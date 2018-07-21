09:34 21 июля
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Израильский солдат погиб на границе с сектором Газа. Шквал атак со стороны ЦАХАЛа

Впервые за длительный период времени на границе с сектором Газа произошла гибель израильского военнослужащего. Командование ЦАХАЛ официально подтверждает эту информацию. Военнослужащий стал жертвой обстрела со стороны Газы, который был устроен представителями военизированного крыла движения "Хамас". Пресс-служба военного ведомства Израиля направило подтверждение о гибели солдата его родным и близким. По последним данным, военнослужащий армии обороны Израиля погиб в результате применения палестинской стороной взрывного устройства, которое перебросили через ограждения на южном участке границы Израиля с сектором Газа. По другим данным, солдат погиб от пули снайпера.

В ответ на гибель своего военнослужащего Израиль обрушил самый настоящий шквал атак на сектор Газа. Свыше 70 объектов на территории сектора были атакованы с использованием различных сил и средств. В частности, был осуществлён обстрел с применением танковых орудий и артиллерии. Удары наносились и с воздуха. Уничтожены несколько штабов военизированного крыла "Хамас". Речь идёт о тех объектах, которые расположены в таких районах как Зайтун, Аль-Бурейдж и Хан-Юнис. В общей сложности удары были нанесены по 70 с лишним объектам.




Отмечено, что Израиль атаковал базы противовоздушной обороны "Хамас", склады с оружием и боеприпасами, несколько тренировочных лагерей, а также блокпосты, базы, на которых находились беспилотники. Кроме того, удары были нанесены по наблюдательным пунктам, находившимся неподалёку от границы.

Представители Минздрава Газы распространили сообщения о том, что в результате израильских обстрелов погибли не менее 4-х жителей сектора, свыше 120 человек получили различной степени тяжести ранения. Трое убитых, что подтверждается "Хамас", были представителями этой организации. В Газе заявили, что "действия Израиля не останутся без жёсткого ответа".

Таким образом можно констатировать, что начался очередной виток палестино-израильского конфликта.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 62

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  1. Krasnodar Сегодня, 06:17
    Солдат погиб от огня снайпера. Пуля попала в грудную область, разбив керамический бронежилет. Вызвали вертолёт для эвакуации, но к моменту его прибытия парень скончался.
    Krasnodar
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:16
      Цитата: Krasnodar
      Солдат погиб от огня снайпера. Пуля попала в грудную область, разбив керамический бронежилет. Вызвали вертолёт для эвакуации, но к моменту его прибытия парень скончался.

      Похоже применили крупнокалиберную винтовку.
      Арон Заави
      1. MPN (Павел) Сегодня, 08:57
        Свыше 70 объектов на территории сектора были атакованы с использованием различных сил и средств.
        Все правильно, так и надо, фашисты тоже за убитого солдата по три деревни уничтожали с жителями, правда всего по три...
        MPN
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:21
    Как будто там противостояние хоть на минуту реально затихало!"И вечный бой, покой нам только снится" -сегодняшние реалии, и вероятно, вечные, отношения израиля и палестины.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 06:36
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      сегодняшние реалии, и вероятно, вечные, отношения израиля и палестины.


      название стран принято писать с большой буквы. так как пылесосия не является страной , там притензий нет.

      п.с. благословим память нашего солдата. отвечать будетм по традиции - семикратно
      Маки Авелльевич
      1. Тралл Сегодня, 06:46
        Почему на границе Израиля находятся не пограничники, а обычные военнослужащие? Задайте вопрос своему правительству. Что-то не так с границей, как минимум. Она или не в том месте, или вы вторглись не на свою территорию.
        Тралл
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:53
          Цитата: Тралл
          Почему на границе Израиля находятся не пограничники, а обычные военнослужащие?

