09:31 21 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Президент РФ: Если изменений не вносить, пенсионная система может лопнуть

Президент России впервые за продолжительное время прокомментировал инициативу правительства по пенсионной реформе. Напомним, что кабмин продвигает повышение пенсионного возраста для граждан страны - на 5 лет для мужской части населения, на 8 лет - для женской.

Находясь с визитом в Калининградской области, Владимир Путин выступил перед волонтёрами. По словам президента Российской Федерации, лично ему "не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста". При этом Путин отметил, что в этом вопросе нужно опираться на экономические реалии и "думать на перспективу".




Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил о том, что президент не занимается вопросами пенсионной реформы, однако он выражает интерес к происходящему вокруг правительственной инициативы.

По словам Владимира Путина, если сегодня не сделать в пенсионном законодательстве никаких изменений, то завтра вся пенсионная система "может лопнуть". Далее Путин призвал всех осознать тот факт, что на данный момент никакого конкретного решения по пенсионной реформе пока не принято.

Путин:
Нужно выслушать все мнения, но не тех, кто пиарится на данной теме. Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан, и ситуация будет меняться не в пользу работающих. Их количество будет сокращаться


По словам президента, в этом вопросе нельзя себе позволить основываться исключительно на эмоциях.

То, что число работающих граждан в соотношении с числом пенсионеров снижается, факт. Но где гарантии того, что после повышения пенсионного возраста граждане в возрасте 60-65 лет будут обеспечены рабочими местами? Где гарантии того, что повышение пенсионного возраста приведёт к повышению уровня самих пенсий? Связи этих двух "компонентов" не увидели даже в Счётной палате, возглавляемой Алексеем Кудриным.

Использованы фотографии: YouTube
43

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 148

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 06:48
    Если чиновники будут воровать в три горла, она в любом случае лопнет. Если бы хотя бы 70 процентов от продажи наших ресурсов не разворовывалось и не оседало в карманах олигархов а шло в казну государства , то о кризисе в пенсионной системе мы бы не говорили
    Чёрный
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 06:55
      наших ?)))))) все еще думаете, что в этом пироге есть кусочек вашей доли ?)))) боже как наивен диванный народец
      Не либероид Русский
      1. Чёрный Сегодня, 07:12
        Цитата: Не либероид Русский
        боже как наивен диванный народец

        О...а вы , я так понял, диванный революционер , раз здесь постите.wassat
        Чёрный
        1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:26
          я по крайней мере с дивана иногда зад поднимаю, а не сижу и не строчу нуднейшие комментарии, похожие друг на друга в каждой теме ради звездочек на погонах....
          Не либероид Русский
          1. Чёрный Сегодня, 07:35
            Цитата: Не либероид Русский
            я по крайней мере с дивана иногда зад поднимаю

            ага...когда за чипсами тянетесь laughing
            а не сижу и не строчу нуднейшие комментарии,
            Не сторочишь, а.....что делаешь? laughing
            Чёрный
            1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:37
              [quote=Чёрный][quote=Не либероид Русский]я по крайней мере с дивана иногда зад поднимаю[/quote]
              ага...когда за чипсами тянетесь laughing
              опыт жизни ?
              Не либероид Русский
              1. Тралл Сегодня, 08:26
                Увеличение пенсионного возраста это налог на воровство. На казнокрадство, природных ресурсов, государственной собственности в период приватизационного угара, продажи национальной безопасности в 90-е, на зарплаты в конвертах, взятки и тотальный уход от налогов. Нужное подчеркнуть. Кому что ближе. Кто в чём участвует. Если даже непричастен, то на пенсию выйдет каждый, чем поможет оплатить налог на роскошь олигархам и их слугам в высоких кабинетах.
                Тралл
                1. MPN (Павел) Сегодня, 08:40
                  Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан, и ситуация будет меняться не в пользу работающих. Их количество будет сокращаться
                  Только вот маленькая деталь, не работающих больше будет, а пенсионеров меньше, пенсионеры и сейчас работают по возможности... Вот ВВП создал свою и олигархата охрану от народа в лице Россгвардии, сколько ее содержание обходится? Как то без нее жили, а тут решили народ привести к крепостному праву и прекрасно поняли, что народ не выдержит такого издевательства, раз и вот она Россгвардия...
                  MPN
                2. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 08:44
                  Я против повышения пенсионного возраста! Все попытки привязать увеличивающееся число пенсионеров к уменьшающемуся числу работников - обман! Дело в том, что рост производительности труда, роботизация и так будет сокращать численность работающих. Сейчас уже 4-5 человек могут управлять огромным роботизированным цехом. А людей куда?
                  А эти обормоты еще и повышают пенсионный возраст... , планируют нищету в преклонном возрасте!!! и что, в старости дети помогут? Не тому вы их учили...

                  Надо изменить концепцию начислений в пенсионный фонд: не от работников, а с валовой добавленной стоимости (доля от ВВП) и не пугать людей, что развалится изживший механизм! Меняйте его (вместе с Кудриным).
                  А В.В.Путину стыдно должно быть повторять за либералами эту билиберду!
                  Dashout
                  1. SSR (Roman) Сегодня, 08:56
                    Цитата: Dashout
                    Я против повышения пенсионного возраста! Все попытки привязать увеличивающееся число пенсионеров к уменьшающемуся числу работников - обман

                    +
                    Мне вот интересно, если бы пгавительство не НДС повышало а наоборот ряд налогов понизило, может тогда бы в пенсионный отчислений больше стало?
                    Точно знаю что малым предприятиям выгодно часть зарплаты выдавать в конвертах, но "умы" в пгавительстве не хотят разбираться в сути проблемы.
                    Самозанятые не хотят платить а почему? Да потому что потом что налоговая, что остальные - житья не дают!
                    Если поднимают налоги и пенсионный возраст, то это подписываются что они экономические импотенты.
                    SSR
                3. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 09:10
                  вам то какое дело ? что в белоруссии своих проблем ?
                  Не либероид Русский
              2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 09:26
                Путин: Нужно выслушать все мнения, но не тех, кто пиарится на данной теме. Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан, и ситуация будет меняться не в пользу работающих. Их количество будет сокращаться

                Вопрос: А, почему будет сокрашаться? Откуда такая уверенность? Или это план?
                Pax tecum
      2. Мой адрес (Александр) Сегодня, 07:16
        Цитата: Не либероид Русский...все еще думаете, что в этом пироге есть кусочек вашей доли ?
        Да, Александр!
        Вот я думаю, что есть! Этот пирог сделан из украденного у меня. Сделанное мной за более 40 лет всё ещё работает. А где прибыли от этого? Где деньги, Зин?!
        И ещё. Совершенно безграмотно, или рассчитано на таковых, утверждение, что выплаты пенсионерам зависят от числа отчислений в данный момент. Во-первых, см. предыдущий абзац. Во-вторых: если общество по максимуму роботизировано и работающих минимум, то и роботы продукт создают; а ещё если много продаётся углеводородов за рубеж, то вот вам средства и на подъём экономики и на пенсионеров. Да и много есть путей без ограбления.
        Чем больше нынешняя элита нации будет вещать о том что великие достижения при Сталине были достигнуты ценой принесения в жертву тогдашней элиты нации, тем больше народ будет убеждаться в том, что, не принеся в жертву нынешнюю элиту нации, великих свершений не добиться. Анатолий Вассерман
        Мой адрес
        1. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 07:49
          Цитата: Мой адрес
          а ещё если много продаётся углеводородов за рубеж,

          Совершенно согласен с Вами. Ежегодно, пришедшие к власти нувориши из едра, сокращают рабочие места в стране по несколько сотен тысяч. Судя по их статистике у нас малая безработица, но так ли ЭТО?! Вопрос - где искать работу вообще и после 60 в частности? Схема накопления средств в пенсионном фонде работающими - РАЗВОД и ОБМАН!!!
          edeligor
      3. свободный (Андрей) Сегодня, 08:55
        Цитата: Не либероид Русский
        наших ?)))))) все еще думаете, что в этом пироге есть кусочек вашей доли ?)))) боже как наивен диванный народец

        А чьих?
        свободный
    2. Тралл Сегодня, 06:59
      Воровать в России будут всегда. Помочь могут публичные казни тех, кто украл больше годового бюджета возглавляемой им организации или структуры. Если меньше, то просто буднично сажать на кол с вазелином под грустную музыку. Так же полезно будет отрубать конечности, незаконно их применившим(взятка и т.д.), увольнять при этом необязательно, - после больничного безрукий чиновник станет кристально честным человекомsmile
      Тралл
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:04
        Президент РФ: Если изменений не вносить, пенсионная система может лопнуть
        а у сотрудников ПФ харя не лопнет ?
        андрей юрьевич
        1. AUL (Александр) Сегодня, 07:23
          Пенсионную реформу проводить надо! Ибо теперешняя порочна по своей сути(баллы и т д). Но повышение пенсионного возраста реформой не является - тупо ограбление пожилых людей. В чем тут реформирование?
          AUL
          1. Тралл Сегодня, 07:31
            Цитата: AUL
            В чем тут реформирование?

