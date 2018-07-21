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Мария Захарова прокомментировала известное "В глаза мне смотри" от и.о.постпреда в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала известное обращение исполняющего обязанности постпреда РФ в ООН Владимира Сафронкова к британскому коллеге Мэттью Райкрофту. Речь идёт о словах Владимира Сафронкова, когда тот, обращаясь к постпреду Соединённого королевства в апреле прошлого года, высказал буквально следующее: "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"

Тогда в своём заявлении, российский постпред отметил, что в Британии испугались возможности сотрудничества России с Соединёнными Штатами.

Владимир Сафронков:
Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…



Мария Захарова прокомментировала известное "В глаза мне смотри" от и.о.постпреда в ООН


Тогда эти слова разделили общественность на два лагеря. Одни были в восторге от речи Сафронкова, добавляя, что только так и надо разговаривать с "партнёрами" из западных стран. Другие заявили, что речь российского дипломата не была пример дипломатичности, и что такая риторика неуместна.

РИА Новости
приводит заявление Марии Захаровой, в котором та комментирует обращение Владимира Сафронкова. По словам официального представителя МИД России, это был крик отчаяния.

Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?


Свой комментарий Захарова дала для газеты "Коммерсантъ".

При этом Мария Захарова провела своеобразное сравнение высказываний на тот момент и.о. постпреда в ООН с последующими высказываниями министра обороны Британии Гэвина Уильямсона. По словам представительницы МИД, представитель британского правительства позволил себе откровенно хамские и трусливые слова по поводу того, что РФ "должна заткнуться и отойти в сторону". Мария Захарова отметила, что Сафронков говорил в глаза, а Уильямсон фактически прятался на своей территории.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 34

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  1. амурец (николай) Сегодня, 05:49
    По словам представительницы МИД, представитель британского правительства позволил себе откровенно хамские и трусливые слова по поводу того, что РФ "должна заткнуться и отойти в сторону". Мария Захарова отметила, что Сафронков говорил в глаза, а Уильямсон фактически прятался на своей территории.
    Матом надо крыть английски крыс и бить по морде башмаком прямо в представительстве ООН, НСХ не стеснялся
    амурец
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:01
      Цитата: амурец
      Матом надо крыть английски крыс и бить по морде башмаком прямо в представительстве ООН,

      В Благе до сих пор 90е процветают?
      Александр романов
    2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 06:37
      Надо не башмаком стучать, а вдоль границ своих порядок наводить, как 080808, но до полного профита.

      За словами всегда должны быть действия.
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 06:56
      Цитата: амурец
      Матом надо крыть английски крыс и бить по морде

      Может быть и надо... Но вам самим потом же стыдно будет... на вас все будут смотреть как на дикарей, как на буйных неандертальцев. Может быть большинству сдесь и плевать на имидж... но вот трубопроводу северный поток например - совсем не плевать. hi
      Вендиго
    4. антивирус Сегодня, 07:42
      НСХ не стеснялся
      -страшно подумать ЧТО ДЕЛАЛИ
      БЫ ИВС ИЛИ МОЛОТОВ БУДЬ ТОГДА ООН
      были , и ООН была
      антивирус
    5. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 08:47
      Молодец, Сафронков!!!
      Dashout
  2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 05:52
    Тогда в своём заявлении, российский постпред отметил, что в Британии испугались возможности сотрудничества России с Соединёнными Штатами.

    Двоякое чувство от этого возможного ,,сотрудничества,, Еще не забылись 90е, когда янки хозяйничали в Кремле и к чему это привело...
    ДЕДПИХТО
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:02
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Еще не забылись 90е, когда янки хозяйничали в Кремле и к чему это привело...

      Вообще то речь шла о ,только равноправном сотрудничестве,а не как в СССР-хозяин и нищий ,просящий еще продуктов.
      Александр романов
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:06
        Александр hi -и какие продукты просили у нас сша????
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:12
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          и какие продукты просили у нас сша????

          Читать нужно вдумчиво и внимательнее,тогда всё будет ясно. СССР при горбатом,а потом и Россия при ЕБН. Окорочка Буша ни о чем не говорит ?
          Александр романов
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:26
            Александр hi эти самые окорочка я лично в те годы фуры и вагоны выгружал, работая по 16 часов в сутки! А с чувством юмора у вас напряг, гляжу belay
            ДРЕВНЕЙШИЙ
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:55
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              А с чувством юмора у вас напряг, гляжу

              Вы в своем коменте,в каком то моменте пошутили?
              Александр романов
        2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 07:02
          Ой да очень много, начинать перечислять?Начиная от редкоземельных элементов,заканчивая двигателями...еще примеры привести?
          игорка357
          1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:12
            Цитата: игорка357
            Начиная от редкоземельных элементов,заканчивая двигателями...еще примеры привести?

            Америка как государство к этому не причастна, все это покупали и покупают (пока еще) частники.
            Тут все судят по своей действительности и не могут даже представить что бизнес и государство могут быть каждый сам по себе.
            Вендиго
            1. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:47
              Постоянно лижешь америке? Не надоело ещё?
              Грибок
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:54
                Цитата: Грибок
                Постоянно лижешь америке? Не надоело ещё?