          Потому что так надо.
          Александр романов
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:33
            Цитата: Тралл
            Почему на границе Израиля находятся не пограничники, а обычные военнослужащие? Задайте вопрос своему правительству. Что-то не так с границей, как минимум. Она или не в том месте, или вы вторглись не на свою территорию.

            У Израиля плотность населения только официально 387 человек на квадратный километр в среднем. Учитывая-же, что 2/3 - пустыня, а остальная часть очень плотно застроена, эту цифру надо умножать на десять. Так что там кирпичу упасть негде, чтоб кому-то на голову не попасть. А учитывая, что в Израиле 100% населения военнообязанные, эта голова будет головой военного.

            А не так с Израилем то, что конфликт этот уже не погасить. Никак. Никогда. Слишком их теперь ненавидят. Потому и выжигают вокруг себя, вгоняют соседей в каменный век. Потому что стоит дать хоть чуть Палестине развиться - их сметут.
            А прогресс не стоит на месте. И скоро в любом подвале на 3Д-принтере можно будет распечатать хоть электронику, хоть ракету. И любой мальчишка, которого покалечило и убило родственников в таком вот "мстительном ответе", сможет успешно начать свой собственный Джихад.
            Shurik70
            1. Тралл Сегодня, 07:47
              Вот и я о чем. В современном мире пропорциональность, а тем более, геометричность или гиперболичность ответа на многократно по кругу спровоцированную агрессию, уже не является эффективной в долгосрочной перспективе. Более мудрую политику ведёт в похожих ситуациях Россия, хоть и получает множественные сиюминутные тактические издержки.
              Тралл
            2. borberd Сегодня, 08:37
              Зачем говорить глупости ? Соседей у Израиля пятеро , с двумя из них мир , один занят гражданской войной и геноцидом собственного населения , и два отмороженных - в которых террористические группировки у власти .
              Плстелине давали развиться , в той-же Газе был аэропорт , хотели порт построить . Но когда власть взяли хамасовские террористы , то вместо завоза средств производства они стали завозить оружие и боеприпасы . Именно поэтому граница с террористическим анклавом перекрыта и со стороны Израиля и со стороны Египта .
              И не надо пафоса , если бы Израиль их выжигал , то в Газе была бы самая большая парковка на БВ .
              borberd
        2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 06:57
          В смысле почему?Потому что если границу России начнут атаковать,то туда подтянут войска!Вы че за тупые вопросы задаете?
          игорка357
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:59
            Цитата: игорка357
            !Вы че за тупые вопросы задаете?

            Да его книнит на евреях. Вчера в теме о Поклонской еще на накидал ,его помоями облили,все кому не лень .Достал реально своим тролингом
            Александр романов
        3. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 07:11
          Цитата: Тралл
          Почему на границе Израиля находятся не пограничники, а обычные военнослужащие?


          тот кто находится на границе есть пограничник.
          пс. вам цвет формы или наклон беретов стратегически не мешает?
          Маки Авелльевич
          1. Тралл Сегодня, 07:23
            Цитата: Маки Авелльевич
            вам цвет формы или наклон беретов стратегически не мешает?

            Мой вопрос значительно шире цвета погон, колличества лампас и величины звёзд. Он даже не об объективности места демаркационную линий. Он больше философский.
            Тралл
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:32
              Цитата: Тралл
              Он больше философский.

              Где ты,а где философия
              Александр романов
            2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 07:37
              Уважаемый,послушайте..вы задали конкретный вопрос, вам конкретно ответили!Я тоже не особо к Израилю,но шагает он правильным путем!Я бы хотел что бы и наша страна за одного убитого нашего военного уничтожала бы даже не сотню, а тысячу причастных и виновных...что бы другим неповадно было!Дело границы другой вопрос, давайте тогда вспомним "вторжение Ермака в Сибирь"... или еще лучше "захват" Калмыков, Якутов...ну и продолжать можно вечно!Вы только запомните, что государства так и строятся!История Ермолова покорившего Кавказ вам не о чем не рассказывает?Еще раз поторю,я не любитель евреев,и таких как я на планете 80%,но делают они правильно, узнали личность террориста, его в расход, его семью под забор на улицу, его дом в пыль..и все ближайшие родственники под колпаком и прессингом...вот меры так меры!Другой папаша прежде чем отпустить своего сынка на "джэухад" сто раз подумает!!!
              игорка357
              1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:19
                Цитата: игорка357
                История Ермолова покорившего Кавказ вам не о чем не рассказывает?

