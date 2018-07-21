= Итальянский вице-премьер: Украинский евромайдан - это фейковая революция олигархата =

Вы отдаёте себе отчёт, что говорите? На референдуме своё мнение высказали 90% жителей. Большинство из них высказалось за единство с Россией. Это фейк?.. А украинская псевдореволюция тогда что? Вот это настоящий фейк. Её спонсировали зарубежные страны.

Заместитель председателя правительства Италии в жёсткой форме высказался по поводу вмешательства Запада в украинскую политику. В частности, речь зашла о событиях на Украине конца 2013-начала 2014 годов. По словам Маттео Сальвини, украинский майдан был "псевдореволюцией", сменившей одних олигархов во власти на других".Вице-премьер Италии отметил, что украинский олигархический переворот стал возможен после того, как к его откровенной поддержке подключились политические силы на Западе. При этом Сальвини призвал европейцев сравнить то, что произошло в Киеве, с тем, что впоследствии произошло в Крыму. Представитель итальянского правительства отметил, что в Киеве народу не дали возможности высказать своё мнение демократическим путём, а в Крыму люди пришли на референдум и выразили своё мнение так, как это предписывает демократическое законодательство.Заявление Маттео Сальвини стало ответом на заявления политических оппонентов о том, что референдум в Крыму был "фейковым".Сальвини:Ранее в итальянском правительстве отметили, что они готовы поднять вопрос о полном снятии антироссийских санкций. Эти заявления в главном офисе Евросоюза уже назвали "не отвечающими общеевропейской солидарности". Однако в правительстве Италии отметили, что не Брюсселю говорить о солидарности после того, как тот фактически сделал всё, чтобы южные страны Европы "потеряли многое из-за массового наплыва беженцев-нелегалов". В кабмине Италии ранее отмечали, что единство Евросоюза может утратить в течение одного года.