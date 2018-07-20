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Украинский «Нафтогаз» готов примириться с «Газпромом» на своих условиях
«Нафтогаз» готов к мировому соглашению, но только по новым судебным искам к «Газпрому», передает РИА Новости заявление коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко.
Он подчеркнул, что по принятым к настоящему моменту судом решениям «мирные переговоры» невозможны – надо было договариваться раньше, когда окончательные вердикты еще не были вынесены.
При этом по новым арбитражным делам «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» выплатить во внесудебном порядке $12 млрд. Таковой, по мнению Киева, является компенсация в рамках нового иска по газовому транзиту.
Требования украинской стороны обоснованы, и она уверена в своей правоте, заявил Витренко.
В начале недели министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что в ходе трехсторонних переговоров в Германии с участием представителей Еврокомиссии поднимался вопрос о мировом соглашении между «Газпромом» и «Нафтогазом», однако никаких решений по этому поводу принято не было. Возможно, к обсуждению этого вопроса вернутся в октябре.
Ранее гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял о готовности рассмотреть предложения российской стороны по мировому соглашению, но только при условии, что оно не помешает переговорам по новому контракту на транзит газа через территорию Украины.
Он подчеркнул, что по принятым к настоящему моменту судом решениям «мирные переговоры» невозможны – надо было договариваться раньше, когда окончательные вердикты еще не были вынесены.
При этом по новым арбитражным делам «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» выплатить во внесудебном порядке $12 млрд. Таковой, по мнению Киева, является компенсация в рамках нового иска по газовому транзиту.
Требования украинской стороны обоснованы, и она уверена в своей правоте, заявил Витренко.
В начале недели министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что в ходе трехсторонних переговоров в Германии с участием представителей Еврокомиссии поднимался вопрос о мировом соглашении между «Газпромом» и «Нафтогазом», однако никаких решений по этому поводу принято не было. Возможно, к обсуждению этого вопроса вернутся в октябре.
Ранее гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял о готовности рассмотреть предложения российской стороны по мировому соглашению, но только при условии, что оно не помешает переговорам по новому контракту на транзит газа через территорию Украины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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