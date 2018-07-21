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В США сравнили мощность российского и американского ядерного оружия
Портал SofRep провел сравнительный анализ ядерных вооружений и пришел к выводу, что российское ЯО в несколько раз мощнее американского.
Автор, ссылаясь на специалистов, взял в качестве «точки отсчета» атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк», которые в августе 1945 года ВВС США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки. Их мощность составила соответственно 15 и 21 килотонну.
Американская ракета «Трайдент» превосходит их по мощности в 4 с лишним раза (100 килотонн). А мощность ракеты «Минитмен» составляет 475 килотонн.
По данным портала, китайская «Дунфэн-31» более чем в 2 раза превосходит американского конкурента (около 1000 килотонн). Однако это некритично, поскольку США могут противопоставить ей термоядерную бомбу B-53 (9 тыс. килотонн).
Однако эта «супербомба» не может сравниться с новейшими российскими разработками. Так, ракета «Сармат» имеет мощность около 50 тыс. килотонн, а новейшая торпеда с подлодки «Статус-6» – 100 тыс. килотонн.
Эти результаты неутешительны для американцев, поскольку они говорят о превосходстве российского ядерного вооружения как минимум в 5,5 и 11,1 раза соответственно.
Напомним, в марте Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о новейших видах российского стратегического оружия. В том числе, он рассказал о разработке оружия, не использующего баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимого для систем ПРО. Во время выступления президента были показаны кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком и действие ракеты комплекса «Сармат» с ядерной энергоустановкой.
Автор, ссылаясь на специалистов, взял в качестве «точки отсчета» атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк», которые в августе 1945 года ВВС США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки. Их мощность составила соответственно 15 и 21 килотонну.
Американская ракета «Трайдент» превосходит их по мощности в 4 с лишним раза (100 килотонн). А мощность ракеты «Минитмен» составляет 475 килотонн.
По данным портала, китайская «Дунфэн-31» более чем в 2 раза превосходит американского конкурента (около 1000 килотонн). Однако это некритично, поскольку США могут противопоставить ей термоядерную бомбу B-53 (9 тыс. килотонн).
Однако эта «супербомба» не может сравниться с новейшими российскими разработками. Так, ракета «Сармат» имеет мощность около 50 тыс. килотонн, а новейшая торпеда с подлодки «Статус-6» – 100 тыс. килотонн.
Эти результаты неутешительны для американцев, поскольку они говорят о превосходстве российского ядерного вооружения как минимум в 5,5 и 11,1 раза соответственно.
Напомним, в марте Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о новейших видах российского стратегического оружия. В том числе, он рассказал о разработке оружия, не использующего баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимого для систем ПРО. Во время выступления президента были показаны кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком и действие ракеты комплекса «Сармат» с ядерной энергоустановкой.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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