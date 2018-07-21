09:34 21 июля
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Итальянский вице-премьер: Украинский евромайдан - это фейковая революция олигархата

Заместитель председателя правительства Италии в жёсткой форме высказался по поводу вмешательства Запада в украинскую политику. В частности, речь зашла о событиях на Украине конца 2013-начала 2014 годов. По словам Маттео Сальвини, украинский майдан был "псевдореволюцией", сменившей одних олигархов во власти на других".

Итальянский вице-премьер: Украинский евромайдан - это фейковая революция олигархата


Вице-премьер Италии отметил, что украинский олигархический переворот стал возможен после того, как к его откровенной поддержке подключились политические силы на Западе. При этом Сальвини призвал европейцев сравнить то, что произошло в Киеве, с тем, что впоследствии произошло в Крыму. Представитель итальянского правительства отметил, что в Киеве народу не дали возможности высказать своё мнение демократическим путём, а в Крыму люди пришли на референдум и выразили своё мнение так, как это предписывает демократическое законодательство.


Заявление Маттео Сальвини стало ответом на заявления политических оппонентов о том, что референдум в Крыму был "фейковым".

Сальвини:
Вы отдаёте себе отчёт, что говорите? На референдуме своё мнение высказали 90% жителей. Большинство из них высказалось за единство с Россией. Это фейк?.. А украинская псевдореволюция тогда что? Вот это настоящий фейк. Её спонсировали зарубежные страны.


Ранее в итальянском правительстве отметили, что они готовы поднять вопрос о полном снятии антироссийских санкций. Эти заявления в главном офисе Евросоюза уже назвали "не отвечающими общеевропейской солидарности". Однако в правительстве Италии отметили, что не Брюсселю говорить о солидарности после того, как тот фактически сделал всё, чтобы южные страны Европы "потеряли многое из-за массового наплыва беженцев-нелегалов". В кабмине Италии ранее отмечали, что единство Евросоюза может утратить в течение одного года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:36
    Спагетти будут запрещены и пиццерии будут закрыты на Украине, допрыгались итальянцы, доигрались.
    Rusland
    1. Тралл Сегодня, 06:43
      На миротворец сконыняку! smile
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 06:59
        Короче шумеры. Как наказывать будете дерзкого, наглого полноправного партнера Евросоюза и НАТО? wassat..........а ведь в принципе и Трамп готов подобное заявить, и всё! Потом для всех послов места не хватит laughing
        Чёрный
        1. Егоза (Елена) Сегодня, 07:26
          Так уже посла итальянского вызвали! В укроМИД...."Вот ужо мы ему выскажем!"
          А вообще-то как приятно! Уже и правду начали говорить!
          Егоза
          1. Чёрный Сегодня, 07:32
            Цитата: Егоза
            Так уже посла итальянского вызвали! В укроМИД

            Думаю, что по итогам вызова в МИД итальянский посол просто высморкается на стол Климкина и с ухмылкой удалится laughing
            Чёрный
            1. Тралл Сегодня, 07:40
              Италия ничего не решает, конечно, но подобные заявления показательны. Хотя нужно учесть, что в Италии традиционно относятся к украинскому конфликту немного по-другому, чем в остальной Европе. Вспомните итальянских журналистов, уголовные дела против правосеков... В стране, которая в прошлом была колыбелью фашизма, к его скрытым проявлениям относятся с нетерпимостью и видят их более рельефно.
              Тралл
          2. SSR (Roman) Сегодня, 09:00
            Цитата: Егоза
            А вообще-то как приятно! Уже и правду начали говорить!

            Так оно говорить вдвойне приятней, если и гегемон говорит тоже самое. Трамп же сказал тоже самое)))

            Однако в правительстве Италии отметили, что не Брюсселю говорить о солидарности после того, как тот фактически сделал всё, чтобы южные страны Европы "потеряли многое из-за массового наплыва беженцев-нелегалов".

            А мы наоборот уменьшаем наплыв беженцев зачищая Сирию.
            SSR
    2. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 08:35
      Цитата: Rusland
      Спагетти будут запрещены и пиццерии будут закрыты на Украине, допрыгались итальянцы, доигрались.

