21:13 20 июля
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Иранский танк Karrar пойдет в серию

Корпус Стражей Исламской революции заявил о решении закупить 800 танков Karrar иранской разработки, сообщает Warspot.



Танк Karrar был официально представлен весной прошлого года. Утверждалось, что он является полноценной заменой российских Т-90, от приобретения которых Тегеран отказался в 2016 году.


По данным из открытой печати, Karrar создался на базе советского Т-72, лицензионная сборка которого была налажена Ираном в 1990-е годы, однако по своим характеристикам он ближе к танку Т-90.

Министр обороны исламской республики Хосейн Дехган во время презентации не назвал технических характеристик машины, но сообщил, что Karrar является иранской разработкой, в которой использованы «самые передовые технологии». Он добавил, что танк оснащен лазерным дальномером, электронно-оптической системой управления огнем и способен с большой эффективностью поражать неподвижные и движущиеся цели.

Ресурс напоминает, что производства танков на территории Ирана началась 90 годы. В 1993 году на базе советского Т-72С был собран первый прототип танка Zulfiqar. Его серийное производство стартовало в 1996 году. В процессе производства были созданы модификации, получившие обозначения Zulfiqar-2 и Zulfiqar-3.

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 66

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  1. Alban Сегодня, 18:00
    Karrar создался на базе советского Т-72, лицензионная сборка которого была налажена Ираном в 1990-е годы, однако по своим характеристикам он ближе к танку Т-90.

    Танковый кулак вот значит где наш появится ..Тоже не плохо ! Работаем в том же направлении ..
    Alban
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:05
      Цитата: Alban
      Танковый кулак вот значит где наш появится ..

      Не наш. А около нашей границы. И этому "Каррару" еще далеко до нашего Т-90
      svp67
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:10
        "Каррар" это абсолютный аналог Т 90МС.
        Вадим237
        1. Pacifist (Виктор) Сегодня, 18:21
          Внешне, да. По сути вряд ли дотягивает вообще. Сильно сомневаюсь, что материаловедение и исследования в Иране, уровня НИИ Стали и УВЗ. А судя по конструкции блоков ДЗ это уровень Контакт-1. Да, хорошая динамика развития отрасли, молодцы. И направление мысли верное, но там еще топать и топать.
          Pacifist
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:45
            Цитата: Pacifist
            Внешне, да.

            И то ОЧЕНЬ приближенно. Где тот же датчик искривления ствола? Каким образом они собираются вносить поправки на это в свой супер-пупер ТБВ? А без этого, какие перспективы на точную стрельбу на дальность более 1000 м....
            svp67
            1. Pacifist (Виктор) Сегодня, 18:48
              Про ствол я сознательно упоминать не стал. По орудию вообще отдельная, особая тема.
              Pacifist
          2. alexmach (Александр) Сегодня, 18:48
            А судя по конструкции блоков ДЗ это уровень Контакт-1.

            Вы это по фотографии определили?
            И Т-90 кстати тоже понятие о-очень растяжимое, их же уже 20+ лет производят, и модификаций их огромное множество...
            alexmach
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:55
              Цитата: alexmach
              Вы это по фотографии определили?

              А Вы считаете, что это не возможно? Так нет, можно.
              Вот наш Т-90С

              Вот "Каррар", разницу не видите?
              svp67
              1. alexmach (Александр) Сегодня, 18:57
                и таки не вижу... Т-90 вообещ
                но таки да, блоки действительно на Контакт похожи.
                alexmach
          3. Alber (Альберт) Сегодня, 19:58
            Цитата: Pacifist
            Внешне, да. По сути вряд ли дотягивает вообще. Сильно сомневаюсь, что материаловедение и исследования в Иране, уровня НИИ Стали и УВЗ. А судя по конструкции блоков ДЗ это уровень Контакт-1. Да, хорошая динамика развития отрасли, молодцы. И направление мысли верное, но там еще топать и топать.