            Хотите сами себе ответить на свой же вопрос? Легко. Есть такой метод. Очень простой. Нужно неразрешимую, казалось бы, проблему просто довести до обсуждать, изменяя в правильном направлении определенный колличественный показатель. И ответ станет очевиден.
            Итак. Если дело не в возрасте, то давайте тогда уменьшим пенсионный возраст. Лет эдак до пятидесяти. Думаю, комментарии излишни. Ответ, как всегда, оказался на поверхности smile
            Тралл
            1. AUL (Александр) Сегодня, 08:01
              Тралл, не занимайтесь демагогией, тем более, что вы не в курсе применения данного метода. Он применяется не для решения проблемы, а для исследования уже найденного решения!Рассматривается решение на границах области применения данного решения.
              AUL
              1. Тралл Сегодня, 08:10
                Цитата: AUL
                вы не в курсе применения данного метода

                Я его только что успешно применил в очередной раз. Пенсионный возраст необходимо увеличивать. А на сколько и каким образом - уже не важно.
                Тралл
                1. AUL (Александр) Сегодня, 08:13
                  Цитата: Тралл
                  Я его только что успешно применил в очередной раз.

                  Как вы его применили? И в чем успех применения? Пока что видно, как вы облажались с этим методом! laughing
                  AUL
                2. Ююка (Юрий) Сегодня, 09:04
                  Цитата: Тралл
                  Цитата: AUL
                  вы не в курсе применения данного метода

                  Я его только что успешно применил в очередной раз. Пенсионный возраст необходимо увеличивать. А на сколько и каким образом - уже не важно.


                  Когда вы говорите такое ощущение, что бредите... Заранее прошу прощения за резкость hi Этот бессмысленный бубнеж по всем фронтам о необходимости повышения пенсионного возраста напоминает мне мою соседку, которая твердила, что мы воду льем под ее дом и потому он дал трещину. Хотя там просто не было отмостка и желобов - вода текла прям под фундамент.
                  Нынешняя "реформа" из той же серии - вместо того, чтобы решать экономические задачи для пополнения бюджета, просто предлагается вариант "отнять и поделить".

                  Удручает, что президент не нашел лучших доводов как "на одного работающего увеличится число пенсионеров", то есть дармоедов. Этот аргумент совсем не работает - в основе всей экономики лежит производительность труда. Простой пример - роботизация и автоматизация - сколько работающих в цехе остается после модернизации? Вместо нескольких десятков тысяч работающих останется несколько тысяч при той же доходности производства. Грубо говоря, те несколько тысяч могут кормить десятки тысяч уволенных без всякого ухудшения своего материального и физического состояния, так как их работа станет на порядок легче и безопаснее.

                  Это так, навскидку - один только пример. А если еще посмотреть на структуру "работающих", то окажется, что не "один с сошкой, а семеро с ложкой", а семьдесят с ложкой - чиновников, депутатов, помощников депутатов, работников ПФ с их доходами... И окажется, что кормят работающие не пенсионеров, а "паразитов на теле пролетариата" - ну это шутка юмора, но в ней доля правды все-таки есть.

                  Еще раз - реформа нужна, только у нас как всегда - "заставь дурака..." Сам подход и способ решения отдает скудоумием экономических "решал"...
                  Ююка
                3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:17
                  Цитата: Тралл
                  Пенсионный возраст необходимо увеличивать.

                  Путин его себе уже увеличил- результат отрицательный, денег в стране нет. Эксперимент не удался.
                  Silvestr
        2. 97110 (николай) Сегодня, 08:06
          Цитата: андрей юрьевич
          а у сотрудников ПФ харя не лопнет ?

          Президент использовал более щадящий термин: "система может лопнуть". Вроде бы и сотрудники ПФ просто мимо проходили...
          97110
        3. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 09:07
          Все намного проще. Государь не будет оправдываться, а просто объявит, что решение вынужденное, поскольку все деньги ушли на обороноспособность страны. Вы против? Думаю, эта формулировка и будет озвучена Великим.
          ШУРУМ -БУРУМ
      2. Deck (Pertti) Сегодня, 08:04
        Олигархи? У нас тут на одного с плошкой семеро с ложкой
        В Петербурге разогнали несогласованный митинг против пенсионной реформы
        Те, кто выйдет на пенсию в 40, гоняют тех, кто выйдет на пенсию в 65.

        Deck
    3. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 07:32
      Так и было при Советском Союзе yes
      Gnefredov
    4. Nosorog (Евгений) Сегодня, 08:08
      Как же у президента выходит на 5 пенсионеров 6 работающих когда недавно министр труда озвучил двое работающих на одного пенсионера?
      Nosorog
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 08:27
        Цитата: Nosorog
        Как же у президента выходит на 5 пенсионеров 6 работающих когда недавно министр труда озвучил двое работающих на одного пенсионера?

        Как так выходит у президента не главное. Главное в его выступлении - он не против повышения пенсионного возраста. Но высказывает он не про повышение, а о реформе, что в является одним и тем же. Вот теперь все становиться на места. И всякие там разные boris55 с их высказываниями, что президент и премьер работают на разные команды и т.д., не правы, а сколько они нам лапшы понавешивали, что президент против повышения пенсионного возраста.
        solzh
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:57
          Цитата: solzh
          И всякие там разные boris55 с их высказываниями, что президент и премьер работают на разные команды и т.д., не правы,

          Каждый слышит то, что хочет услышать. Президент оставил последнее слово за народом. Он его ждёт. "... Поэтому окончательного решения пока нет..." Пойти на открытую конфронтацию он не может. Это бы значало потерять страну чего и добиваются прозападные прихвостни в правительчтве и Думе.
          А что там собираются сделать для народа господа из КПРФ?
          Boris55
          1. Deck (Pertti) Сегодня, 09:02
            Вы тут это, того. Перестаньте раскачивать ложку!
            Deck
            1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:03
              Цитата: Deck
              Вы тут это, того. Перестаньте раскачивать ложку!

              А что так? Боимся, что не того из банки достанем? laughing
              Boris55
          2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:19
            Цитата: Boris55
            Президент оставил последнее слово за народом

            за этим народом?

            тогда все в порядке, у них.
            Silvestr
            1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:20
              Цитата: Silvestr
              за этим народом?

              И за этим тоже. Они то же русские люди.
              Boris55
        2. Ююка (Юрий) Сегодня, 09:10
          Цитата: solzh
          Цитата: Nosorog
          Как же у президента выходит на 5 пенсионеров 6 работающих когда недавно министр труда озвучил двое работающих на одного пенсионера?

          Как так выходит у президента не главное. Главное в его выступлении - он не против повышения пенсионного возраста. Но высказывает он не про повышение, а о реформе, что в является одним и тем же. Вот теперь все становиться на места. И всякие там разные boris55 с их высказываниями, что президент и премьер работают на разные команды и т.д., не правы, а сколько они нам лапшы понавешивали, что президент против повышения пенсионного возраста.