      Укронацистам надо запасаться вазелином!
      Dashout
  2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 06:40
    По прошествии 4-5 лет начинают открываться глаза. Только интересно, это реальное понимание происшедшего, или собственные экономические заморочки заставляют так думать?
    AlexVas44
    1. собаковод Сегодня, 06:57
      AlexVas44 (Александр)
      По прошествии 4-5 лет начинают открываться глаза. Только интересно, это реальное понимание происшедшего, или собственные экономические заморочки заставляют так думать?

      hi
      Думаю, на Западе все это знают и понимают, причём, сразу, после соответствующих событий. Только одни боятся заокеанского окрика, другим это не выгодно, им печеньки дают за антироссийскую блажь.
      собаковод
    2. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:35
      Конкретно этот товарищ давно известен своими левыми и антиимпериалистскими взглядами. Плюс Россию любит, на заседания парламента в футболках с Путиным и вежливыми людьми приходил.
      Только смелость показать свои взгляды ,например, по Украине, есть у единиц. Да и у смелых мозги пропагандой загажены. Та же Сара Вагенкнехт - за сотрудничество с Россией, но Крым осуждает.
      ПалБор
      1. Тралл Сегодня, 08:16
        О чем это говорит? Ровно о том, что в борьбе за умы жителей других стран Россия серьезно проигрывает. Западная пропаганда многократно эффективнее. Поэтому стоит задуматься о целесообразности дорогостоящего пиара, рассчитанного на внешнего потребителя. И начать рутинную и непопулярную работу по улучшению собственной экономики, благосостояния собственных граждан и безопасности русскоязычных в соседних государствах.
        Тралл
        1. MPN (Павел) Сегодня, 08:54
          Цитата: Тралл
          И начать рутинную и непопулярную работу по улучшению собственной экономики, благосостояния собственных граждан и безопасности русскоязычных в соседних государствах.

          Кому? Кто будет делать непопулярную, рутинную, да еще и работу? Когда больше половины правительства (а конкретно вся фракция ЕР) хором по указке ДАМа кричит одобрямс, а ведь они избраны вроде как народом а не ДАМом... Не вижу где вообще работа ведется с мыслью даже о народе... request
          MPN
  3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 06:49
    Цитата: AlexVas44
    По прошествии 4-5 лет начинают открываться глаза. Только интересно, это реальное понимание происшедшего, или собственные экономические заморочки заставляют так думать?

    Как в армии в моё время говорили -" Не доходит через голову , дойдёт через ноги " и плац ! Здесь ситуация схожа ...Только выражается в денежном эквиваленте .
    30 вис
  4. demo (Ван) Сегодня, 06:50
    Все эти высказывания хороши, но до определенной степени.
    Я категорически не верю тому, что говорят эти коньюктурщики от политики.
    Не западные зарубежные страны спонсировали "революцию", а конкретно США. И не подключились, а спланировали и руководили.
    5 миллиардов долларов потраченных на подготовку переворота - это что, подключились? Нет - это создали.
    А выпестовали нечисть в виде поклонников Бандеры и Шухевича - это как можно трактовать?
    И не олигархи двигали переворот, а посол США и представители ЦРУ.
    Так что пока итальянец сказал только малую часть правды.
    Правда в том что крымчанам такое "счастье" ну совсем не улыбалось.
    Поэтому и пошел народ свою точку зрения отстаивать, демократическим путем. Ибо было ясно и понятно чем вся эта круговерть для них закончится - кровью и войной.
    demo
    1. СКАД (Юрий) Сегодня, 07:09
      Не совсем согласен с Вами.
      В бандитском перевороте прежде всего участвовали как мы хохлы так и наши олигархи пусть не все.Напомню Вам о Бене Коломойском и его банерах по всему Днепропетровску-10000 дол за каждого убитого москаля.
      СКАД
    2. пищак Сегодня, 09:30
      Цитата: demo
      Все эти высказывания хороши, но до определенной степени.
      Я категорически не верю тому, что говорят эти коньюктурщики от политики.
      Не западные зарубежные страны спонсировали "революцию", а конкретно США. И не подключились, а спланировали и руководили.
      5 миллиардов долларов потраченных на подготовку переворота - это что, подключились? Нет - это создали.
      А выпестовали нечисть в виде поклонников Бандеры и Шухевича - это как можно трактовать?
      И не олигархи двигали переворот, а посол США и представители ЦРУ.
      Так что пока итальянец сказал только малую часть правды.
      Правда в том что крымчанам такое "счастье" ну совсем не улыбалось.
      Поэтому и пошел народ свою точку зрения отстаивать, демократическим путем. Ибо было ясно и понятно чем вся эта круговерть для них закончится - кровью и войной.

