По следам свежей демонстрации новинок от МО РФ

В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке. На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции. Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты. Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы «Пересвет» развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения. Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен. Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.

Очевидно, по следам плодотворного общения президента Путина с Дональдом Трампом и для придания мотивирующего дальнейшего позитивного общения импульса нашим американским "партнерам" Министерство обороны РФ порадовало новыми роликами по образцам вооружения из президентского "пакета подарков Америке 1 марта". То есть по аэробаллистическому гиперзвуковому боевому оснащению (АГБО) "Авангард" 15Ю71 в составе комплекса с МБР 15А35-71, гиперзвуковой аэробаллистической авиационной ракете "Кинжал", боевому многоцелевому самоходному подводному аппарату "Посейдон" (подводная система "Статус-6"), крылатой ракете наземного базирования с неограниченной дальностью и ядерным ракетным двигателем "Буревестник", лазерному комплексу "Пересвет" и тяжелой жидкостной МБР "Сармат". И что же мы там интересного и нового увидели?Кое-что, в общем, увидели, хотя и не так много, как хотелось бы, но это вполне объяснимо, потому что за океаном тоже есть люди, которые внимательно вглядываются и в такие ролики, выуживая оттуда информацию и пытаясь отличить ее от "дезы". Итак, по пунктам.По "Сармату" (предположительный индекс ракеты 15А28) в видео ничего кардинально нового нет. Показаны кадры транспортировки ТПК с ракетой к ШПУ, где и производится пуск, установки его в шахту, и собственно бросковый пуск. Один из 3 проведенных, хотя есть предположение, что было их 4, об одном пуске могли сообщить только "партнерам", так бывает, и не только с "Сарматом", недавно было такое и с "Ярсом", похоже, когда NOTAM по поводу пуска был, а пуска официально не было, хотя какие-то "обломки НЛО" с болтами по ГОСТу таки в прессу попали. Сразу уточним, что все бросковые испытания "Сармата" были со включением 1-й ступени ракеты, а не только с задействованием ПАД, как обычно начинаются такие испытания. То есть разработчики настолько уверены в изделии, что сразу пропустили эту фазу. По процедуре установки изделия в шахту ничего особо нового разглядеть не удалось — и так известно, что для "Сарматов" будут задействованы, возможно, переделанные, ТПК, оставшиеся от МБР 15А18 и 15А18М — диаметр один примерно, шахты те же, размерности схожи, чего зря деньги-то тратить?Также показаны старые кадры из цехов, где собирают "Сармат", где разве что узкие специалисты смогут восхититься высокой весовой культурой деталей, а неспециалисты наверняка заметят, что названия станков и прочего оборудования в ролике замазаны. Санкции же, не будем подставлять хороших партнеров.Но отрадной новостью является та, что бросковых пусков больше не предполагается, испытания переходят на стадию летно-конструкторских. Инфраструктура под такие пуски уже создана на полигоне "Плесецк" и все почти готово, так что запасемся терпением.В видео с "Авангардом" собственно видеокадров, на что-то новое проливающих свет, нет. На какой МБР будут поначалу (потом, очевидно, и на части группировки "Сарматов") базироваться АГБО "Авангард" — не тайна, это 15А35 (УР-100НУТТХ), МБР третьего поколения, с таким довеском ставшая сразу комплексом пятого, если не шестого поколения БРК — боевых ракетных комплексов РВСН. Но не простая 15А35, потому что им уже очень много лет и использовать их можно разве что для испытаний и учебно-боевых пусков, а более трех десятков 15А35, купленных в начале 2000-х на Украине за долги. В "сухом" законсервированном состоянии, без топлива, то есть все эти годы возраст у ракет "не тикал", и простоят они в ШПУ еще долго, будучи "ракетным спецназом" РВСН и пугая "партнеров" нехорошими последствиями. Мудрость и дальновидность нашего военно-политического руководства в подобных вопросах восхищает. Ведь их наверняка и закупали под такое использование, ведь все эти годы они скромно лежали в арсеналах и ждали своего часа, а не для "пополнения быстро редеющей ракетной группировки", как тогда писали эксперты. Правда, само АГБО раньше было другим, но не так это важно. Интересно, что с вопросами обеспечения независимости от той Украины по судовым ГТД наше руководство не оказалось столь же дальновидным, хотя то, что ситуация на нынешней "территории одичалых" катится к нехорошему — многие, в том числе на самом верху, понимали давно и готовились. Почему так вышло?Но в самой анимации (плохого качества, но тут все понятно — или у тебя есть допуск к таким секретам, но ты не умеешь делать качественную анимацию, потому что не до того на службе, или умеешь, но допуска тебе не видать, как своих ушей без зеркала) в ролике с полетом АГБО "Авангард" к цели внимание привлек один момент — специально указано, что АГБО может обходить зоны, в общем, нестрашной ему ПРО, по сигналам спутниковой группировки. Что говорит о том, что задачи связи с аппаратом, летящем в плотном плазменном облаке, нашими разработчиками решены. Кстати, это намекает на то, что и задачи наведения на цель из такого "кокона" плазмы для наших гиперзвуковых ПКР или КР и прочих АГБО тоже вполне решаемы, а именно на их нерешаемость любят в последние месяцы указывать на просторах информпространства разные малознакомые с темой товарищи, господа, но чаще всего таки паны.