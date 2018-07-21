13:15 21 июля
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Киев просит Запад ввести санкции против черноморских портов РФ

Киев ведет переговоры с западными партнерами по поводу принятия санкций против российских черноморских портов из-за блокады Азовского моря, передает канал 112 Украина заявление министра инфраструктуры республики Владимира Омеляна.



По словам Омеляна, представители Украины ведут с американскими и европейскими партнерами переговоры о расширении антироссийских санкций – новые ограничительные меры должны быть приняты в отношении черноморских портов РФ из-за блокады российскими властями Азовского моря и украинских портов в Азовском море.


Министр добавил, что Москва жестко поплатится за строительство Керченского моста.

Он отметил, что антироссийская «санкционная волна» не спадает, а наоборот увеличивается. Об этом говорит последнее рассмотрение в Конгрессе США возможности расширения санкционного списка. По данным Омеляна, конгрессмены могут не только расширить черный список, но и признать Россию спонсором международного терроризма. Всё вместе станет более чем адекватным ответом Москве на ее бесчинства, добавил он.

Напомним, недавно в Верховной раде потребовали от украинских властей расторгнуть договор с РФ о совместном использовании Азовского моря, указав, что с 29 апреля по 9 июля российские пограничники без объяснения причин задержали для досмотра 93 гражданских судна, следовавших в порты Украины. Правда, позднее представитель украинского МИД Елена Зеркаль пояснила, что погранслужба РФ не нарушает протоколы, проводя досмотры украинских судов в Азовском море.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 15

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  1. Например Сегодня, 12:22
    министра инфраструктуры республики Владимира Омеляна.
    тоже украинец? wassat
    И по-украински может говорить? И писать умеет?
    Например
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:45
      Украинец-это не национальность.Это стало диагнозом.
      Цитата: Например
      министра инфраструктуры республики Владимира Омеляна.
      тоже украинец? wassat
      И по-украински может говорить? И писать умеет?
      210окв
      1. Alban Сегодня, 12:51
        Киев ,зачем вам порты ? Уходить будете бортами "Геркулес " и прочими частными ..
        Alban
  2. polpot (Andru) Сегодня, 12:31
    Пусть у господа Бога себе мозги попросит
    polpot
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:36
      Киев просит Запад
      А самим то слабо? Ну смешно блин... А я папе пожалуюсь, а он у тебя горшок отберет и в песочницу не пустит..., ох уж мне морекопатели...
      MPN
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:40
      Какие еще мозги...у них сало вместо мозгов...

      Украинские вояки становятся все чудесатее и чудесатее... fool

      Сергей Гайдук бывший командующий ВМС Украины предложил заминировать Азовское море
      ... belay
      Тот же ЛЕХА
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:46
        Похоже уже и сала нет , осталась только солома.
        cniza
    3. volodya (владимир) Сегодня, 12:42
      Цитата: polpot
      Пусть у господа Бога себе мозги попросит

      . Там похоже много кто с головой не дружит!
      volodya
  3. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:39
    Похоже Одесса как порт тоже помре....
    HAM
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:48
      А что?На такие санкции придется отвечать.Это становится уже серьезно.
      210окв
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:53
        Вот и я о том же...Совсем не думают свидомые головкой.....Им лишь бы напакостить.
        HAM
  4. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 12:39
    За что боролись на то и напоролись. Напоролись и прыгают вверх вниз вверх вниз feel
    ВадимЖивов
  5. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 12:54
    Бойтесь своих желаний, они могут исполниться.
    В ответ на санкции мы можем "выразить озабоченность" и все украинские порты Азовского моря останутся без товарооборота.
    nesvobodnye
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:56
      все украинские порты Азовского моря останутся без товарооборота.


      Ну тут есть несколько вариантов и все они очень плохие для киевского режима. what
      Тот же ЛЕХА
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 13:00
    Вообще игра в санкции не такая уж и безобидная как пытаются представить. Санкции-это элемент войны и их количество может достигнуть критической массы и в один момент наступит "момент истины", то есть придется бахнуть и кого-то присыпать ядерным пеплом, чтобы там не говорили о "возможности ограниченной ядерной войны". А Киев вообще давно пора лишить государственности еще с 2014 года и денацифицировать, чтобы неповадно было.
    P.S. Меня всегда забавляла украинская упоротость игры в "хохла и москаля", потому что коснись чего хохол тут же перекрашивается из Миколы в Николая. И эта наивная вера "шо усё сало зъилы москалики, да и горилку выпилы".
    Altona
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