            Если ещё и сталь для танка будет не хуже нашей...
            Alber
        2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:42
          Цитата: Вадим237
          Каррар" это абсолютный аналог Т 90МС.

          Только ВО СНЕ. Хотите поспорить?
          svp67
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:50
            Да не во сне, а наяву, у него даже динамическая защита Реликт по бортам и на башне - этот танк скорее кооперация УВЗ с Ираном.
            Вадим237
        3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:54
          а мне честно говоря кажется что это уловка нашего УВЗ . он будет поставлять машинокомплекты . а иранцы сборку выдавать за свой продукт .
          так и УВЗ при бабле , у иранцев повод для гордости , у матрасов нет повода вводить какие либо санкции.
          просто экспл
        4. rehev931 (Сергей) Сегодня, 20:37
          согласен!по крайней мере внешне, судя по фото
          rehev931
      2. Alban Сегодня, 19:02
        Цитата: svp67
        Цитата: Alban
        Танковый кулак вот значит где наш появится ..

        Не наш. А около нашей границы. И этому "Каррару" еще далеко до нашего Т-90

        Не важно , главное Иран пытается ..!!!! Сейчас вой начнется со стороны "товаищей из Изаиля !" wassat
        Alban
    2. SSR (Roman) Сегодня, 18:10
      Цитата: Alban
      Танковый кулак вот значит где наш появится

      Ну заявления громкие а по сути будет не жестянка но ведро.
      сообщил, что Karrar является иранской разработкой, в которой использованы «самые передовые технологии». Он добавил, что танк оснащен лазерным дальномером, электронно-оптической системой управления огнем

      Тепловизоры наверное израильские))
      Стёб стёбом, на БВ "леопёрды", "абрамсы" 65-ти тонные горели а тут Иран раз и в танковую державу?
      Показателен случай с Китаем, сколько они вбухивают в танки, СУО лучше чем у наших Т-72, но только до стрельб не доезжают.
      Сейчас в Алабино эшелоны с китайцами пришли, посмотрим как они в этом году выступят.
      Хоть светодиоды применили и автомат заряж..... блин, заряжения или заражения, запутался)))
      SSR
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:13
        Цитата: SSR
        Сейчас в Алабино эшелоны с китайцами пришли, посмотрим как они в этом году выступят.

        Жаль, что Тайцев или пакистанцев на это шоу не пригласят. Было бы ОЧЕНЬ интересно увидеть украинские танки в деле...
        svp67
        1. SSR (Roman) Сегодня, 18:36
          Цитата: svp67
          Цитата: SSR
          Сейчас в Алабино эшелоны с китайцами пришли, посмотрим как они в этом году выступят.

          Жаль, что Тайцев или пакистанцев на это шоу не пригласят. Было бы ОЧЕНЬ интересно увидеть украинские танки в деле...

          Так вроде всех желающих запускают .

          — В прошлом году у нас было 17 стран, сегодня 19 участниц. Могло бы быть и больше. Но, к сожалению, не сможет выступить команда ДОСАФ — «Лига ветеранов». Не приедет команда Южно-Африканской Республики, хотя ранее они подтверждали свое участие. Долго колебалась Мьянма. Для них мы уже и флаги заготовили, но в итоге они так и не решились приехать. Зато у нас впервые выступят представители Уганды и Лаоса.

          — Заметно, что страны — участницы танкового биатлона готовятся к предстоящим соревнованиям?

          — Конечно. Мы знаем, что после прошлогоднего участия в биатлоне Китай выстроил у себя такой же, как наш, танковый полигон. Мы замечаем, что сербы привозят одних и тех же спортсменов. То есть у них фактически сформирована национальная сборная по танковому биатлону. Знаем, что Казахстан очень серьезно готовится к соревнованиям.

