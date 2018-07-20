17:26 20 июля
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Посол РФ в США: стороны приступили к созданию группы по бизнес-сотрудничеству

Россия и США приступили к работе над созданием совместной группы по сотрудничеству в сфере бизнеса, передает РИА Новости сообщение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.



Работа уже идет, к ней подключились администрация, министерство и российское посольство, сказал Антонов на дискуссии в клубе «Валдай» по итогам саммита РФ-США, отвечая на вопрос о создании американо-российской группы по бизнес-сотрудничеству.


Однако, по его словам, в процессе работы возникают различные сложности, к которым в первую очередь относится принятый американцами в прошлом году закон, где Россия обозначена противником США. Этот документ (закон «О противодействии противникам Америки через санкции») перекрывает взаимодействие по многим направлениям.

Антонов также заявил о необходимости возобновить общение сторон в формате 2+2 (главы МИД плюс министры обороны обеих стран).

Этот диалог давно пора возобновить, сказал он. Было бы здорово, если бы два министра – Сергей Шойгу и Джеймс Мэттис – встретились и проговорили все проблемы.

Кроме того, на встрече Путина и Трампа были сделаны конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил Антонов.

Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщило, что одним из вариантов урегулирования является проведение в Донбассе референдума. Речь идет о референдуме под эгидой нескольких международных организаций, на котором жители ДНР и ЛНР выскажутся о статусе контролируемых ими территорий. Согласно информации, главы РФ И США решили публично не озвучивать эту идею, чтобы дать Дональду Трампу время на обдумывание.

Также Антонов высказался за сохранение договора о СНВ.

Этот договор нужен, и необходимо думать, что с ним делать, сказал посол. По его мнению, над этим договором можно было бы подумать в рамках «ядерной пятерки». Но вовлечь в этот процесс Китай, Францию и Британию – это очень серьезная проблема. Возможно, в будущем такой шаг будет возможен, отметил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:51
    В данных условиях - мертворожденное дело...
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 13:53
      Ну почему же. Если официальные институты сотрудничества двух государств не работают(бойкотируются, саботируются, санкционируются), то можно пойти путем создания новых.
      Тралл
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:55
      .
      Цитата: svp67
      В данных условиях - мертворожденное дело...
      Да как сказать, для кого то конкретный повод вернуться к былому...
      Этот документ (закон «О противодействии противникам Америки через санкции») перекрывает взаимодействие по многим направлениям
      Однако он не запрещает скупку американских ценных долговых обязательств... Есть с чего начать...
      MPN
      1. Например Сегодня, 14:06
        Цитата: MPN
        не запрещает скупку американских ценных долговых обязательств...

        Следите за прессой... Бумаги распродают с неплохой скоростью
        Например
      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:31
        Цитата: MPN
        .
        Однако он не запрещает скупку американских ценных долговых обязательств... Есть с чего начать...


        Отстаете от жизни, Павел...
        НасРать
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:44
          У нас все бизнесмены под американскими санкциями, так что свистят.
          Rusland
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:45
            Цитата: Rusland
            ... так что свистят.


            Поясните...Кто свистит и по какому поводу?
            НасРать
            1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:20
              Цитата: НасРать
              Цитата: Rusland
              ... так что свистят.


              Поясните...Кто свистит и по какому поводу?

              Два пальца в рот и свистят, голубей гоняют.
              Rusland
    3. Пятница (Сергио) Сегодня, 15:00
      Ну вот и открылась правда о встречи в Финляндии, Путина почесали за ушком, сказали какой он хороший и великий лидер, и лопух открыл рынок России для американского импорта, плюнул на импортозамещение.
      Я ещё обратил внимание на странное шоу в сми, Трампа ругали все кому не лень, а Путина хвалили. Лоха всегда хвалят.
      Пятница
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:02
        Цитата: Пятница
        Лоха всегда хвалят.

        Какой же Вы умный и разумный,все сразу поняли....
        svp67
      2. Knizhnik (Knizhnik) Сегодня, 15:33
        Трампа ругают потому что эту моду в США задают его противники. А Путина хвалят назло Трампу, иначе от этих не дождёшься.
        Knizhnik
      3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 16:32
        Цитата: Пятница
        открыл рынок России для американского импорта, плюнул на импортозамещение.

