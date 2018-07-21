16:43 21 июля
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Британский историк о «спасении» лошадей от советских солдат: Насолили «коммунякам»

Если бы американские военные в мае 1945 года не вывезли из Чехословакии редких липицианских скакунов, то советские солдаты забили бы их на мясо, утверждает в своей книге Британский историк Марк Фелтон.

Британский историк о «спасении» лошадей от советских солдат: Насолили «коммунякам»


В своей книге Фелтон рассказывает об операции «Ковбой», в ходе которой американские военные успели до прихода «красных» эвакуировать из Чехословакии большой табун лошадей редкой породы, выведенных в XVI веке в деревне Липица.


Дело происходило в мае 1945 года через три дня после подписания Германией капитуляции. На операцию по спасению скакунов решился «не отличавшийся сентиментальностью» американский генерал Джордж Паттон. «Он очень хотел "насолить коммунякам", которых ненавидел не меньше нацистов», – цитирует историка Би-би-си.

Информация к американцам поступила от пленного немецкого офицера, который беспокоился о животных и опасался, что русские варвары наделают из них стейков.

Прибывший на место (в город Гостоунь) по приказу Паттона батальон армии США, по словам историка, сначала разгромил остатки нацистских сил, освободил пленных, а затем стал готовить лошадей к эвакуации. Помогать им якобы вызвались 26 русских казаков, ранее воевавших на стороне фашистов. Но в разгар подготовки случилось то, чего больше всего опасались – на горизонте появились советские войска.

Однако, как пишет Фелтон, отважный американский офицер преградил путь советским танкам, заявив, что здесь начинается зона, подконтрольная США. Возник спор, разбираться прибыл советский генерал.

Тем не менее, американец продолжал блефовать: «Здесь не ваша юрисдикция, вы вышли за пределы своей территории». А потом даже пригрозил генералу открыть огонь, если «красные» продолжат движение.

Генерал, по словам историка, засомневался в свой правоте и решил посоветоваться с командованием. Тем временем отважный американец бросился назад и приказал начать эвакуацию табуна. В конечном итоге лошади были доставлены в Австрию.

Что стало бы с этими грациозными скакунами, окажись они в руках советских солдат? Скорее всего, их бы просто забили на мясо, как уже случалось раньше, причем не только с советскими солдатами – конина в годы войны была широко распространена, а на говядине и свинине экономили, пишет Фелтон.

Использованы фотографии: http://kohuku.ru
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Комментарии 50

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  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:57
    Лжец безграничен в своих фантазиях
    Александр романов
    1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 14:03
      Особо опасен лжец, уверовавший в собственную ложь winked ...
      рюрикович
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:22
        Цитата: рюрикович
        Особо опасен лжец, уверовавший в собственную ложь winked ...

        Ну он не так уж сильно и соврал, всего одно слово. Не эвакуировали, а нагло своровали и вывезли чужое имущество...
        MPN
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:38
          Павел, вообще то в мае 45-го мы были уже в Берлине, а вся Чехословакия была освобождена советскими войсками. Их там даже рядом не стояло. Короче, сказка, рассказанная ночью. П.С. Фильм есть такой...
          sabakina
          1. Logall (Александр) Сегодня, 15:11
            Цитата: sabakina
            Короче, сказка, рассказанная ночью.

            Славик, hi , почему же сказка? Описан случай воровства лошадей.
            успели ........ эвакуировать (украсть) из Чехословакии большой табун лошадей редкой породы
            Конокрады!
            Logall
          2. MPN (Павел) Сегодня, 15:27
            hi Слава! Я как то на подробности не обратил внимания, только суть. Герои бывают разные и про Мафию восторженные отзывы пишут и Чикатило кто то жалеет, не помогли во время, вот и упустили ребенка... smile
            MPN
          3. Mole (Леонид) Сегодня, 15:38
            Цитата: sabakina
            Павел, вообще то в мае 45-го мы были уже в Берлине, а вся Чехословакия была освобождена советскими войсками. Их там даже рядом не стояло. Короче, сказка, рассказанная ночью. П.С. Фильм есть такой...

            Не совсем, так Чехословакия была разделена на 2 зоны: нашу и амерскую. Только американцы тормознули, хотя Черчилль и настаивал передвинуть демаркационную линию.