                Вот хорошо что Вы про Ермолова вспомнили. Правда, как обычно, с середины история рассказана. Давно заметил, почему-то "забывают" про то, что, собственно, предшествовало ермоловскому "замирению".
                Казачьи кордонные линии, с постоянно гибнущим в стычках личным составом, нападения на защищаемые этими линиями территории с целью грабежа и захвата в рабство... Ничего не напоминает?
                Лопатов
                1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 08:35
                  Так я с Вами полностью согласен,и с евреями в этом вопросе полностью согласен!Я ведь пример Ермолова для этого и привел!Пример Ермака я привел для того,что бы народ увидел, что страна прирастает территориями не только по доброй воле и без сабель!Евреи действуют абсолютно верно,черт их дери!
                  игорка357
                  1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:41
                    Цитата: игорка357
                    Евреи действуют абсолютно верно,черт их дери!

                    Вообще-то с точностью до наоборот. Действовать бездарнее, чем они, чес слово, сложно.
                    Лопатов
                    1. borberd Сегодня, 08:56
                      Так откройте свой - единственно верный план действия . Народ испереживался весь в предвкушении . Тотальный геноцид и ковровые бомбардировки Газы не предлагать .
                      borberd
                      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:00
                        Цитата: borberd
                        Так откройте свой - единственно верный план действия . Народ испереживался весь в предвкушении . Тотальный геноцид и ковровые бомбардировки Газы не предлагать .

                        Ага. Щас нам предложат зачистку и последующую кормежку 1.8 дармоедов. Спасибо, уже проходили.
                        профессор
                      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:19
                        Контроль территории с последующей зачисткой террористов

                        профессор,
                        Цитата: профессор
                        Ага. Щас нам предложат зачистку и последующую кормежку 1.8 дармоедов. Спасибо, уже проходили.

                        А сейчас Вы их не кормите. Получая в качестве "платы" за это регулярные трупы граждан Израиля... Мудрая сделка. В Брюсселе довольны
                        Лопатов
              2. ultra (Михаил) Сегодня, 08:34
                Цитата: игорка357
                !История Ермолова покорившего Кавказ

                Кавказская война закончилась в 1864 году,а Алексей Петрович Ермолов вышел в отставку в 1827 году,а скончался в 1861.
                ultra
        4. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:14
          Цитата: Тралл
          Почему на границе Израиля находятся не пограничники, а обычные военнослужащие? Задайте вопрос своему правительству. Что-то не так с границей, как минимум. Она или не в том месте, или вы вторглись не на свою территорию.

          Не ну пограничники они и есть те же военные, они границу и охраняют..... hi
          XXXIII
          1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 07:30
            Это везде по разному, допустим у нас погранцы относятся к ФСБ, а раньше к КГБ, они военные чисто формально!
            игорка357
            1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:54
              Цитата: игорка357
              Это везде по разному, допустим у нас погранцы относятся к ФСБ, а раньше к КГБ, они военные чисто формально!