        А в коробках от "Ножек Буша" вполне может пойти и необходимый нам, но находящийся под санкциями товар. А разрешить торговать можно всем, но некоторые товары так можно обложить налогами и пошлинами, что производитель сам не повезёт !
        Так что кто выиграет от этого шага посмотрим позжее !
        Starover_Z
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:52
    ЖНР -это что, Женевская Народная Республика? ?? fool Исправьте ваши опишки! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:11
      ЖНР - жизненно надорванная республика, очень точно по отношению к ЛДНР.
      Вадим237
    2. SCHMEL (Не в службу...) Сегодня, 14:20
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      ЖНР -это что

      без "опишек" не очень уже интересно lol
      Антов также заявил
      Антов - это кто? laughing
      SCHMEL
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:54
    Как то быстро вдруг с врагом замирились! А консульство наше захваченное "мелочи жизни "?А постоянная кливета на Россию -ерунда, о которой лучше не думать? ??Противно! !!!!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Комментарий был удален.
      1. Например Сегодня, 14:08
        Цитата: Тралл
        США - это враг? Если да, то кому?

        Всем русским.
        История это доказывает.
        Например
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:21
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Как то быстро вдруг с врагом замирились! А консульство наше захваченное "мелочи жизни "?А постоянная кливета на Россию -ерунда, о которой лучше не думать? ??Противно! !!!!!!

      что бы ты не ныл, жалуясь на собственное нищебродство, правительство пытается наладить торговлю и нормальные отношения с США, это не просто, потому, что в противоположных окопах, такие же нытики как ты, но очень богатые - а воевать и постоянно конфликтовать себе дороже ...
      Даже коммунисты всеми силами пытались наладить торговые отношения с США - потому как нужно было догонять капиталистов в экономике, посредством самих капиталистов - Забыл историю своей страны?..
      НасРать
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:55
        Насрать -я не ною, и следи за помелом, а то отдавлю ненароком! Тыкай самого себя чем как и сколько угодно, а к незнакомым людям оброщайся вежливо! !!!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. болот Сегодня, 13:59
    Что,очередный разворот на запад?
    болот
    1. Сержант (Григорий) Сегодня, 14:21
      да развернулись и еще наклонились...
      Сержант
      1. болот Сегодня, 14:23
        А тут наших упрекают,хотя еще с 2008 года дали понять что мы играем в песочнице Китая.И пытаемся вовлечь Россию.
        болот
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:22
      Цитата: болот
      Что,очередный разворот на запад?

      Всё пропало.
      Вам .что бы сделать в жизни выбор,достаточно прочитать одну статью?
      Александр романов
      1. болот Сегодня, 14:25
        Цитата: Александр романов
        Вам .что бы сделать в жизни выбор,достаточно прочитать одну статью?

        Да и предчувствовал,что после встречи с Трампом,будет очередный разворот.
        болот
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:51
          Цитата: болот
          Да и предчувствовал,что после встречи с Трампом,будет очередный разворот.

          И куда же мы повернулись?
          Александр романов
          1. болот Сегодня, 14:55
            Цитата: Александр романов
            И куда же мы повернулись?

            Опять на запад,ведь по существу как европиоидам думаю не приятно общаться с азиатами,ведь вы с ДВ,как вы китайцам относитесь по бытовому уровню.
            болот
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:58
              Цитата: болот
              Опять на запад

              А когда это произошло?
              Тут в США орут,что Трамп предал интересы США.. Скажите,чем вы отличаетесь от рядового американца,который орет о том,что Трам лег под Путина?
              Александр романов
              1. болот Сегодня, 15:10
                Цитата: Александр романов
                Тут в США орут,что Трамп предал интересы США.. Скажите,чем вы отличаетесь от рядового американца,который орет о том,что Трам лег под Путина?

                Тем что не американец.А на счет лег не не лег это ваши измышления от скудной инфы,которую по крохам ваша пресса будет выдавать до второй встречи по осени.

                А ведь 2 поток на запад,уже решен.Хотя есть подачка Китаю ввиде пару газовозов,что не давно причалили портам Китая.
                Вы даже реконструкцией дорог для трассы З Китай и З Европа,не занялись дорога уперлась в Оренгбург..Хотя 2012 году на саммите ШОС подписались,
                болот
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:21
                  Цитата: болот
                  А ведь 2 поток на запад,уже решен.Хотя есть подачка Китаю ввиде пару газовозов,что не давно причалили портам Китая.