          добавлю - многие наивно с пеной у рта вещают, что ничего еще не принято, президент не подпишет и так далее... Без его согласия никто даже п(и или у)кнуть не смеет о чем-либо, что касается государственных дел на таком высоком уровне... да и сохранение старого-нового правительства все расставило на свои места, если кто-то там и сомневался по поводу курса в экономике...
          Ююка
    5. красноярск Сегодня, 08:34
      Цитата: Чёрный
      Если чиновники будут воровать в три горла, она в любом случае лопнет. Если бы хотя бы 70 процентов от продажи наших ресурсов не разворовывалось и не оседало в карманах олигархов а шло в казну государства , то о кризисе в пенсионной системе мы бы не говорили

      Не из этих статей идет наполнение пенсионного фонда.
      Путин сказал: - "на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан, и ситуация будет меняться не в пользу работающих". А у меня к нему вопрос - а сколько безработных в стране? Почему они не работают? В государстве все сделано? Нечем занять людей? Это первое. А второе - а сколько работающих получают зарплату в конвертах? Ведь от этих "конвертов" не идут отчисления в пен.фонд. Третье - а какова производительность российского работника? А какова производительность евопейского, американского, да даже китайского работника? А что делает правительство в деле повышения производительности труда? Да они тупые ленивые у-б-л-ю-д-к-и. Они ничего не умеют либо не хотят делать. Да одно только улучшение организации производства и организации труда даст невероятный рост производительности труда и тогда 6 работников вместо 5-ти пенсионеров легко смогут содержать 10 пенсионеров. Я 43 года на производстве отработал, знаю о чем говорю.
      Я перечислил только три пункта влияющих на наполнение пен. фонда, а этих пунктов можно насчитать как минимум 3 десятка.
      красноярск
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:55
        Опаньки, "солнцеликий" проснулся. Смотрите, оказываются, "изменения" нужны..... И изменения необходимы только в пенсиооное законодательство и только, в виде повышения пенсионного возраста. А как насчет прогрессивной шкалы налогообложения? Не? А как насчет "деофшоризации" экономики? Тоже "не"? А гастеров погнать из страны, которые на "серой" зарплате или на "черном" нале сидят, тоже "не"? А как, насчет того, чтобы "друганы" не делали вот, такого: http://провэд.рф/article/49186-na-stroyke--sibura
        --vzbuntovalis-rabochie.html?utm_source=finobzor.
        ru
        Тоже "не"? Или "солнцеликость" совсем уж глазки светом "забила"-как шоры у комолой кобылы-только одну "колею" и видно....
        Улиточник N9
      2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:57
        Цитата: красноярск
        А второе - а сколько работающих получают зарплату в конвертах? Ведь от этих "конвертов" не идут отчисления в пен.фонд.

        А знаете, откуда берутся деньги для этих конвертов?

        Большая часть из простейшей схемы. Есть льгота, по которой с части зарплаты более 750 т.р. деньги в ПФ не платятся. Дескать и так они много платят. А что делают в действительности. Записывают почти весь фонд оплаты труда предприятия скажем на владельца (руководителя) предприятия. Этот человек "получает" эту зарплату и раздает ее сотрудникам в конвертах. Все, что есть в этом фонде больше 750 т.р. выводится из под платежей в ПФ. Кроме того, этот человек "приватизирует" будущую пенсию сотрудников. У него выплаты в ПФ очень большие. Значит и пенсия будет большая. А сотрудники в будущем будут "повешены" на бюджет, потому, что у них выплаты маленькие. Все очень просто.

        Простое введение плоской шкалы платежей закрывает эту прорву и может увеличить выплаты в ПФ в разы. Аналогично и с льготой по НДФЛ. Там, все что выше 85 т.р., облагается налогом по льготной ставке.
        Кубик123
      3. Ююка (Юрий) Сегодня, 09:16
        Да одно только улучшение организации производства и организации труда даст невероятный рост производительности труда и тогда 6 работников вместо 5-ти пенсионеров легко смогут содержать 10 пенсионеров. Я 43 года на производстве отработал, знаю о чем говорю.

        вы отстаете от жизни - в правительстве, как и на многих предприятиях управляют "эффективные менеджеры", а не производственники... они не имеют ни малейшего представления о производительности труда. Большим плюсом при советской системе была карьерная лестница для директоров заводов - бОльшая часть знала все ступеньки производства hi
        Ююка
      4. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 09:20
        В последнем пункте Вы не правы, Красноярск. Повышение производительности труда косвенным образом способствует сокращению рабочих мест, поскольку повышает рентабельность любого бизнеса. Поэтому не в этом случае сравнивать наших и зарубежных рабочих. А вот пенсионные сборы - это отчисления от зарплат работающих людей, даже если Товарисчь на работе стол обнимает или занимается имитацией работы. Поэтому для пополнения ПФ важно, чтобы зарплата БЫЛА у работающих людей и как можно больше и обязательно официальная. Вот и Все. Поэтому вопрос. Где остальные работающие и их зарплаты? Если они в конвертах, то это недоработки Правительства и Правительство (!) должно быть наказано, а не работающие люди.
        ШУРУМ -БУРУМ
    6. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:50
      лицемерие солнцеликого зашкаливает.
      а может так и надо холопам, которые его поддержали в марте.
      KLV2018
      1. Тралл Сегодня, 08:56
        Не путайте темнейшего с солнцеликим. Хотя нам холопам все равно, а Вам приятно так смело его обзывать smile
        Тралл
    7. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:14
      Цитата: Чёрный
      Если чиновники будут воровать в три горла, она в любом случае лопнет

      если будет управлять та же команда- всеодно лопнет.
      Silvestr
    8. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 09:26
      Цитата: Чёрный
      Если бы хотя бы 70 процентов от продажи наших ресурсов не разворовывалось и не оседало в карманах олигархов

      Вы цифры можете документально подтвердить? Откуда 70, почему не 50 или 90? Или это эмоциональный всплеск? То, что воровство существует - не секрет, оно везде есть, в любой стране, но ПФР трещит именно в нашей.... Значит надо что-то в "консерватории" менять, пользуясь и чужим опытом, наряду со своим.
      ARES623
  2. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 06:52
    Вот это поворот! Видать доходит, что в том виде, как это втюхивают народу, может привести к социальному взрыву.
    Алекс2048
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:18
      Цитата: Алекс2048
      1 Алекс2048 Новый    
      Сегодня, 06:52
      Вот это поворот! Видать доходит, что в том виде, как это втюхивают народу, может привести к социальному взрыву.


      Какой поворот и куда?!

      Гарант подтвердил, что увеличение будет!

      Только не пенсии, а пенсионного возраста!
      Titsen
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:28
        Цитата: Titsen
        Только не пенсии, а пенсионного возраста!

        Где такое сказано ?
        Александр романов
        1. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 08:03
          Нет-нет, всё отменят и даже уменьшат пенсионный возраст. Три раза "ха".
          Antivirus2k
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:05
            Цитата: Antivirus2k
            . Три раза "ха".

            А по сути есть что сказать? Вопрос риторический,можно не отвечать
            Александр романов
        2. solzh (Сергей) Сегодня, 08:32
          Цитата: Александр романов
          Где такое сказано ?

          В начале статьи
          По словам президента Российской Федерации, лично ему "не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста"
          другими словами у президента есть свой вариант повышения пенсионного возраста...
          solzh
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:37
            Цитата: solzh
            другими словами у президента есть свой вариант повышения пенсионного возраста..

            Еще раз спрашиваю,где сказано,что пенсии не будут повышаться???
            Цитата: Titsen
            Гарант подтвердил, что увеличение будет!
            Только не пенсии, а пенсионного возраста!

            Где сказано? Цитату в студию
            Александр романов
          2. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:19
            Цитата: solzh
            В начале статьи

            А почему не вначале забора? laughing
            Boris55
        3. Ююка (Юрий) Сегодня, 09:18
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Titsen
          Только не пенсии, а пенсионного возраста!

          Где такое сказано ?


          вам уже прямым текстом говорят laughing а вы как в "Обыкновенном чуде" - "Потерпи, может все обойдется!" belay
          Ююка
      2. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 07:54
        Обыкновенная разводка для "пипла', который " схавает". Сперва подмимают 'нехорошие бояре " ставку до 65/63, а потом "добрый царь" приходит и делает 63/60. "Благодарный простой народ" бросается перед ним, царем, на колени с возгласами:"Спасибо, отец родной!". Разводка примитивная.
        А вопросы, типа, как и когда будут решаться проблемы "серых" зарплат, "чёрного нала" и коррупции пока могут подождать своего решения.
        Victor Jnnjdfy
    2. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:24
      где и какой поворот вы увидели???...не будьте столь наивны....всё идёт по его сценарию...
      сперва вражины министры с депутатами пытаются народ в очередной раз ограбить, но тут выходит президент и говорит, что ему тоже вся эта реформа поперёк горла, НО...ещё клятые коммуняки в дремучих 50-х завещали им, нынешним, поднять пенсионный возраст... ну раз завещали - придётся поднимать...
      а иначе никак...не вижевем...
      поскудство...на стариках хотят в рай въехать...
      мошну друганов своих и ближний круг олигархов потряси... и будет тебе достаточно и на пенсии, и на медицину, и на армию...
      kepmor
      1. космонафт (космонафт) Сегодня, 08:22
        я вчера депутата Фёдорова смотрел,он комментировал Путина.он говорит это не президент виноват,не правительство,не депутаты.они вообще не при делах.оказывается повышение возраста это требование МВФ,это они на Западе сволочи...
        я аж обалдел.президент помнится ещё лет 10 назад рапортовал,что Россия расчиталась по долгам с МВФ.отовсюду разносится благая весть мол Россия встала с колен,и это всё благодаря дяде Вове.мы теперь америку посылаем в одну сторону,англию в другую,Европу на все направления,а тут реформа и БАЦ...на голосовании МВФ рулит.лет 10 не рулил,а то вдруг нарисовался
        космонафт
      2. свободный (Андрей) Сегодня, 09:23
        Цитата: kepmor
        где и какой поворот вы увидели???...не будьте столь наивны....всё идёт по его сценарию...
        сперва вражины министры с депутатами пытаются народ в очередной раз ограбить, но тут выходит президент и говорит, что ему тоже вся эта реформа поперёк горла, НО...ещё клятые коммуняки в дремучих 50-х завещали им, нынешним, поднять пенсионный возраст... ну раз завещали - придётся поднимать...
        а иначе никак...не вижевем...
        поскудство...на стариках хотят в рай въехать...
        мошну друганов своих и ближний круг олигархов потряси... и будет тебе достаточно и на пенсии, и на медицину, и на армию...

