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Киев просит Запад ввести санкции против черноморских портов РФ
Киев ведет переговоры с западными партнерами по поводу принятия санкций против российских черноморских портов из-за блокады Азовского моря, передает канал 112 Украина заявление министра инфраструктуры республики Владимира Омеляна.
По словам Омеляна, представители Украины ведут с американскими и европейскими партнерами переговоры о расширении антироссийских санкций – новые ограничительные меры должны быть приняты в отношении черноморских портов РФ из-за блокады российскими властями Азовского моря и украинских портов в Азовском море.
Министр добавил, что Москва жестко поплатится за строительство Керченского моста.
Он отметил, что антироссийская «санкционная волна» не спадает, а наоборот увеличивается. Об этом говорит последнее рассмотрение в Конгрессе США возможности расширения санкционного списка. По данным Омеляна, конгрессмены могут не только расширить черный список, но и признать Россию спонсором международного терроризма. Всё вместе станет более чем адекватным ответом Москве на ее бесчинства, добавил он.
Напомним, недавно в Верховной раде потребовали от украинских властей расторгнуть договор с РФ о совместном использовании Азовского моря, указав, что с 29 апреля по 9 июля российские пограничники без объяснения причин задержали для досмотра 93 гражданских судна, следовавших в порты Украины. Правда, позднее представитель украинского МИД Елена Зеркаль пояснила, что погранслужба РФ не нарушает протоколы, проводя досмотры украинских судов в Азовском море.
По словам Омеляна, представители Украины ведут с американскими и европейскими партнерами переговоры о расширении антироссийских санкций – новые ограничительные меры должны быть приняты в отношении черноморских портов РФ из-за блокады российскими властями Азовского моря и украинских портов в Азовском море.
Министр добавил, что Москва жестко поплатится за строительство Керченского моста.
Он отметил, что антироссийская «санкционная волна» не спадает, а наоборот увеличивается. Об этом говорит последнее рассмотрение в Конгрессе США возможности расширения санкционного списка. По данным Омеляна, конгрессмены могут не только расширить черный список, но и признать Россию спонсором международного терроризма. Всё вместе станет более чем адекватным ответом Москве на ее бесчинства, добавил он.
Напомним, недавно в Верховной раде потребовали от украинских властей расторгнуть договор с РФ о совместном использовании Азовского моря, указав, что с 29 апреля по 9 июля российские пограничники без объяснения причин задержали для досмотра 93 гражданских судна, следовавших в порты Украины. Правда, позднее представитель украинского МИД Елена Зеркаль пояснила, что погранслужба РФ не нарушает протоколы, проводя досмотры украинских судов в Азовском море.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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