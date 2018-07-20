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Нидерланды заказали в США беспилотники MQ-9 Reaper Block-5
ВВС Нидерландов заказали у компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) поставку беспилотников большой продолжительности полета «Предейтор-B» / MQ-9 «Рипер» версии Блок.5, сообщает ЦАМТО.
Письмо с предложением и принятием предложения на поставку аппаратов было подписано в ходе международной выставки «Фарнборо-2018» в Британии.
Сообщается, что голландские ВВС планировали закупку беспилотников с 2003 года, однако в силу разных причин реализацию этих планов несколько раз откладывали.
Между тем Госдеп США одобрил поставку БЛА еще в 2015 году. Помимо четырех БЛА MQ-9 «Рипер» запрос включал также поставку мобильных наземных станций управления, мультиспектральных систем целеуказания, терминалов системы спутниковой связи, и другого оборудования. На то время стоимость заказа составляла около $340 млн.
В настоящее время БЛА версии Блок.5 заказала также Испания. Первый аппарат должен быть поставлен в 2019 году. Франция, Италия и Великобритания в настоящее время применяют системы версии Блок.1.
Индия сегодня рассматривает возможность закупки 22 беспилотников в варианте «Си Гардиан». Компания GA-ASI рассчитывает подписать соглашение на их поставку к концу текущего года.
Глава GA-ASI Дэйв Александер заявил недавно, что его компания гарантировано загружена работой на пять ближайших лет.
Письмо с предложением и принятием предложения на поставку аппаратов было подписано в ходе международной выставки «Фарнборо-2018» в Британии.
Сообщается, что голландские ВВС планировали закупку беспилотников с 2003 года, однако в силу разных причин реализацию этих планов несколько раз откладывали.
Между тем Госдеп США одобрил поставку БЛА еще в 2015 году. Помимо четырех БЛА MQ-9 «Рипер» запрос включал также поставку мобильных наземных станций управления, мультиспектральных систем целеуказания, терминалов системы спутниковой связи, и другого оборудования. На то время стоимость заказа составляла около $340 млн.
В настоящее время БЛА версии Блок.5 заказала также Испания. Первый аппарат должен быть поставлен в 2019 году. Франция, Италия и Великобритания в настоящее время применяют системы версии Блок.1.
Индия сегодня рассматривает возможность закупки 22 беспилотников в варианте «Си Гардиан». Компания GA-ASI рассчитывает подписать соглашение на их поставку к концу текущего года.
Глава GA-ASI Дэйв Александер заявил недавно, что его компания гарантировано загружена работой на пять ближайших лет.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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