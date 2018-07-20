17:27 20 июля
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Яценюк призвал отвергнуть «хищнические» предложения Путина по Донбассу

Западные страны не должны испытывать никаких иллюзий по поводу неких новых идей Владимира Путина по урегулированию в Донбассе, это обман, написал в Фейсбуке экс-глава украинского правительства Арсений Яценюк.



Яценюк посоветовал всем партнерам Украины не идти на поводу у Путина и не испытывать никаких иллюзий по поводу «интересных» и «новых» идей, которые были предложены в Хельсинки на саммите США-Россия.


За этими идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром,
пишет экс-премьер.

По его словам, переговорные предложения президента РФ – это всегда обман. Подавляющее большинство из них лишь имитируют путь к решению проблем. По сути, это переговорная ловушка.

Яценюк выразил уверенность, что Украина не примет всерьез никаких тайных планов Кремля, касающихся Донбасса и Украины.

В данной связи, по его мнению, Украина имеет моральное, политическое и просто человеческое право требовать от западных партнеров жестко придерживаться цивилизованных принципов международных отношений.

Нельзя становиться на одну доску с «агрессором», так как моральное равенство с ним является худшим из возможных ударов оружия массового поражения в отношении самих себя, заключает Яценюк.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:18
    В данной связи, по его мнению, Украина имеет моральное, политическое и просто человеческое право требовать от западных партнеров жестко придерживаться цивилизованных принципов международных отношений.
    А мне вот интересно, что завопит Яценюк, если "западные партнеры" действительно начнут жестко придерживаться всех этих принципов, в отношении Украины?
    Хотя бы за это:

    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 16:23
      Хорошо Сеньке, сидит себе на вилле во Флориде и учит шумеров уму разуму, всё на баррикады зовёт . laughing
      Чёрный
      1. sgazeev (Александр) Сегодня, 16:38
        Цитата: Чёрный
        Хорошо Сеньке, сидит себе на вилле во Флориде и учит шумеров уму разуму, всё на баррикады зовёт . laughing

        Рано или поздно смоет его ураган "Одарка". wassat
        sgazeev
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:47
          Кроличью нору ураган может только затопить.
          Цитата: sgazeev
          Цитата: Чёрный
          Хорошо Сеньке, сидит себе на вилле во Флориде и учит шумеров уму разуму, всё на баррикады зовёт . laughing

          Рано или поздно смоет его ураган "Одарка". wassat
          210окв
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:25
          данной связи, по его мнению, Украина имеет моральное, политическое и просто человеческое право требовать от западных партнеров

          Долго ржал, Украина будет требовать , кто у кого требует яйценюх laughing
          vovanpain
      2. MPN (Павел) Сегодня, 16:43
        Ну , ну... Вроде как разговор был еще и о допросах преступников за рубежом...
        MPN
      3. Alban Сегодня, 17:04
        Цитата: Чёрный
        Хорошо Сеньке, сидит себе на вилле во Флориде и учит шумеров уму разуму, всё на баррикады зовёт . laughing

        Да уж Яйценюк ,хапнул знатно и вообще на Украине не появляется ..Вальцман ему жутко завидует !
        Но если что , оба будут болтаться на висилицы , слишком много на них крови славянских народов .
        Alban
  2. Zubr Сегодня, 16:25
    Мне бы вот интересно узнать, о каких таких переговорных предложениях Яценюк ведёт речь ? Ещё не совсем ясно, о чём наш верховный договаривался. Слышал звон, да не знает где он ?
    Zubr
    1. Alban Сегодня, 17:07
      Цитата: Zubr
      Слышал звон, да не знает где он ?

      Звон то он прекрасно слышит вместе с Вальцманом и печенкой чует, что скоро ответить за все придется ..Особенно после встречи Путина и Трампа ! В этих делах срока давности нет и они это знают !
      Alban
  3. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 16:28
    О! Бешеный кролик активизировался! Странно... Вроде уже не весна и еще не осень... Когда уже его на "пыжиковую" шапку пустят. Хоть пара кошек уцелеет.
    Стройбат запаса
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:28
    А где стена Сеня? - шумеры его спросить не хотят?
    DEZINTO
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:31
      Цитата: DEZINTO
      А где стена Сеня?

      Как где? Во Флориде....
      svp67
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:37
        Как где? Во Флориде....