                Работая у него такая,печенье он за это получает.А потом,когда станет не нужен,выкинут,как использованное изделие № 2
                Александр романов
            2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 08:30
              Ах-ха-ха...Андрюша,вы в какой реальности живете?Локхид-Мартин тоже частники, ну тогда когда америку бомбить будем,их не тронем...они же никаким боком к америке!Ну блин а...тупее коммента еще не читал... laughing !
              игорка357
      2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 06:16
        романов.Интересно, когда это англосаксы считали нас рОвней? belay
        п.с. ножки буша шли уже в другую страну...это уже последствия после начала ,,сотрудничества,, горбатого с янки
        ДЕДПИХТО
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:26
          Цитата: ДЕДПИХТО
          романов.Интересно, когда это англосаксы считали нас рОвней?

          Не хотят пусть идут на .......право будет остановочка
          Александр романов
          1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 06:36
            Вот в этом с тобой согласен,только есть одна печалька- российская ,,элита,, этого никак не желает, из кожи лезут со своим ,,равноправием,, Как говорится-их в дверь,они в окно.. fool
            ДЕДПИХТО
        2. антивирус Сегодня, 07:47
          вот так тихо. с повизгиванием. медленно за 50-70 лет Владичица Морей ..и мира превращается на наших глазах в "Королевство Таиланд".
          "Правящая династия в лице короля Сианука".. и тп "... Виндзоров"
          уважать и уважИть надо маленьких и прощать( из Болгарского фольклера) их слабости.
          --Сафронков виноват уже этим отношением, на равных ,к Британии.
          гамбургский счет не для острова УЖЕ.
          антивирус
    2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:05
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Еще не забылись 90е, когда янки хозяйничали в Кремле и к чему это привело...

      Читая такие комменты я понимаю, что ничего хорошего Россию в будущем не ждет, только дальнейшая деградация до самого конца...
      Вендиго
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:46
        Ваша страна давно уже деградировала. Так что заботься о своём будущем рагуль.
        Грибок
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:08
    Со всякими наглосаксами нужно говорить только так, как они этого заслужили -резко и на повышенных тонах!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Krasnodar Сегодня, 06:11
    Я ожидал большего от Сафронкова. Он не использовал в своём обращении к полпреду UK в ООН такие выражения, как «в натуре», «не подымешь чичи, тебя закрою и сидеть будешь плохо» и т.д.
    Он не успел раскрыть свой потенциал полностью....
    Очень вовремя его оттуда убрали, просто Захарова не может сказать об этом СМИ.
    Krasnodar
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:23
      А главное, он не кричал "мамой клянусь" wassat, и "завалю, сволочь"!!!! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Krasnodar Сегодня, 06:26
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        А главное, он не кричал "мамой клянусь" wassat, и "завалю, сволочь"!!!! wassat

        А вот за это надо объявить строгий выговор и назначить послом в Сомали.
        Krasnodar
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:25
      Цитата: Krasnodar
      Я ожидал большего от Сафронкова

      Такого что ли ?- Слышь ты, маляву мне не катай здесь.Ты петух по масти, бык по гороскопу,я тебя расчленю в натуре конь педальный.Да вы здесь все по птичьим меркам петухи, что вам и подходит по жизни.Ты фраерок англиский не брызгай тут,подумай о будущем ,сидишь тут шелестишь не по сезону. И когда пать разеваешь,тише кипи,а то твои зубы испарятся чушок ты приопущенный.Ещё раз в адрес России че нибудь наботаешь, по каске откатаю.

      Вопрос первый.-А переводчик,смог бы это англососу перевести.
      Вопрос второй,-а вы сами пивом не поперхнулись ,услышав такую речь?
      Александр романов
  5. asiat_61 (игорь) Сегодня, 06:30
    Может он и грубовато выразился, но зато какой эффект сразу. Товарищи с запада понимают только такой язык. Они как бандюки, пока с ними разговариваешь нормально, это воспринимается как слабость, но стоит рявкнуть и разговор принимает другой оборот.
    asiat_61
  6. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 06:41
    Увы... речь дипломата должна быть речью дипломата, а не речью уличного гопника.

    Оружие дипломата - интеллект. А, вот, политики должны решительнее наводить порядок вдоль границ России, как 080808, но до полного профита.
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    1. Злой543 Сегодня, 07:54
      Ну наши партнеры интеллектом кажется не блещут
      Злой543
  7. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 06:54
    Зачем достали скелет из шкафа? Зачем с него пыль сдули?
    Алекс2048
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 08:52
    Цитата: Александр романов
    Работая у него такая,печенье он за это получает.А потом,когда станет не нужен,выкинут,как использованное изделие № 2

    ---------------------------
    Сашенька, монархист вы наш таежный, вы же тоже лижете Америке, когда хотите вернуть царя. Вы не думали об этом, рубая шашкой чертополох, как будто боретесь с "кровавыми коммуняками". laughing
    Altona
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:27
      Цитата: Altona
      Altona

      Введут ЧС,я тебя туда загоню навечно
      Александр романов
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