17:25 20 июля
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Шойгу рассказал о ходе перевооружения войск

В пятницу в ходе Единого дня приемки военной продукции министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за второй квартал 2018 года российский ОПК поставил в войска более 600 новых единиц военной и специальной техники.



В частности, по его словам, военным переданы 11 самолетов различного класса, 5 вертолетов (Ми-8МТВ-5, поставлены досрочно), 36 РЛС разных модификаций и три корабля, в том числе разведывательный корабль «Иван Хурс» и МРК «Вышний Волочек».


Кроме того, подразделения в плановом порядке получали автомобильную и инженерную технику, авиационное вооружение, боеприпасы и средства связи.

Министр отметил, что большинство современных образцов оружия будет показано на Международном форуме «Армия-2018», где все желающие смогут ознакомиться с их техническими и боевыми возможностями.

Что касается капитального строительства, то в первом полугодии введены в эксплуатацию 1281 здание и сооружение, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В свою очередь директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров сообщил, что очередная партия Ми-8МТВ-5-1 уже прошла все предусмотренные контрактом испытания и готова к передаче военному ведомству. Он отметил, что на этих машинах установлена новая система создания пассивных помех, а также предусмотрены места для установки бортовых комплексов обороны.

Сообщается также, что специалисты ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил» приступили к отработке бортовых системы первого опытного самолета Ил-112В. По завершении этих работ, воздушное судно будет передано для «наземных частотных испытаний и цикла аэродромных отработок».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:41
    В Армии России пока порядок, а в стране медвежий беспорядок и беспредел.
    Egorovich
    1. Громобой Сегодня, 15:51
      Цитата: Egorovich
      В Армии России пока порядок, а в стране медвежий беспорядок.

      Порядок и готовность армии познаётся только в войне.Красная Армия (весна-41) была образцово-наступательной по сообщениям в прессе и кинофильмам,по внутренним ощущениям народа.Жаркое лето всё расставило по местам.
      Громобой
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:58
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Alban Сегодня, 16:08
        То что на Армии не экономим ,это конечно правильно ,но и народ не нужно забывать ..Мы конечно терпеливые и ради защиты Отечество готовы потерпеть ,но когда на этом фоне видим как жиреют олигархи и прочии "слуги народа" (особенно их детки мажоры) ..Как то звереешь сильно , не доведите народ до бунта русского беспощадного в своей ярости и разрушительности..Тяжеловато народ живет особенно в провинции ! hi
        Alban
    3. Blackflag88 Сегодня, 16:09
      Ага порядок, в наши части идёт древний т72бз ну он ведь реально древний а на продажу идут т90 в полном обвесе, почему же не продают т72? потому что это старье, армата вместо 2к штук до 22 года купят около 100, про СУ57 вы и так все знаете, Адмирал Кузнецов походу в ремонте лет на 7, крейсер Москва ваще ещё не понятно, половина флота плавыет а не ходит. Нормально только с подводным флотом да и там мы возможно многоводные не знаем.
      Blackflag88
  2. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:06
    Сообщается также, что специалисты ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил» приступили к отработке бортовых системы первого опытного самолета Ил-112В. По завершении этих работ, воздушное судно будет передано для «наземных частотных испытаний и цикла аэродромных отработок».
    Ужас, а Рогозин его еще в июне 2017 собирался в небо поднимать, а тут выходит, еще и неизвестно когда...это же как планировать надо уметь и график работ составлять, чтобы так со сроками обделаться
    Стирбьорн
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:14
      Цитата: Стирбьорн
      Ужас,

      Ну, если сейчас из-за срыва графика работ ужас, то, как охарактеризовать состояние России в 90-е и начало 00-х годов? Что с нами происходит? По любому событию готовы искренне истерить.
      Теренин
      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:17
        Я не истерю, а констатирую факты...В 90-е и нулевые, была банальная нехватка средств, а нынче, вопиющая некомпетентность, основанная на кумовстве и личной преданности
        Стирбьорн
        1. Dart2027 Сегодня, 17:24
          Цитата: Стирбьорн
          а нынче, вопиющая некомпетентность, основанная на кумовстве и личной преданности

          Разработка новой техники всегда идет со скрипом. Так было в СССР, так сейчас у нас, так и в США.
          Dart2027
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