              На границе вообще полное взаимодействие всех структур, а формальности это уже второстепенное... angry
              XXXIII
              1. Тралл Сегодня, 08:06
                Цитата: XXXIII
                На границе вообще полное взаимодействие всех структур

                Это Вы Евросоюзу с его мигрантами расскажите smile
                Тралл
              2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 08:35
                Ага, вы это скажите когда ЧП на границе произойдет.. wink
                игорка357
      2. Лексей (Алексей) Сегодня, 08:10
        "пылесосия"-вы евреи совсем охренели ? Пришли на чужие земли и ещё права качаете ? Вас в начале прошлого века вообще на картах не было ! Все мировые беды от вас ибо о жадности вашей легенды слогают, всё вы ни ,как после рабства "не нажрётесь " ............
        Лексей
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:24
          Цитата: Лексей
          "пылесосия"-вы евреи совсем охренели ? Пришли на чужие земли и ещё права качаете ?

          Строго говоря, "права качать" начали арабы. Совместно с внешними игроками в виде "Арабского Легиона". Но умудрились проиграть. И теперь пожинают плоды этой давней собственной агрессии.
          Лопатов
  3. viktor_ui (Виктор) Сегодня, 06:35
    Интересно, в верхушке ХАМАСА мозахисты сидят ??? Или им минимум пофиг , сколько рядового и не очень состава погибнет, в месте , с кучей сопутствующей инфраструктуры ??? МИНЗДРАВ Хамаса предупреждает...что "действия Израиля не останутся без жёсткого ответа". - абсолютная логика в стремлении очередной раз получить по соплям.
    viktor_ui
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 07:00
      Не там сидят те, кому мир не выгоден по определению-им тогда придется уйти от власти и пойти работать. А работать они не хотят и не умеют-живут на дани, которой обложили всех палестинцев и переодически проаоцируют "напряженность" для запугивания....
      Улиточник N9
      1. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 07:10
        Что там можно с сухой мухи взять с Саудовской Аравии ,Катара деньги получают
        Даниэль
    2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:22
      Цитата: viktor_ui
      Интересно, в верхушке ХАМАСА мозахисты сидят ???

      Мне другое интересно, не сидят ли мазохисты в руководстве Израиля. Или этому руководству плевать на жизни подчинённых им людишек, мнение самоназначенного "мирового сообщества" намного важнее?

      По факту власти Израиля увлечённо прыгают на граблях.
      Лопатов
      1. лотос (Anat Licht) Сегодня, 08:42
        не сидят ли мазохисты в руководстве Израиля.
        Видимо, ,,мазохисты,, сидят.
        Какая еще страна, может поставлять в Газу для населения электричество, воду, продовольствие ... во время обстрелов ее территории. Израиль поставляет.
        Кстати, граница Египет-Газа закрыта наглухо.
        лотос
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:53
          Всё намного хуже, чем Вам кажется. Поистине многовековой опыт доказывает- отгородиться от "проблемных территорий" невозможно.
          Лопатов
  4. собаковод Сегодня, 06:48
    Мир нужен на Ближнем Востоке. Но откуда ему взяться, если стороны конфликта к нему не стремятся...
    собаковод
    1. Тралл Сегодня, 06:49
      Цитата: собаковод
      Мир нужен на Ближнем Востоке.

      Как раз, таки, мир на БВ не выгоден никому.
      Тралл
      1. собаковод Сегодня, 07:02
        Тралл
        Цитата: собаковод
        Мир нужен на Ближнем Востоке.
        Как раз, таки, мир на БВ не выгоден никому.

        hi
        Я думаю, мы с Вами имеем ввиду разные слои общества.
        собаковод
        1. Тралл Сегодня, 07:14
          Цитата: собаковод
          Я думаю, мы с Вами имеем ввиду разные слои общества.

          Это понятно, но если простое население страдает в искусственно созданных геополитических точках напряжения, - это всего лишь издержки. Отличаться может только стоимость вопроса. Причем, измеряется он в человеческих жизнях. Про Украину кто-то из американских чиновников даже проговорился, что если конфликт принесет менее 10000 человеческих жертв, то это нормально. Теперь статистики ООН и Украины стараются не выйти за эти рамки.
          Тралл
  5. игорка357 (Игорь) Сегодня, 06:58
    Вот за что я уважаю евреев!Нам бы у них поучится!
    игорка357
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:16
      Цитата: игорка357
      Вот за что я уважаю евреев!Нам бы у них поучится!