                  Вот читая подобный бред,я сразу прощаюсь с человеком и больше никогда на саите с ним общаюсь.
                  Александр романов
                  1. болот Сегодня, 15:27
                    Цитата: Александр романов
                    Вот читая подобный бред,я сразу прощаюсь с человеком и больше никогда на саите с ним общаюсь.

                    Что за бред?Рветись по строительству 2 ветки на запад но по чему не в Китай,что избирательными стали,Европа это разве не запад.Тут и еще пример чуть ниже привели как компания Боинг,титан покупает.Хотя вам как жителю ДВ США на востоке.
                    болот
                    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:47
                      Цитата: болот
                      но по чему не в Китай

                      Я уже прочитал ваше
                      Цитата: болот
                      Хотя есть подачка Китаю
                      Александр романов
  5. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 14:06
    Пустое дело, американцы не пойдут на эти проекты. Что касается решений Трампа то они весьма не последовательны и не постоянны. Что-то вроде я слово дал, я же его и назад взял... А учитывая сколько на него собак вешают....
    Topotun
  6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:09
    Так у нас уже есть бизнес сотрудничество "Компания Ural Boeing Manufacturing (UBM, совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing) в сентябре этого года запустит производство комплектующих для самолетов. Новый завод открывается в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области.

    Объект представляет собой новый производственный цех, который будет работать наряду с существующим заводом UBM, открытым в 2009 году. Как сообщалось ранее, общий объем инвестиций в проект составит 5,5 млрд рублей. На предприятии UBM будут производиться черновая и чистовая механическая обработка титановых штамповок, элементы фюзеляжа планера самолета, элементов конструкций крыла и пилонов, деталей шасси для всех моделей гражданских самолетных программ Boeing, в том числе и новой модели 777Х.

    "Завод открывается в сентябре. От работы этого производства зависит вся технологическая цепочка Boeing", сообщил ТАСС гендиректор "Титановой долины" Артемий Кызласов.

    Напомним, что ВСМПО-АВИСМА – партнер и поставщик сырья и титановых изделий для Boeing с 1997 года. Компании открыли совместное предприятие с равными долями собственности – Ural Boeing Manufacturing, расположенное в Верхней Салде. Оно выполняет обработку титановых штамповок для самолетов Boeing 787-8 и 787-9 Dreamliner, а также для Boeing 777.

    "Титановая долина" одна из девяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России. Ее приоритетные отрасли: производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отраслей, производство медицинских изделий"
    Вадим237
  7. Million (Влад) Сегодня, 14:16
    Получится как всегда:американцы поимеют выгоду,а наши-похлопывание по плечу....А Антонов еще и спляшет под ржание американских партнеров
    Million
  8. 3vs Сегодня, 14:28
    Надеюсь, Анатолий Антонов будет министром иностранных дел в новом правительстве.
    .
    3vs
  9. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 15:54
    Приятная новость. Даже у нас в начале 80-х годов были с США направления по совместным работам (Минрадиопром СССР). Хотя наше министерство они считали особо опасным для них. Мне тогда приходилось бывать в США. А как встречали!
    мичман
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:44
      Тогда,они нас уважали и побаивались,в отличии от нынешних времен
      Сибирский цирюльник
  10. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 15:55
    Бизнес-сотрудничество в рамках американских санкций?
    Не надоел еще это цирк? Одну руку пингвины протягивают, чтобы пощечину залепить, другую, - якобы для приветствия. Верите им?
    Или тут уже "наши" подсуетились, - "... хоть тушкой, хоть чучелом..."
    Rostislav
  11. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 16:36
    Что-то я не понял. Нашим "власть имущим" уже не хватает имеющихся каналов связи с начальством? Решили перевести всё на официальное положение?
    Стройбат запаса
  12. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:42
    Глупо выглядим.. ( у нашего дип. Представительства арестовывают недвижимость, выгоняют из нее, выгоняют дипломатов,а мы с "бизнесом"лезем к ним, чуть ли не назойливо.. ((
    Сибирский цирюльник
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