16:42 21 июля
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Американские СМИ рассказали о договорённости Нетаньяху и Путина

Власти Израиля в рамках договоренности с Кремлем призна́ют контроль Дамаска над южной частью Сирии и начнут работу по реализации соглашения от 1974 года о разъединении, сообщает The Washington Post.



В обмен Россия обещала договориться с Ираном, чтобы тот не допускал подконтрольные ему войска на юге Сирии к границе с Израилем на расстояние менее 80 км.


По данным источников газеты, данные договоренности достигнуты в ходе встречи Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху за неделю до саммита США-РФ в Хельсинки.

Собеседники отметили также, что недавно Дональд Трамп выразил полное одобрение сделки Путин-Нетаньяху, отметив, что она касается долгосрочной безопасности Израиля.

Видимо, эта тема поднималась также и на саммите в Хельсинки. Однако все были заняты осуждением Трампа, которой «не смог встать на сторону спецслужб США относительно их оценки вмешательства России в выборы».

Между тем, Путин по итогам саммита сказал открытым текстом, что обсуждал с Трампом «дробление террористов» на юге Сирии с целью приведения этой зоны «в полное соответствие» с соглашением от 1974 года.

«Это позволит принести мир на Голанские высоты и принести более мирные отношения между Сирией и Израилем», – цитирует газета российского президента.

Автор добавил, что одной из причин поездки Нетаньяху являлось недвусмысленное заявление Вашингтона о том, что американские войска не станут вторгаться в южную Сирию. Кроме того, ранее Трамп отмечал, что приоритетом для него является вывод американского контингента с территории САР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:30
    То есть выводят израильские войска с Голанских высот? Это было сразу понятно после саммита Трамп-Путин.
    Владыка Ситх
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:35
      Нет,Сергей.Не выводят к сожалению.Какую нибудь гадость надо ожидать.
      Цитата: Владыка Ситх
      То есть выводят израильские войска с Голанских высот? Это было сразу понятно после саммита Трамп-Путин.
      210окв
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:37
      Цитата: Владыка Ситх
      То есть выводят израильские войска с Голанских высот?

      Да хрен там Израиль выведет,Придется Ассаду идти на уступки,иначе никак
      Александр романов
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:37
      Цитата: Владыка Ситх
      То есть выводят израильские войска с Голанских высот? Это было сразу понятно после саммита Трамп-Путин.

      На сирийской стороне Голан никогда не было Израильских войн. А об израильской в Дамаске могут мечтать так же как в Киеве о Крыме.
      Арон Заави
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:41
        А Дамаск что то решает? Решают в Вашингтоне и в Москве. Нетаньяху ездил 9 мая и один раз звонил перед операцией сирийской армией на юге Сирии, а после саммита еще дважды звонил. Соглашение от 1974 года подразумевает вывод любых войск с Голанских высот.

        А вот на следующий день после саммита
        Владыка Ситх
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 16:02
          Цитата: Владыка Ситх
          А Дамаск что то решает? Решают в Вашингтоне и в Москве.

          Ну и Израиль-то,в данной ситуации,превратился в объект большой политики,фактически нервно курящий в сторонке...
          Сепар ДНР
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:04
            В сторонке? Вы хорошо подумали? Посчитайте количество визитов нашего Премьера и офиц. лиц в США и РФ(не говорю уж про звонки).
            Трамп вот тоже говорил, это я победил террористов, и что?
            Ничего, мы маленькие, мы сами съездим, чтоб вопрос решать.
            Shahno
            1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 16:11
              Цитата: Shahno
              В сторонке? Вы хорошо подумали? Посчитайте количество визитов нашего Премьера и офиц. лиц в США и РФ(не говорю уж про звонки).

              Ну дак это... Это только лишь подтверждает,что вы мечетесь "туда-сюда",понимая,что "большие" решают за вас.
              А чего мельтешить-то ? Ведь когда признавали патронат США,не могли не знать,что рано или поздно что-то "эдакое" может произойти.

              Уж такова диалектика вассального подчинения.
              Сепар ДНР
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:19
                Большие решают за нас, что ж, главное, чтобы в наших интересах.
                А так, пусть решают. Потешат себя "манией величия".
                Shahno
                1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:30
                  Шалом, Павел. hi Я б сказал, к сожалению за нас решают - за вас и за Донбасс.
                  Владыка Ситх
                2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 16:35
                  Цитата: Shahno
                  Большие решают за нас, что ж, главное, чтобы в наших интересах.

                  "Ваш интерес" заключался в том,чтоб исполнить договор 1974го года незамедительно,вы же,решили "схитрить"...
                  А сейчас,когда вы за десятилетия вложили в регион массу "честно заработанных шеккелей",придётся "подвигаться"...
                  Цитата: Shahno
                  Потешат себя "манией величия".

