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Израильский солдат погиб на границе с сектором Газа. Шквал атак со стороны ЦАХАЛа
Впервые за длительный период времени на границе с сектором Газа произошла гибель израильского военнослужащего. Командование ЦАХАЛ официально подтверждает эту информацию. Военнослужащий стал жертвой обстрела со стороны Газы, который был устроен представителями военизированного крыла движения "Хамас". Пресс-служба военного ведомства Израиля направило подтверждение о гибели солдата его родным и близким. По последним данным, военнослужащий армии обороны Израиля погиб в результате применения палестинской стороной взрывного устройства, которое перебросили через ограждения на южном участке границы Израиля с сектором Газа. По другим данным, солдат погиб от пули снайпера.
В ответ на гибель своего военнослужащего Израиль обрушил самый настоящий шквал атак на сектор Газа. Свыше 70 объектов на территории сектора были атакованы с использованием различных сил и средств. В частности, был осуществлён обстрел с применением танковых орудий и артиллерии. Удары наносились и с воздуха. Уничтожены несколько штабов военизированного крыла "Хамас". Речь идёт о тех объектах, которые расположены в таких районах как Зайтун, Аль-Бурейдж и Хан-Юнис. В общей сложности удары были нанесены по 70 с лишним объектам.
Отмечено, что Израиль атаковал базы противовоздушной обороны "Хамас", склады с оружием и боеприпасами, несколько тренировочных лагерей, а также блокпосты, базы, на которых находились беспилотники. Кроме того, удары были нанесены по наблюдательным пунктам, находившимся неподалёку от границы.
Представители Минздрава Газы распространили сообщения о том, что в результате израильских обстрелов погибли не менее 4-х жителей сектора, свыше 120 человек получили различной степени тяжести ранения. Трое убитых, что подтверждается "Хамас", были представителями этой организации. В Газе заявили, что "действия Израиля не останутся без жёсткого ответа".
Таким образом можно констатировать, что начался очередной виток палестино-израильского конфликта.
В ответ на гибель своего военнослужащего Израиль обрушил самый настоящий шквал атак на сектор Газа. Свыше 70 объектов на территории сектора были атакованы с использованием различных сил и средств. В частности, был осуществлён обстрел с применением танковых орудий и артиллерии. Удары наносились и с воздуха. Уничтожены несколько штабов военизированного крыла "Хамас". Речь идёт о тех объектах, которые расположены в таких районах как Зайтун, Аль-Бурейдж и Хан-Юнис. В общей сложности удары были нанесены по 70 с лишним объектам.
Отмечено, что Израиль атаковал базы противовоздушной обороны "Хамас", склады с оружием и боеприпасами, несколько тренировочных лагерей, а также блокпосты, базы, на которых находились беспилотники. Кроме того, удары были нанесены по наблюдательным пунктам, находившимся неподалёку от границы.
Представители Минздрава Газы распространили сообщения о том, что в результате израильских обстрелов погибли не менее 4-х жителей сектора, свыше 120 человек получили различной степени тяжести ранения. Трое убитых, что подтверждается "Хамас", были представителями этой организации. В Газе заявили, что "действия Израиля не останутся без жёсткого ответа".
Таким образом можно констатировать, что начался очередной виток палестино-израильского конфликта.
Использованы фотографии: YouTube
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