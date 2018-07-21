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Второй МС-21-300 совершил беспосадочный полёт из Иркутска в Подмосковье
В пятницу второй опытный самолет МС-21-300, задействованный в программе летных испытаний, совершил беспосадочный перелет из Иркутска в город Жуковский Московской области, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Посадка произведена на аэродроме ЛИИ им. Громова. Полет продолжался 6 часов. Командир воздушного судна – летчик-испытатель 1 класса Василий Севастьянов (ОКБ им. Яковлева).
По словам Севастьянова, полет прошел в штатном режиме, все системы самолета работали исправно, без сбоев.
Напомним, летные испытания второго МС-21-300 начались в мае текущего года на аэродроме Иркутского завода (входит в корпорацию «Иркут»). Суммарная продолжительность полетов с заводского аэродрома составила около 14 часов. В ходе испытаний самолет достиг высоты 12 км, скорости – 850 км/час.
Во время полетов подтверждены характеристики управляемости и устойчивости судна с выпущенными и убранными шасси, а также при различных конфигурациях механизации крыла.
Была проведена калибровка систем измерения высоты и скорости на соответствие реальным значениям.
Протестирована работа двигателей в разных режимах, в том числе проведено отключение и запуск силовой установки в воздухе. Проверена работоспособность других самолетных систем.
Следующие этапы испытаний обоих МС-21-300 пройдут в Подмосковье на базе летно-испытательного комплекса ОКБ им. Яковлева.
Посадка произведена на аэродроме ЛИИ им. Громова. Полет продолжался 6 часов. Командир воздушного судна – летчик-испытатель 1 класса Василий Севастьянов (ОКБ им. Яковлева).
По словам Севастьянова, полет прошел в штатном режиме, все системы самолета работали исправно, без сбоев.
Напомним, летные испытания второго МС-21-300 начались в мае текущего года на аэродроме Иркутского завода (входит в корпорацию «Иркут»). Суммарная продолжительность полетов с заводского аэродрома составила около 14 часов. В ходе испытаний самолет достиг высоты 12 км, скорости – 850 км/час.
Во время полетов подтверждены характеристики управляемости и устойчивости судна с выпущенными и убранными шасси, а также при различных конфигурациях механизации крыла.
Была проведена калибровка систем измерения высоты и скорости на соответствие реальным значениям.
Протестирована работа двигателей в разных режимах, в том числе проведено отключение и запуск силовой установки в воздухе. Проверена работоспособность других самолетных систем.
Следующие этапы испытаний обоих МС-21-300 пройдут в Подмосковье на базе летно-испытательного комплекса ОКБ им. Яковлева.
Использованы фотографии: ОАК, http://www.uacrussia.ru
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