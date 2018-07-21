09:32 21 июля
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Климкин: референдум в Донбассе – это репетиция развала Украины

Москву не интересует Донбасс с его украинскими жителями, предложение Путина о референдуме там – всего лишь репетиция развала всей Украины, заявил глава МИД страны Павел Климкин.



Мне звонят многие эксперты и журналисты, просят прокомментировать российское предложение относительно "референдума на Донбассе",
написал Климкин в Фейсбуке.


По словам министра, такого предложения он не видел, но, если оно существует, то это величайшая дерзость.

По этой дерзости скажу кратко: никто не верит в возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации,
заявил он.

При этом Климкин отметил, что референдум на востоке Украины невозможен ни с политической, ни с юридической точки зрения.

Вместе с тем, по его словам, людям необходимо четко осознать одну вещь: Москву Донбасс с его украинскими гражданами вообще не интересует. Предложение Кремля о референдуме – это своего рода репетиция развала всей Украины.

Глава МИД призвал вспомнить «российские пассажи о федерализации Украины», и подчеркнул, что эти «пассажи» совсем не про Донбасс. Но развалить страну российским властям не удастся, заключил Климкин.

Напомним, ранее западные СМИ со ссылками на источники сообщили, что Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил Дональду Трампу рассмотреть предложение о проведении в Донбассе референдума, на котором жители ДНР и ЛНР высказались бы о статусе своих территорий.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Тралл Сегодня, 08:30
    Клим Чугункин на проводе...
    Скоро и в буквальном смысле smile
    Тралл
    1. MPN (Павел) Сегодня, 08:45
      репетиция развала всей Украины, заявил глава МИД страны Павел Климкин.
      Под украиной он естественно отождествляет себя и властьтворящих...
      Но развалить страну российским властям не удастся, заключил Климкин.
      и добавил, мы крепко сидим и мы свои кресла ни на какой украинский народ не променяем
      MPN
    2. Gato (Сергей) Сегодня, 09:15
      А зачем ёршик для унитаза еще и на провод вешать? wassat
      Gato
  2. Jerk Сегодня, 08:32
    А два майдана тогда что? laughing
    Jerk
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:34
    При этом Климкин отметил, что референдум на востоке Украины невозможен ни с политической, ни с юридической точки зрения.
    ....Понятно, пока в ЛДНР всех не перестреляют, не успокоятся...
    parusnik
    1. Тралл Сегодня, 08:47
      Донбасс, пора домой!
      Тралл
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:34
    предложение Путина о референдуме там – всего лишь репетиция развала всей Украины, заявил глава МИД страны Павел Климкин.
    От Украины устали больше сами граждане Украины.
    Наблюдатель2014
  5. Егоза (Елена) Сегодня, 08:35
    А вы проведите референдум не только на "оккупированной Россией" территории, но и во всей Донецкой-Луганской области. Там где "доблестные ВСУ" стоят. И посмотрим какой результат будет. А "пан" Климкин проснулся. Украина уже разваливается и без России. Если б Россия приложила "ручки" к этому процессу....А так, бедная Украина, все сама да сама....
    Егоза
    1. Тралл Сегодня, 08:41
      Климкин думает, что он красиво "отшил" прозвучавшее предложение. На самом деле он тупо проговорил наживку нового хитрого плана темнейшего. Какая будет реакция совсем не важно, важен сам факт реакции.
      Даже вялый червячок заиграет, если его насадить на крючок.
      Тралл
  6. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:37
    Примечательно, что в том случае, если вдруг Трамп согласится на предложение о референдуме (если таковое было), то Чугункино мнение никто не спросит.
    Хагалаз
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:47
    Ему могут только из психушки звонить, почему до сих пор не на уколах?? fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. gabonskijfront Сегодня, 08:48
    Откуда у курского паренька, женатом на дочери российского генерала , награждённого медалью «За возвращение Крыма», украинская грусть?А может это наш человек,глубоко законсперированный ?
    gabonskijfront
    1. Тралл Сегодня, 08:52
      Цитата: gabonskijfront
      Откуда у курского паренька, женатом на дочери российского генерала , награждённого медалью «За возвращение Крыма», украинская грусть?

      От того, что ему приходится жить в семье по общевойсковому уставу российской армии. soldier
      Тралл
  9. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 09:05
    "Но развалить страну российским властям не удастся, заключил Климкин." Не удастся российским - удастся украинским.
    zapfen
  10. Vard Сегодня, 09:13
    Тебя посудят .. а ты не воруй! При той политике которую ведут на Украине вопрос развала страны... Это вопрос лишь времени...
    Vard
  11. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 09:23
    А чё это на заставке к статье прилепили фотку Климкина 4-х летней давности?? Щас этот красавец выглядит совсем иначе:
    злой партизан
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