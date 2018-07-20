Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Иранский танк Karrar пойдет в серию
Корпус Стражей Исламской революции заявил о решении закупить 800 танков Karrar иранской разработки, сообщает Warspot.
Танк Karrar был официально представлен весной прошлого года. Утверждалось, что он является полноценной заменой российских Т-90, от приобретения которых Тегеран отказался в 2016 году.
По данным из открытой печати, Karrar создался на базе советского Т-72, лицензионная сборка которого была налажена Ираном в 1990-е годы, однако по своим характеристикам он ближе к танку Т-90.
Министр обороны исламской республики Хосейн Дехган во время презентации не назвал технических характеристик машины, но сообщил, что Karrar является иранской разработкой, в которой использованы «самые передовые технологии». Он добавил, что танк оснащен лазерным дальномером, электронно-оптической системой управления огнем и способен с большой эффективностью поражать неподвижные и движущиеся цели.
Ресурс напоминает, что производства танков на территории Ирана началась 90 годы. В 1993 году на базе советского Т-72С был собран первый прототип танка Zulfiqar. Его серийное производство стартовало в 1996 году. В процессе производства были созданы модификации, получившие обозначения Zulfiqar-2 и Zulfiqar-3.
Танк Karrar был официально представлен весной прошлого года. Утверждалось, что он является полноценной заменой российских Т-90, от приобретения которых Тегеран отказался в 2016 году.
По данным из открытой печати, Karrar создался на базе советского Т-72, лицензионная сборка которого была налажена Ираном в 1990-е годы, однако по своим характеристикам он ближе к танку Т-90.
Министр обороны исламской республики Хосейн Дехган во время презентации не назвал технических характеристик машины, но сообщил, что Karrar является иранской разработкой, в которой использованы «самые передовые технологии». Он добавил, что танк оснащен лазерным дальномером, электронно-оптической системой управления огнем и способен с большой эффективностью поражать неподвижные и движущиеся цели.
Ресурс напоминает, что производства танков на территории Ирана началась 90 годы. В 1993 году на базе советского Т-72С был собран первый прототип танка Zulfiqar. Его серийное производство стартовало в 1996 году. В процессе производства были созданы модификации, получившие обозначения Zulfiqar-2 и Zulfiqar-3.
Использованы фотографии: armyrecognition.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти