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Шойгу рассказал о ходе перевооружения войск
В пятницу в ходе Единого дня приемки военной продукции министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за второй квартал 2018 года российский ОПК поставил в войска более 600 новых единиц военной и специальной техники.
В частности, по его словам, военным переданы 11 самолетов различного класса, 5 вертолетов (Ми-8МТВ-5, поставлены досрочно), 36 РЛС разных модификаций и три корабля, в том числе разведывательный корабль «Иван Хурс» и МРК «Вышний Волочек».
Кроме того, подразделения в плановом порядке получали автомобильную и инженерную технику, авиационное вооружение, боеприпасы и средства связи.
Министр отметил, что большинство современных образцов оружия будет показано на Международном форуме «Армия-2018», где все желающие смогут ознакомиться с их техническими и боевыми возможностями.
Что касается капитального строительства, то в первом полугодии введены в эксплуатацию 1281 здание и сооружение, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В свою очередь директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров сообщил, что очередная партия Ми-8МТВ-5-1 уже прошла все предусмотренные контрактом испытания и готова к передаче военному ведомству. Он отметил, что на этих машинах установлена новая система создания пассивных помех, а также предусмотрены места для установки бортовых комплексов обороны.
Сообщается также, что специалисты ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил» приступили к отработке бортовых системы первого опытного самолета Ил-112В. По завершении этих работ, воздушное судно будет передано для «наземных частотных испытаний и цикла аэродромных отработок».
В частности, по его словам, военным переданы 11 самолетов различного класса, 5 вертолетов (Ми-8МТВ-5, поставлены досрочно), 36 РЛС разных модификаций и три корабля, в том числе разведывательный корабль «Иван Хурс» и МРК «Вышний Волочек».
Кроме того, подразделения в плановом порядке получали автомобильную и инженерную технику, авиационное вооружение, боеприпасы и средства связи.
Министр отметил, что большинство современных образцов оружия будет показано на Международном форуме «Армия-2018», где все желающие смогут ознакомиться с их техническими и боевыми возможностями.
Что касается капитального строительства, то в первом полугодии введены в эксплуатацию 1281 здание и сооружение, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В свою очередь директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров сообщил, что очередная партия Ми-8МТВ-5-1 уже прошла все предусмотренные контрактом испытания и готова к передаче военному ведомству. Он отметил, что на этих машинах установлена новая система создания пассивных помех, а также предусмотрены места для установки бортовых комплексов обороны.
Сообщается также, что специалисты ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил» приступили к отработке бортовых системы первого опытного самолета Ил-112В. По завершении этих работ, воздушное судно будет передано для «наземных частотных испытаний и цикла аэродромных отработок».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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