            генерал Паттон в Плзене
            Mole
          4. bubalik (Сергей) Сегодня, 15:52
            вся Чехословакия была освобождена советскими войсками. Их там даже рядом не стояло. Короче, с
            ,,,после демарша советского Генерального штаба, настаивавшего на соблюдении договорённостей, достигнутых на Крымской (Ялтинской) конференции в феврале 1945 года, 3-я американская армия была вынуждена остановиться на линии Карлови-Вари, Пльзень, Ческе-Будеёвице.

            Простой взгляд на карту Чехии и Центральной Европы показывает, что к моменту начала Пражского восстания наиболее близко к Праге стояли американцы. Мы в тот момент находились дальше – в районе Дрездена и Брно.американцы ограничились зондажом – в район Праги была выслана бронеколонна разведки, и командовавший ей американский капитан даже встречался с командиром Первого полка Первой дивизии РОА «полковником» Архиповым. Капитан объяснил, что он не является передовым отрядом наступающих войск, а всего лишь должен оценить обстановку — и вовсе не собирается вступать в Прагу.

            Однако можно предполагать, что 6 мая 1945 года вопрос о возможном занятии Праги американскими войсками был для янки ещё открыт – если бы Пражское восстание захлёбывалось в крови. Но поскольку дела у повстанцев шли неплохо, капитан со своими разведчиками убрался восвояси.

            В итоге Прагу заняли соединения только Красной Армии.
            bubalik
        2. Mole (Леонид) Сегодня, 15:27
          Цитата: MPN
          Ну он не так уж сильно и соврал, всего одно слово. Не эвакуировали, а нагло своровали и вывезли чужое имущество...

          Мародерство в геройство!
          Mole
        3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 16:12
          Цитата: MPN
          Цитата: рюрикович
          Особо опасен лжец, уверовавший в собственную ложь winked ...

          Ну он не так уж сильно и соврал, всего одно слово. Не эвакуировали, а нагло своровали и вывезли чужое имущество...

          Ага. Они и скифское золото в первую очередь вывезли, в смысле "эвакуировали", с Уркаины в США сразу же после майдана, наверное опасаясь того, что бы "агрессорские войска" его не переплавили в пуговицы. Теперь это золото никогда не вернётся на Уркаину.
          Ныробский
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:30
        Ах,как же раньше били конокрадов...
        Цитата: рюрикович
        Особо опасен лжец, уверовавший в собственную ложь winked ...
        210окв
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:05
      Фелтон рассказывает об операции «Ковбой»


      Британцы такие сказочники...
      smile Фелтон забыл что русские должны этих лошадей сначала ...Новичком(лично Сталиным) ...уморить...как говориться хайли лайкли.

      Вообщем господа читать чтиво английских историков надо с большой долей терпения...
      впрочем это относится и к британским ученным которые иногда свои работы подтасовывают во имя своих корыстных интересов.
      Тот же ЛЕХА
    3. den3080 Сегодня, 15:07
      стейк это что-то американское, фантазия плохо работает у сочинителя))
      в зависимости от того какие советские войска подходили к Липицам:)) из них могли бы сделать и плов и казы, а могли бы оставить на дойку кумыса и скорее всего сохранили всех, ибо лошадь это прежде всего рабочее животное(тягловая сила).
      ещё бы про гамбургеры с кокаколой написал Марк Фелтон(скорее всего не «сэр», но может быть «эсквайр»? laughing )
      den3080
  2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:00
    Лошади были доставлены в crying Австрию,где из них и были наделаны стейки...
    HAM
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:27
      Английский историк умолчал про испуг английского офицера,увидевшего на параде осенью в Берлине ИС3..Его пришлось успокаивать..
      Цитата: HAM
      Лошади были доставлены в crying Австрию,где из них и были наделаны стейки...
      210окв
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:44
        Цитата: 210окв
        Английский историк умолчал про испуг английского офицера,увидевшего на параде осенью в Берлине ИС3..Его пришлось успокаивать..

