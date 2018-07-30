Бронеавтомобиль Korfanty (Польша)



Броневик Korfanty и его экипаж. Фото Bronpancernafb.wordpress.com



Боковая проекция машины. Рисунок Weu1918-1939.pl



Кормовая часть броневика с парой спонсонов под пулеметы. Фото Aviarmor.net



Бойцы на фоне броневика. Фото Aviarmor.net

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

https://dobroni.pl/

http://weu1918-1939.pl/

https://bronpancernafb.wordpress.com/

Версальский мирный договор не определял статус Верхней Силезии, но предусматривал его установление по результатам будущего плебисцита. Напряженное противостояние Германии и Польши приводило к постоянному ухудшению обстановки, а несколько раз переходило к открытому конфликту. Наконец, в 1921 году началось т.н. Третье силезское восстание – настоящая гражданская война. Польские вооруженные отряды, участвовавшие в этом конфликте, не преминули возможностью повысить свою мощь при помощи самодельных бронеавтомобилей. Первым образцом такого рода стала машина Korfanty.Напомним, в марте 1921 года состоялся плебисцит, при помощи которого предполагалось определить, к кому отойдут спорные территории. Большинство проголосовало за переход Верхней Силезии во владение Германии, однако значительная часть населения желала присоединиться к Польше. Ситуация быстро ухудшилась и привела к началу открытого вооруженного конфликта. Для более эффективного противодействия противнику польские отряды решили обзавестись собственной бронетехникой.Первые бои в рамках Третьего восстания произошли в самом начале мая. Понимая перспективы польских отрядов в их нынешнем состоянии, энтузиасты предложили заняться постройкой собственных бронеавтомобилей. Кто именно высказал такое предложение – неизвестно, но за его реализацию отвечал поручик Роберт Ошек. Ранее он был офицером кайзеровского флота, а затем пополнил ряды польской штурмовой моторизованной роты. Именно это подразделение и занялось строительством броневиков для борьбы за Верхнюю Силезию.Работы по созданию и сборке новых броневиков велись в г. Сосновец. Там имелась небольшая автомобильная база, располагавшая некоторым количеством бывшей немецкой техники. Именно имеющиеся машины было предложено использовать при строительстве военной техники. По разным данным, перестройку по оригинальным проектам прошло не менее трех имевшихся грузовиков.Первая боевая машина конструкции Р. Ошека получила название Korfanty. Ее назвали в честь Войцеха Корфанты – польского политического деятеля и одного из лидеров восстания. После завершения сборки имя написали крупными буквами на бортах корпуса. Кроме того, на лобовых и кормовых деталях нарисовали череп и кости. Собственный флаг броневика имел схожую символику.Проект носил кустарный характер, что накладывало определенные ограничения. Так, основой для нового броневика могло стать только доступное грузовое автомобильное шасси. Куда более серьезные проблемы возникли с бронированием. У строителей отсутствовал доступ к броневой стали, из-за чего в первом проекте пришлось использовать конструкционную. Тем не менее, в имеющейся ситуации выбирать не приходилось, и вооруженным отрядам как можно быстрее требовались хоть какие-то боевые машины.Согласно некоторым версиям, основой для броневика «Корфанты» стал грузовой автомобиль марки Magirus. По всей видимости, в исходном виде эта машина имела рамную конструкцию с передним расположением двигателя, прикрытого легким капотом. Учитывая номенклатуру продукции немецкого автозавода, можно предположить, что грузовик оснащался бензиновым двигателем мощностью не более 35-40 л.с. и комплектовался механической трансмиссией. Также он должен был иметь переднюю управляемую и заднюю ведущие оси. Мосты, вероятно, подвешивались на листовых рессорах.Р. Ошек предложил достаточно простую конструкцию «бронекорпуса», способную решить часть возложенных задач. При этом, однако, даже сравнительно толстые листы конструкционной стали давали весьма ограниченную защиту и не могли спасти экипаж от ружейно-пулеметного огня. С этой точки зрения использованные материалы заметным образом проигрывали нормальной броне. Корпус собирался из ровных или изогнутых панелей сравнительно простых форм. С использованием болтов и заклепок их установили на каркасе требуемой конфигурации.