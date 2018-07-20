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Нидерланды заказали в США беспилотники MQ-9 Reaper Block-5

ВВС Нидерландов заказали у компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) поставку беспилотников большой продолжительности полета «Предейтор-B» / MQ-9 «Рипер» версии Блок.5, сообщает ЦАМТО.



Письмо с предложением и принятием предложения на поставку аппаратов было подписано в ходе международной выставки «Фарнборо-2018» в Британии.


Сообщается, что голландские ВВС планировали закупку беспилотников с 2003 года, однако в силу разных причин реализацию этих планов несколько раз откладывали.

Между тем Госдеп США одобрил поставку БЛА еще в 2015 году. Помимо четырех БЛА MQ-9 «Рипер» запрос включал также поставку мобильных наземных станций управления, мультиспектральных систем целеуказания, терминалов системы спутниковой связи, и другого оборудования. На то время стоимость заказа составляла около $340 млн.

В настоящее время БЛА версии Блок.5 заказала также Испания. Первый аппарат должен быть поставлен в 2019 году. Франция, Италия и Великобритания в настоящее время применяют системы версии Блок.1.

Индия сегодня рассматривает возможность закупки 22 беспилотников в варианте «Си Гардиан». Компания GA-ASI рассчитывает подписать соглашение на их поставку к концу текущего года.

Глава GA-ASI Дэйв Александер заявил недавно, что его компания гарантировано загружена работой на пять ближайших лет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Equalized Сегодня, 17:13
    Эх...нам бы такие не помешали после списания всего парка Су-25 из за выработки ресурса. Даже бармалеев нечем будет гонять если что. А ударные БПЛА под такую задачу очень хорошо подходят, но стоят как 5 бюджетов Грузии recourse laughing
    Equalized
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:41
      У Вас в Грузии бармалеи?Так садитесь на корейские пикапы и гоняйте их по Панкисскому ущелью...
      Цитата: Equalized
      Эх...нам бы такие не помешали после списания всего парка Су-25 из за выработки ресурса. Даже бармалеев нечем будет гонять если что. А ударные БПЛА под такую задачу очень хорошо подходят, но стоят как 5 бюджетов Грузии recourse laughing
      210окв
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:13
    Ёёё шкин кот.....А Нидерландам ударные беспилотники то зачем?
    DEZINTO
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:18
      Негров и арабов на границе расстреливать.
      Вадим237
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:21
        Негров и арабов на границе расстреливать.


        Поздно. Они их там в тюрьмах разместили, но с открытыми дверьми разумеется.....пока... wassat
        Эпично смотрится....






        https://bigpicture.ru/?p=777114

        Вообще картина маслом конечно. Всем дружным европейским хороводом пошли за сша бомбить ближний восток, Ливию, Афганистан, Ирак ....и прочие....оттуда повалили беженцы в европу, и европейцы покупают оружие у сша что-бы продолжать бомбить восток - круг замкнулся. Гениально!
        DEZINTO
      2. болот Сегодня, 17:25
        Был в одни года в Недерландах,да у них да же пиво дешевле чем Западная Рейн -Вейстфалии,да налог на имущество и подаренное.За то бабы за стеклом laughing
        Вот мечта,идиота.Жизнь на много по мягше чем у соседей,да и зарплаты по выше.хоть,Да налоговое бремя по мягче.Ну как в жизни знали прикуп жили бы в СОЧИ.
        болот
      3. san4es Сегодня, 18:37
        Цитата: Вадим237
        Негров и арабов на границе расстреливать.

        ...Они больше ПЛ РФ боятся. Северное море "засеивать" будут (не тюльпанами) smile

        Military Tech / 19 нояб. 2017 г.
        san4es
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:18
      Цитата: DEZINTO
      А Нидерландам ударные беспилотники то зачем?

      Нет, вопрос иной: Против кого? Ответ думаю понятен, сначала будут говорить, что против мигрантов, но тренироваться будут уничтожать наши танки и боевые машины
      svp67
      1. болот Сегодня, 17:27
        Цитата: svp67
        Нет, вопрос иной: Против кого? Ответ думаю понятен, сначала будут говорить, что против мигрантов, но тренироваться будут уничтожать наши танки и боевые машины

        Работать будут с этими БПЛА в зоне ответственности,в данном случае Афганистан.
        болот
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:33
          Цитата: болот
          Работать будут с этими БПЛА в зоне ответственности,в данном случае Афганистан.

          Голландия в 2010 году вывела свой контингент от туда
          svp67
          1. болот Сегодня, 17:36
            Цитата: svp67
            Голландия в 2010 году вывела свой контингент от туда

            Может быть,но там интернациональная тусовка.Даже Армяне есть по официалу.
            болот
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:42
      Я вот о другом.Это же новость,а вооружение.Зачем это на данной ленте?
      Цитата: DEZINTO
      Ёёё шкин кот.....А Нидерландам ударные беспилотники то зачем?
      210окв
      1. Громобой Сегодня, 19:48
        Цитата: DEZINTO
        .А Нидерландам ударные беспилотники то зачем?

        Следующие покупают эти машины испанцы,так что рискну предположить,что нидеры собрались схлестнуться в беспилотной войне с этим горячим народом.Думаю,что это будет вторым раундом Голландско-Испанских войн 16-17 веков,но на более высоком техническом уровне. what
        А если вполне серьёзно,то они часть НАТО и в этом качестве в зону их интересов подпадает ...весь мир...Притчу про хрупкость прутика и про его силу в связке помните?Под таким углом и следует рассматривать усиление Нидерландов.Амстердам столица добрых и мирных людей,но в брюссельской штаб-квартире могут вынашиваться коварные планы.И тогда эти беспилотники сослужат им добрую службу против каких-нибудь туземцев или против более оснащённого противника,но крайне ослабленного---попали части такого противника в окружение---ПВО выбито,авиаприкрытия нет.Вот для разведки,сковывания и уничтожения эти машины сгодятся.Война на море тоже тема.
        Громобой
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:14
    Вот так надо оружие продавать...Сначала БПЛА, а затем кучу запчастей к ним
    svp67
    1. болот Сегодня, 17:34
      Цитата: svp67
      Вот так надо оружие продавать...Сначала БПЛА, а затем кучу запчастей к ним

      Так у вас БПЛА таких нет,только Орлан-10 можете предложить.
      болот
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:37
        Цитата: болот
        Так у вас БПЛА таких нет,только Орлан-10 можете предложить.

        Нет, так будут.
        svp67
        1. болот Сегодня, 17:47
          Цитата: svp67
          Нет, так будут

          Винг-Лонг это,вообще звиздец,даже машину на ходу ушатывает,использовали против него все что на вооружении РЭБ,один фиг летает.Хотя новых заказов по РЭБ в Россию ,официально по прессе не поступало.
          болот
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:44
        А вот и ошиблись.И "Форпост" и другие посерьёзнее на подходе.
        Цитата: болот
        Цитата: svp67
        Вот так надо оружие продавать...Сначала БПЛА, а затем кучу запчастей к ним

        Так у вас БПЛА таких нет,только Орлан-10 можете предложить.
        210окв
        1. болот Сегодня, 17:49
          Цитата: 210окв
          А вот и ошиблись.И "Форпост" и другие посерьёзнее на подходе.

          Мы у вас Орланов закупаем,есть из Израиля,боевые отказали в приобритении,Но китайцы,просто разрешили купить.
          болот
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:53
            Цитата: болот
            о китайцы,просто разрешили купить.

            Эта Ваше дело. У нас свой путь...
            svp67
            1. болот Сегодня, 17:58
              Цитата: svp67
              У нас свой путь...

              Да у вас всю жизнь свой путь.
              болот
  4. болот Сегодня, 17:20
    Цитата: Equalized
    Эх...нам бы такие не помешали после списания всего парка Су-25 из за выработки ресурса. Даже бармалеев нечем будет гонять если что. А ударные БПЛА под такую задачу очень хорошо подходят, но стоят как 5 бюджетов Грузии recourse laughing

    Похожие есть у Китая.
    болот
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:35
      Цитата: болот
      Похожие есть у Китая.

      Китайские товарищи с Вами бы не согласились. Это во всем мире, похожие, как у Китая
      svp67
      1. болот Сегодня, 17:40
        Цитата: svp67
        Китайские товарищи с Вами бы не согласились. Это во всем мире, похожие, как у Китая

        У нас китайцев уже более десятка,работают как часы.Уже и против имеющихся РЭБ,про тестировали..
        болот
  5. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:44
    Вот всегда просто ору с комментов, когда какая нибудь не самая сильная страна обновляет вооружение. Мол зачем, против кого, куда они и т.д...
    Ну серьезно, вы считаете, что свои ВС должны обновлять и дополнять только Россия, там Китай и какие нибудь США? what
    Джек О’Нилл
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:00
    Я конечно все понимаю,оборона государства,но куда Нидерландам БПЛА типа MQ-9 Reaper Block-5 ? Где они собираются выполнять в Европе боевые задачи ,что то слишком угроза не велика.Хотя если посмотреть на мельчающих львов Прибалтики ...........................
    APASUS
  7. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 19:03
    По дальности как раз хватит из Афгана в Голландию травку возить
    дилетант2
  8. ЗВО (Алекс) Сегодня, 19:55
    блин. насколько же мы отстали в данном вопросе.
    Ведб когда появились беспилотники - "игрушки".
    Сейчас пара десятков таких беспилотников на 100% запирает наш подплав Северного Флота. Весь и целиком.
    Пара десятков игрушек против десятков огромных атомоходов.
    И атомоходы - в заранее более проигрышной ситуации..
    ЗВО
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