        Только не государство хочет въехать в рай а,тот кто им управляет.А управляют государством буржуа.
        А вопросы, типа, как и когда будут решаться проблемы "серых" зарплат, "чёрного нала" и коррупции пока могут подождать своего решения.
        Буржуа не решают этих вопросов для них это кормушка.
        Они ничего не умеют либо не хотят делать. Да одно только улучшение организации производства и организации труда даст невероятный рост производительности труда и тогда 6 работников вместо 5-ти пенсионеров легко смогут содержать 10 пенсионеров. Я 43 года на производстве отработал, знаю о чем говорю.
        Им не надо организовать труд и увеличивать производительность труда,они гонят ресурсы за рубеж.Модернизация проводится буржуями только за счет трудящихся.Экономия и презрение к человеку труда вообще отличительная черта буржуев.Роботизация для буржуя смерти подобна ведь эти высвободившиеся массы людей нужно содержать будет, и к тому же их станет крайне затруднительно контролировать,значит по их логике надо не роботизировать производство а сокращать количество не способных уже работать людей(пенсионеров) методами вплоть до самых людоедских.
        Людям труда нужно четко понимать что именно они являются источником процветания буржуа,а значит "смерть кощеева" находиться в их руках.
        свободный
    3. 97110 (николай) Сегодня, 08:09
      Цитата: Алекс2048
      может привести к социальному взрыву.

      А росгварию зачем создали? Пенсионеры - это опасно! Другое дело олигархи. Вот у них никакого социального взрыва не ожидается.
      97110
  3. САИД Сегодня, 06:56
    Все эти обсуждения проходят в то время, когда нефтегазовые компании отчитываются о небывалой прибыли. Банки страны заработали рекордные профиты. И главное - богатейшие люди страны приумножили состояния. Вы серьезно?
    САИД
    1. donavi49 Сегодня, 08:05
      Безос. Активно эксплуатирует всяких пакистанцев и прочих мигрантов, давит забастовки секьюрити и местной полицией. И он богатейший человек мира с личным состоянием 10% бюджета всей России! Делиться с бездомными/пенсионерами/финансировать медстрахование даже в родном Нью-Мексико он не собирается - максимум в космос за 200к запускать с перспективой снижения до 10 000 (полет Париж-Нью-Йорк на Конкорде).
      donavi49
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:59
    пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил о том, что президент не занимается вопросами пенсионной реформы, однако он выражает интерес к происходящему вокруг правительственной инициативы.
    Другими словами президент не сторона конфликта между правительством и народом РФ belay
    Нужно выслушать все мнения, но не тех, кто пиарится на данной теме. Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан, и ситуация будет меняться не в пользу работающих. Их количество будет сокращаться
    Гасторбайтеров больше завозите.И вообще работающих не останется
    По словам президента, в этом вопросе нельзя себе позволить основываться исключительно на эмоциях.
    Уж конечно нет.Какие там эмоции Всё население от среднего возраста и ниже сплошные хладнокровные стратеги laughing Нам геноцид пенсионный ,а мы будем молчать.Ага ,щаз.
    Наблюдатель2014
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:08
      Другими словами," я не знаю как вам сказать, что мы просрали все деньги на поднятие имиджа России,помощи Дерипаска и К. и спасение тигров,сейчас мы вас ограбили, но потом когда придумаем, как найти деньги фсеее вернём, может быть?!? Маски сброшенные гарант пытается хоть как сохранить остатки былого доверия.
      prapor55
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:18
        Не зря сейчас в сетях поднимается вопрос о процедуре отзыва депутатов, слуг и радетелей народа. Уж больно народолюбиво они повели себя в этом вопросе.
        ul_vitalii
        1. Ююка (Юрий) Сегодня, 09:30
          Цитата: ul_vitalii
          Не зря сейчас в сетях поднимается вопрос о процедуре отзыва депутатов, слуг и радетелей народа. Уж больно народолюбиво они повели себя в этом вопросе.


          петиция против пенсионной реформы на 9:25 сегодня набрала 2 860 160 подписей... каждую минуту добавляются...
          Ююка
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      Другими словами президент не сторона конфликта между правительством и народом РФ

      Кончено же нет. Президент определяет общее направление, а внутреннюю политику - премьер.
      Цитата: Наблюдатель2014
      Нам геноцид пенсионный ,а мы будем молчать.

      Скажите, а разве мы до выборов в Думу и избрав в неё ЕР председатель которой Медведев, не знали, что он проталкивает идею о увеличении возраста выхода на пенсию? Знали! Так что проголосовав за него - мы проголосовали за реформы.
      Boris55
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:45
        Boris55 (Борис)
        Знали! Так что проголосовав за него - мы проголосовали за реформы.
        Да , так и есть.Путин на выборах победил с сумасшедшим рейтингом.Правда сейчас сумасшедших стало намного меньше.Хотя я на этих людей не обижаюсь.Те кто были против это говорили что будет Я про пенсии.А остальные реально обманутыми чувствуют себя.Выборы в думу ох и интересные будут.
        Наблюдатель2014
      2. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:45
        право просто удивлен...почему за ваше усердие и готовность лечь на амбразуру ради Путина вас не представили к ордену до сих пор...вы как никто достойны награды...
        неутомимый вы наш...
        kepmor
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:50
          Цитата: kepmor
          неутомимый вы наш...

          Должен же кто-то показать людям истинного виновника их бед.
          Boris55
          1. voffchik7691 (Владимир) Сегодня, 08:22
            Boris55
            "Должен же кто-то показать людям истинного виновника их бед"

            Борис, и кто же он? Народ? Виновника в студию!!!
            voffchik7691
            1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:32
              Цитата: voffchik7691
              Народ?

              Да, все мы виноваты в том, что снами происходит и ни кто другой. Как сказал один персонаж из фильма: "Пока в наших бедах виноват кто-то другой, беды не покинут нас".

              И ещё пару цитат из умных книг:

              «Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними.» (Коран 13:12)

              «... не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лука 17:20-21)
              Boris55
        2. проходящий (Андрей) Сегодня, 08:18
          .почему за ваше усердие и готовность лечь на амбразуру ради Путина вас не представили к ордену до сих пор

          У него каска подарочная,бронированная! laughing
          проходящий
        3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:20
          kepmor (Алексей)
          почему за ваше усердие и готовность лечь на амбразуру ради Путина вас не представили к ордену до сих пор...вы как никто достойны награды...
          неутомимый вы наш...
          laughing wassat good
          Кого вы мне напоминаете? recourse Есть тут одно подозрениеbully
          Наблюдатель2014
      3. onix757 (OniX) Сегодня, 07:48
        . Кончено же нет. Президент определяет общее направление, а внутреннюю политику - премьер.

        Конечно же да. За все в стране несёт ответственность президент. Полномочий у него как у английской королевы и арабского шейха вместе взятых. Назначает,подписывает и отвечает за результат только он.
        onix757
        1. onix757 (OniX) Сегодня, 07:51
          .Кончено же нет. Президент определяет общее направление, а внутреннюю политику - премьер.

