?
      ROSS 42
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:17
        всё что нужно знать о власти :врут,всегда,всем....
        андрей юрьевич
        1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:24
          Зря "медведёвский монолог" закончился... crying Он не успел назвать фамилии "наших людей", с которыми консультироваться собрался... stop Бьюсь об заклад, что это кудрин, греф, чубайс, кириенко...жалко егорушка почил. Он то за 500 дней всё разгрёб бы... belay
          ROSS 42
          1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 06:42
            Пенсионная реформа. Арифметика для правительства
            А как по мне,так это скорее задачка-головоломка,которую должен решать САМ...
            Дилемма : как не дать чиновникам "ближнего круга",и другим, из более отдалённых "кругов" разворовывать бюджет,и при этом не настроить их против себя ? recourse request

            Будут хотя-бы МЕНЬШЕ воровать, и на пенсию деньги будут, и на другие "ништяки" ещё останется.
            Сепар ДНР
        2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 07:40
          Цитата: андрей юрьевич
          всё что нужно знать о власти :врут,всегда,всем....


          Да говорят,Путина вообще подменили. ТОГДА обещал один,а СЕЙЧАС правит другой...
          Сепар ДНР
        3. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:59
          Цитата: андрей юрьевич
          всё что нужно знать о власти :врут,всегда,всем....

          Где и когда Путин что-то соврал? Он и сейчас против повышения пенсионного возраста.
          "... И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста... ...Почему? Да потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан..."
          Boris55
  2. Ипатий (Валерий) Сегодня, 05:24
    Чо-то у меня дебит с кредитом не сводится: 13 337 средняя пенсия * 42 млн. пенсионеров = 560 млрд. рублей. А где триллионы?
    Ипатий
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:03
      Ипатий (Валерий) Сегодня, 05:24
      Чо-то у меня дебит с кредитом не сводится: 13 337 средняя пенсия * 42 млн. пенсионеров = 560 млрд. рублей. А где триллионы?

      ... ТАМ, совершенно другая арифметика, и другие бухгалтера....у НИХ всё сходится, и главное - про свой карман ОНИ не забыли и не просчитались...
      a.s.zzz888
    2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:14
      13 337 х 42 000 000 х 12 = 6 721 848 000 000 если в словах fellow шесть триллионов семьсот двадцать один миллиард восемьсот сорок восемь миллионов рублей в год ...
      ROSS 42
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 07:13
        Никого наверху не интересуют никакие другие варианты пополнения пенсионного фонда и решения пенсионных проблем, кроме повышения пенсионного возраста. И правительство тупо продавит это повышение. Вопрос решенный и другие мнения никого наверху не интересуют.Вы думаете никто из инициаторов этого повышения не знают, что пополнить пенсионный фонд можно другими методами? Прекрасно знают. НО. Приехала госпожа Кристина Лагард из МВФ и настоятельно рекомендовала начать любые реформы пенсионной системы именно с повышения пенсионного возраста. Почему? А все просто -она мотивировала это тем, что повышение пенсионного возраста преведет к ВНИМАНИЕ! резкому увеличению инвестиционной активности граждан, к резкому увеличению спроса у населения различных банковских инструментов накопления, сбережения и страхования, так как население поймет, что теперь надо самим заботиться о своей старости. Таким образом интерес населения к банковско-финансовым инструментам накопления на старость приведет к резкому скачку доходов банков и других финансовых организаций и вообще положительно скажется на развитии финансового рынка в России. Так, что можете не сомневаться-именно банковско-финансовское лобби и продавливает повышение "пенсионного возраста" в России. И закон об этом будет принят.
        Улиточник N9
    3. Комментарий был удален.
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:57
    Считаю, что есть совершенно иные инструменты и возможности выхода из этой ситуации, вероятно, даже более элегантные и незаметные для рынка решения, чем предложенные в статье.

    ... вероятней всего так оно и есть... только вот к этим "инструментам и возможностям" уже ни кто возвращаться не будет, по крайней мере при этом правительстве... recourse
    a.s.zzz888
    1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:18
      Цитата: a.s.zzz888
      ... вероятней всего так оно и есть... только вот к этим "инструментам и возможностям" уже ни кто возвращаться не будет