                  И это "сухой расчёт" великих держав yes ,а не моя "мания величия".
                  Сепар ДНР
        2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 16:32
          Цитата: Владыка Ситх
          Соглашение от 1974 года подразумевает вывод любых войск с Голанских высот.

          Читаем оригинал и не порем чушь.

          All Israeli military forces will be west of the line designated as Line A on the map attached hereto, except in the Kuneitra area, where they will be west of line A-1.
          http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/gui
          de/pages/israel-syria%20separation%20of%20forces%
          20agreement%20-%201974.aspx

          Карта
          https://ecf.org.il/issues/issue/178

          От мертвого осла уши офтальмологу, а не Голаны или как там они по-арабски.
          профессор
    4. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:37
      выводят израильские войска с Голанских высот?


      Навряд ли...думаю евреи будут упрямо сидеть в Голанах и отдавать их они не собираются.
      Зачем ведь...? what
      Что касается каких либо договоренностей с Путина с Нетаньяху то пока все вилами на воде написано о чем там они договорились...официальных документов мы не видели.
      Тот же ЛЕХА
      1. Xander (Александр) Сегодня, 16:29
        Навряд ли...думаю русские будут упрямо сидеть на Курилах и отдавать их они не собираются.

        Зачем ведь...?         what
        Xander
    5. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 16:24
      В свете последний событий внутреннего вставания с колен за счет обирания народа, лично я стал по другому смотреть и на внешнюю политику бессменного, при чем с разных сторон и знаете она не такая уж безупречная. Израиль в отличии от шараханья и бизнес проекта несменяемого в Сирии ведет четкую позицию по соблюдению своих национальных интересов, в отличии от нефтяных друзей вышеуказанного товарища.
      предки с Дона
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:34
    Знаковый момент.Нетаньяху поехал договариваться в Москву,а не в Вашингтон..
    210окв
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:39
      Знаковый момент.Нетаньяху поехал договариваться в Москву


      Ага пилюлю ВВП подсластить...евреи народ хитрый...своего не упустят.
      Тот же ЛЕХА
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:40
      Он ездил 9 мая и один раз звонил, а после саммита еще дважды позвонил.
      Владыка Ситх
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:04
        Цитата: Владыка Ситх
        Он ездил 9 мая и один раз звонил, а после саммита еще дважды позвонил.

        Здравствуйте, Сергей. hi Тут ещё интересный момент:
        В обмен Россия обещала договориться с Ираном, чтобы тот не допускал подконтрольные ему войска на юге Сирии к границе с Израилем на расстояние менее 80 км.
        Получается, что Израиль смирился с присутствием иранских сил в Сирии в целом. Что-то типа:"Лишь бы не у границы". Иными словами, беспокоиться будут, но уже не так активно. laughing
        Paranoid50
        1. Xander (Александр) Сегодня, 16:36
          Получается, что Израиль смирился с присутствием иранских сил в Сирии в целом.


          Иранские складики стабильно полыхают раз в неделю даже в Дамаске, а так Израиль смирился конечно laughing
          Xander
  3. 123456789 Сегодня, 15:37
    Партия и Ленин близнецы братья drinks
    123456789
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:12
      Партия уже стала фамилией?И кто же он(она)? belay
      Цитата: 123456789
      Партия и Ленин близнецы братья drinks
      210окв
  4. rruvim (Роман) Сегодня, 15:38
    Но это какой-то прорыв! В который я не верю.
    " Вся территория к востоку от линии А будет подчиняться сирийской администрации, и сирийские граждане вернутся на эту территорию."

    — Separation of Forces Agreement Between Israel and Syria; May 31, 1974
    Мне кажется - ФЕЙК!
    rruvim
  5. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:39
    Видимо, эта тема поднималась также и на саммите в Хельсинки

    Мы все тут ждём, что в Хельсинки договаривались на счёт Донбасса. Ан нет, разговор крутился вокруг Израиля.
    Нормаль ок
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:46
      Так я уж писал. На саммите решены только два момента конкретно. По Израилю и по противодействию террору. Во всем остальном стороны разошлись, со своим мнением.
      Shahno
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:41
    одной из причин поездки Нетаньяху являлось недвусмысленное заявление Вашингтона о том, что американские войска не станут вторгаться в южную Сирию.
    ...Зачем США юг Сирии? Им Севера с курдами вполне достаточно...
    parusnik
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:13
      С нефтью,Вы хотели сказать...
      Цитата: parusnik
      одной из причин поездки Нетаньяху являлось недвусмысленное заявление Вашингтона о том, что американские войска не станут вторгаться в южную Сирию.
      ...Зачем США юг Сирии? Им Севера с курдами вполне достаточно...
      210окв
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:28
        А как же без нее, родимой....После изгнания бармалеев, самое интересное на Севере Сирии начнется...
        parusnik
  7. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:42
    Где тут очередь в ожидании гадости? Я то-же постою....
    DEZINTO
  8. мерцание (Николай) Сегодня, 15:47
    Цитата: Владыка Ситх
    То есть выводят израильские войска с Голанских высот? Это было сразу понятно после саммита Трамп-Путин.