          Президент назначает премьера для проведения его линии(президента) экономической политики. Бросьте уже эти тупые нодовские методички.
          onix757
          1. onix757 (OniX) Сегодня, 07:54
            .Скажите, а разве мы до выборов в Думу и избрав в неё ЕР председатель которой Медведев, не знали, что он проталкивает идею о увеличении возраста выхода на пенсию? Знали! Так что проголосовав за него - мы проголосовали за реформы.

            Не нужно тут убеждать в лигитимности "победы" ер. Народ не спрашивают когда они сами себя во власть двигают.
            onix757
          2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:58
            Цитата: onix757
            Президент назначает премьера

            С согласия Думы. Вы уверены, что ЕР имеющая Конституционное большинство в Думе, поставит на распил бюджета не своего лидера, а кого-то другого?
            Boris55
            1. onix757 (OniX) Сегодня, 08:10
              Цитата: Boris55
              С согласия Думы. Вы уверены, что ЕР имеющая Конституционное большинство в Думе, поставит на распил бюджета не своего лидера, а кого-то другого?

              Во первых ер это детище и опора гаранта, во вторых- уверен, поскольку ер это не партия а послушный административный ресурс состоящий из чиновников утвержденных в том числе и гарантом (губернаторы например), а в третьих не нужно делать и дама самостоятельную политическую силу. Они все плоть от плоти, одна команда из 90-Х
              onix757
              1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:38
                Цитата: onix757
                Во первых ер это детище и опора гаранта,

                Она была создана 2001-м году. С тех пор много воды утекло и мало кого от первоначального состава осталось. После 2012 года, а возмозно гораздо раньше, Путин отказался от их услуг пойдя на выборы с ОНФ, а последний раз - как независимый.

                Цитата: onix757
                во вторых- уверен, поскольку ер это не партия

                Не его.

                Цитата: onix757
                в третьих не нужно делать и дама самостоятельную политическую силу

                Он представитель буржуй, проводящий политику в интересах буржуй.
                Boris55
        2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:53
          Цитата: onix757
          Полномочий у него как у английской королевы

          Вам это только кажется. Президент не распоряжается деньгами страны. Бюджет кроит Медведев и его утверждает его Дума. Президент не имеет права издавать законы и вносить в них изменения. Этим занимается промедведевская Дума.
          Так что король то у нас голый, а его всемогущество - только у вас в голове.
          Boris55
          1. prapor55 (Александр) Сегодня, 08:13
            Надо срочно спасать гаранта,Борис как соберётесь прошу Вас возьмите меня с собой во мне накопилось огромное колличество химического оружия,после того как я марте сделал выбор за стабильность,я применю весь арсенал против этих плохих людей, и тогда гарант прозрение и челядь возрадуется.
            prapor55
          2. onix757 (OniX) Сегодня, 08:16
            Вам это только кажется. Президент не распоряжается деньгами страны. Бюджет кроит Медведев и утверждает его Дума. Президент не имеет права издавать законы и вносить в них изменения. Этим занимается промедведевская дума.

            Он делает самое главное, он его утверждает.
            onix757
            1. onix757 (OniX) Сегодня, 08:19
              Президент имеет право законодательной инициативы. Теперь назовите мне хоть один президентский закон который бы не одобрили едросовцы
              onix757
              1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:26
                Цитата: onix757
                Президент имеет право законодательной инициативы.

                Точно такое же как и любой депутат. Не больше и не меньше. Что после трёх чтений остаётся от первоначального - догадаться не трудно, иной раз только название, само же содержание - перевёрнуто с точностью на оборот.
                Boris55
          3. onix757 (OniX) Сегодня, 08:27
            Так что король то у нас голый, а его всемогущество - только у вас в голове.

            Назначает - отстраняет всех от губернаторов до судей, имеет в прямом подчинении армию, полицию, фсб, прокуратуру. Двигает трубы на запад/восток, решает кому,сколько продавать сырья и кому с этого обломится. Многие монахи на востоке хотели бы быть такими "голыми"
            onix757
      4. voffchik7691 (Владимир) Сегодня, 08:14
        Boriss55
        "Кончено же нет. Президент определяет общее направление, а внутреннюю политику - премьер"

        Борис, а кто поставил этого премьера, не ваш ли Бог и кумир?! Он не знал что за политику будет вести дам?! А кто подписал весь состав правительства? Он был не в курсе какую политику проводит силуанов, наибулина и прочие мудки? А вспомните "коней на переправе..."
        voffchik7691
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:45
          Цитата: voffchik7691
          Борис, а кто поставил этого премьера, не ваш ли Бог и кумир?!

          Мы. Мы, когда на выборах в Думу проголосовали за его партию.
          Был вариант - разогнать Думу и назначить новые выборы т.е. создать кризис власти и потерять страну.
          Путин и сегодня ювелирным образом обходит это - уводя страну от пропасти, куда его своими решениями так усердно толкают западные холуи в правительстве и Думе..
          Народ должен сказать своё слово - с кем он и за что он. Путин на это надеется.
          Boris55
  5. asiat_61 (игорь) Сегодня, 07:00
    Я тут недавно писал про кремль ,белого коня для доброго царя. Ну и вот оно началось.
    asiat_61
  6. 1536 (Евгений) Сегодня, 07:01
    Размер пенсии должен быть для всех одинаков и для чиновников, и для военных, и для работников промышленности, и образования, и пр. С бизнесменами (5% граждан) разговор особый, если бизнес прибыльный, так бизнесмен сам своим работникам пенсии выплачивать должен (по крайней мере, какую-то часть), а если убыточный, так такие люди подпадают под категорию обычных работников и получают установленную единую пенсию. Количество надбавок и льгот в денежном эквиваленте не должно превосходить некий установленный предел. Если по медицинским показаниям ясно, что человек не может далее трудиться на своем рабочем месте (дряхлость, например, наступила), но явных причин дать ему инвалидность нет и переходить в сторожа он тоже не желает, то он может выйти на пенсию, и ему выплачивается пенсия такая же, как и в случае достижения предельного возраста. Необходимо вернуть налог на бездетность, причем как для мужчин, так и для женщин. Да, много еще чего можно сделать. Только надо немножко подумать, а не в айфон смотреть, ища решение вопросов в "здравых речах" Б. Обамы... Увы!
    1536
    1. Vard Сегодня, 07:17
      Налог на бездетность... Хорошо... А давайте тогда ЭКО бесплатным сделаем... В России тридцать процентов пар не могут завести ребенка по медицинским показателям... Может лучше просто прогрессивное налогооблажение ввести как в той же Франции из которой Департье сбежал...именно из за этого...
      Vard
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 08:48
        Цитата: Vard
        Может лучше просто прогрессивное налогооблажение ввести

        Чем вам единая ставка 13% ндфл не нравиться? Может лучше ставку на получение дивидендов поднять? Все олигархи получают основную массу доходов именно в виде дивидентов, по моему это будет намного лучше.
        solzh
    2. AUL (Александр) Сегодня, 07:27
      Цитата: 1536
      Необходимо вернуть налог на бездетность, причем как для мужчин, так и для женщин.

      Ну, тут вы сильно погорячились!
      AUL
      1. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 07:42
        Не надо налога на бездетность. Некоторым лучше вообще детей не иметь, есть и такие, которые не способны к деторождению. Вообще это вопрос интимный: есть которые хотят детей и лечатся десятки лет.
        olimpiada15
      2. 1536 (Евгений) Сегодня, 08:36
        Посмотрел, пощупал лоб, вроде холодный, значит, непогорячился, уважаемый. Большевики были вовсе не дураки, когда ввели налог на бездетность, правда по коммунистическим представлениям тех лет в отсутствии детей вину возлагали только на мужскую часть населения. Сейчас на это смотрят по-другому, эмансипация и прочие достижения прогресса в человеческих отношениях просто диктуют введение такого налога.
        1536
    3. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:35
      о как, с какого перепугу я должен своим работникам пенсию выплачивать ? не фига у вас хотелки.... мне налогов хватает, которые почтит все сжирают, а тут еще и пенсии платить... есть зарплата, есть ФЗП, откуда отчисления идут, причем не малые, так что хватит и этого... налог на бездетность - вы, простите, давно у психиатра были ?
      Не либероид Русский
      1. Комментарий был удален.
      2. 1536 (Евгений) Сегодня, 08:48
        Я же говорил про успешных бизнесменов, любезный.
        1536
    4. voffchik7691 (Владимир) Сегодня, 08:34
      1536
      Согласен со всем что вы привели, кроме:

