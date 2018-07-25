

Танк-мост ТМ-34 в походном положении. Мост уложен на крышу корпуса. Фото Russianarms.ru



Другой ТМ-34, имеющий заметные внешние отличия. Фото Wwii.space



Вид на правый борт и корму, заметны трапы на корпусе. Фото "Техника – молодежи"



Мост в рабочем положении. Фото "Техника – молодежи"



Танк-мост заехал в ров и готов обеспечить прохождение другой техники. Фото "Техника – молодежи"



Единственное известное изображение работы моста ТМ-34. Фото "Техника – молодежи"

По материалам:

http://russianarms.ru/

http://wwii.space/

Танк-мост // Техника – молодежи, 1943. №2-3.

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2005. – Т. 2. 1941–1945.

Барятинский М.Б. Т-34. Лучший танк Второй мировой. – М.: Яуза, Эксмо, 2006.

Готовясь к будущей войне Красная Армия, заказывала разнообразные боевые и вспомогательные машины, в том числе для инженерных войск. Перевооружение затронуло множество сфер, но в области танковых мостоукладчиков так и не удалось получить желаемые результаты. По этой причине важнейший вопрос пришлось решать уже во время войны, причем в самых тяжелых условиях. Ответом на актуальные вызовы и нужды армии стал танк-мост ТМ-34.Следует напомнить, что работы по созданию мостоукладчиков на танковых шасси начались еще в середине тридцатых годов. Были созданы несколько проектов подобной техники на базе танков Т-26, БТ и Т-28, однако они не дали желаемых результатов. Большая часть новой техники не справилась с испытаниями и поэтому не пошла в серию. Некоторые собранные прототипы были опробованы в условиях Советско-финской войны. Машина ИТ-28 получила одобрение военных, но появилась слишком поздно. Из-за нападения Германии ее серийное производство так и не началось.Тем не менее, войскам требовались различные средства преодоления препятствий, и инженеры продолжали работу. Оригинальное предложение в области танковых мостов появилось в конце осени 1942 года в блокадном Ленинграде. Его автором был инженер-полковник Г.А. Федоров, в то время служивший на 27-м ремонтном заводе Ленинградского фронта. Предприятие занималось обслуживанием и восстановлением армейской бронетехники, и некоторые отремонтированные машины можно было использовать в новой роли.По задумке Г.А. Федорова, некоторые из средних танков Т-34-76, в первую очередь непригодные для службы в исходном качестве, следовало оснащать специальным оборудованием сравнительно простой конструкции. На корпусе машины должен был располагаться качающийся колейный мост, при помощи которого она могла бы обеспечить преодоление препятствий другой техникой. Инициативный проект отличался простотой и не предъявлял никаких особых требований. Выпуск инженерных машин нового типа можно было освоить даже в условиях блокады.Согласно известным данным, проект Г.А. Федорова получил одобрение и был принят к реализации. Уже до конца 1942 года завод №27 собрал первые машины нового типа. Эту технику обозначили как «танк-мост ТМ-34». Иные названия, обозначения или прозвища неизвестны.В соответствии с предложением инженер-полковника, серийный танк, проходящий ремонт, должен был лишаться штатной башни и основных агрегатов боевого отделения. Также на шасси следовало устанавливать набор различных агрегатов, в том числе крупный колейный мост. Такая архитектура танка-моста позволяла обойтись минимальными переделками имеющихся шасси, что было критически важным в условиях блокады. При этом получившаяся инженерная машина могла решать все поставленные задачи.В качестве основы для ТМ-34 предлагалось использовать серийные средние танки, имевшиеся в наличии у 27-го ремонтного завода. Несмотря на установку новых агрегатов, конструкция базового шасси не менялась. Танк сохранял броневой корпус из листов толщиной до 45 мм, расположенных с рациональными углами наклона. Компоновка так же не изменялась, хотя центральный отсек, ранее являвшийся боевым отделением, теперь можно было использовать для установки инженерного оборудования. Без учета новых внешних агрегатов корпус сохранял исходный внешний вид.