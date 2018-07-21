13:19 21 июля
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Бойцы ВСУ вновь подорвались на собственных минах

Украинские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвались на мине, ранее заложенной бойцами другого подразделения ВСУ, передает Донецкое агентство новостей.



Как рассказали изданию в оперативном командовании ДНР, чрезвычайное происшествие произошло в пятницу около 21:10.


Бойцы 3-го батальона 28-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, были замечены на камуфлированном легковом автомобиле марки «Ланос» (ZAZ Lanos) в районе населенного пункта Марьинка. Водитель «не справился с управлением и совершил наезд на установленную ВСУ мину с последующим взрывом», говорится в сообщении военного ведомства.

Последствия происшествия не уточняются, данные о пострадавших также не приводятся.

Агентство напоминает, что последний факт подрыва украинских силовиков на собственных минах зафиксирован в начале июня в районе села Талаковка. Тогда в результате взрыва погибли и получили ранения 9 военнослужащих.

Между тем посольство Украины в Вашингтоне подтвердило информацию о предоставлении Соединенными Штатами Киеву военной помощи в размере $200 млн.

В сообщении дипмиссии отмечается, что указанная помощь поступит на Украину в виде военной техники, снаряжения и логистического обеспечения.

В настоящее время «соответствующие структуры» Пентагона уже приступили к заключению контрактов на поставку украинской армии техники и пакета услуг в 2018 году, добавили в посольстве.

Использованы фотографии: https://www.slovoidilo.ua
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Комментарии 19

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:31
    Украинские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения,

    У них там всеобщий загул что ли? То глава хунты со своей "белочкой", то чугуноид какую-то глупость несёт, то укровермахт по пьяни на свои же мины наезжает...
    solzh
    1. Alban Сегодня, 11:36
      Эх славяне , чем больше нас гибнет, тем радостней англосаксы с семитами !
      Alban
      1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:18
        Нафиг такие славяне, которые врагов-англосаксов нам в подбрюшье пригласили с такими "друзьями" и врагов не надо.
        Incvizitor
        1. Alban Сегодня, 12:41
          Цитата: Incvizitor
          Нафиг такие славяне, которые врагов-англосаксов нам в подбрюшье пригласили с такими "друзьями" и врагов не надо.

          Ну нафиг не нафиг ,а они наши все же !!! angry А англосаксов в России хватает консультантов и прочих прохиндеев (только они себя по скромнея ведут и евреи тоже )))
          Alban
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:43
            Ну
            нафиг не нафиг ,а они наши все же !!!


            Наши по спине ползают...
            а эти стреляют по жителям ЛДНР ...убивают их и никаких сожалений не испытывают...
            они уже давно не наши...они давно уже как гангрена поразившая здоровый организм.
            Тот же ЛЕХА
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:39
      находясь в состоянии алкогольного опьянения
      А как определили то? Ну если брать только во внимание, что трезвые по минны полям не катаются...., однако тут просто безалаберное взаимодействие подразделений и служб, что говорит об очень слабой организации и управлении. При таких раскладах данное войсковое соединение не в состоянии выполнять свои задачи и ценность его ничтожна. request
      MPN
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:49
      Та какие пьяные и кем замечены?) Обычная отработка наших ДРГ.
      Владыка Ситх
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:12
        Цитата: Владыка Ситх
        Обычная отработка наших ДРГ.

        Как вариант yes wink

        Привет укропам от Сепара.
        Сепар ДНР
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:32
    Насчёт подрыва - туда и дорога! Насчёт помощи - не в коня корм!
    Горный стрелок
  3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:39
    Алкоголь убивает....
    Грэг Миллер
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 11:40
    Судя по фото, хохло-бойцы не знают, ни русского, ни английского. а череп-скелета приняли за рекламный щит "бухла", где можно ещё "добавить". fool
    askort154
  5. Дед Махно (Алексей) Сегодня, 11:54
    Хотелось скорбно снять шляпу,но почему то радостно подбросил...
    Дед Махно
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:04
    Что же будет когда они Азовское море минировать начнут?!
    Ratmir_Ryazan
  7. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 12:08
    Пусть украинец-цы гибнут, их не жалко, так как нам такая чума возле границ не нужна.
    андрсон
    1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 12:16
      не мешайте всех украинцев в одну кучу.
      Я русский
  8. polpot (Andru) Сегодня, 12:16
    Прыганье на минах есть национальный бандеровский спорт , они идут на мировой рекорд по подрыву на своих минах.
    polpot
  9. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:16
    Чем больше бандерлогов самоутилизируются, тем меньше людей пострадает.
    Incvizitor
  10. Jerk Сегодня, 12:23
    Что тут самое забавное - снова противопехотка на обочине "в районе населенного пункта", и практически точно - нифига не маркировано поле.
    А это, кстати - военное преступление и международный трибунал. Как например и в случае с подрывом пассажирского автобуса под Волновахой, на блоке ВСУ, это когда пецька еще железкой с дырками тряс.
    Иде там все правозащитники-то спрятались?
    Jerk
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:52
    Украинские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвались на мине, ранее заложенной бойцами другого подразделения ВСУ,

    ... походу, это у всушников это становится национальной забавой... bully
    a.s.zzz888
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