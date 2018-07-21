13:20 21 июля
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Второй МС-21-300 совершил беспосадочный полёт из Иркутска в Подмосковье

В пятницу второй опытный самолет МС-21-300, задействованный в программе летных испытаний, совершил беспосадочный перелет из Иркутска в город Жуковский Московской области, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).



Посадка произведена на аэродроме ЛИИ им. Громова. Полет продолжался 6 часов. Командир воздушного судна – летчик-испытатель 1 класса Василий Севастьянов (ОКБ им. Яковлева).


По словам Севастьянова, полет прошел в штатном режиме, все системы самолета работали исправно, без сбоев.

Напомним, летные испытания второго МС-21-300 начались в мае текущего года на аэродроме Иркутского завода (входит в корпорацию «Иркут»). Суммарная продолжительность полетов с заводского аэродрома составила около 14 часов. В ходе испытаний самолет достиг высоты 12 км, скорости – 850 км/час.

Во время полетов подтверждены характеристики управляемости и устойчивости судна с выпущенными и убранными шасси, а также при различных конфигурациях механизации крыла.

Была проведена калибровка систем измерения высоты и скорости на соответствие реальным значениям.

Протестирована работа двигателей в разных режимах, в том числе проведено отключение и запуск силовой установки в воздухе. Проверена работоспособность других самолетных систем.

Следующие этапы испытаний обоих МС-21-300 пройдут в Подмосковье на базе летно-испытательного комплекса ОКБ им. Яковлева.

Использованы фотографии: ОАК, http://www.uacrussia.ru
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Комментарии 42

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  1. Например Сегодня, 09:30
    Ура русской авиации!!!
    Например
    1. SSR (Roman) Сегодня, 09:40
      Цитата: Например
      Ура русской авиации!!!

      Уря!!!
      ПС.
      Мне реально нравится МС-21, очень рад за яковлевцев.
      Ждём когда МС-21 полетит на родных движках, да и вообще хочется что бы наши уже добились прорыва в этом направлении и потеснили американцев с англичанами.
      На суперджете я ещё не летал, но народ вроде доволен.
      SSR
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:15
        Хорошая новость, теперь надо дождаться чтоб с отечественными движками взлетел, вот это будет мегасобытие.

        Окраска от первого отличается.
        фигвам
        1. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 10:29
          Цитата: фигвам
          Окраска от первого отличается.

          Мне значительно больше нравится раскраска когда МС-21 еще был в макетах.
          saturn.mmm
          1. Например Сегодня, 11:54
            В этой окраске похож на белугу. Что-то морское...волны... скорость...сила...
            Иначе смотрится чем реально построенные.
            Было бы, что красить, а художники найдутся. wink
            Удачи русским авиастроителям!
            И больше русских самолетов в родном небе! drinks
            Например
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:53
      Все одно, на всех замов Медведева не хватит. winked
      сибиралт
    3. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 11:25
      А сколько купили суперджетов тоже отечественные ,даже белорусы бразильские и американские покупают не говоря а Аэрофлоте
      Даниэль
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:06
        Даниель, запятые расставьте, а то вроде как по Русски, но непонятно о чем речь! belay
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Pivot (Василий) Сегодня, 13:03
          Да он так в лужу пернул, и все.
          Pivot
      2. Pivot (Василий) Сегодня, 12:06
        В Аэрофлоте их 40 летает
        Pivot
      3. Pivot (Василий) Сегодня, 12:08
        Новая авиокомпания азимут полностью на SSJ летает вам как жителю Израиля про мотивацию покупателя продавцом не мне рассказывать. Не вопрос что лучше а вопрос как продавать?
        Pivot
      4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:26
        Ничего,друг,всему свое время!
        konstantin68
  2. MPN (Павел) Сегодня, 09:34
    совершил беспосадочный полёт
    Ну Чкаловский перелет через СП не иначе... Умеют журналюги laughing
    MPN
    1. Например Сегодня, 12:02
      Ни чего смешного нет. Расстояние посмотрите. Ранее без посадок на такие дальности летали лишь ИЛ-62. Потом ИЛ-86,96.
      Так, что журналист в данном случае молодец.
      Например
  3. Vard Сегодня, 09:39
    Вот теперь бы обязать наши авиакомпании хотя бы для внутренних рейсов покупать только Российские самолеты... Глядишь бы дело и пошло...
    Vard
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:49
      Цитата: Vard
      Вот теперь бы обязать наши авиакомпании хотя бы для внутренних рейсов покупать только Российские самолеты... Глядишь бы дело и пошло