Моторный отсек был образован выгнутым лобовым листом и вертикальными бортами. Поверх последних смонтировали скругленный агрегат, образовывавший крышку и пару бортовых экранов. Последние находились на некотором расстоянии от основных бортов, а их нижняя часть прикрывала передние колеса. Значительный участок лобового листа мог откидываться влево, открывая доступ к двигателю. Его так же можно было использовать для более эффективного охлаждения радиатора в небоевой обстановке.Сразу за подобным капотом находился вертикальный лобовой лист обитаемого отсека. С ним сопрягались вертикальные борта, собранные из пяти сравнительно малых панелей. Есть основания полагать, что днище нового корпуса находилось непосредственно над рамой шасси, из-за чего борта не могли прикрывать ее. Для защиты рамы и ходовой части под основными бортами поместили дополнительные прямоугольные экраны.Кормовая часть условно защищенного корпуса отличалась сложной формой. Вертикальные прямые борта резко переходили в пару скругленных спонсонов. Между верхними частями спонсонов находился вертикальный лист небольшой высоты. Ниже предусмотрели агрегат сложной формы. Он состоял из коробчатого устройства, являвшегося продолжением бортовых экранов, а также оснащался наклонной верхней крышкой. Можно предположить, что такая форма кормы была обусловлена желанием сократить размеры и массу корпуса без переделки задней части шасси.От возможного обстрела сверху, гранат и других угроз экипаж защищала крыша. Ее выполнили в виде крупной сборной панели изогнутой формы. Центральная часть помещалась чуть выше бортовых элементов. Таким образом, брошенные сверху предметы должны были скатываться вниз. Впрочем, отсутствие полноценного бронирования не позволяло реализовать весь потенциал такой крыши.Установки вооружения броневика Korfanty были рассчитаны для использования четырех или пяти пулеметов с водяным охлаждением ствола. По разным данным, эта машина была укомплектована пулеметами MG 08 или Schwarzlose немецкого производства. Установки были размещены таким образом, что позволяли одновременно обстреливать несколько секторов на разных направлениях. При этом, однако, оставались достаточно крупные мертвые зоны.В кормовых спонсонах корпуса имелись крупные горизонтальные проемы, высота которых соответствовала габаритам кожухов имеющихся пулеметов. Крепления для оружия помещались вблизи центра цилиндрического агрегата и позволяли наводить оружие в пределах широкого угла. Таким образом, каждый из бортовых пулеметов мог обстреливать цели в широких участках боковой и задней полусферы. Сохранившаяся фотография показывает, что один спонсон мог комплектоваться парой пулеметов. Есть основания для сомнений в удобстве использования двух пулеметов в ограниченном пространстве. Две спонсонные установки были дополнены лобовой, размещенной у левого борта. Ствол пулемета выводился наружу через широкую щель-амбразуру.Импровизированный бронеавтомобиль «Корфанты» нуждался в сравнительно крупном экипаже. Помимо механика-водителя в машине должны были присутствовать несколько стрелков, обслуживающих имеющиеся пулеметы. С учетом дополнительных членов экипажа, помогающих стрелкам, управлять машиной могло до 7-8 человек.Предложенное упрощение конструкции привело к использованию соответствующих средств обзора. Вести наблюдение предлагалось только через небольшие лючки и щели. Несколько проемов малых размеров появились в лобовом листе и предназначались для водителя. Пара щелей предусматривалась в центре бортов. Обзор с мест кормовых стрелков обеспечивался крупными проемами в спонсонах.Как именно предлагалось попадать в боевую машину – неизвестно. По-видимому, для этих целей предназначались невысокие распашные двери в кормовой части корпуса, между спонсонами. При этом до них еще следовало добраться через агрегат сложной формы с наклонным верхним листом. Сохранившиеся материалы не указывают на наличие каких-либо иных люков или дверей.Принимая во внимание характеристики грузовиков того времени, можно предположить, что общая длина броневика Korfanty достигала 6-6,5 м при ширине более 2 м и высоте 2-2,5 м. Боевая масса составляла 6,5-7 т. В случае использования в качестве основы трехтонного грузовика бронеавтомобиль мог показывать приемлемые характеристики подвижности на шоссе. На пересеченной местности, в свою очередь, машину ожидали очевидные проблемы.