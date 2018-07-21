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Американские СМИ рассказали о договорённости Нетаньяху и Путина
Власти Израиля в рамках договоренности с Кремлем призна́ют контроль Дамаска над южной частью Сирии и начнут работу по реализации соглашения от 1974 года о разъединении, сообщает The Washington Post.
В обмен Россия обещала договориться с Ираном, чтобы тот не допускал подконтрольные ему войска на юге Сирии к границе с Израилем на расстояние менее 80 км.
По данным источников газеты, данные договоренности достигнуты в ходе встречи Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху за неделю до саммита США-РФ в Хельсинки.
Собеседники отметили также, что недавно Дональд Трамп выразил полное одобрение сделки Путин-Нетаньяху, отметив, что она касается долгосрочной безопасности Израиля.
Видимо, эта тема поднималась также и на саммите в Хельсинки. Однако все были заняты осуждением Трампа, которой «не смог встать на сторону спецслужб США относительно их оценки вмешательства России в выборы».
Между тем, Путин по итогам саммита сказал открытым текстом, что обсуждал с Трампом «дробление террористов» на юге Сирии с целью приведения этой зоны «в полное соответствие» с соглашением от 1974 года.
«Это позволит принести мир на Голанские высоты и принести более мирные отношения между Сирией и Израилем», – цитирует газета российского президента.
Автор добавил, что одной из причин поездки Нетаньяху являлось недвусмысленное заявление Вашингтона о том, что американские войска не станут вторгаться в южную Сирию. Кроме того, ранее Трамп отмечал, что приоритетом для него является вывод американского контингента с территории САР.
В обмен Россия обещала договориться с Ираном, чтобы тот не допускал подконтрольные ему войска на юге Сирии к границе с Израилем на расстояние менее 80 км.
По данным источников газеты, данные договоренности достигнуты в ходе встречи Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху за неделю до саммита США-РФ в Хельсинки.
Собеседники отметили также, что недавно Дональд Трамп выразил полное одобрение сделки Путин-Нетаньяху, отметив, что она касается долгосрочной безопасности Израиля.
Видимо, эта тема поднималась также и на саммите в Хельсинки. Однако все были заняты осуждением Трампа, которой «не смог встать на сторону спецслужб США относительно их оценки вмешательства России в выборы».
Между тем, Путин по итогам саммита сказал открытым текстом, что обсуждал с Трампом «дробление террористов» на юге Сирии с целью приведения этой зоны «в полное соответствие» с соглашением от 1974 года.
«Это позволит принести мир на Голанские высоты и принести более мирные отношения между Сирией и Израилем», – цитирует газета российского президента.
Автор добавил, что одной из причин поездки Нетаньяху являлось недвусмысленное заявление Вашингтона о том, что американские войска не станут вторгаться в южную Сирию. Кроме того, ранее Трамп отмечал, что приоритетом для него является вывод американского контингента с территории САР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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