В корме танка-моста должен был находиться дизельный двигатель В-2-34 мощностью 500 л.с., стандартный для танков семейства Т-34. Через главный фрикцион сухого трения крутящий момент поступал на четырехступенчатую коробку передач, и через нее уходил на механизм поворота. Также танк имел одноступенчатые бортовые передачи. По мере серийного производства трансмиссия машин Т-34 дорабатывалась, и потому точный состав оснащения танков-мостов установить невозможно.Сохранялась имеющаяся ходовая часть с подвеской Кристи на вертикальных пружинах. На каждом борту имелось по пять крупных опорных катков, переднее направляющее колесо и заднее ведущее. Как показывают сохранившиеся фотографии, танк-мост ТМ-34 мог оснащаться катками отличающейся конструкции, что было связано с особенностями ремонта и имеющимися ограничениями.Перестраиваемый танк лишался штатной башни с 76-мм пушкой и пулеметом. В некоторых источниках упоминается, что часть машин ТМ-34 сохраняла башни, однако установка нового специального оснащения резко сокращала углы горизонтальной наводки. Внимательное изучение конструкции оригинального моста позволяет утверждать, что такие данные не соответствуют действительности. Габариты башен, даже компактных ранних, не соответствовали ограничениям, накладываемым конструкцией вновь разработанного моста.На бортах лобовой части корпуса перестраиваемого танка предлагалось монтировать металлические опоры, собранные из нескольких деталей разной формы. Последние были подняты на значительную высоту над корпусом; в походном положении на них должна была лежать передняя часть моста. Некоторые танки-мосты не имели такого оснащения. В корме корпуса, на уровне моторного отсека, появился шарнир для монтажа подвижного моста. Наклонный кормовой лист стал основой для пары дополнительных трапов. Они фиксировались на корпусе жестко и опускались на уровень днища.Собственно мост для новой инженерной машины отличался достаточной простотой. В его основе были две продольные боковые балки сложной формы, собранные из листового металла и профилей. Их передняя часть отличалась меньшей высотой, а сзади находился усиленный агрегат увеличенных габаритов. Боковые балки соединялись несколькими поперечными перемычками в единую прямоугольную конструкцию. Сверху на них монтировался настил колейного типа.При помощи несложного шарнира готовый мост предлагалось устанавливать на корпусе базового шасси. В походном положении мост лежал на крыше и передних опорах (при их наличии). Конструкция новых агрегатов позволяла менять положение моста, поднимая его над корпусом или опуская на опоры. Как было организовано управление мостом – неизвестно. Вероятно, шасси получило новые гидравлические агрегаты, устанавливавшиеся на месте боевого отделения или над моторным отсеком.Установка моста требовала удалить с базового танка башню с пушечно-пулеметным вооружением. При этом такая переделка не затрагивала пулеметную установку лобового листа. Это позволяет предполагать, что танки-мосты ленинградской сборки сохраняли один из пулеметов ДТ, который можно было использовать для самообороны. Также экипаж мог иметь личное стрелковое оружие и несколько гранат.Состав экипажа ТМ-34 точно неизвестен. Вероятно, управлять машиной должны были два или три танкиста. В передней части корпуса сохранялось рабочее место механика-водителя, оснащенное характерным люком лобового листа. Рядом с ним мог располагаться командир-стрелок, в том числе имеющий средства управления мостом.Танковое шасси, несмотря на удаление старых агрегатов и установку новых, сохраняло прежние габариты. Его длина не превышала 6 м при ширине 3 м и высоте менее 2 м. Как изменилась масса машины в сравнении с базовым танком – неизвестно.Габариты моста в плане почти совпадали с размерами танка. Его длина, без учета кормовых трапов, достигала 6-6,5 м при ширине около 3 м. Таким образом, танк-мост ТМ-34 мог помогать различной отечественной бронетехнике, в первую очередь средним танкам Т-34.