      Да всё тоже самое,что и у нас. Сейчас расфигачат по легкой,а потом будут гнать электричество в Газу бесплатно,медикаменты и прочее.
      Александр романов
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:19
      Цитата: игорка357
      Вот за что я уважаю евреев!Нам бы у них поучится!

      Это несравнимые вещи, если повторить такое жэ действие с учетом наших размеров, незнаю что там может остаться для переговоров..... yes
      XXXIII
  6. prapor75m (андрей) Сегодня, 07:14
    Земля пухом погибшим героям сопротивления , раненым скорейшего выздоровления
    prapor75m
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:38
      Цитата: prapor75m
      Земля пухом погибшим героям сопротивления ,

      Стекловатой им земля и заслуженный ад.
      Александр романов
    2. ender (Ender) Сегодня, 08:06
      герои сопротивления

      злые террорюги


      смотри - не перепутай!!
      ender
      1. prapor75m (андрей) Сегодня, 08:07
        ты чем лучше их ? !!!
        prapor75m
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:09
          Цитата: prapor75m
          ты чем лучше их ? !!!

          Он лучше и намного тем,что не стоит на стороне террористов ,в отличие от тебя. Не удивлюсь,если узнаю,что рядом с твоим компом стоит фото Шамиля Басаева в траурной ленте.
          Александр романов
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:24
            Цитата: Александр романов
            Он лучше и намного тем,что не стоит на стороне террористов ,в отличие от тебя.

            Как сказать... В Израиле тоже есть огромные проблемы с идентификацией террористов.
            Лопатов
            1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:29
              Цитата: Лопатов
              Цитата: Александр романов
              Он лучше и намного тем,что не стоит на стороне террористов ,в отличие от тебя.

              Как сказать... В Израиле тоже есть огромные проблемы с идентификацией террористов.

              совершенно верно.
              Арон Заави
  7. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:44
    Израильский солдат погиб на границе с сектором Газа.
    Соболезную гражданам Израиля, даже в связи такой привычной трагедией, потерями солдат в этом противостояние! hi
    А ведь перемирие с хамас прекратилось как раз после принятия национального закона в Израиле! Теперь это будет повод для дальнейшей эскалации конфликта, хотя это может совпадение, а может и нет.... request
    Утвержден Закон о национальном характере государства
    В процессе основные споры были вокруг седьмого пункта, разрешающего монопоселения по признаку национальности и религии. В результате скандала пункт был изменен, но сейчас выглядит еще более дискриминационно. «Государство рассматривает развитие еврейских поселений в качестве национального приоритета и будет действовать, чтобы поощрять и содействовать их созданию и консолидации».
    https://news.israelinfo.co.il/politics/73512
    XXXIII
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:30
      Цитата: XXXIII
      А ведь перемирие с хамас прекратилось как раз после принятия национального закона в Израиле! Теперь это будет повод для дальнейшей эскалации конфликта, хотя это может совпадение, а может и нет....

      Писал же вам:"не лезьте со своими комментариями в темы в которых Вы не забираетесь". Не было никакого перемирия. Даже худны не было. И принятый НАШИМ парламентом закон никак не повлиял на ситуацию. Хамасу мир не нужен. Они не созидатели, а разрушители. Кормить свой народ дело не простое. Пенсии и всякое такое. Спросите у Путина. Он подтвердит.

      Выгоден ли нам мир?
      http://www.newsru.co.il/finance/21jul2018/moody30
      3.html
      Агентство Moody's повысило прогноз на кредитный рейтинг Израиля
      Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о повышении прогноза на суверенный кредитный рейтинг Израиля с нейтрального на положительный.

