13:17 21 июля
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В США сравнили мощность российского и американского ядерного оружия

Портал SofRep провел сравнительный анализ ядерных вооружений и пришел к выводу, что российское ЯО в несколько раз мощнее американского.



Автор, ссылаясь на специалистов, взял в качестве «точки отсчета» атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк», которые в августе 1945 года ВВС США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки. Их мощность составила соответственно 15 и 21 килотонну.


Американская ракета «Трайдент» превосходит их по мощности в 4 с лишним раза (100 килотонн). А мощность ракеты «Минитмен» составляет 475 килотонн.

По данным портала, китайская «Дунфэн-31» более чем в 2 раза превосходит американского конкурента (около 1000 килотонн). Однако это некритично, поскольку США могут противопоставить ей термоядерную бомбу B-53 (9 тыс. килотонн).

Однако эта «супербомба» не может сравниться с новейшими российскими разработками. Так, ракета «Сармат» имеет мощность около 50 тыс. килотонн, а новейшая торпеда с подлодки «Статус-6» – 100 тыс. килотонн.

Эти результаты неутешительны для американцев, поскольку они говорят о превосходстве российского ядерного вооружения как минимум в 5,5 и 11,1 раза соответственно.

Напомним, в марте Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о новейших видах российского стратегического оружия. В том числе, он рассказал о разработке оружия, не использующего баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимого для систем ПРО. Во время выступления президента были показаны кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком и действие ракеты комплекса «Сармат» с ядерной энергоустановкой.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 10:27
    Я вот незнаю, я даже в этом не сомневался! Че, че, а ракктки и бомбы мы умеем делать!
    BoomAndroid
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:29
      Бестолковая статистика, правильнее считать количество зарядов с соотношением общей мощности и их летные характеристики, плюс автор напутал с мега и килотоннами
      (около 1000 мегатонн).
      , здесь 1 Мт.
      maxim947
      1. Vard Сегодня, 10:41
        В этом случае мощность зарядов понятие скорее абстрактное... В любом случае это значения не имеет ... А вот по средствам доставки паритет... Это важно...
        Vard
        1. Например Сегодня, 10:44
          Цитата: BoomAndroid
          я даже в этом не сомневался! Че, че, а ракктки

          что-то вас заколбасило и я не совсем понял. Вы пишете - рАгатки? wassat
          Да наши рогатки лучшие в мире. Однозначно. laughing
          Белку в глаз бъём. wink
          Например
        2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:29
          Цитата: Vard
          В этом случае мощность зарядов понятие скорее абстрактное... В любом случае это значения не имеет ... А вот по средствам доставки паритет... Это важно...

          Тактических ядерных зарядов у России 6-8 тыс. и это больше чем у американцев.
          dorz
      2. Комментарий был удален.
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:49
          Без смысла все эти подсчеты, хотя очень страшно .... надеюсь страшно есть всем, кто роковую команду может отдать!
          rocket757
          1. poquello (poquello) Сегодня, 10:57
            Цитата: rocket757
            Без смысла все эти подсчеты, хотя очень страшно .... надеюсь страшно есть всем, кто роковую команду может отдать!

            этт переговоры по СНВ на горизонте заблестели
            poquello
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:15
              Возможно! Пугают всех и себя в том числе, для того шоб миролюбие у ретивых проснулось.
              Приемлемый вариант!
              rocket757
              1. poquello (poquello) Сегодня, 11:33
                Цитата: rocket757
                Возможно! Пугают всех и себя в том числе, для того шоб миролюбие у ретивых проснулось.
                Приемлемый вариант!