      Мощностей не хватает для этого,а свои самолеты и так покупают. Суперджет тебе в пример.
      Для остальных висящих в теме о пенсиях,сообщаю- подходите,подошли свежие новости из убитой экономики
      Александр романов
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:23
        Александр Романов hi
        Для остальных висящих в теме о пенсиях,сообщаю- подходите,подошли свежие новости из убитой экономики
        Александр, экономика не убита.Просто доход если в уЁ перевести у пенсионеров как был так и остался.Хоть с 1000 р начиная, хоть до ляма пенсии довести.Вопрос в другом .Нам та что делать? Работающим и содержащих этих самых пенсионеров всех мастей ,каст ,потомственных там военных полицейских и прочих из-за которых я и ниже меня по возрасту должны будем не пойми за что вообще содержать..При этом способов загнать в нищету чуть больше чем очень много.Начиная с банально бензин опять подорожал.До очередной мировой кризис съел опять двадцать пять рубль.Как всегда.Молчу про 1000% что сделают начисление пенсии за последние 5 лет трудового стажа. wassatПосле 60 много наработаешь? laughing Я ,крестовый поход года три назад против гастарбайтеров начал.И правильно сделал .Как гражданину РФ в годах конкурировать с молодёжью (пусть и не очень умной) из стран бывшего СССР? И получается если всё в кучу свести геноцид в чистом виде.А вот это всё нужно для единства России.Зачем вообще это нужно было делать?Денег нет wassat Цену на нефть глянь в тырнете. bully
        А вместо вкладывание лярдов в ценные бумажки и тд. Начали вкладывать в свои дороги ,мосты и тд Разве кто против? Да только ЗА.
        Саня drinks ,сейчас начнётся советчики налетят. laughing
        Наблюдатель2014
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:56
          Цитата: Наблюдатель2014
          .Нам та что делать?

          Ничего,я вообще забил налоги платить.Глупо на пенсию рассчитывать
          Цитата: Наблюдатель2014
          После 60 много наработаешь?

          Смотря кем,если будешь работать,как я- то можно wink
          Цитата: Наблюдатель2014
          Я ,крестовый поход года три назад против гастарбайтеров начал.И правильно сделал

          Победил?
          Цитата: Наблюдатель2014
          сейчас начнётся советчики налетят.

          Они из страны советов.Работать не научены,только советы способны раздовать
          Александр романов
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:10
      Только Аэрофлот уже оплатил 50 самолетов МС-21...

      На 30 мая 2018 года портфель заказов на МС-21 составляет 279 самолётов, из них на 185 машин заключены твёрдые (проавансированные) контракты...

      Но все же в первую очередь сам самолет должен быть таким, чтобы его было выгодно покупать и эксплуатировать... По заверениям конструкторов так оно и есть, этот самолет получился где-то на 20% экономичнее своих одноклассников...
      Ratmir_Ryazan
  4. san4es Сегодня, 09:51
    hi ..МС-21 (Магистральный самолет XXI века) — российский среднемагистральный авиалайнер, разрабатываемый Корпорацией Иркут и ОКБ им. Яковлева. Будучи среднемагистральным самолетом, МС-21 является прямым конкурентом лайнерам Boeing 737MAX, Airbus A320NEO и Comac C919.
    В ближайшей перспективе, МС-21 станет флагманом гражданского авиастроения России... soldier
    san4es
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 11:19
      Привет Сань!

      Отличный самолёт!
      Успехов испытателям!
      NN52
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 09:55
    Чистого неба и мягких посадок, равенство - количество взлётов, количеству посадок. yes good
    askort154
  6. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 10:07
    Ага полетит... для авиакомпаний НДС отменили при закупки из за бугра.... такое ощущение что в правительстве вредители и предатели!!!
    Berkut154
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:08
      Поделитесь ссылкой на новость? Интересно почитать.
      Muvka
      1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 10:33
        Для начала:
        АНТАЛЬЯ, 26 апреля. /ТАСС/. Минпромторг предложил освободить лизинговые компании от уплаты НДС, сообщил журналистам замглавы министерства Олег Бочаров.
        "Мы будем ставить вопрос об освобождении от НДС лизинговых компаний", - сказал он.
        В конце прошлого года "Коммерсантъ" писал, что Минтранс поддержал идею Минтпромторга освободить от НДС ввозимые в Россию иностранные и российские самолеты и комплектующие к ним при условии их регистрации в нацреестре РФ.
        Сейчас в России 90% самолетов зарегистрировано за рубежом. Так, по данным Росавиации, из 743 иностранных самолетов в России в отечественном реестре зарегистрированы лишь 133 (123 - до 50 кресел, они освобождаются от НДС без условий), на Бермудских островах - 582, в Ирландии - 26.
        Как указывало издание, лизинговые платежи через сторонние юрисдикции по итогам 2010-2016 гг. составили более $2 млрд. Согласно прогнозам, до 2023 года платежи могут превысить $3,3 млрд в год.


