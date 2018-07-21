19:47 21 июля
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Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами по МН17

Президент Украины подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о правовом сотрудничестве по делу о крушении в 2014 году в Донбассе малайзийского пассажирского «Боинга» рейса МН17, передает РИА Новости.



Само соглашение было подписано 17 июля в Таллине министром юстиции Украины Павлом Петренко и министром безопасности и юстиции Нидерландов Стефом Блоком.


Документ устанавливает, что судебное преследование обвиняемых по делу МН17 будет проходить на территории Нидерландов в рамках голландского законодательства.

Ратификация обеспечивает также сотрудничество между компетентными структурами двух стран, определяет порядок выполнения отдельных процессуальных действий с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к катастрофе.

Под сотрудничеством подразумеваются, в частности, передача Нидерландам уголовного дела по МН17, выполнение запросов голландских правоохранителей об обеспечении участия обвиняемого в судебном разбирательстве на территории Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запросов голландской стороны об онлайн-допросах свидетелей, экспертов, а также другие мероприятия в интересах судебного производства.

Напомним, малайзийский «Боинг» рейса МН17 потерпел крушение под Донецком в июле 2014 года. Все пассажиры и экипаж (298 человек), находившиеся на борту погибли. Киев обвиняет в катастрофе ополчение ДНР и российское командование, предоставившее ополченцам зенитный комплекс для поражения пассажирского самолета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:42
    Быстрее бы суд уже. С нормальными адвокатами это дело развалиться за 5 минут. Хоть опозорятся на весь мир международные следаки доморощенные.
    Грибок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:44
      Цитата: Грибок
      Быстрее бы суд уже.

      В цирке давно не были? laughing
      MPN
      1. volodya (владимир) Сегодня, 17:22
        Цитата: MPN
        В цирке давно не были?

        Опять будет:™хайли лайкли "!
        volodya
        1. Чёрный Сегодня, 17:41
          Реальную выгоду от сбитого Боинга получили только США. Кто забыл- до этого Европа на отрез отказывалась поддержать их санкции против России, а после было деваться некуда.Бабамка заказал, Пеца исполнил.. Остальное всё мутотень и операция прикрытия.
          Чёрный
          1. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 19:15
            Поддерживаю,они за сбитый ту154 ещё не знают как оправдаться.
            Рав Рав
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:45
      Цитата: Грибок
      Быстрее бы суд уже.

      Судить то кого?
      Александр романов
      1. тол100в (Игорь) Сегодня, 17:21
        Цитата: Александр романов
        Судить то кого?

        Подписавшего вышеуказанный закон!
        тол100в
      2. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 17:30
        А главное свидетели как мухи перемерли многие уже...
        Labrador
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:28
      Суд над кем?Наших военных они обвиняют.И Вы прекрасно знаете на чей стороне там Фемида.Головой думайте.
      Цитата: Грибок
      Быстрее бы суд уже. С нормальными адвокатами это дело развалиться за 5 минут. Хоть опозорятся на весь мир международные следаки доморощенные.
      210окв
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:52
        Суд над РФ. Они же к этому всё подвигают. Я говорю всё что накопали эти международные следователи можно развалить за 5 минут. Поэтому они опозорятся на весь мир что не получилось сделать РФ виновной.
        Грибок
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:46
          Виктор,Вы взрослый человек и знаете на чьей стороне будет подобное судилище..Пример-Гаагский "трибунал".
          Цитата: Грибок
          Суд над РФ. Они же к этому всё подвигают. Я говорю всё что накопали эти международные следователи можно развалить за 5 минут. Поэтому они опозорятся на весь мир что не получилось сделать РФ виновной.
          210окв
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:15
            Преступник, ворог, душегуб, должен сидеть в турме, как минимум. Если кадр наш, суд тоже должен быть НАШ! Эт другие пусть своих за печенки и прочие безвизы продают, нам этого "добра" не надо. Нам и своего хватает!
            rocket757
            1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 19:44
              Хитрые хохлы, на случай открытия правды о МН17, они уже обеспечили себе комфортные камеры голландских тюрем... Это ведь лучше, чем был "люкс" у Тимошенко...
              Грэг Миллер
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:43
    Прикольно будет,если в конце концов ,его самого и экстрадируют в Голландию ,согласно им же подписанного соглашения.
    Александр романов
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:01
      Цитата: Александр романов
      Прикольно будет,если в конце концов ,его самого и экстрадируют в Голландию ,согласно им же подписанного соглашения.