      Я знаю эффективные инструменты для появления возможностей и светлых идей в замутнённых поиском лазеек для коррупции мозгах:
      ПМ, АК, ПЕНЬКОВАЯ ВЕРЁВКА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ, ГАЗОВАЯ КАМЕРА, ГИЛЬОТИНА... belay
      ROSS 42
  4. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 06:01
    Может быть для начала правительству стоит отчитаться по следующим вопросам (за 10 последних лет):
    1. Сколько бютжетных денег тратится на содержание чиновников (в абсолютных цифрах, в % к ВВП, в штуках, в % к трудоспособному населению).
    2. Сколько бютжетных денег тратится на экономически необоснованные и/или авантюрные прожеты (типа Роснано и т.д.) и кто за это ответил.
    3. Сколько бютжетных денег было разворовано, выведено в офшоры и т.д. и кто за это ответил.
    4. Сколько подоходного налога и перечислений в пенсионный фонд (поименно и в абсолютных цифрах) заплачено господами из Российского списка Forbs.
    После этого можно и пенсионную реформу обсудить.
    дилетант2
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:05
      дилетант2 (Виктор) Сегодня, 06:01

      ...очень неудобные вопросы, Вы поставили, для "правительства"... там чего только один тихоня-кудрин стОит! ... а таких там - МНОГО! request
      a.s.zzz888
      1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:27
        Там ещё есть такой серый кардинал, как ШОХИН...Ещё та лошадь из ельцинской партии...
        ROSS 42
  5. Strashila (I) Сегодня, 06:19
    Правительство современной России переплюнуло ЦК КПСС... в приказном порядке жителей страны обязали жить. То что фактически половина не будет доживать до указанных сроков мужчин ни кого не смущает... у нас расчет температуры средний по палате 36,6 и все значит здоровы. То что здоровья у человека с годами не добавляется, это факт... который наше правительство отметает и не учитывает. К чему это ведет... росту больничных, но качество медицинских услуг в нашей стране падает из года в год, к врачам попасть все сложнее, пройти бесплатное обследование еще сложнее... это затягивает время постановки диагноза, обострятся хронические заболевания, стоимость лекарств растет... выиграют фарм компании и частные клиники... работать будут на лекарства в прямом смысле. Затраты на мед страхование вырастут... страховщик закричат о назревшем росте отчисления на их услуги... с нова из кармана населения... очередной рост налогов. И собственно ни кто не ответил... а рабочие места где...??? наблюдается тенденция сокращений... но создание новых... редкость. Если не будет уходить старшее поколение... а где работать молодому...???... нет стабильного дохода... нет семей... нет детей... очередная демографическая яма... очередное отсутствие налогоплательщиков. Миграционная политика вообще отдельный вопрос и содержание новых граждан... именно содержание, получая пенсию... льготы, субсидии в России они преспокойно живут у себя на и пользуются тамошними пенсиями... паспорта и гражданство у них ни кто не забирал.
    Strashila
    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 08:04
      Цитата: Strashila
      Правительство современной России переплюнуло ЦК КПСС...

      Путин конечно много хорошего сделал для современной России и это бесспорно, но в настоящее время президент и его либеральная свора утратила позитивный вектор развития страны. Они не могут, не знают, не хотят ничего делать для России. Пора уже услышать слова:
      - я устал, я ухожу...(с)
      Незаменимих у нас нет, мы просто боимся, чтобы не стало хуже. Пусть придут новые люди, настоящие патриоты России. Путин, Медведев, Кудрин, Чубайс, Набиуллина...пусть уйдут на пенсию даже с гарантией неприкосновенности. Хватит топтаться на месте, дальше с ними будет только хуже. Справедливую критику моего комментария запутинцев буду приветствовать.
      Анатоль Клим
  6. Ипатий (Валерий) Сегодня, 06:30
    Цитата: ROSS 42
    13 337 х 42 000 000 х 12 = 6 721 848 000 000 если в словах fellow шесть триллионов семьсот двадцать один миллиард восемьсот сорок восемь миллионов рублей в год ...

    А, точно - встал, но не проснулся. Однако, утверждение, что ПФР тратит на свои нужды буквально 1% сомнительно.
    Ипатий
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:22
    Майский указ президента — повышение ожидаемой продолжительности жизни в среднем до 78 лет (к 2024 году) — лёг в основу сегодняшней пенсионной реформы.
    ....У нас как всегда, пятилетка в три года, досрочное достижение продолжительности жизни выполним...Стоит Ростату дать команду...
    parusnik
  8. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 07:25
    Зачем портить прекрасное, воскресное утро, фотографией, в заголовке статьи?
    Сибирский цирюльник
  9. koksalek Сегодня, 07:48
    повышение возраста похоже стало той красной чертой про которую в кремле так любят говорить. А цитаты из майских указов просто идеально заточены под кремлежителей и их челядь, я их и так и сяк пытаюсь натянуть на тех кто работает со мной ну ни в какую не лезут - и повышение жизни никак и устойчивого (!!??) роста доходов в помине нет и не будет и уровень бедности прогрессирует но его статистикой занизят (все знают как ей можно вертеть) а вхождение в эфемерное число ведущих экономик выгодно только самим кремлежителям.
    Короче все эти кремлевские болтуны напоминают мне птицу Говорун из мультфильма Тайна третьей планеты
    koksalek
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