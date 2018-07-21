Израильский солдат погиб на границе с сектором Газа. Шквал атак со стороны ЦАХАЛа

Впервые за длительный период времени на границе с сектором Газа произошла гибель израильского военнослужащего. Командование ЦАХАЛ официально подтверждает эту информацию. Военнослужащий стал жертвой обстрела со стороны Газы, который был устроен представителями военизированного крыла движения "Хамас". Пресс-служба военного ведомства Израиля направило подтверждение о гибели солдата его родным и близким. По последним данным, военнослужащий армии обороны Израиля погиб в результате применения палестинской стороной взрывного устройства, которое перебросили через ограждения на южном участке границы Израиля с сектором Газа. По другим данным, солдат погиб от пули снайпера.В ответ на гибель своего военнослужащего Израиль обрушил самый настоящий шквал атак на сектор Газа. Свыше 70 объектов на территории сектора были атакованы с использованием различных сил и средств. В частности, был осуществлён обстрел с применением танковых орудий и артиллерии. Удары наносились и с воздуха. Уничтожены несколько штабов военизированного крыла "Хамас". Речь идёт о тех объектах, которые расположены в таких районах как Зайтун, Аль-Бурейдж и Хан-Юнис. В общей сложности удары были нанесены по 70 с лишним объектам.Отмечено, что Израиль атаковал базы противовоздушной обороны "Хамас", склады с оружием и боеприпасами, несколько тренировочных лагерей, а также блокпосты, базы, на которых находились беспилотники. Кроме того, удары были нанесены по наблюдательным пунктам, находившимся неподалёку от границы.Представители Минздрава Газы распространили сообщения о том, что в результате израильских обстрелов погибли не менее 4-х жителей сектора, свыше 120 человек получили различной степени тяжести ранения. Трое убитых, что подтверждается "Хамас", были представителями этой организации. В Газе заявили, что "действия Израиля не останутся без жёсткого ответа".Таким образом можно констатировать, что начался очередной виток палестино-израильского конфликта.