      "Необходимо вернуть налог на бездетность, причем как для мужчин, так и для женщин"
      voffchik7691
  7. demo (Ван) Сегодня, 07:01
    Находясь с визитом в Калининградской области, Владимир Путин выступил перед волонтёрами. По словам президента Российской Федерации, лично ему "не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста". При этом Путин отметил, что в этом вопросе нужно опираться на экономические реалии и "думать на перспективу".
    "Думать на перспективу" надо не тогда, когда приперло, а тогда когда следует это делать, т.е. заблаговременно.
    Чем вы, господин Президент, все эти годы занимались? Не думали? А кого "на хозяйство поставили" - неуча, прохвоста и болтуна, от юриспруденции ?
    Так зачем сегодня расписываться в том, что вам было абсолютно наплевать на то, что ваши министры делали с страной?
    И не стоит свои недоработки перекладывать на плечи народа.
    Не знаешь иного пути, как самого кровожадного? Уйди в отставку и сними со своих плеч груз ответсвенности.
    Или собери всенародный съезд представителей научных кругов и пусть в баталиях словесных определят наименее обременительный для народа путь.
    Россия и так много вынесла на своих плечах. Не стоит проверять хребет народа на прочность.
    Может и поломаться.
    О народе думать надо. Не о как категории граждан, которые голоса за тебя отдают, а как о категории близких тебе людей.
    Тогда и достигается консенсус в народе с властью.
    Но не оборот.
    Хватит уже смотреть на народ как на средство обогащения.
    Это люди.
    Это не скот дворовой.
    demo
    1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 08:11
      Это люди.
      Это не скот дворовой
      Для некоторых люди,это только представители своего народа...все остальные народы-гои(скоты) Выводы делайте сами...(подсказка-фамилия Шаломов, Мендель) hi
      ДЕДПИХТО
    2. проходящий (Андрей) Сегодня, 08:37
      Россия и так много вынесла на своих плечах. Не стоит проверять хребет народа на прочность.
      Может и поломаться.

      Скорее, скинет с этого хребта нахлебников. К сожалению этим,как правило,не ограничиться.
      Лучше до этого не доводить
      проходящий
  8. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:04
    "Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится ", - заявил президент.
    А вот Наталья Поклонская на деле показала, что ей это не нравится.
    А вот Валентина Матвиенко и депутаты ГД ( от "Единой России"), а также депутаты всех уровней в регионах, показали на деле кто они и что они. Им это нравится.
    ul_vitalii
  9. Iline (Сергей) Сегодня, 07:08
    Может дело в самой системе? И пора её менять?
    Представляю сейчас себе состояние депутатов от едра, которые рвали на себе тельняшки на груди за предложенную Медведевым реформу. И какой же всё-таки нюх у Кудрина.
    Iline
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:17
      У Кудрина не нюх, у Кудрина любящий корешок сейчас у руля. Кудрин не забыл как его в прямом эфире 1канала увольняли. Так в последний раз при алкаше честный офицер по фамилии Родионов сам сделал, а Кудрина как собаченку выпнули, может это ХПП от ВВП?
      prapor55
    2. AUL (Александр) Сегодня, 07:33
      Цитата: Iline
      Представляю сейчас себе состояние депутатов от едра, которые рвали на себе тельняшки на груди за предложенную Медведевым реформу.

      Да за их состояние можете не беспокоиться! Они при любом раскладе будут неплохо себя чувствовать. А совесть - понятие не материальное, да и по уставу депутатам не положена.
      AUL
  10. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:19
    Видно в тему:

    "...Поэтому окончательного решения пока нет. Только прошло первое чтение. В нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться...".
    Вот и посмотрим, найдётся ли такая партия или профсоюз, который выступит на защиту прав трудящихся...
    Boris55
    1. Huumi (Ваня) Сегодня, 07:32
      Смотришь его и ухахатываешся-миллионы!-не платят в пенсионный фонд!!!!-а почему?а потому что ОНИ позволяют работодателям использовать труд людей не платя за них отчисления!А почему?ПО-ЧЕ-МУ?-А потому что ОН позволяет это делать-.ОФФ. зарплата у всех 8-10 тысяч а остальное налом мимо!-сколько лет сие длится? и ничего не делают!! чтоб прижать работодателей!!! - И проплачивают гроши за людей-с 8 то тыщщ! и ведь не потребуешь чтоб полностью налоги платил работодатель-и Он знает об этом и оинею порет!
      Huumi
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:37
        Цитата: Huumi
        А потому что ОН позволяет это делать

        Путин определяет общие направления движения страны и за внешнюю политику. За проведение внутренней политики отвечает Медведев. Для этого в его руках сосредоточены все ресурсы страны и вся законодательная власть.
        Если бы мы вдруг вместо ЕР в Думу избрали Конституционное большинство от КПРФ - Медведев бы ни когда не стал премьером и вопроса о повышении пенсионного возраста на повестке дня не стоял.
        Boris55
        1. Huumi (Ваня) Сегодня, 07:54
          Да ну не верю я в это!-Ну не -ве -рю! Зачем Медведева опять поставили?почему все эти изменения и реформы сразу после выборов президента? Годами!-Люди работают за черную зарплату-и рады бы платить!-Д только в одной фирме из 50 полностью проплачиваются налоги! А в остальных только мизерная часть от офф.зарплаты! Ща опять накопительную введут-пососут денег из населения-потом новая реформа и заморозка-вон маме грил-не давай ИМ денег на накопление-умыкнут!-так и случилось-уворовали миллиарды у населения!-то же там медведев виноват а путин как бы не при делах?
          Huumi
        2. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 08:01
          Сейчас бы в "выборы" верить. Ага. А если бы мы "выбрали" Грудинина, то Путин с олигархами собрал бы вещички и сказал: "Ну ладно, я пошёл и кооператив Озеро с собой заберу". Цирк да и только.
          Antivirus2k
        3. voffchik7691 (Владимир) Сегодня, 08:51
          Boris55
          "Если бы мы вдруг ..."

          Борис, такие вещи вдруг не делаются! Думать надо когда на выборы идёшь! Что в думе прошлого созыва ЕР не показала всей своей сути?!
          И вообще, ходить на выборы надо, а не по норам сидеть...
          voffchik7691
      2. onix757 (OniX) Сегодня, 07:41
        Смотришь его и ухахатываешся-миллионы!-не платят в пенсионный фонд!!!!-а почему?

        Видимо потому что РФ как дышло. Один себе дворечик построит, а другой и десяток млрд. прихватит и свалит на ненавистный запад.
        onix757
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:35
      Вам в пример одна честная и смелая женщина в партии власти -Поклонская, которую готовы заживо съесть за свое мнение! Это как ответ на ваш вопрос!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  11. mark1 Сегодня, 07:27
    Братцы-живодеры, за что же вы меня?
    За что же вы меня?
    За что?

    Братцы-живодеры, за что же вы меня?
    За что же вы меня?
    За что?

    Братцы-живодеры, за что же вы меня?
    За что же вы меня?
    За что?

    Братцы-живодеры, за что же вы меня?
    За что же вы меня?
    За что?
    mark1
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:33
    А зачем тогда запустили эту ненужную народу, и опасную для страны пенсионную реформу???
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. 97110 (николай) Сегодня, 08:28
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А зачем тогда запустили эту ненужную народу

      А чтобы народ осознал, что капитализьм на дворе. И если хилый - сразу в гроб, как говорил В.С. Не надо ПФР обременять. учит нас наш Президент, нанятый на работу на галерах проклятыми буржуями.
      97110
  13. onix757 (OniX) Сегодня, 07:38
    Разваливать экономику 20 лет, вести антинародная политику, а потом констатировать факт о развале.. Замечательные откровения. Вот только это следствия правления а не причины.
    onix757
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:42
      Цитата: onix757
      Вот только это следствия правления а не причины.

      Это следствие и причина того, что народ, с упорством достойного лучшего применения, постоянно голосует за партию ЕР, отстаивающую интересы буржуй. Народ сам желает, что бы его поимели.
      Boris55
      1. vic02 (виктор) Сегодня, 07:48
        Так поэтому и предлагается для поправки дел в 3-й раз ограбить народ, а не денежных мешков. Первые 2 раза - вклады и ваучеры.
        vic02
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:45
      Цитата: onix757
      Разваливать экономику 20 лет

      20 лет назад у нас была экономика? И вообще странный способ разваливания экономику,посредством увеличения ВВП .
      Александр романов
      1. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 07:57
        28 лет назад точно была, до сих пор не догнали тот уровень. По поводу "увеличения ВВП", вы хоть в курсе как этот показатель считается и что он вообще показывает? на "уровень ВВП" могут только крайне наивные люди.
        Antivirus2k
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:00
          Цитата: Antivirus2k
          28 лет назад точно была, до сих пор не догнали тот уровень.