        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/ekonomika/5160414
        Berkut154
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:37
          Цитата: Berkut154
          такое ощущение что в правительстве вредители и предатели!!!

          Ну и в каком месте тут вредительство?
          Александр романов
          1. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 11:04
            В принципе ни в каком, кроме того что этот закон ни на пол шага не направлен на развитие отечественного авиастроения
            КЕРМЕТ
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:07
              Цитата: КЕРМЕТ
              В принципе ни в каком

              Тогда зачем писать такое
              Цитата: Berkut154
              .. такое ощущение что в правительстве вредители и предатели!!!

              Цитата: КЕРМЕТ
              кроме того что этот закон ни на пол шага не направлен на развитие отечественного авиастроения

              Для этого другие законы существуют.
              Александр романов
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:12
      Ага полетит... для авиакомпаний НДС отменили при закупки из за бугра.... такое ощущение что в правительстве вредители и предатели!!!


      Не знаю что там с НДС, но уже заказано и оплачено 279 самолетов МС-21...
      Ratmir_Ryazan
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:05
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        но уже заказано и оплачено 279 самолетов МС-21...

        Не считая супер джетов
        Александр романов
  7. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 10:33
    А кто знает, сколько российского, в этом "российском" самолете?
    Грэг Миллер
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:34
      Цитата: Грэг Миллер
      А кто знает, сколько российского, в этом "российском" самолете?

      Тебе какая разница ,ты и меньшего сделать не можешь
      Александр романов
      1. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 11:00
        Озвучь, сколько ты лично сам произвёл своими ручками?
        КЕРМЕТ
        1. лис Сегодня, 11:39
          Цитата: КЕРМЕТ
          звучь, сколько ты лично сам произвёл своими ручками?

          не спорь с троллем...он весь сайт загадил.вот его заслуга.
          лис
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:06
          Цитата: КЕРМЕТ
          Озвучь, сколько ты лично сам произвёл своими ручками?

          Два года работал по молодости на КНААПО ,еще вопросы будут?
          Александр романов
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:40
      С движком будет 80% российского. Кооперация в самолётостроение это нормально.
      Грибок
      1. donavi49 Сегодня, 11:32
        Нет. ~40% импортных комплектующих (собственно задача вложится в менее 40%) - это первый этап без учета двигателей.

        И в целом Роквел, Еатон, Хамильтон, Талес, Гудрич - никто не будет менять. По таким причинам:
        - сертификация, это очень дорого и долго. И оно не окупит на тех объемах.
        - надежность, эти производители пакуют самолеты по всему миру, они имеют колоссальную статистику.
        - ремонтопригодность, невероятно, но найти заменные блоки/модули или провести обслуживание/ремонт западного узла (особенно от вышеназванных стандартообразующих компаний) намного проще, быстрее и дешевле, чем российское.
        donavi49
    3. user1212 (User) Сегодня, 11:30
      Цитата: Грэг Миллер
      А кто знает, сколько российского, в этом "российском" самолете?

      А кто знает сколько американского в боинге? lol
      user1212
    4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:13
      А кто знает, сколько российского, в этом "российском" самолете?


      К моменту серийного производства самолёта локализация (включая отечественных двигателей ПД-14) достигнет 80 %.
      Ratmir_Ryazan
    5. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:29
      Цитата: Грэг Миллер
      А кто знает, сколько российского, в этом "российском" самолете?

      А американский "Эппл",сделаный в КНР,он чей,а то я запутался?
      konstantin68
  8. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:44
    Цитата: user1212
    Цитата: Грэг Миллер
    А кто знает, сколько российского, в этом "российском" самолете?

    А кто знает сколько американского в боинге? lol

    Наверное не на много меньше, чем американского в "российском" самолете....
    Грэг Миллер
  9. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 12:53
    Ну и замечательно. Мы вновь после распада СССР завоевали небо созданием пассажирских лайнеров. И, фактически, он состоит в основном из российских узлов и деталей
    Anchonsha
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