                скорость ветра типа в килограммах считать и из этого исходить, жулики - были, есть, и будут
                poquello
      3. MPN (Павел) Сегодня, 10:46
        Цитата: maxim947
        Бестолковая статистика, правильнее считать количество зарядов с соотношением общей мощности и их летные характеристики,

        Автор решил помериться членами, а как их мерить, в длину или в диаметре , а может в объеме, так и запутался, да и не знал...
        MPN
      4. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:27
        автор содрал статью один в один с Яндекс-Дзен
        [media=https://zen.yandex.ru/media/voentribuna/am
        erikanskie-eksperty-ssha-ustupaiut-rossii-daje-v-
        iadernom-orujii-5b52da527438af00a9920ded]
        Romario_Argo
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 10:52
      у Джона было 5 грибов маслят,а у Вани 5 подберезовиков. Но они все равно плохо кончили,потому что их сырыми было есть нельзя. Вот и весь сказ.
      Dimontius
  2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 10:27
    Все смешалось в голове... И килотонны с мегатоннами... А вообще, для США ядерное оружие, которое оно никогда не будет применять - выброшенные деньги... Им куда важнее иметь то, чем бомбить можно разнообразные Ливии и Ираки с Иранами....
    Грэг Миллер
    1. макс702 (Максим) Сегодня, 10:33
      В принципе да, СЯС им и не нужны достаточно тактических зарядов.. Может поэтому они в модернизацию своего ЯО особо и не вкладываются ибо применить его массово не могут ни при каких обстоятельствах..
      макс702
    2. Громобой Сегодня, 10:33
      Цитата: Грэг Миллер
      Для США ядерное оружие, которое оно никогда не будет применять - выброшенные деньги... Им куда важнее иметь то, чем бомбить можно разнообразные Ливии и Ираки с Иранами....

      Первым делом,первым делом-миномёты
      Ну ,а "Трайденты",а "Трайденты" -потом.
      Громобой
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 10:35
        Я бы сказал, что первым делом беспилотники и "Томагавки"....
        Грэг Миллер
  3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:28
    Для этих "счетоводов", похоже, умереть несколько раз после смерти - чисто веселуха! belay
    сибиралт
  4. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:29
    Куда важнее килотонн, средства доставки и кво. Обзор sofrep - лапша для домохозяек
    Vol4ara
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:41
      Вот и составь свой обзор если ты не домохозяйка
      Грибок
      1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 11:42
        Цитата: Грибок
        Вот и составь свой обзор если ты не домохозяйка

        Зачем мне это? Мне за это денег не платят
        Vol4ara
  5. universe1 Сегодня, 10:33
    ...По данным портала, китайская «Дунфэн-31» более чем в 2 раза превосходит американского конкурента (около 1000 мегатонн)...
    Что это я сейчас прочитал? 1000 мегатонн?!! Вы хоть вычитку материала делаете, или просто бездумно копируете?
    universe1
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 10:45
      Будьте снисходительны к человеку...все таки выходной...расслабился человек...подумаешь нолик лишний приписал... smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 12:56
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Будьте снисходительны к человеку...все таки выходной...расслабился человек...подумаешь нолик лишний приписал... smile