          Вы хотите зарплату и полки магазинов,как 28 лет назад? Я вам напомню,что как только западный товар хлынул в СССР,колом встала швеика. Появились японские телевизоры,встала электроника.Саудиты с амерами уронили цену на нефть и рухнуло государство.
          Это не экономика-это фуфло.
          Александр романов
          1. onix757 (OniX) Сегодня, 08:48
            Люди хотят иметь социальные гарантии, работающую экономику с дополнительными 25 млн. раб. мест, сильную науку, качественную медицину и образование. Все это было в СССР.
            А японские телевизоры это не достижение- это фиаско для вашей власти. За 30 лет мало того что утратили производство бытовой техники как таковой, так ещё и компонентной базы лишились.
            onix757
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:21
              Цитата: onix757
              Все это было в СССР.

              У нас нет социальных гарантий?
              Цитата: onix757
              , сильную науку, качественную медицину и образование.

              Как с хреновым образованиям,наши школьники берут на олимпиадах золото?
              Цитата: onix757
              работающую экономику

              В СССР была работающая экономика? Что же тогда она рухнула? Почему полки в магазинах были пустые?т Хватит врать уже
              Александр романов
  14. Sadko88 (Старший) Сегодня, 07:43
    Всё правильно он сказал. Не популярное решение но необходимое. Финансовой гиамотностью гражданам России нужно заниматься. Откладывайте 10% с любых доходов. Не пейте алкоголь и не курите. Занимайтесь семьёй. Воспитывайте детей. И Бога не забывайте. И будет у вас Своя пенсия.
    Sadko88
    1. Strashila (I) Сегодня, 07:53
      " Откладывайте 10% с любых доходов"... ключевое... а он собственно не у всех.
      Strashila
    2. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 07:55
      А если бы такие, как ты, почитали Карла Маркса, то вообще было бы прекрасно. А то с твоей "финансовой грамотностью" только в Бога и остаётся верить.
      Antivirus2k
    3. 97110 (николай) Сегодня, 08:32
      Цитата: Sadko88
      И Бога не забывайте.

      И осчастливят Вас хозяева. Может, надбавку за выслугу лет на доверенной Вам службе установят.
      97110
  15. Strashila (I) Сегодня, 07:51
    Вопрос не в пенсионном возрасте... вопрос в продолжении развала экономики... нет рабочих мест... нет поступления в бюджет. Вырастит пенсионный возраст... вырастит безработица среди более молодых... если по пенсии нравится или нет надо платить... то по с пособием могут и прокинут... да и слезы если что то заплатят...тогда вырастит криминал... тогда этот же гражданин обойдется государству еще на порядок дороже. Горе реформаторы не учитывают взаимосвязей... чисто приход расход, а что от чего зависит их не интересует... им бы свои годики отсидеть при должности и получать пенсион госслужащего.
    Strashila
  16. MAZANDARAN (KAREN YUABOV) Сегодня, 07:53
    Цитата: Чёрный
    Если чиновники будут воровать в три горла, она в любом случае лопнет. Если бы хотя бы 70 процентов от продажи наших ресурсов не разворовывалось и не оседало в карманах олигархов а шло в казну государства , то о кризисе в пенсионной системе мы бы не говорили

    Так вы мил человек определитесь,За кого вы?За то что бы не воровали везде,или пусть воруют только в США?Ведь как получается?В жизни не пойман не Вор,а вы уже,и прокурор,и судья,.....Но в америке воровать можно!!!
    MAZANDARAN
    1. Комментарий был удален.
  17. Antivirus2k (Alexei) Сегодня, 07:54
    Пропагандоны уже вовсю вещают, что "царь недоволен", разыгрывается карта про "плохих бояр". Однако в итоге всё подпишет и всё утвердит. Можно не сомневаться, что "реформа" начиналась с одобрения сверху и именно в таком виде, в каком она сейчас.
    Antivirus2k
  18. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:54
    Путин:
    Нужно выслушать все мнения, но не тех, кто пиарится на данной теме. Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан, и ситуация будет меняться не в пользу работающих. Их количество будет сокращаться
    ...Это он о сокращениях на производстве в целях оптимизации...?
    parusnik
  19. космонафт (космонафт) Сегодня, 07:54
    Ну раз может лопнуть,значит уходите в отставку дружной толпой,строем все до одного.по хорошему
    космонафт
  20. uralex Сегодня, 07:59
    Вот почему наши чинушники уцепились за количество работающих и пенсионеров? Почему пенсионную систему не обеспечивать от дохода государства в целом? Вот пример: стояла бензоколонка, на ней трудилась оператор. Оператор получала ЗП, платила с нее в ПФ. Затем бензоколонку роботоризировали, оператора убрали, но бензоколонка меньше дохода не стала давать!... А получается, выплаты в ПФ сократились....
    uralex
  21. MAZANDARAN (KAREN YUABOV) Сегодня, 08:01
    Россияне!Опомнитесь,за 25 лет в России жизнь улучшилась в несколько раз,по сравнению ,что было в 90е!
    Вас либералы продажные обманывают!Ведь при СССР Россия,вернее на ШЕЕ РОССИИ висели 14 Республик,которые сейчас отделены от вашей кормушке!Из за этого,они мстят вам,подставляя палки в колёса...Из за этого вас хохлы стали больше ненавидеть!Не говоря о грызунов,которые при Сталине не платили ни одной копейки в федеральный бюджет......
    MAZANDARAN
    1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 08:22
      Россияне!Опомнитесь,за 25 лет в России жизнь улучшилась в несколько раз,по сравнению ,что было в 90е

      А че не сравнить с послевоенными, после революционными годами?
      Сравнивать надо с лучшим а не с худшим, запомните это, Карен Уваров.
      Я русский
  22. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 08:05
    ага... а если не менять президента, то и страна медным тазом накрыться может.
    Я русский
  23. APASUS (Pavo) Сегодня, 08:07
    Основа пенсионной реформы Медведева - Путина состоит в перераспределении денег ,работающих в пользу пенсионеров.
    Все!
    Нет вложений в экономику ,нет основы для экономического роста и вообще не понятно с чего вдруг эта реформа должна дать эффект,по сути как не было денег в бюджете на пенсии и их так и не будет.Все излишки пойдут на повышение пенсий.По сути эта реформа просто оттягивает очередной конец пенсионного фонда на 5- 10 лет.
    Основой пенсионной реформы должен стоять экономический рост,а не банальное перераспределение !!!
    APASUS
    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 08:58
      Цитата: APASUS
      Основа пенсионной реформы Медведева - Путина состоит в перераспределении денег

      Почти 45% мужчин не доживают до 65 лет и 25% женщин - до 63 лет, сущность пенсионной системы Медведева-Путина заключается в том, что за счёт недоживших до пенсии, добавить жалкие копейки тем, кто всё же умудрился дожить, при этом считаю, что смертность будет ещё выше, одно дело человек вышел в 60 лет на пенсию и тихонько живёт на пенсии, а теперь ему ещё 5 лет ходить на работу, сколько людей умрёт на рабочих местах. Это тихий геноцид.
      Анатоль Клим
  24. Strashila (I) Сегодня, 08:07
    Пускай опубликуют... сколько сжирает пресловутый Пенсионный фонд, гражданин не менее 25 !!! лет отчислял деньги государству... даже если работающих и пенсионеров будет один в один... проблем быть не должно. Вопрос в другом, как государство распорядилось этими деньгами... эффективность отрицательная, так что вопрос не к населению, а к правительству... начинайте работать, прибавлять и умножать... только и могут отнимать и делить. И вопрос миграции... прекращайте содержать пенсионеров всех бывших республик... они ни копейки не внесли в бюджет России, но пользуются её выплатами.
    Strashila
  25. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 08:15
    президент не занимается вопросами пенсионной реформы, однако он выражает интерес к происходящему вокруг правительственной инициативы

    Смех и грех - он не занимается пенсионной реформой ))))), так просто наблюдает! )
    Lesorub
  26. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 08:20
    " Если изменений не вносить, пенсионная система может лопнуть"
    Проблемы с пенсионной системой -это звоночек о глубочайшем кризисе всей экономики страны. От колониальной экономики надо избавляться и тут как в анекдоте не мебель надо переставлять, экономикой должны управлять люди, понимающие, что экономика государства должна обеспечивать жизнедеятельность граждан. Чтобы человек жил , у него должен быть доступ к необходимым благам: воде, питанию, жилью, что в современных условиях означает доступ к работе. Это профподготовка, рабочее место, в соответствии с возможностями, достойная оплата труда. Вот, что обязано обеспечивать государство, а не содержать пседо элиту, которая не является российской . И коррупцию надо уничтожать, только появились сайт " госуслуги " " росреестр" - уже коррумпированы- вся информация сообщается третьим лицам, поданные заявления игнорируются- сплошное преступление содержать эту мерзость. Если коротко, то пренебрегая вопросами жизнеобеспечения граждан, правительство пытается оставить у государства единственный источник дохода- сбор дани с необеспеченных ни работой, ни достойной оплатой, не имеющим доступа к ресурсам граждан, а все ресурсы: недра, земля , леса используются группой лиц, вывозящие их, полученные доходы от экспорта , оставляющей стране взамен долги.
    olimpiada15
  27. Sadko88 (Старший) Сегодня, 08:30
    Цитата: Strashila
    " Откладывайте 10% с любых доходов"... ключевое... а он собственно не у всех.

