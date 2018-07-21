Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Британский историк о «спасении» лошадей от советских солдат: Насолили «коммунякам»
Если бы американские военные в мае 1945 года не вывезли из Чехословакии редких липицианских скакунов, то советские солдаты забили бы их на мясо, утверждает в своей книге Британский историк Марк Фелтон.
В своей книге Фелтон рассказывает об операции «Ковбой», в ходе которой американские военные успели до прихода «красных» эвакуировать из Чехословакии большой табун лошадей редкой породы, выведенных в XVI веке в деревне Липица.
Дело происходило в мае 1945 года через три дня после подписания Германией капитуляции. На операцию по спасению скакунов решился «не отличавшийся сентиментальностью» американский генерал Джордж Паттон. «Он очень хотел "насолить коммунякам", которых ненавидел не меньше нацистов», – цитирует историка Би-би-си.
Информация к американцам поступила от пленного немецкого офицера, который беспокоился о животных и опасался, что русские варвары наделают из них стейков.
Прибывший на место (в город Гостоунь) по приказу Паттона батальон армии США, по словам историка, сначала разгромил остатки нацистских сил, освободил пленных, а затем стал готовить лошадей к эвакуации. Помогать им якобы вызвались 26 русских казаков, ранее воевавших на стороне фашистов. Но в разгар подготовки случилось то, чего больше всего опасались – на горизонте появились советские войска.
Однако, как пишет Фелтон, отважный американский офицер преградил путь советским танкам, заявив, что здесь начинается зона, подконтрольная США. Возник спор, разбираться прибыл советский генерал.
Тем не менее, американец продолжал блефовать: «Здесь не ваша юрисдикция, вы вышли за пределы своей территории». А потом даже пригрозил генералу открыть огонь, если «красные» продолжат движение.
Генерал, по словам историка, засомневался в свой правоте и решил посоветоваться с командованием. Тем временем отважный американец бросился назад и приказал начать эвакуацию табуна. В конечном итоге лошади были доставлены в Австрию.
Что стало бы с этими грациозными скакунами, окажись они в руках советских солдат? Скорее всего, их бы просто забили на мясо, как уже случалось раньше, причем не только с советскими солдатами – конина в годы войны была широко распространена, а на говядине и свинине экономили, пишет Фелтон.
В своей книге Фелтон рассказывает об операции «Ковбой», в ходе которой американские военные успели до прихода «красных» эвакуировать из Чехословакии большой табун лошадей редкой породы, выведенных в XVI веке в деревне Липица.
Дело происходило в мае 1945 года через три дня после подписания Германией капитуляции. На операцию по спасению скакунов решился «не отличавшийся сентиментальностью» американский генерал Джордж Паттон. «Он очень хотел "насолить коммунякам", которых ненавидел не меньше нацистов», – цитирует историка Би-би-си.
Информация к американцам поступила от пленного немецкого офицера, который беспокоился о животных и опасался, что русские варвары наделают из них стейков.
Прибывший на место (в город Гостоунь) по приказу Паттона батальон армии США, по словам историка, сначала разгромил остатки нацистских сил, освободил пленных, а затем стал готовить лошадей к эвакуации. Помогать им якобы вызвались 26 русских казаков, ранее воевавших на стороне фашистов. Но в разгар подготовки случилось то, чего больше всего опасались – на горизонте появились советские войска.
Однако, как пишет Фелтон, отважный американский офицер преградил путь советским танкам, заявив, что здесь начинается зона, подконтрольная США. Возник спор, разбираться прибыл советский генерал.
Тем не менее, американец продолжал блефовать: «Здесь не ваша юрисдикция, вы вышли за пределы своей территории». А потом даже пригрозил генералу открыть огонь, если «красные» продолжат движение.
Генерал, по словам историка, засомневался в свой правоте и решил посоветоваться с командованием. Тем временем отважный американец бросился назад и приказал начать эвакуацию табуна. В конечном итоге лошади были доставлены в Австрию.
Что стало бы с этими грациозными скакунами, окажись они в руках советских солдат? Скорее всего, их бы просто забили на мясо, как уже случалось раньше, причем не только с советскими солдатами – конина в годы войны была широко распространена, а на говядине и свинине экономили, пишет Фелтон.
Использованы фотографии: http://kohuku.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти