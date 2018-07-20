17:28 20 июля
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Украинский «Нафтогаз» готов примириться с «Газпромом» на своих условиях

«Нафтогаз» готов к мировому соглашению, но только по новым судебным искам к «Газпрому», передает РИА Новости заявление коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко.



Он подчеркнул, что по принятым к настоящему моменту судом решениям «мирные переговоры» невозможны – надо было договариваться раньше, когда окончательные вердикты еще не были вынесены.


При этом по новым арбитражным делам «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» выплатить во внесудебном порядке $12 млрд. Таковой, по мнению Киева, является компенсация в рамках нового иска по газовому транзиту.

Требования украинской стороны обоснованы, и она уверена в своей правоте, заявил Витренко.

В начале недели министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что в ходе трехсторонних переговоров в Германии с участием представителей Еврокомиссии поднимался вопрос о мировом соглашении между «Газпромом» и «Нафтогазом», однако никаких решений по этому поводу принято не было. Возможно, к обсуждению этого вопроса вернутся в октябре.

Ранее гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял о готовности рассмотреть предложения российской стороны по мировому соглашению, но только при условии, что оно не помешает переговорам по новому контракту на транзит газа через территорию Украины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:51
    Что и требовалось доказать. Йододефицитникам намекнули - отзовите свои дебильные исковые требования и тогда, возможно, будете и дальше подворовывать. Но нет же. Клопы возомнили себя мамонтами
    Дормидонт
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:55
      Возможно, к обсуждению этого вопроса вернутся в октябре.
      Не поздновато? Там уж до марта нет ни чего останется.... what
      MPN
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:48
        Если нужно, то через немцев диалог начнут... На любых уже условиях!
        Logall
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:57
          Александр hi Этот тянитолкай будет бодаться как минимум полгода-год...Ну а там посмотрим что они нам такого могут предложить от чего нельзя отказаться..
          Цитата: Logall
          Если нужно, то через немцев диалог начнут... На любых уже условиях!
          210окв
          1. Alban Сегодня, 16:23
            Цитата: 210окв
            Этот тянитолкай будет бодаться как минимум полгода-год...Ну а там посмотрим что они нам такого могут предложить от чего нельзя отказаться..

            Верно подмечено Дмитрий , Киев сейчас хвостом начнет вертеть ,но им верить нельзя ..Надеюсь наши уже научены горьким опытом переговоров по газу с этими прохиндеями..
            Для народа украинского газа не жалко , а вот эти кровавые русофобы ведь воровать начнут
            Alban
            1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 16:47
              Цитата: Alban
              Для народа украинского газа не жалко ,

              Вам, может быть, и не жалко. Вот за свой счет и делитесь. Много купите? А я думаю, каждый потребитель должен оплачивать полученные ресурсы. Украинский тем более. Не захочет? Они знают, как греться.
              ARES623
      2. Чёрный Сегодня, 16:30
        Муть какая то. Нафта одно заявляет, Газмяс - другое.
        Чёрный
    2. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 16:04
      Клопы громко сказано. Скорее блохи.
      seti
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:12
        Пусть тренируются в словоблудии, газ наш, время на нашей стороне.
        Rusland
  2. Например Сегодня, 14:51
    Россия поставляет европе газ и платит за это украине миллиарды. Так постановили европейцы.
    Наши продолжают судиться.
    МОЛОДЦЫ. love это сарказм.

    Снова лишь Поклонская против?
    Например
    1. РядовойСА Сегодня, 15:15
      допустим вы (Россия) продаете через торговую сеть (Европа) яблоки/ботинки/..... а вашего транспорта хватает только довести товар от предприятия/сада до склада. А от склада до прилавка товар везет торговая сеть. Как вы думаете она это сделает бесплатно или все таки назначит какую то цену?
      РядовойСА
      1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 15:30
        Довезти до прилавка не проблема. В этом-то и фишка. Вопрос времени
        marlin1203
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:44
        Цитата: РядовойСА
        ...а вашего транспорта хватает только довести товар от предприятия/сада до склада. А от склада до прилавка товар везет торговая сеть. Как вы думаете она это сделает бесплатно или все таки назначит какую то цену?...

        Маленько не так.
        Производитель (мы), наш товар (яблоки/ботинки) - от предприятия/сада собираемся везти на новеньких, приобретённых за собственные средства, автомобилях. В дороге всё опломбировано, фуры (новой конструкции) не дают погибнуть урожаю, из кузова (рефрижератора) на обочину ничего не летит, товар в полном объёме поставляется потребителю.
        Есть болезный, которому было позволено за плату довозить продукцию от склада до прилавка. В силу чрезвычайной жадности и вороватости, болезный не вкладывался в своё авто - оно выработало свой ресурс, рефрижераторы не позволяли сохранить товар при транспортировке, а грузы перевозимые в кузове доставлялись к прилавку не в полном объёме, по дороге часть товара (яблоки/ботинки), "оказывалась" в сарае жуликоватого перевозчика. Поэтому производитель решил отказаться от фирмы прокладки, которая ничего, кроме головной боли и убытков не приносила.
        Как Вы думаете, вменяемый производитель будет свой товар по собственной логистике, на собственном новеньком транспорте поставлять или будет и дальше платить болезному, возомнившему себя с телегой прицепленной к сгнившему "запору", незаменимым звеном в цепочке предприятие-потребитель?
        Андрей К
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:01
          Думаете у нас "вменяемый производитель"?Тут даже не в "Газпроме" вопрос,а в политике.Может и отдадут убыткам часть транзита.
          Цитата: Андрей К
          Цитата: РядовойСА
          ...а вашего транспорта хватает только довести товар от предприятия/сада до склада. А от склада до прилавка товар везет торговая сеть. Как вы думаете она это сделает бесплатно или все таки назначит какую то цену?...