        То есть он как заправский начальник стройки половину стройматериалов на дачу увёз...сначала обналичил и увёз...... lol красавчик. И теперь учит из за океяна как шумерам жизнь обустроить.... bully
        DEZINTO
        1. Чёрный Сегодня, 16:40
          Цитата: DEZINTO
          То есть он как заправский начальник стройки половину стройматериалов на дачу увёз

          Нет , он как заправский украинский политик увёз всё! wassat ....шумерам только плоскогубцы оставил wassat
          Чёрный
  5. bankirchik34 (А) Сегодня, 16:30
    Вылез кролик из норы)
    bankirchik34
  6. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 16:31
    " так как моральное равенство с ним является худшим из возможных ударов оружия массового поражения в отношении самих себя, заключает Яценюк."
    Зря это он так переживает : никто его за равного не держит как , впрочем , и Украину (бантустан , хоумленд , государственное образование , а не государство)
    Holsten
  7. rruvim (Роман) Сегодня, 16:36
    Я думал, Яйце Нюх что-то соображает... А он полный неумный человек! Неужели "братский" еврейский народ рожает таких придурков?
    rruvim
  8. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 16:37
    За этими идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром,
    пишет экс-премьер.

    Ну уж если "404" свободна и независима, то это конечно насмешка

    Яценюк посоветовал всем партнерам Украины не идти на поводу у Путина и не испытывать никаких иллюзий по поводу «интересных» и «новых» идей,

    Ну он хоть какие-то идеи предлагает, а у вас кроме как побыстрее "раздербанить и свалить" никаких новых идей

    предложения президента РФ – это всегда обман. Подавляющее большинство из них лишь имитируют путь к решению проблем.

    Вам рагулям путь указали, ну а дальше сами....сами

    А вообще-то весь Донбасс столько не стоит, сколько яйцеголовый кролик, потрох и их компания по карманам рассовали и продолжают рассовывать
    рус-5819
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:43
      Имитация "решения проблем" и есть политика! Что тут нового. Сам Яйце Нюх на этом поприще карьеру сделал. А теперь сЪ-ся за Атлантику...
      rruvim
  9. solzh (Сергей) Сегодня, 16:38
    С чего вдруг Яйценюк решил, что Путин предложил что-то эдакое Трампу по Украине? Цитата из выступления Путина и Трампа перед журналистами: "При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. США могли бы решительней настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", — сказал Путин. То есть, другими словами, Путин предложил Трампа участвовать в решении украинского кризиса, вместо нормандского формата. А Яйценюк, что-то там себе уже нафантазировал не понятное...
    solzh
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 17:07
      Это кстати непонятно. Бригадир уговаривает Трампа "приложить усилия". Вообще, вся эта ситуация была отдана на "откуп" ЕС (отмена виз и прочая ерунда). Зачем Бригадиру решать с Трампом вопрос нормандской четвёрки? Совсем не понятно...
      rruvim
  10. Громобой Сегодня, 16:39
    Украина имеет моральное, политическое и просто человеческое право требовать от западных партнеров жестко придерживаться цивилизованных принципов международных отношений.
    В таком случае ответом России будет жёсткая позиция по Донбассу.Мы имеем на этом направлении достаточно сил,чтобы украинская армия сильно не дёргалась(чем она и занимается).Большего сделать не позволяют правила игры.Мы стоим на границе,чтобы защищать,а не атаковать.Если киевский зверь пойдёт вперёд,то угодит в ловушку.
    Громобой
  11. Одинокий Волк (Евгений) Сегодня, 16:41
    За этими идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром, пишет экс-премьер.
    По его словам, переговорные предложения президента РФ – это всегда обман. Подавляющее большинство из них лишь имитируют путь к решению проблем. По сути, это переговорная ловушка.
    Как говориться две пословицы сразу напрашиваются.... Чья бы корова не мычала.....и.....На воре и шапка горит.....
    Одинокий Волк
  12. 23424636 Сегодня, 16:46
    в свое время Янукович с радостью хотел отдать ему место премьера. А надо было бы спросить последнего пьяницу в Енакиево, и он тебе бы сказал ,-что такое кролик /(Кролик- это не только ценный мех на подбородке ,но и ...прочие кулинарные радости.) Рейтинг ниже 0 ,так стебается для понта .Думал что его съели аллигаторы в Маами где он 20 домостроений приобрел поближе Козырину , великому патриоту США
    23424636
  13. abc_alex (Алексей) Сегодня, 16:54
    Яценюк призвал отвергнуть «хищнические» предложения Путина по Донбассу


    Интересно, а если это предложение придёт в виде указания от США, он как запоёт? :) :) :)
    abc_alex
  14. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 17:00
    голодный кролик атакует )))).....фильм такой есть,...... тоже видать прихватили за фаберже и приказали тявкать погромче....или что там кролики делают когда прихватят ))))
    Чёрная вода
  15. udincev (Виктор) Сегодня, 17:06
    В данной связи, по его мнению, Украина имеет моральное, политическое и просто человеческое право требовать от западных партнеров...
    Не имеет права Украина. Поскольку вместо неприступного забора со рвом вдоль границы с Россией, под который выпрашивали деньги у Запада - построена стена в Канаде вокруг имения Яценюка. request А на задумку денег не хватило fellow
    udincev
  16. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:25
    Яйцеголовый, из всего бреда высказанного тобой ты угадал только это! ...которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром,...
    Теренин
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