      hi Так ведь Маттео Сальвини и говорит, что высказать свою точку зрения демократическим путём получилось только у жителей Крыма( которым эту чудесную возможность обеспечили "вежливые люди", без этой поддержки России сейчас бы Крым был туркоманской автономией в составе отбандеренной Юкрейн!), а многонациональному населению остальной части бывшей УССР такой возможности, демократическим путём высказать свою точку зрения, никто не предоставил, ни одна "демократическая" подамериканская шавка и не тявкнула о том, чтобы обеспечить такую демократическую возможность!
      Остальному населению "failed state"( как говорят сами американцы о своём неоколониальном "проекте Украина") недемократически, насильственно, навязали эту бандеронацистскую амерохолуйскую "гиднисть"!
      Молодец Маттео Сальвини, что режет правду-матку прямо в лицо всей этой псевдодемократической, насквозь амероангажированной, еврогейской братии!
      ЗЫ Товарищ Demo, не Вы один вспоминаете про эти несчастные "5 миллиардов долларов потраченных на подготовку переворота" фашингтонскими неоколонизаторами, поэтому хочу обратить Ваше( и всех наших российских читателей) внимание на сотни миллиардов долларов дотаций, предоставленных Россией " постсоветской Украине за все годы её( вначале-латентной, а затем и совсем "нагилястой", открыто "скачущей"!) русофобской "незалежности"!
      Понятно, что часть этих гигантских "вспомоществований" пошла сразу же в необъятные карманы украинских мошенников, а также, в виде "откатов", была "перенаправлена" в безразмерные мошны их российских сообщников, допускаю, что часть этих денег даже могла быть использована для каких-то благих целей в границах Украины...?!
      Ну, а как Вы думаете, на что использовались оставшиеся от всевозможных "распилов" ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ дотационных долларов БЕЗО ВСЯКИХ УСЛОВИЙ предоставленных Россией проамериканскому националистическому( пусть их декларируемая, в стремлении раскорячиться "на двух стульях" мнимой "многовекторности", якобы "пророссийскость" Вас не смущает!) руководству американского "проекта Украина( американский, такой же деструктивный, "проект Россия", успешно осуществлявшийся ими при ЕБН, потом приостановил, а м.б. и окончательно подломил, президент России В.В.Путин-оттого его так и невзлюбили заокеанские "партнёры"-гегемоны и их местная прислуга! yes )?!
      Если смотреть по "конечным результатам", то и десятки миллиардов долларов российских дотаций все годы "незалежности" использовались на достижение американской русофобской цели:"Украина-АнтиРоссия!"!
      Вашингтонским неоколонизаторам не пришлось самим много тратиться, если они, через своих "украинствующих" апологетов, могли свободно пользоваться российскими дотациями-беспрепятственно "пестовать нечисть в виде поклонников Бандеры и Шухевича", пока простецкий российский полпред Черномырдин( или кто там ещё-душка Зурабов?! request ) беспринципно и дипломатически непрофессионально "дружили" с украинскими "презами"-русофобами( латентными и явными)!
      пищак
  5. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:51
    В Европейском Союзе, видимо, еще остались думающие политики, и многих простых людей вряд ли там можно обмануть, показывая по ТВ сказки и всякий бред. Чтобы этого не было ЕС должен подвергнуться украинизации. Это будущее человечества? Начало положено, дело за человечеством.
    1536
  6. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:05
    Сальвини:
    Вы отдаёте себе отчёт, что говорите? На референдуме своё мнение высказали 90% жителей. Большинство из них высказалось за единство с Россией. Это фейк?.. А украинская псевдореволюция тогда что? Вот это настоящий фейк. Её спонсировали зарубежные страны.

    Сказано правильно и откровенно, все так и было! Тут больше похоже на то что, теперь Украину сливать начали еще уверенней и выбрали Итальянцев, у которых слово в кармане не залежится. Давление на Украину будет усиливаться, Евросоюз хочет и в этом вопросе быть впереди штатов, пока те не могут осилить, признав провал со сменой руководства страны, путем смены режима. И трамп не любит "Обамыча" больше чем РФ, нашим надо "Обамыча" чаще использовать в информационной пропаганде, слить этого упыря по полной вместе с клинтон..... hi
    XXXIII
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:30
    Прошло 5 лет с начала майдана на крови, и тут итальянцы проснулись!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 08:18
    Все же как экономика влияет на политику государств и чем хуже дела в экономике в некоторых стран ЕС,тем трезвее некоторые политики.Италия уже давно поняла ,что платит за американские амбиции ,но вот уже робкие слова поддержки из Литвы дождались .
    Осталось только нашим чинушам вдолбить эту мысль,что основа всего экономика !
    APASUS
  9. пищак Сегодня, 08:27
    Наконец-то до европейских "общечеловеков" начинает доходить, что амеробандеровский майданный госпереворот имеет антинародный характер?!
    А ведь и итальянские политиканы тоже помогали его осуществлять!
    Хотя больше всех, из европейский сателлитов Вашингтона, в поддержке бандеронацистского "евромайдана" отличилась Германия! Но немецкие деятели( уж не латентные ли гитлерофилы?) ещё не дозрели до таких заявлений?!
    пищак
  10. красноярск Сегодня, 08:39
    = Итальянский вице-премьер: Украинский евромайдан - это фейковая революция олигархата =
    Нет! Это операция спецслужб США.
    красноярск
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