    Не соглашусь. Доход есть всегда и у всех. А вот используется он подавляющим большинством не рационально. Потребительски. Ждать пенсию это как желать ничего не делать с какого то возраста. Некий бонус за отсутствие инициативы и собственных сбережений и инвестиций. Ведь по сути не мы вкладываемся в пенсию, а наш работодатель. Изначально пенсия должна была быть у инвалидов и беспомощных. И выход на пенсию вообще добровольное самоубийство. Собственное списание. Поэтому деятельные люди и живут дольше тунеядцев.
    Sadko88
  28. alex007i (Александр) Сегодня, 08:31
    Как было озвучено - "На одного пенсионера сейчас приходится 1.2 работающих".
    Так идти нужно в том направлении что бы увеличивать кол-во работающих но путём создания рабочих мест а не возраста трудящихся.
    alex007i
  29. Storog Dvornik (Storog Dvornik) Сегодня, 08:37
    Вот бы ВВП прокомментировал о такой безделице: "Минимальный стаж госслужбы для назначения пенсии в 2018 году - 16 лет." До этого было15 лет... То есть поступивший 16 лет назад на госслужбу 20ти летний в свои 36 можешь нынче идти на пенсию... почти как болеруны.
    Ну что сказать... капитализм.
    Storog Dvornik
    1. Storog Dvornik (Storog Dvornik) Сегодня, 08:45
      И да, в 170 миллионной РФ чиновников больше чем в 293 миллионном СССР в более чем в 2 раза, судя по всему чтобы им платить пенсии в юном возрасте, все остальные должны побрится.
      Указ про льготные пенсии для госслужащих ВВП подписал еще в лохматом 2002 году...
      Storog Dvornik
  30. Комментарий был удален.
  31. военный пенсионер (Сергей) Сегодня, 08:41
    Наши тупо рылые правители пошли по самому простому пути - свалить все на людей.
    А вот обеспечить обещанные миллионы рабочих мест не умеют.
    А тогда на одного пенсионера пришлось бы 3-5 работающих!
    Но для этого головой надо думать, а не жрать! А думать в ГосдуРе некому.
    военный пенсионер
    1. Комментарий был удален.
  32. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 08:43
    Эту реформу надо было начинать когда валюту некуда было девать..В жирные нефте годы..
    нафанаил
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:22
      Ту валюту тупо просадили в развалившихся американских банках, которые вдруг, по какой-то странной причине, российское правительство принялось "спасать".
      Улиточник N9
  33. Altona (Евгений) Сегодня, 08:46
    Царь хитро обходит такой аспект, что у нас экономика носит рентный характер, то есть подпитывается выручкой за продажу нефти и газа. И сваливать пенсионную реформу на количество работающих некорректно от слова вообще. При социализме характер экономики была промышленный, индустриальный. Сейчас же, деиндустриализировав все что можно и не можно, царь разводит руками и заявляет "кушать кончилось(для рядовых граждан), надо что то делать". При этом ни слова, что громадные деньги даются на "докапитализацию банков", на "спасение" санкционных олигархов. Не за тот конец беретесь, Владимир Владимирович.
    Altona
    1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 09:26
      Изменения коснутся и системы присвоения званий на «ВО». Учитывая тот факт, что определённая категория пользователей слишком серьёзно относится к накоплению баллов именно для присвоения «званий» и всеми силами пытается буквально за неделю, а то и меньше, «дослужиться» до звания маршала, мы решили перейти к практике необходимости большего числа баллов для присвоения очередного читательского «звания». Поймите нас правильно – маршальский состав, часть из которого набрала баллы за комментарии из серии «И я того же мнения» зашкаливает, и от погонного набора с большими звёздами пестрит в глазах... Ряды маршалов и генералитета на "ВО" поредеют.
      Sadko88
  34. Анатольевич (Александр) Сегодня, 08:46
    Лживый пособник алигархата.
    Анатольевич
  35. Million (Влад) Сегодня, 08:54
    Все таки трепло!
    Million
  36. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 08:56
    Цитата: красноярск
    Я перечислил только три пункта влияющих на наполнение пен. фонда, а этих пунктов можно насчитать как минимум 3 десятка.

    В самую точку!!! Почему таких людей ТАМ нет?
    Михаил55
  37. Комментарий был удален.
  38. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:01
    Если раньше не воровали из Пенсионного фонда, ну или много скромнее были, то и денег на всё из него хватало. Пенсия в СССР была около 70% от зарплаты, ну или чуть меньше.
    Сейчас в связи с ненасытностью и алчностью чиновников и не хватает.
    Теперь они же придумали как наполнить ПФ, так как всем жаждущим присосаться к кормушке уже не хватает. Но причём здесь люди? Ведь многие работают на вредных производствах или подвержены профзаболеваниям? Как им то теперь выживать? am
    К-50
  39. ROBIN-SON (Влад) Сегодня, 09:08
    Смотрите что мы покупаем в магазинах. Думаю, что процентов 80 товара иностранного производства. Купил саморезы. На этикетке - сделано в Тайване. Саморезы Карл!! Сделано не в РФ. Т.е. я плачу свои деньги пролетарию из Тайваня. Плюс перекупщику, его навар и за доставку в Россию, таможенная очистка и т.п.
    Так откуда возьмутся деньги на пенсреформу, медицину и пр. социальные блага? Предприятия которые производили товары народного потребления разрушены или типа "Зимней вишни". А ведь это рабочие места. В СССР не было безработицы т.к. было много рабочих мест. Поэтому и не было проблем с пенсиями и уровень ее был достойный.
    ROBIN-SON
  40. spektr9 Сегодня, 09:08
    Вот уже и "хороший" царь подключился, а то все за него бояре отдувались
    spektr9
  41. 30 вис (Юрий) Сегодня, 09:09
    Цитата: edeligor
    . Ежегодно, пришедшие к власти нувориши из едра

    А те ,которые не из "едра" нувориши не обогащаются за счёт народа -государства ... Воруют все кто может ,даже уборщица тырит дорогие моющие средства ... Конечно у нас в стране много людей честных -нормальных .Но за годы социализма и перестройки общество разложилось ... Кто то вынужден был выживать ,а кто то пользовался
    мутью -вседозволенности .
    30 вис
  42. Valery56 Сегодня, 09:18
    Уважаемые коллеги. Коллеги не по специальности или по профессии. Я больше чем уверен, что у компьютеров читают новости мои сверстники. Те, кто строил эту страну. Те, кто еле дотянул до пенсионного возраста по старым меркам. А теперь я с удивлением узнаю, что на одного -двух работающих приходится один пенсионер. Пенсионер, который лежит, пузо парит. Кто-нибудь оценил возможность выжить на эту пенсию. Я примерно прикинул. У бомжа шансов выжить больше. 12000 рублей в месяц - поесть скромно без излишеств хватит. Но не хватит заплатить за коммунальные услуги. Если одинокие пенсионеры (очень много таких) заплатят все - они умрут просто от голода. Тех, которые продают пирожки или цветочки на табуретках прессуют все. Начиная от тех, кто должен их защищать и до тех, кто хочет выжать из них все. Я работающий взрослый пенсионер. Который видел и сделал
    Valery56
  43. Vard Сегодня, 09:19
    Попала в руки Российская газета последний номер... Там есть статья как хорошо жить после 85... Я чего то испугался...
    Vard
Картина дня