          Маленько не так.
          Производитель (мы), наш товар (яблоки/ботинки) - от предприятия/сада собираемся везти на новеньких, приобретённых за собственные средства, автомобилях. В дороге всё опломбировано, фуры (новой конструкции) не дают погибнуть урожаю, из кузова (рефрижератора) на обочину ничего не летит, товар в полном объёме поставляется потребителю.
          Есть болезный, которому было позволено за плату довозить продукцию от склада до прилавка. В силу чрезвычайной жадности и вороватости, болезный не вкладывался в своё авто - оно выработало свой ресурс, рефрижераторы не позволяли сохранить товар при транспортировке, а грузы перевозимые в кузове доставлялись к прилавку не в полном объёме, по дороге часть товара (яблоки/ботинки), "оказывалась" в сарае жуликоватого перевозчика. Поэтому производитель решил отказаться от фирмы прокладки, которая ничего, кроме головной боли и убытков не приносила.
          Как Вы думаете, вменяемый производитель будет свой товар по собственной логистике, на собственном новеньком транспорте поставлять или будет и дальше платить болезному, возомнившему себя с телегой прицепленной к сгнившему "запору", незаменимым звеном в цепочке предприятие-потребитель?
          210окв
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:57
    Все ЗАКОНОМЕРНО. И старт этим требованиям дал Стокгольмский арбитраж. Отказав России получить с Украины недоимки, за принцип "бери или плати", он подтвердил требование Украины за "качай или плати". Эти 12 лярдов и есть, то что желает получить Украина с России за возможные не доплаты за 2018 и 2019 годы, до момента прекращения контракта. Так, что действия "Газпрома" по досрочному разрыву контракта с Украиной - правильны
    svp67
  4. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:02
    У них там на Украине что происходит? Не иначе как повальная дебилизация? Ведь каких то полтора года осталось. Потом их ржавая труба никому не нужна будет.
    NF68
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:08
      Исполняют ЦУ фашингтонскага обкома. Ибо как ещё Ивропу подсадить на меринкаский сжиженный газ
      Дормидонт
      1. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:34
        Цитата: Дормидонт
        Исполняют ЦУ фашингтонскага обкома. Ибо как ещё Ивропу подсадить на меринкаский сжиженный газ


        Бездари они. Плохих исполнителей нашли американцы.
        NF68
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:18
      Цитата: NF68
      У них там на Украине что происходит?

      Говорят Беркут в 2014 распылил экспериментальный газ ,под названием "Дуpачок".
      Александр романов
      1. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:35
        Цитата: Александр романов
        Цитата: NF68
        У них там на Украине что происходит?

        Говорят Беркут в 2014 распылил экспериментальный газ ,под названием "Дуpачок".


        Да за просто. И Джейн Псаки тому живой свидетель.
        NF68
  5. РядовойСА Сегодня, 15:07
    Во времена СССР много работал на севере с хохлами. Более жадных и завистливых людей (примерно 60-70% от общей массы) трудно себе представить. Прошло столько времени, а они не устают доказывать эту, уже ставшую аксиомой истину.
    РядовойСА
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 15:19
      Украинский «Нафтогаз» готов примириться с «Газпромом» на своих условиях
      Неужели ещё остались у нас должностные лица, которые верят в порядочность и честность "деятелей" Нафтогаза? fool
      Теренин
    2. 933454818 (Иван Иванов) Сегодня, 15:56
      Я вам смешней расскажу-в 80-х работал в геологической партии в Узбекистане.Там работал бригадиром проходчиков украинец-западенец .Работал уже лет 10.Купил на Западной Украине большой дом,машину и еще тысяч 50-60 у него на книжке было.В 1983-м решил уезжать на Украину-заработал,хватит.С пол-года расплевывался типа "Да чтоб я тут еще жил,пыль глотал,да низачто" В марте 1984-го уехал.И что вы думаете-через год вернулся-говорит "Лучше я в тайге с волками буду жить,чем на Украине с украинцами" вот как-то так...
      933454818
  6. Bauer Сегодня, 15:11
    Немецкий Институт развития / Deutsches Institut fuer Entwicklungspolitik, выяснил, что каждый третий украинец
    такой же дол6оёб, как и два предыдущих. То же самое подтвердили и британские ученые.
    Bauer
  7. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 15:42
    Да Украина будет выставлять свои миллиардные иски, да же если им будут поставлять газ бесплатно. Они считают, что Россия должна им газ на халяву и еще приплачивать. Послушаешь их так им все, что то должны.)))
    jncnfdybr
  8. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 15:50
    Во губы раскатали! Надо Украину заставить заплатить за все предприятия и НИИ, которые мы ей создавали. Лично все 19 предприятий Минрадиопрома СССР, подведомственные мне до 1989 года ликвидированы. А стоимость только основных фондов триллионы дол. США.
    мичман
  9. Vard Сегодня, 16:30
    Самое интересное.. судя по последним событиям... может и прокатить... Я так понял юристы у Газпрома чьи-то дети...
    Vard
  10. Xander (Александр) Сегодня, 16:38


    Прям классика laughing
    Xander
  11. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 16:43
    поднимался вопрос о мировом соглашении между «Газпромом» и «Нафтогазом», однако никаких решений по этому поводу принято не было. Возможно, к обсуждению этого вопроса вернутся в октябре.

    Ну а там консультации, согласования, и прочая бюрократия... а дальше. 2019 и СП-2
    рус-5819
  12. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 16:57
    А не послать ли всю дуркаину в..анус..И оккупировать.....
    нафанаил
  13. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 17:26
    Обвиняемый на суде: "Я готов примириться с убитым мною"
    pafegosoff
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