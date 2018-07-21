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Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами по МН17
Президент Украины подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о правовом сотрудничестве по делу о крушении в 2014 году в Донбассе малайзийского пассажирского «Боинга» рейса МН17, передает РИА Новости.
Само соглашение было подписано 17 июля в Таллине министром юстиции Украины Павлом Петренко и министром безопасности и юстиции Нидерландов Стефом Блоком.
Документ устанавливает, что судебное преследование обвиняемых по делу МН17 будет проходить на территории Нидерландов в рамках голландского законодательства.
Ратификация обеспечивает также сотрудничество между компетентными структурами двух стран, определяет порядок выполнения отдельных процессуальных действий с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к катастрофе.
Под сотрудничеством подразумеваются, в частности, передача Нидерландам уголовного дела по МН17, выполнение запросов голландских правоохранителей об обеспечении участия обвиняемого в судебном разбирательстве на территории Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запросов голландской стороны об онлайн-допросах свидетелей, экспертов, а также другие мероприятия в интересах судебного производства.
Напомним, малайзийский «Боинг» рейса МН17 потерпел крушение под Донецком в июле 2014 года. Все пассажиры и экипаж (298 человек), находившиеся на борту погибли. Киев обвиняет в катастрофе ополчение ДНР и российское командование, предоставившее ополченцам зенитный комплекс для поражения пассажирского самолета.
Само соглашение было подписано 17 июля в Таллине министром юстиции Украины Павлом Петренко и министром безопасности и юстиции Нидерландов Стефом Блоком.
Документ устанавливает, что судебное преследование обвиняемых по делу МН17 будет проходить на территории Нидерландов в рамках голландского законодательства.
Ратификация обеспечивает также сотрудничество между компетентными структурами двух стран, определяет порядок выполнения отдельных процессуальных действий с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к катастрофе.
Под сотрудничеством подразумеваются, в частности, передача Нидерландам уголовного дела по МН17, выполнение запросов голландских правоохранителей об обеспечении участия обвиняемого в судебном разбирательстве на территории Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запросов голландской стороны об онлайн-допросах свидетелей, экспертов, а также другие мероприятия в интересах судебного производства.
Напомним, малайзийский «Боинг» рейса МН17 потерпел крушение под Донецком в июле 2014 года. Все пассажиры и экипаж (298 человек), находившиеся на борту погибли. Киев обвиняет в катастрофе ополчение ДНР и российское командование, предоставившее ополченцам зенитный комплекс для поражения пассажирского самолета.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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