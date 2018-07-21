Президент РФ: Если изменений не вносить, пенсионная система может лопнуть

Нужно выслушать все мнения, но не тех, кто пиарится на данной теме. Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан, и ситуация будет меняться не в пользу работающих. Их количество будет сокращаться

Президент России впервые за продолжительное время прокомментировал инициативу правительства по пенсионной реформе. Напомним, что кабмин продвигает повышение пенсионного возраста для граждан страны - на 5 лет для мужской части населения, на 8 лет - для женской.Находясь с визитом в Калининградской области, Владимир Путин выступил перед волонтёрами. По словам президента Российской Федерации, лично ему "не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста". При этом Путин отметил, что в этом вопросе нужно опираться на экономические реалии и "думать на перспективу".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил о том, что президент не занимается вопросами пенсионной реформы, однако он выражает интерес к происходящему вокруг правительственной инициативы.По словам Владимира Путина, если сегодня не сделать в пенсионном законодательстве никаких изменений, то завтра вся пенсионная система "может лопнуть". Далее Путин призвал всех осознать тот факт, что на данный момент никакого конкретного решения по пенсионной реформе пока не принято.Путин:По словам президента, в этом вопросе нельзя себе позволить основываться исключительно на эмоциях.То, что число работающих граждан в соотношении с числом пенсионеров снижается, факт. Но где гарантии того, что после повышения пенсионного возраста граждане в возрасте 60-65 лет будут обеспечены рабочими местами? Где гарантии того, что повышение пенсионного возраста приведёт к повышению уровня самих пенсий? Связи этих двух "компонентов" не увидели даже в Счётной палате, возглавляемой Алексеем Кудриным.