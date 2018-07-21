Мария Захарова прокомментировала известное "В глаза мне смотри" от и.о.постпреда в ООН

Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…

Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?