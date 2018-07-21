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Мария Захарова прокомментировала известное "В глаза мне смотри" от и.о.постпреда в ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала известное обращение исполняющего обязанности постпреда РФ в ООН Владимира Сафронкова к британскому коллеге Мэттью Райкрофту. Речь идёт о словах Владимира Сафронкова, когда тот, обращаясь к постпреду Соединённого королевства в апреле прошлого года, высказал буквально следующее: "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"
Тогда в своём заявлении, российский постпред отметил, что в Британии испугались возможности сотрудничества России с Соединёнными Штатами.
Владимир Сафронков:
Тогда эти слова разделили общественность на два лагеря. Одни были в восторге от речи Сафронкова, добавляя, что только так и надо разговаривать с "партнёрами" из западных стран. Другие заявили, что речь российского дипломата не была пример дипломатичности, и что такая риторика неуместна.
Свой комментарий Захарова дала для газеты "Коммерсантъ".
При этом Мария Захарова провела своеобразное сравнение высказываний на тот момент и.о. постпреда в ООН с последующими высказываниями министра обороны Британии Гэвина Уильямсона. По словам представительницы МИД, представитель британского правительства позволил себе откровенно хамские и трусливые слова по поводу того, что РФ "должна заткнуться и отойти в сторону". Мария Захарова отметила, что Сафронков говорил в глаза, а Уильямсон фактически прятался на своей территории.
Тогда в своём заявлении, российский постпред отметил, что в Британии испугались возможности сотрудничества России с Соединёнными Штатами.
Владимир Сафронков:
Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…
Тогда эти слова разделили общественность на два лагеря. Одни были в восторге от речи Сафронкова, добавляя, что только так и надо разговаривать с "партнёрами" из западных стран. Другие заявили, что речь российского дипломата не была пример дипломатичности, и что такая риторика неуместна.
РИА Новостиприводит заявление Марии Захаровой, в котором та комментирует обращение Владимира Сафронкова. По словам официального представителя МИД России, это был крик отчаяния.
Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?
Свой комментарий Захарова дала для газеты "Коммерсантъ".
При этом Мария Захарова провела своеобразное сравнение высказываний на тот момент и.о. постпреда в ООН с последующими высказываниями министра обороны Британии Гэвина Уильямсона. По словам представительницы МИД, представитель британского правительства позволил себе откровенно хамские и трусливые слова по поводу того, что РФ "должна заткнуться и отойти в сторону". Мария Захарова отметила, что Сафронков говорил в глаза, а Уильямсон фактически прятался на своей территории.
Использованы фотографии: YouTube
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