          Индия в этом году везет для участия в танковом биатлоне свои собственные танки Т-90С Bhishma. Белорусская команда будет также выступать на своих модернизированных танках Т-72БМЭ. Ну и, конечно же, Китай. Если вы помните, в прошлом году китайцы заняли в индивидуальном зачете первое и второе места. У них очень интересные, специально подготовленные для соревнований машины. И это тоже признак того, что люди серьезно готовятся к предстоящим соревнованиям.
          https://iz.ru/624993/aleksei-ramm-dmitrii-litovki
          n/vse-khotiat-pobedit
          SSR
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:04
    Корпус Стражей Исламской революции заявил о решении закупить 800 танков Karrar иранской разработки,
    А армия Ирана закупать их будет?
    svp67
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:07
      Цитата: svp67
      Корпус Стражей Исламской революции заявил о решении закупить 800 танков Karrar иранской разработки,
      А армия Ирана закупать их будет?

      У КСИР гораздо лучше финансирование.
      Арон Заави
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:08
        Цитата: Арон Заави
        У КСИР гораздо лучше финансирование.

        Судя по цифре 800, это и так понятно.
        Тот же Ирак закупил у нас только порядка двух сотен Т-90С
        svp67
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:10
          А зачем им столько танков ?
          cniza
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:12
            Цитата: cniza
            А зачем им столько танков ?

            Хотят унифицировать танковый парк. У них жуткая солянка.
            Арон Заави
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:15
              То есть , "старые" в консервацию , однако, шикуют.
              cniza
          2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:22
            Видимо готовятся к чему то... Собирают танковый кулак...
            NN52
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:28
              Только в чью сторону ? это вопрос.
              cniza
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:59
                Цитата: cniza
                Только в чью сторону ? это вопрос.

                Если учесть, что "стражи ИР" - ударный и боевой кулак правящей исламской верхушку и что армия таких танков не получает, а вооружается хуже КСИР, то напрашивается ответ: "Для придания стабильности внутренней политической системе"
                svp67
                1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 19:46
                  Сергей

                  Для стабильности внутри другой страны...
                  NN52
                  1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:48
                    Что то мне подсказывает , что это для внутреннего применения.
                    cniza
          3. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:57
            Цитата: cniza
            А зачем им столько танков ?

            Хороший вопрос. Тем более, что "стражи" это не регулярная армия.
            svp67
          4. Alban Сегодня, 19:04
            Цитата: cniza
            А зачем им столько танков ?

            Лишних танков никогда не бывает , а если еще слаженные бригады ..Это вещь ! soldier
            Alban
            1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 19:25
              Цитата: Alban
              Лишних танков никогда не бывает , а если еще слаженные бригады ..Это вещь

              А против кого они их применять то собрались? Америка/Израиль раздербанят их с воздуха и к-ракетами еще до того как эти стражи до люков добегут. hi
              Вендиго
        2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 19:22
          Цитата: svp67
          Тот же Ирак закупил у нас только порядка двух сотен Т-90С

          Не закупит а возьмет в кредит который вряд ли когда то отдаст.
          Вендиго
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:30
            Цитата: Вендиго
            Не закупит а возьмет в кредит который вряд ли когда то отдаст.

            Уже ОТДАЮТ, нефтью
            svp67
  3. san4es Сегодня, 18:10
    ...«Каррар»(«Атакующий»), первый танк сделанный в стране Иран был выставлен в присутствии министра обороны Ирана Хоссейн Дехканских. В то же время, секретарь Ирана открыл массовое производство этих танков на заводе оружейной стали Бани Хашем, Dorud, провинции Lorestān.
    san4es
  4. Хорт Сегодня, 18:12
    На "Орла" нашего похож
    Хорт
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:53
      На Т-90СМ .
      и то че то мне кажется что это сборка из наших машинокомплектов будет.
      просто экспл
  5. Sergei75 (Сергей) Сегодня, 18:16
    Интересно, а когда наши проведут обстрел Абрамса на полигоне?
    Sergei75
  6. andrewkor Сегодня, 18:29
    Украинские и турецкие танкостроители нервно курят в стороне.Иран десятилетиями под санкциями и на тебе ,пожалуйста неплохой танк,для регионального конфликта!
    andrewkor
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:36
      Цитата: andrewkor
      Украинские и турецкие танкостроители нервно курят в стороне.Иран десятилетиями под санкциями и на тебе ,пожалуйста неплохой танк,для регионального конфликта!

