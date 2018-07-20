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Посол РФ в США: стороны приступили к созданию группы по бизнес-сотрудничеству
Россия и США приступили к работе над созданием совместной группы по сотрудничеству в сфере бизнеса, передает РИА Новости сообщение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Работа уже идет, к ней подключились администрация, министерство и российское посольство, сказал Антонов на дискуссии в клубе «Валдай» по итогам саммита РФ-США, отвечая на вопрос о создании американо-российской группы по бизнес-сотрудничеству.
Однако, по его словам, в процессе работы возникают различные сложности, к которым в первую очередь относится принятый американцами в прошлом году закон, где Россия обозначена противником США. Этот документ (закон «О противодействии противникам Америки через санкции») перекрывает взаимодействие по многим направлениям.
Антонов также заявил о необходимости возобновить общение сторон в формате 2+2 (главы МИД плюс министры обороны обеих стран).
Этот диалог давно пора возобновить, сказал он. Было бы здорово, если бы два министра – Сергей Шойгу и Джеймс Мэттис – встретились и проговорили все проблемы.
Кроме того, на встрече Путина и Трампа были сделаны конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил Антонов.
Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщило, что одним из вариантов урегулирования является проведение в Донбассе референдума. Речь идет о референдуме под эгидой нескольких международных организаций, на котором жители ДНР и ЛНР выскажутся о статусе контролируемых ими территорий. Согласно информации, главы РФ И США решили публично не озвучивать эту идею, чтобы дать Дональду Трампу время на обдумывание.
Также Антонов высказался за сохранение договора о СНВ.
Этот договор нужен, и необходимо думать, что с ним делать, сказал посол. По его мнению, над этим договором можно было бы подумать в рамках «ядерной пятерки». Но вовлечь в этот процесс Китай, Францию и Британию – это очень серьезная проблема. Возможно, в будущем такой шаг будет возможен, отметил он.
Работа уже идет, к ней подключились администрация, министерство и российское посольство, сказал Антонов на дискуссии в клубе «Валдай» по итогам саммита РФ-США, отвечая на вопрос о создании американо-российской группы по бизнес-сотрудничеству.
Однако, по его словам, в процессе работы возникают различные сложности, к которым в первую очередь относится принятый американцами в прошлом году закон, где Россия обозначена противником США. Этот документ (закон «О противодействии противникам Америки через санкции») перекрывает взаимодействие по многим направлениям.
Антонов также заявил о необходимости возобновить общение сторон в формате 2+2 (главы МИД плюс министры обороны обеих стран).
Этот диалог давно пора возобновить, сказал он. Было бы здорово, если бы два министра – Сергей Шойгу и Джеймс Мэттис – встретились и проговорили все проблемы.
Кроме того, на встрече Путина и Трампа были сделаны конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил Антонов.
Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщило, что одним из вариантов урегулирования является проведение в Донбассе референдума. Речь идет о референдуме под эгидой нескольких международных организаций, на котором жители ДНР и ЛНР выскажутся о статусе контролируемых ими территорий. Согласно информации, главы РФ И США решили публично не озвучивать эту идею, чтобы дать Дональду Трампу время на обдумывание.
Также Антонов высказался за сохранение договора о СНВ.
Этот договор нужен, и необходимо думать, что с ним делать, сказал посол. По его мнению, над этим договором можно было бы подумать в рамках «ядерной пятерки». Но вовлечь в этот процесс Китай, Францию и Британию – это очень серьезная проблема. Возможно, в будущем такой шаг будет возможен, отметил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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