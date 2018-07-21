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Бойцы ВСУ вновь подорвались на собственных минах
Украинские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвались на мине, ранее заложенной бойцами другого подразделения ВСУ, передает Донецкое агентство новостей.
Как рассказали изданию в оперативном командовании ДНР, чрезвычайное происшествие произошло в пятницу около 21:10.
Бойцы 3-го батальона 28-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, были замечены на камуфлированном легковом автомобиле марки «Ланос» (ZAZ Lanos) в районе населенного пункта Марьинка. Водитель «не справился с управлением и совершил наезд на установленную ВСУ мину с последующим взрывом», говорится в сообщении военного ведомства.
Последствия происшествия не уточняются, данные о пострадавших также не приводятся.
Агентство напоминает, что последний факт подрыва украинских силовиков на собственных минах зафиксирован в начале июня в районе села Талаковка. Тогда в результате взрыва погибли и получили ранения 9 военнослужащих.
Между тем посольство Украины в Вашингтоне подтвердило информацию о предоставлении Соединенными Штатами Киеву военной помощи в размере $200 млн.
В сообщении дипмиссии отмечается, что указанная помощь поступит на Украину в виде военной техники, снаряжения и логистического обеспечения.
В настоящее время «соответствующие структуры» Пентагона уже приступили к заключению контрактов на поставку украинской армии техники и пакета услуг в 2018 году, добавили в посольстве.
Как рассказали изданию в оперативном командовании ДНР, чрезвычайное происшествие произошло в пятницу около 21:10.
Бойцы 3-го батальона 28-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, были замечены на камуфлированном легковом автомобиле марки «Ланос» (ZAZ Lanos) в районе населенного пункта Марьинка. Водитель «не справился с управлением и совершил наезд на установленную ВСУ мину с последующим взрывом», говорится в сообщении военного ведомства.
Последствия происшествия не уточняются, данные о пострадавших также не приводятся.
Агентство напоминает, что последний факт подрыва украинских силовиков на собственных минах зафиксирован в начале июня в районе села Талаковка. Тогда в результате взрыва погибли и получили ранения 9 военнослужащих.
Между тем посольство Украины в Вашингтоне подтвердило информацию о предоставлении Соединенными Штатами Киеву военной помощи в размере $200 млн.
В сообщении дипмиссии отмечается, что указанная помощь поступит на Украину в виде военной техники, снаряжения и логистического обеспечения.
В настоящее время «соответствующие структуры» Пентагона уже приступили к заключению контрактов на поставку украинской армии техники и пакета услуг в 2018 году, добавили в посольстве.
Использованы фотографии: https://www.slovoidilo.ua
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