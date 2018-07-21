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Климкин: референдум в Донбассе – это репетиция развала Украины
Москву не интересует Донбасс с его украинскими жителями, предложение Путина о референдуме там – всего лишь репетиция развала всей Украины, заявил глава МИД страны Павел Климкин.
По словам министра, такого предложения он не видел, но, если оно существует, то это величайшая дерзость.
При этом Климкин отметил, что референдум на востоке Украины невозможен ни с политической, ни с юридической точки зрения.
Вместе с тем, по его словам, людям необходимо четко осознать одну вещь: Москву Донбасс с его украинскими гражданами вообще не интересует. Предложение Кремля о референдуме – это своего рода репетиция развала всей Украины.
Глава МИД призвал вспомнить «российские пассажи о федерализации Украины», и подчеркнул, что эти «пассажи» совсем не про Донбасс. Но развалить страну российским властям не удастся, заключил Климкин.
Напомним, ранее западные СМИ со ссылками на источники сообщили, что Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил Дональду Трампу рассмотреть предложение о проведении в Донбассе референдума, на котором жители ДНР и ЛНР высказались бы о статусе своих территорий.
Мне звонят многие эксперты и журналисты, просят прокомментировать российское предложение относительно "референдума на Донбассе",написал Климкин в Фейсбуке.
По словам министра, такого предложения он не видел, но, если оно существует, то это величайшая дерзость.
По этой дерзости скажу кратко: никто не верит в возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации,заявил он.
При этом Климкин отметил, что референдум на востоке Украины невозможен ни с политической, ни с юридической точки зрения.
Вместе с тем, по его словам, людям необходимо четко осознать одну вещь: Москву Донбасс с его украинскими гражданами вообще не интересует. Предложение Кремля о референдуме – это своего рода репетиция развала всей Украины.
Глава МИД призвал вспомнить «российские пассажи о федерализации Украины», и подчеркнул, что эти «пассажи» совсем не про Донбасс. Но развалить страну российским властям не удастся, заключил Климкин.
Напомним, ранее западные СМИ со ссылками на источники сообщили, что Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил Дональду Трампу рассмотреть предложение о проведении в Донбассе референдума, на котором жители ДНР и ЛНР высказались бы о статусе своих территорий.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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