      Трансмиссия и платформа и вооружение полностью скопированы с Т-72. Внешний вид чистая косметика за счет блоков ДЭЗ.
      Арон Заави
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:57
        кормовая ниша тоже из ДЗ сделана ?
        просто экспл
  7. болот Сегодня, 18:38
    До чего Иранцы любители пускать пыль в глаза,хотя новость не известна для каких пользователей,может сотню Т-90 МС купят и нарядят.Фиг его знает.А вот болельщицы да без платка,довольно симпатичные.Может третьей женой возьму. laughing А так 2+1,вот блин жизнь и все кибальчиши,кто придумал не знаю.Дочу хочу,у брата их четыре. laughing
    болот
    1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 18:43
      Ну чего сразу пыль в глаза.Иран по развитию обгоняет Турцию
      Даниэль
      1. болот Сегодня, 18:49
        Цитата: Даниэль
        Ну чего сразу пыль в глаза.Иран по развитию обгоняет Турцию

        Шолом!
        Ну Турцию им не обогнать,хотя Кемалиская Турция увы исчезла,теперь вам бодаться с Исламицкой.
        А так Даниэль,субботу не держим laughing Уже и у вас солнце село.Пятница-разврватница. laughing
        болот
        1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 18:52
          Ну времена шаха там вполне прилично было и не известно что в Турции будет
          Даниэль
          1. болот Сегодня, 18:59
            Цитата: Даниэль
            Ну времена шаха там вполне прилично было

            У меня инженер,казах,есть знакомый.В Германии при Шахе,закончил военно морскую академию,подводник,ходил на двух лодках.После 79 просто забил,а сейчас у нас линии по макоронам выпускает,относительно богатый человек.,бабки со знания и трудов.Это у нас редкость.

            А турки,у знал что у двоюродной сестры муж турок,от долгов,повесился smile Вот так казахов на бабки кидать laughing Карма не та.
            болот
            1. Alban Сегодня, 19:12
              Цитата: болот
              Цитата: Даниэль
              Ну времена шаха там вполне прилично было

              У меня инженер,казах,есть знакомый.В Германии при Шахе,закончил военно морскую академию,подводник,ходил на двух лодках.После 79 просто забил,а сейчас у нас линии по макоронам выпускает,относительно богатый человек.,бабки со знания и трудов.Это у нас редкость.

              А турки,у знал что у двоюродной сестры муж турок,от долгов,повесился smile Вот так казахов на бабки кидать laughing Карма не та.

              Как у вас у казахов все запутано .(сетра, муж, двоюродные и т.д. ..)))
              У вас нормальная Армия будет когда нибудь ? Или одни понты со сватами братами сестрами ? Вам такая территория богатая досталась после развала СССР ..!
              А вы все браты сваты , юрты и бараны ..АЛГА короче !!! wassat
              Alban
              1. болот Сегодня, 19:28
                Цитата: Alban
                Как у вас у казахов все запутано .(сетра, муж, двоюродные и т.д. ..)))

                Да все понятно laughing
                Цитата: Alban
                У вас нормальная Армия будет когда нибудь ? Или одни понты со сватами братами сестрами ? Вам такая территория богатая досталась после развала СССР ..!