        Действительно, подумаешь ожоги 3й степени не на 100 км будут, как при царь бомбе, а за 1000
        Vol4ara
  6. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:35
    Ну,прямо дети,меряются игрушками....Вижу только одно объяснение--как можно сильней напугать обывателя и раскошелить его под шумок...А покойникам всё равно-20 ктн. или 500.....
    HAM
  7. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 10:37
    Эта неделя просто праздник какой то для любителей конца света...Сармат...Посейдон...Кинжал...Авангард...
    куда уж дальше...все разведчики мира скопом ринулись в Роскосмос за секретами нашего государства...ФСБ тяжко сейчас становится ...этож сколько сейчас надо обысков делать ...сколько кротов искать...сколько нелегальных разведчиков и предателей Родины в наших секретных организациях занимающихся разработкой секретного оружия надо выявить what .
    Что касается сравнения чья ядерная палка длинее и толще ну это бесмысленное занятие...покойникам все равно уже будет какой мощности ядерный боезаряд взорвется над ихним домом.
    Тот же ЛЕХА
    1. Vard Сегодня, 10:43
      Ну так этого и добивались... Сейчас выгребут конюшни и чего нибудь по настоящему секретное замутят...
      Vard
    2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:55
      Вы неправы. И Чернобыльская катастрофа доказала, что радиоактивное заражение местности СНИЖАЕТСЯ гораздо быстрее, чем считалось ранее. Что и вызывает серьезные опасения. И по части "Ядерной зимы", и по части "вымирания всего живого"... В этом и опасность сегодняшней ситуации. Обсуждается не гибель всего человечества, а "неприемлемый ущерб" - порог которого тем ниже, чем выше уровень жизни страны...
      Горный стрелок
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:37
    Видимо эти аналитики, в случае ядерной войны ,надеются отсидеться на Марсе...
    parusnik
  9. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:40
    В США сравнили мощность российского и американского ядерного оружия
    Это всё понятно.СССР и Россия после очень и очень серьёзно относилась к средствам доставки и самим зарядам.
    А можно вот прям сейчас пофантазировать и скорей пованговать на счёт средств доставки feel Телепортация .Да вы не ослышались именно телепортация будущее ядерного сдерживания.И будущее противостояние будет .Вот больше чем уверен.В этом пока фантастическом на данный момент ключе быть.Будут разрабатывать как средства для нанесения удара методом телепортации. Так и способы обнаружения точек сброса.Не знаю почему.Но так думаю, что так и будет. hi
    Наблюдатель2014
  10. Шалтай (Александр) Сегодня, 10:40
    Был у нас когда-то в школе физик , звали его - Банан . Обладал своеобразным чувством юмора . Ученик решал у доски задачу , вычислял массу птички колибри , получил 2.5 кг . Ошибся в размерности . Банан просмотрел и спросил
    - Ты ее видел ?
    - Нет .
    - Садись , четыре .
    Шалтай
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:48
    Абсолютно безграмотный эксперт. Начиная с того, что считает суммарную мощность всех разделяющихся боеголовок одной ракеты. Не учитывая совершенно, что удельная площадь поражения снижается с ростом мощности ЯБ. И 10 боеголовок по 100 кТ накроют гораздо большую площадь, чем боеголовка в 1 МТ ! Не считают уязвимость инфраструктуры чрезвычайно урбанизированной США. Сколько ключевых объектов на территории США ( электростанций, плотин, газопроводов и портов) надо поразить, чтобы подорвать производственные возможности страны. А "добрые" мексиканцы быстро приедут и "дочистят" , что уцелело. Благо, дороги хорошие. wassat
    Горный стрелок
  12. Alban Сегодня, 10:50
    В США сравнили мощность российского и американского ядерного оружия

    Нашли ,что сравнивать ..Это ЯО и даже кратковременный обмен ударами приведет мир к экологической катастрофе со миллионными жертвами и т.д. Вспомните водородную бомбу Сахарова , это было просто жуть Слава Богу не на полную мощность рванули ..
    Alban
  13. iouris (iouris) Сегодня, 11:04
    И что? Заставьте войска США убрать военные базы хотя бы из Восточной Европы.
    iouris
  14. Cympak (Alex) Сегодня, 11:17
    При наличии высокой точности наведения все эти мегатонны не нужны, что подтверждается исторически: пока точность была низкой применяли моно-заряды мегатонного класса, когда точность значительно повысилась перешли на разделяющиеся заряды в сотни килотонн, а сейчас на десятки киллотон.
    Cympak
  15. GibSoN Сегодня, 11:33
    Всех мощней, круче и прекрасней и милей... видимо будет считаться у того, у кого от взрыва землю пополам разорвёт...
    GibSoN
  16. ggl1 Сегодня, 12:15
    Я считаю что Путину следует прекратить бесплодные
    контакты с идиотом из США тем более что Россия не зависит от Америки
    ggl1
  17. ggl1 Сегодня, 12:20
    Россия уважай себя как уважала
    во времена Российской империи и СССР
    не обращай внимание на дегенератов из США!
    ggl1
  18. ggl1 Сегодня, 12:22
    Я считаю что Путину следует прекратить бесплодные
    контакты с идиотом из США тем более что Россия не зависит от Америки
    ggl1
  19. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:02
    Действительно, подумаешь ожоги 3й степени не на 100 км будут, как при царь бомбе, а за 1000


    Мне трудно представить ядерный боезаряд в тысячу мегатонн...

    этож какая воронка на месте взрыва будет...
    а представьте себе если такое устройство подорвут на высоте пары км...от Европы одна выженная пустыня останется...
    Да и потом средство доставки такого боеприпаса...хе хе разве что железнодорожный состав или океанский сухогруз может только быть...фантастиш... hi
    Тот же ЛЕХА
Картина дня