    Смотря как будут развиваться события, при определенном раскладе еще как выведут.
    мерцание
  9. Rusj Сегодня, 15:52
    В четверг, 19 июля, окончательно рухнуло сопротивление сирийских мятежников, не сумевших остановить продвижение Сирийской армии в направлении города Эль-Кунейтра.
    В отсутствие военной поддержки со стороны Израиля повстанцы сдались без единого выстрела и передали все укрепленные районы, включая город Эль-Кунейтра.
    В результате этого позорного бегства Сирийская армия смогла вернуться на позиции, которые повстанцы удерживали до восстания 2011-го года. Сложившие оружие повстанцы вместе с семьями будут отправлены на север в провинцию Идлиб.
    Тем временем израильские официальные лица и военные лидеры встревожены последним заявлением Дамаска, который вернув контроль над ранее удерживаемым повстанцами районом решил воскресить давнее соглашение от 1974 года, согласно которому сирийские самолеты, включая БПЛА имеют право беспрепятственного пролета над буферными зонами Голанских высот, вдоль израильской границы.
    Накануне встречи 16 июля в Хельсинки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Дамаск передал копию этого соглашения в Москву, после чего оно было одобрено и Трампом и Путиным, вынудившими премьер-министра Биньямина Нетаньяху присоединился к заключению Хельсинки о восстановлении надзора России и сирийской армии над всей Южной Сирией.
    Согласно военным источникам DEBKAfile, это реанимированное и обновленное соглашение запрещает израильским военно-воздушным силам и противовоздушным ракетным батареям сбивать сирийские воздушные транспортные средства, поступающие в воздушное пространство над буферными зонами.
    Rusj
    1. лотос (Anat Licht) Сегодня, 16:29
      Тем временем израильские официальные лица и военные лидеры встревожены последним заявлением Дамаска, который вернув контроль над ранее удерживаемым повстанцами районом решил воскресить давнее соглашение от 1974 года,
      Зачем придумывать бред, если в статье все разжеванно : Власти Израиля в рамках договоренности с Кремлем призна́ют контроль Дамаска над южной частью Сирии
      Дамаск ,,вернул контроль,, , потому что Израиль дал согласие.
      Стоял вопрос занять Израилем сирийскую часть Голлан, как это сделала Турция на севере, но Путин гарантировал, что соглашение 1974 года буде соблюдено, а террористы Хизболлы и Ирана будут отведены.
      Правильно сделал ли Израиль, посмотрим..., во всяком случае, граница между Израилем и Сирией была такая же спокойная, как граница с Египтом и Иорданией, с которыми Израиль заключил мирный договор.
      лотос
      1. Rusj Сегодня, 16:38
        Летать там не будете и обстреливать суверенное государство ! Обнаглели уже вы в хлам там пособники и спонсоры террористов . Молитесь чтоб США не сдулась даже на малость . Я так понимаю и многие это понимают и об этом говорят и пишут в случае даже части утраты мощи США экономической либо военной вас порвут арабы там и защищать вас никто не будет поверь мне . А несколько боеголовок с ЯО которые вы имеете вам не помогут . Вы сейчас столкнись в реальных боях с армией Сирии без применения вами ЯО да вам и никто не даст его применить не зря там Российская база стоит даже две .И не факт что вы сможете победить но а если победите то с катастрафическим непреемлемым уроном для вашей армии и государству.
        Rusj
  10. cniza (Виктор) Сегодня, 15:59
    Между тем, Путин по итогам саммита сказал открытым текстом, что обсуждал с Трампом «дробление террористов» на юге Сирии с целью приведения этой зоны «в полное соответствие» с соглашением от 1974 года.

    «Это позволит принести мир на Голанские высоты и принести более мирные отношения между Сирией и Израилем», – цитирует газета российского президента.


    Сложно будет это все сделать , очень сложно.
    cniza
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 16:27
      Хотелось бы верить ,что Израиль будет демонстрировать более разумную и взвешенную политику с Сирией ,бомбами и ракетами ничего не решишь в данной ситуации, разве что совсем отмороженные политики , начнут виток новых БД на БВ....
      Mimohod
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