                Михан,охрененная армия,да же младший состав на карауле не сыт,как обученно исполняет.Я больше братишкам кому около 20 лет доверюсь,они сать не будут.Переломотят всю вражину что нам пытается угражать.
                болот
    2. Семен Семеныч Сегодня, 20:22
      [quote=болот]Дочу хочу,у брата их четыре. laughing[/quote
      На бога надейся, а сам не плошай yes yes
      Семен Семеныч
      1. болот Сегодня, 20:24
        Цитата: Семен Семеныч
        На бога надейся, а сам не плошай

        Увы,два брата акробата есть а вот далее уже два раза не так.
        болот
  8. РУСС (Максим) Сегодня, 18:42
    Танковым войскам предрешён удел кавалерии.....
    РУСС
    1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 18:53
      ....
      Ответить Цитировать Жалоба РУСС
      лет через 100 может быть пока без танков необойтись
      Даниэль
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:54
    Работйте, братья!
    Дормидонт
    1. Krasnodar Сегодня, 20:37
      Как это мило
      Krasnodar
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:57
    Не знаю на счет начинки ,но внешне копия нашего т-90 .Пока не вижу иранских разработок,хотя конечно различия могут быть в деталях,но не думаю что они существенные .
    APASUS
    1. болот Сегодня, 19:04
      Цитата: APASUS
      Не знаю на счет начинки ,но внешне копия нашего т-90

      Это Т-90 МС.
      болот
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:07
        Цитата: болот
        Цитата: APASUS
        Не знаю на счет начинки ,но внешне копия нашего т-90

        Это Т-90 МС.

        Не принципиально с чего они сделали копию,но это не собственная разработка,это все равно копия
        APASUS
        1. болот Сегодня, 19:11
          Цитата: APASUS
          Не принципиально с чего они сделали копию,но это не собственная разработка,это все равно копия

          Да они могли готовые машины купить,за вами же заржевеет.
          болот
          1. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:24
            Цитата: болот
            Да они могли готовые машины купить,за вами же заржевеет.

            Зачем ? Они вложили деньги в развитие собственной технологической базы,как например делает Китай ? И все
            APASUS
            1. болот Сегодня, 19:35
              Цитата: APASUS
              Зачем ? Они вложили деньги в развитие собственной технологической базы,как например делает Китай ? И все

              У них,тупо,денег нет.
              Вы хоть представте Иран,.Люди по возможности пытаются свалить,Самое смешное Азербайджанцы шииты,в руководстве их много.Правят балом..
              болот
              1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:01
                Цитата: болот
                У них,тупо,денег нет

                Ну если это у Ирана нет денег,то судя по всему Беларусь - морская держава !
                Иран обладает третьим по объёму после Саудовской Аравии и Венесуэлы запасом нефти (18,8 млрд тонн, 9,9 % от общемировых запасов) и занимает 5,5 % на мировом рынке торговли нефтепродуктами. С 2008 года Иран торгует своей нефтью на собственной бирже в евро и риалах.
                Иран обладает 16 % мировых запасов природного газа. Основные месторождения расположены на шельфе Персидского залива и на северо-востоке страны
                APASUS
                1. болот Сегодня, 20:06
                  Цитата: APASUS
                  Ну если это у Ирана нет денег,то судя по всему Беларусь - морская держава !

                  Нету у них денег,хотите они Риалами заплатят.Но не СКВ.
                  А Белорусь если пару судов есть то морская держава как и Монголия.
                  болот
  11. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:03
    " Танк Karrar был официально представлен весной прошлого года. Утверждалось, что он является полноценной заменой российских Т-90..."
    На т/биатлон пусть пригоняют. Посмотрим, что за зверь.
    Васян1971
  12. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 19:06
    Интересно. Если это танк не т72 то за изготовление чего-то на его базе но не т72 новую лицензию не надо ли купить? Лицензия на сборку т72 а не использование технологий производства танков
    Beltasir Matyagu
  13. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 19:55
    Танк либо есть,либо его нет. Вот и всё..
    андрсон
  14. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 20:45
    А мек показалось, что продали машинокомплекты Т-90МС
    Zaurbek
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