        Да Дима, было дело....
        sabakina
    2. zenion (zinovy) Сегодня, 15:57
      А Австрия была захвачена Красной Армией. Неужели автор об этом не знал? Из Австрии Советская Армия была выведена во времена Хруща.
      zenion
  3. polpot (Andru) Сегодня, 14:07
    Все правильно ведь до этого русские динозавров пожрали
    polpot
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:14
      polpot (Andru)
      Все правильно ведь до этого русские динозавров пожрали
      wassat laughing laughing good
      Наблюдатель2014
    2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 14:46
      Сначала из Паттона надо было котлет наделать, а уж опосля!
      zapfen
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:57
      Цитата: polpot
      Все правильно ведь до этого русские динозавров пожрали

      А я думал протоукры. А оно вон чяво... wink
      sabakina
  4. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:09
    С какой целью администрация публикует подобные "новости"? request
    профессор
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:13
      С какой целью администрация публикует подобные "новости"?

      К кому вопрос профессор?...если к нам то это не по адресу.
      Администрация ВО как хозяин этого ресурса может публиковать в рамках закона что угодно здесь... what
      Может быть они же поделятся своими мыслями какие цели при этом преследуют. smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:33
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Администрация ВО как хозяин этого ресурса может публиковать в рамках закона что угодно здесь..

        Не плохо было бы,если бы разок в день администрация публиковала девочек в купальниках,что бы отдохнуть от политики.
        Например ,кандидаток на пост мисс Россия laughing
        Александр романов
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:59
      Цитата: профессор
      С какой целью администрация публикует подобные "новости"? request

      Ну, как бы для общего развития, да и историю бы повторяли, а то у кого то память отшибает напрочь... feel
      sabakina
  5. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:21
    Здорово его тыркнуло. Опять газ "новичок" виноват?
    NF68
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:27
    ...по приказу Паттона батальон армии США, по словам историка, сначала разгромил остатки нацистских сил, освободил пленных, а затем... проснулся и написал эту туфту crying, ведь только во сне, при пьяном угаре, могут: ...на горизонте появились советские войска и отважный американский офицер преградил путь советским танкам . Кому впариваешь - прiдурок...
    Теренин
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:03
      Вы что, не в курсе, что пехотный батальон армии США танковую армию Рыбалко на раз два останавливает? wink
      sabakina
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 15:08
        Цитата: sabakina
        Вы что, не в курсе, что пехотный батальон армии США танковую армию Рыбалко на раз два останавливает?

        Да, Вячеслав, извини, я то совсем забыл, fool что что пехотный батальон армии США бьет всего два раза. Раз по лбу, второй раз по крышке гроба (только с внутренней стороны) yes
        Теренин
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 15:54
          И столько лет боялся мести русских солдат , только сейчас решился написать.
          cniza
  7. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 14:29
    Этот Фелтон - то, за что тут банят.
    Doliva63
  8. solzh (Сергей) Сегодня, 14:37
    Если бы американские военные в мае 1945 года не вывезли из Чехословакии редких липицианских скакунов

    1. Не вывезли, а просто украли.
    2. Если бы наши узнали, что с американцем идут казаки воевавшие на стороне немцев, то сам "геройский" американец был бы опознан, как немецкий офицер переодевшийся в форму союзников и вся эта шайка конокрадов, была бы уничтожена.
    3. Коней наши солдаты забивать бы не стали, т.к. кони были чехословацкие и редкой породы, максимум их бы вывезли в союз для дальнейшего увеличения и распространения данной популяции лошадей.
    4. Если эта история правда, то скорее всего дело было так: после того, как союзники узнали от пленного, что не подоплеку есть лошади редкой породы, то союзники, как истинные капиталисты, помешенные на доходах, смекнули, что их можно очень выгодно продать. И после этого они снарядили отряд, в который вошли казаки воевавшие на стороне немцев, как люди, которые знают и умеют управляться с лошадьми. Вот и весь рассказ. Про то, что они пытались спасти лошадей от красной армии вериться с трудом из-за ковровых бомбардировок Дрездена. Дрезден они то же бомбили ради спасения от русских варваров? А про советские войска сказано просто для поддержания имиджа крутых янкесов, прямо как в голливудских фильмах.
    5. А почему автор не указывает в своём фантастическом рассказе, кто стал владельцем этих коней
    solzh
    1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 14:59
      "пошёл на кухню, спас халат и осетрину".
      домохозяйка
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:15
      5. А почему автор не указывает в своём фантастическом рассказе, кто стал владельцем этих коней