      На текущий момент рейтинг находится на уровне A1 (с 2008 года). Улучшение прогноза означает, что агентство готово повысить рейтинг страны в обозримом будущем.

      В своем отчете аналитики агентства отмечают стабильную налогово-бюджетную политику, расширение хайтек-сектора, энергетическую независимость и хорошие позиции в международной торговле.

      Основной проблемой Израиля по-прежнему является геополитическая нестабильность в регионе.
      профессор
    2. лотос (Anat Licht) Сегодня, 08:46
      Бред, террористы Газу уже 2 месяца запускают шары со взрычаткой и канистрами бензина - десятки пожаров.
      лотос
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          1. prapor75m (андрей) Сегодня, 09:28
            к зеркалу подойди и рассказывай , тупого в отражении ты и увидишь laughing
            prapor75m
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 08:37
    Свыше 70 объектов на территории сектора были атакованы с использованием различных сил и средств. В частности, был осуществлён обстрел с применением танковых орудий и артиллерии. Удары наносились и с воздуха. Уничтожены несколько штабов военизированного крыла "Хамас". Речь идёт о тех объектах, которые расположены в таких районах как Зайтун, Аль-Бурейдж и Хан-Юнис. В общей сложности удары были нанесены по 70 с лишним объектам.

    Меня всегда такой вот вопрос интересовал, как Израиль определяет цели на территории сектора Газа .Судя по постоянным налетам они уже должны разбомбить все ,но нет каждый раз штабы,склады,туннели.И как они определяют принадлежность ,где находиться,это тысячи томов видео с БПЛА,разведданных снимков из космоса.Ведь Хамас тоже в курсе всего ,значит маскироваться умеют,но складывается ощущение ,что они только и роют туннели,строят штаб и склад.
    APASUS
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:52
      Цитата: APASUS
      Меня всегда такой вот вопрос интересовал, как Израиль определяет цели на территории сектора Газа

      1. Шабак.
      2. Аман.
      3. 8200
      профессор
  11. лотос (Anat Licht) Сегодня, 08:59
    Цитата: prapor75m

    . В России ХАМАС террористической организацией не признан,

    Да, террористы Хизболлы тоже не признаны террористами, хотя они похитили четырех советских дипломатов, убив одного их них.
    Да, это парадокс, арабские страны, ЕС, Канада, США, Израиль признали Хизболлу террористами, а Россия не признает.
    Вот эти 4 дипломата и памятник убитому дипломату
    лотос
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:14
      Цитата: лотос
      Цитата: prapor75m

      . В России ХАМАС террористической организацией не признан,

      Да, террористы Хизболлы тоже не признаны террористами, хотя они похитили четырех советских дипломатов, убив одного их них.
      Да, это парадокс, арабские страны, ЕС, Канада, США, Израиль признали Хизболлу террористами, а Россия не признает.
      Вот эти 4 дипломата и памятник убитому дипломату

      это не удивительно. У РФ свои интересы. Раздражает когда она начинает говорить о том что надо бороться с двойными стандартами,проявляя их на каждом шагу.
      Арон Заави
  12. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 09:15
    а у нас в Крыму после гибели пограничника что сделали? Озаботились?
    максим1987
  13. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 09:18
    70 целей поражены и только 4 убитых. Как то не очень складывается. Опять по пустырям пуляют. Хоть бы электричество им отключили.
    brigadir
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:24
      Цитата: brigadir
      Хоть бы электричество им отключили.

      Да как вы смеете предлагать,отключить электричество террористам .Да вы...Вы знаете кто после этого am
      Александр романов
  14. UMA-UMA (UMA-UMA) Сегодня, 09:32
    Господа израильтяне! Почему бы Вам, не чтить память вашего бойца и вобще - рассуждать о своих внутренних проблемах на своих, израильских или этнических сайтах? Что вы прямо таки наседаете на российский инет и таки проводите здесь сеансы самолюбования?
    UMA-UMA
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