Строительство первого броневика силезских ополченцев продолжалось всего три дня. Уже в первой декаде мая машина «Корфанты» отправилась на службу. Ее предполагалось использовать как средство качественного усиления ополчения в различных операциях. Предусматривалось участие в открытых столкновениях с противником, а также патрулирование определенных районов, перевозка солдат и т.д.В свой первый бой броневик Korfanty отправился вместе с несколькими другими машинами, имевшимися в Сосновце. В отличие от него, эта техника не получила никакой дополнительной защиты, хотя и могла комплектоваться оружием. Свою службу боевая машина нового типа начала в роли средства огневой поддержки пехоты. Всего за несколько дней экипаж успел поучаствовать в ряде боев за разные мелкие населенные пункты. Значительное время при этом уходило на переезд к месту нового боя.В середине мая обстановка в Верхней Силезии стабилизировалась, поскольку противоборствующие стороны согласились на переговоры. В течение нескольких дней броневик «Корфанты», а вскоре и новые машины Роберта Ошека либо стояли без дела, либо участвовали в патрулировании. Насколько известно, в этот период экипажам не приходилось драться с врагом.21 мая импровизированному бронеавтомобилю вновь пришлось участвовать в реальном бое. Немцы начали наступление в районе г. Святой Анны, и польские формирования организовали оборону, которую предполагалось усилить при помощи броневиков. В течение нескольких следующих дней машинам вновь пришлось ездить с места на место и буквально затыкать собой дыры в обороне. Невозможность одновременного развертывания нескольких бронемашин на разных участках фронта привела к понятным последствиям: немецкие войска и вооруженные формирования получали шанс прорвать оборону поляков.Во время боев экипаж кустарно изготовленной боевой машины постоянно сталкивался с серьезными рисками. Не слишком толстая конструкционная сталь, использованная в качестве брони, не давала желаемый уровень защиты. Некоторые пули могли рикошетить или застревать в ней, но часть выстрелов противника приводила к появлению пробоин и, как минимум, к угрозе экипажу. Водители, командиры и стрелки неоднократно получали ранения. К примеру, в результате одного из подобных пробитий Р. Ошек был ранен в руку. Во время одного из боев в конце мая вражеская пуля пролетела через смотровой лючок и разбила бинокль поручика. Он получил некоторые травмы, но смог продолжать службу.Последний эпизод из боевой биографии машины Korfanty относится к 3 июня 1921 года. В командовании польских формирований назрели противоречия, и группа офицеров потребовала отстранить Войцеха Корфанты от командования. Тот сначала согласился с этим требованием, но затем лично приехал к «мятежникам» на броневике Р. Ошека и арестовал их, сохранив свой пост.Находясь у штаба, бронеавтомобиль не мог поддержать войска на фронте. Немцам удалось организовать прорыв и взять под контроль некоторые территории. После этого отряд бронеавтомобилей несколько раз получал приказы о передислокации и подготовке к возвращению на фронт. Все эти процессы продолжались до начала июля, когда сторонам конфликта удалось вновь вернуться к переговорам. Через несколько дней Третье силезское восстание закончилось. Дальнейшее определение будущего Верхней Силезии осуществлялось при участии Лиги Наций.По завершении боев несколько бронеавтомобилей, построенных под руководством поручика Роберта Ошека, остались без работы. Не самую лучшую – даже по меркам своего времени – технику списали за ненадобностью. После июля 1921 года следы машины Korfanty теряются. В некоторых источниках упоминается, что ее вскоре передали в один из музеев Кракова, где она оставалась в течение некоторого времени. Когда и при каких обстоятельствах музейный экспонат прекратил свое существование – неизвестно.Как позже вспоминали участники боевых действий в Верхней Силезии, броневик «Корфанты» и другие машины Р. Ошека оказали самое положительное влияние на потенциал польских отрядов. Основу противоборствующих армий составляли пехотные подразделения со стрелковым оружием, и потому даже один носитель пулемета с не самой совершенной защитой мог серьезно повлиять на исход боя. Завершение сражений и относительно мирное урегулирование споров сделало импровизированные боевые машины ненужными.