      Сергей, ну это ж очевидно! Предок сего бумагомараки... laughing
      sabakina
  9. Пленник (Айрат) Сегодня, 14:37
    Короче пи-н-д-осы украли лошаков, а англичанин уб-л-ю-док пытается воришек оправдать.
    Пленник
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 14:47

    Смешались в кучу кони, люди...У автора данной статьи...А как же хваленый "второй фронт", банки свиной тушонки по ленд-лизу. Или у них тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем? laughing laughing В 1945 недостатка в продовольствии не было и ни к чему было бы забивать лошадей. Тем более на территории СССР были конно-племенные заводы и лошадей разводили для нужд народного хозяйства. Конно-гужевой транспорт встречался еще 10 лет назад. Да и сейчас лошадей держат в частных хозяйствах. Бензина и запчастей она не просит, травы сейчас много.
    Altona
    1. лис Сегодня, 14:58
      Цитата: Altona
      травы сейчас много

      будешь лошадь одной травой кормить-на тушонку нечего пускать будет...ей овёс нужен.и жрёт она почти постоянно.
      лис
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:17
      Евгений, нынешней животине можно только по завидовать. Без консервантов, ароматизаторов, красителей, ГМО... laughing
      sabakina
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 14:50
    Цитата: solzh
    1. Не вывезли, а просто украли.

    -----------------------
    Согласен, это был тупо грабеж, временно бесхозных лошадей вывезли чисто для себя, чтобы нажиться. Если бы советские войска успели раньше, то лошадей вряд ли даже и тронули. Завод бы функционировал дальше, как только установилась бы военная власть в лице советской комендатуры. Так что эпический рассказ о "спасении" голимая байка, прикрывающая незаконное изъятие имущества с территории Чехословакии.
    Altona
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:20
      Евгений, а у Вас есть какие нибудь данные о сием инциденте? Я о таком впервые слышу.
      sabakina
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:57
    Точно! Слабохарактерный - стырил общие деньги и на таксиста свалил.
    parusnik
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 15:00
    Цитата: лис
    будешь лошадь одной травой кормить-на тушонку нечего пускать будет...ей овёс нужен.и жрёт она почти постоянно.

    ----------------------
    Я в курсе, лошадей у меня нет. И речь не о конской тушенке.
    Altona
  14. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 15:02
    Банальный грабёж - это чисто по-американски. Интересно, а что про это говорят сами чехи?
    bratchanin3
    1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 16:20
      А сами чехи благодарят освободителей.
      мыслитель
  15. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 15:04
    Так и хочется сказать:"Карту купи, лапоть!"
    Lexa-149
  16. Шалтай (Александр) Сегодня, 15:19
    Раньше русские варвары хотели сожрать породистых лошадей , а теперь в Англии убили белого человека .
    У нацистов были подкованные учителя .
    Взяли тупо разворовали хозяйство у чехов , но все сперли на русских .
    Шалтай
  17. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:28
    Зачастую, советские солдаты, были вынуждены "брать" европейские города, чуть ли не голыми руками, чтобы спасти памятники зодчества
    Сибирский цирюльник
  18. zulusuluz Сегодня, 16:18
    А я всю жизнь думал, что скакунов воруют только цыгане...
    zulusuluz
  19. танк66 Сегодня, 16:18
    Почти готовый сценарий блокбастера...Плачущий немецкий офицер на коленях перед паттоном.Плачущие лошади ,заслышавшие урчанье Т34-ок /некоторые-непланово обмочились/,как и 28 казакофф / цифра кажется знакомой/.Советский генерал /в его роли актер ,что играл Лектора -людоеда/ ,обсуждает с личным поваром казахо-китайцем /их в гуливуде много-бери любого/ преимущества Казы перед бигмаком...Паттон с ведерком известки на шоссе чертит границу...Улыбающиеся кони ,вольно скачущие на запад. Обманутые русские ,недовольно жующие уже надоевшие вепревы колена...
    танк66
  20. Machete Сегодня, 16:38
    Конокрадство теперь так называется?
    дорогих редких лошадей украли. красавы. wassat
    Machete
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