Согласно задумке инженер-полковника Федорова, новый танк-мост должен был обеспечивать преодоление ряда препятствий, встречающихся на пути бронетехники. Прежде всего, речь шла о противотанковых рвах и эскарпах. Сопровождая боевые бронированные машины, ТМ-34 должен был подходить к препятствию и заезжать в него, вплотную приближаясь к противоположному откосу. После этого следовало поднять мост на требуемый угол – так, чтобы его передняя часть оказалась на одном уровне с верхней площадкой. В таком положении мост фиксировался, обеспечивая возможность прохода той или иной техники.Танк или любая другая машина должна была подходить к ТМ-34 сзади и заезжать на его кормовые наклонные трапы. Через них можно было попасть на основной настил моста и по нему проехать на верхнюю площадку, преодолев препятствие. По известным данным, конструкция танка-моста позволяла преодолевать по нему препятствия шириной до 12 м глубиной от 2,2 до 4,5 м. В случае с наиболее широкими препятствиями между мостом и площадкой мог оставаться значительный промежуток, и потому бронемашинам пришлось бы использовать свои «умения» по преодолению траншей.Проект танка-моста был предложен осенью 1942 года, и вскоре ремонтный завод №27 освоил сборку такой техники. С имевшихся в наличии средних танков снимали лишние агрегаты, после чего комплектовали их средствами монтажа моста и собственно мостом. Сохранившиеся материалы позволяют утверждать, что конструкция готовых изделий зависела не только от проекта, но и от возможностей предприятия-производителя. Как следствие, разные танки-мосты одной серии могли иметь заметные отличия того или иного рода. В частности, известно о существовании ТМ-34 без передних опор для перевозки моста. Кроме того, подобные опоры на разных танках могли иметь отличающуюся конструкцию.За декабрь 1942 года и несколько первых месяцев следующего 1943-го ленинградский ремонтный завод №27 переоборудовал по новому проекту некоторое количество имевшихся танков Т-34. Точное их количество неизвестно, но, по всей видимости, собрали лишь несколько машин. Армия нуждалась в подобной технике, но ей не требовались десятки и сотни танков-мостов.Вероятно, ТМ-34 официально не были приняты на вооружение. Такая техника выпускалась малой серией в интересах одного из фронтов, но запуск полномасштабного производства на других предприятиях не планировался.Согласно отрывочным сохранившимся данным, танки-мосты ТМ-34 ограниченно использовались на Ленинградском фронте и помогали другой технике перемещаться по пересеченной местности. Однако обстановка на этом фронте никак не способствовала частому и массовому использованию инженерной техники. Кроме того, имея специфический облик и особую конструкцию, машины ТМ-34 могли сталкиваться с определенными проблемами в ходе эксплуатации и работы на поле боя.Подробные сведения об эксплуатации и боевой работе танков-мостов 27-го завода не сохранились. Вероятно, они могли найти применение и помочь наступлению своих войск, а также поспособствовать снятию блокады. Тем не менее, нельзя исключать, что немногочисленные инженерные машины со временем были потеряны в разных боях.Последние сообщения об инженерных танках-мостах относятся к первым месяцам 1943 года. После этого новые данные о подобной технике не появлялись. Почему – остается только гадать. Впрочем, известна примерная судьба всех собранных ТМ-34. Ни одна из подобных машин не дожила до настоящего времени. По всей видимости, они либо погибли в бою, либо были разобраны за ненадобностью. Утилизировать их могли как во время Великой Отечественной войны, так и после.К началу войны в парке техники Красной Армии отсутствовали серийные и массовые танковые мостоукладчики, способные обеспечить передвижение войск по пересеченной местности и помочь им преодолеть различные препятствия. Недостаток инженерных средств приводил к появлению инициативных разработок, одной из которых был танк-мост ТМ-34. Известно, что в годы войны советские инженеры и военные в инициативном порядке предложили и реализовали несколько подобных проектов, но ТМ-34 оказался единственной инженерной машиной с несбрасываемым мостом. Позже похожие идеи были реализованы на новом технологическом уровне.