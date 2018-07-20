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Яценюк призвал отвергнуть «хищнические» предложения Путина по Донбассу
Западные страны не должны испытывать никаких иллюзий по поводу неких новых идей Владимира Путина по урегулированию в Донбассе, это обман, написал в Фейсбуке экс-глава украинского правительства Арсений Яценюк.
Яценюк посоветовал всем партнерам Украины не идти на поводу у Путина и не испытывать никаких иллюзий по поводу «интересных» и «новых» идей, которые были предложены в Хельсинки на саммите США-Россия.
По его словам, переговорные предложения президента РФ – это всегда обман. Подавляющее большинство из них лишь имитируют путь к решению проблем. По сути, это переговорная ловушка.
Яценюк выразил уверенность, что Украина не примет всерьез никаких тайных планов Кремля, касающихся Донбасса и Украины.
В данной связи, по его мнению, Украина имеет моральное, политическое и просто человеческое право требовать от западных партнеров жестко придерживаться цивилизованных принципов международных отношений.
Нельзя становиться на одну доску с «агрессором», так как моральное равенство с ним является худшим из возможных ударов оружия массового поражения в отношении самих себя, заключает Яценюк.
Яценюк посоветовал всем партнерам Украины не идти на поводу у Путина и не испытывать никаких иллюзий по поводу «интересных» и «новых» идей, которые были предложены в Хельсинки на саммите США-Россия.
За этими идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром,пишет экс-премьер.
По его словам, переговорные предложения президента РФ – это всегда обман. Подавляющее большинство из них лишь имитируют путь к решению проблем. По сути, это переговорная ловушка.
Яценюк выразил уверенность, что Украина не примет всерьез никаких тайных планов Кремля, касающихся Донбасса и Украины.
В данной связи, по его мнению, Украина имеет моральное, политическое и просто человеческое право требовать от западных партнеров жестко придерживаться цивилизованных принципов международных отношений.
Нельзя становиться на одну доску с «агрессором», так как моральное равенство с ним является худшим из возможных ударов оружия массового поражения в отношении самих себя, заключает Яценюк.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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