По "Посейдону" наконец показали его самого, "без одежды" в виде контейнера или как-то еще. Самоходный подводный аппарат (СПА) "Посейдон" — его продолжают так упрямо именовать, очевидно, потому, что у него явно предполагается значительное количество типов боевой нагрузки, такой как- термоядерные БЧ особой мощности для разрушения и загрязнения больших береговых районов, или БЧ большой или средней мощности против корабельных группировок (как было показано в ролике) или вообще неядерные, наверное, возможна нагрузка в виде мин или каких-то самоходных модулей с нагрузкой, или вообще разведывательной аппаратурой. То есть это универсальный аппарат, а сама система называется "океанской многоцелевой", включая в себя как минимум две строящиеся АПЛ-носители, сами "Посейдоны" и разные другие подводные беспилотники, как разведывательные, так и боевые. Так вот, он своими размерами, конечно, внушает уважение. И удивляет, что данные, ранее "засвеченные", о калибре этой суперторпеды (1500-1600 мм), судя по видео, неверны — реальный калибр, наверное, ближе к 1800-2000 мм, а вот длина как раз не очень отличается от заявленной ранее — 24-25 м. Больший калибр, возможно, связан с тем, скорее всего, что реакторный отсек или двигательный вышли более габаритными. Хотя, по видеокадрам кажется, что общая компоновка примерно соответствует той самой, что на той памятной презентации, "случайно" засвеченной на Совете Безопасности РФ, и в которую долго не верили многие ни у нас, ни на Западе. А зря — российская пропаганда настолько лжива и бессовестна, что именно ей-то и надо верить. В отличие от никогда не лгущих западных СМИ.Про "Кинжал" только недавно писалось, поэтому отмечу кратко ряд деталей. Сообщалось, что эскадрилья истребителей МиГ-31К несет опытно-боевое дежурство в ЮВО в том числе с выполнением плановых полетов на дежурство над Каспием (может, и над Черным морем тоже, да не сказали). Выполнено уже более 350 полетов, в том числе 20% с дозаправкой в воздухе (в предыдущей публикации было высказано предположение, что используются именно самолеты МиГ-31Б для переделки, возможно и БМ/БСМ, как обладающие таковой). Номера машин на видео замазали, как смогли, зачем — не очень понятно, потому что многие уже светились и машины были ахтубинские. Причем полеты в рамках несения дежурства для неядерных стратегических силах сдерживания выполняются именно с апреля 2018г. А тогда как раз дело вполне могло дойти до прямого столкновения с США в Сирии, так что "Кинжалы" входили ожидаемо в список ответных мер, точнее, их вероятное применение. Что уже говорит и о боеготовности нового оружия. Совместно с экипажами Дальней авиации проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей. В ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3М, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп. Причем показан полет совместно МиГ-31К вместе с бомбардировщиком Ту-22М3М с ПКР Х-32. Очевидно, отрабатывали тактику совместного применения, скажем, сначала наиболее опасные цели атакует с дальней дистанции МиГ-31БК, а потом уже с меньшей — "Туполев" с Х-32.Про крылатой ракете неограниченной дальности "Буревестник" видео также оказалось достаточно интересным. По летным испытаниям ничего нового не было, но зато показали ТПК с очередным вариантом новой ракеты. Судя по всему, это не совсем та ракета, которая была показана ранее — носовая часть ракеты имеет характерные для мероприятий по снижению ЭПР "рубленые" формы, как у КРВБ Х-101/Х-102 и, предположительно, у Х-50 (Х-СД), как от них происходящей. Видимо, на первом прототипе отрабатывали компоновку, различные решения, саму по себе возможность полета такой революционной конструкции, как КР с ядерным ракетным двигателем. А новая — ближе к серийному изделию. Об этом, собственно, говорит и МО РФ.ТПК новой ракеты также интересен. И своей формой, и куда более — своими крепежами. Которые вероятно унифицированы с рядом имеющихся самоходных колесных ПУ, в том числе устаревших — их с вооружения снимут, а добро не пропадет. Но совершенно ясно, что "Буревестнику" до принятия на вооружение еще достаточно далеко.Самой "вещью в себе" остается все тот же боевой лазерный комплекс "Пересвет", который находится уже в войсках.То, что комплекс в Космических войсках (ВКС), намекает и на его боевое предназначение: поражение космических аппаратов орбитальной группировки противника, вероятно, в первую очередь видовых разведчиков и аппаратов космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении или ПРО. Должен он их уничтожать? Не обязательно, достаточно выведения из строя аппаратуры. Но, учитывая ряд предположений о мощности и источнике питания этого комплекса, мощности и на уничтожение, как минимум на низких орбитах, может хватить.Вот пока и все, что можно (или стоит) сказать по показанному, ждем дальнейшего раскрытия карт.