      Очень жду и верю что такое возможно , но подозреваю , что хозяива этого не допустят , иначе он все расскажет и о их роли.
      cniza
      1. demo (Ван) Сегодня, 17:10
        Думаю что хозяева, как жена Цезаря, вне подозрений.
        Да и кто алкашу поверит?
        demo
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:23
          Время не то , трудно будет утаить , но все возможно.
          cniza
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:32
      Одного уже "экстрадировали"...Особо буйного ..Мишико...Вроде жив и здоров .Курит бамбук..
      210окв
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 16:45
    Дурдом подписал с Нидерландами соглашение о создании франшизы. Вернее даже просто шизы, без фран.
    Altona
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 17:08
      Друзья-поганцы, одни совершили преступление, другие откровенно их прикрывают. К стенке, желательно, поставить обе эти стороны. am
      Egorovich
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:46
    Молодцы , однако.. winked Не виноватые мы, его ополченцы сбили, мы тут бумажек нафабриковали, читайте..
    parusnik
  5. Xander (Александр) Сегодня, 16:52
    Помню в июне 2014 летели в Москву из Тель Авива, парень в соседнем ряду видать боялся летать и всю дорогу глазел в монитор где был виден маршрут полета , вместо кино как у остальных, видать пытался ускорить как то полет силой мысли laughing

    в какой то момент жена говорит
    - Смотри, над Донецком летим, там разве не война?
    - Война, но мы высоко, 10 тыщ над землей, не достанут

    Пронесло wassat
    Xander
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:20
      Сейчас иноные над крайной не летають! Нема дурных ..... это я про бизнес от авиации. Эт только политики могут бред нести про дермомокричное, надёжное, це государство.
      rocket757
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:54
    Пусть Нидерланды спросят у петюни что делали в диспетчерской военные в тот день, и куда бесследно исчезла девушка диспетчер которая просила борт скорректировать маршрут что-бы он аккурат над зоной боевых действий летел. !?
    DEZINTO
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:02
      В упор этого не хотят замечать.
      cniza
    2. Антарес (Антарес) Сегодня, 17:10
      Цитата: DEZINTO
      девушка диспетчер которая просила борт скорректировать маршрут

      Анна Петренко передавала указания ростовского коллеги. Переписка в протоколе, подтверждена тремя источниками.
      Ничего необычного она не сделала
      Антарес
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:18
        Ничего необычного она не сделала


        Да конечно же ничего не обычного, просто диспетчер который "рулил" бортом, который упал, --- просто совершенно случайно исчез, от слова совсем.....

        передавала указания ростовского коллеги

        это вообще откуда? И нафига? и что за бредятина?

        И ещё:
        "На месте крушения самолета обстрелы идут постоянно. Снаряд угодил даже в большой осколок самолета. Снаряды летят с украинской стороны", — рассказал житель Шахтерского района Владимир.
        На месте трагедии побывали родственники погибших, ополченцы, журналисты — кто угодно, только не те, кто должен был вести расследование.


        Это интервью через ПОЛТОРА месяца после падения!

        Зачем благородные войны света несколько недель бомбили место падения гражданского самолёта????
        DEZINTO
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:25
          Ваши вопросы повисли в воздухе...
          cniza
    3. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 17:38
      Цитата: DEZINTO
      Пусть Нидерланды спросят у петюни что делали в диспетчерской военные в тот день, и куда бесследно исчезла девушка диспетчер которая просила борт скорректировать маршрут что-бы он аккурат над зоной боевых действий летел. !?

      А я бы спросил, почему у трупов пассажиров разбившегося Боинга 777 не было крови, и они ужасно воняли, упав на землю. И вообще, думаю, разгадка Боинга над Донбассом кроется в трупах пассажиров. В ролике про трупы примерно с 4-й минуты.
      Николай Фёдоров
  7. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 16:55
    Где деньг... диспетчер, Зин?
    Kuroneko
  8. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 17:06
    Самое интересное начнётся когда штаты сдадут хохлов с потрохами,а ведь они точно знают,что у куева руки в крови пассажиров....Вот тогда то в куеве и поймут,что сами себя .....обделали..
    HAM
    1. Татьяна Сегодня, 17:18
      Цитата: HAM
      когда штаты сдадут хохлов с потрохами,а ведь они точно знают,что у куева руки в крови пассажиров....Вот тогда то в куеве и поймут,что сами себя .....обделали..

      Да в "Куеве" знают, что они сами себя "обделали" - просто они стараются отдалить тот момент, когда гадливый запах от их подштанников разнесётся по всему миру, и поэтому они ищут себе разного рода подельников по сокрытию этого очевидного обстоятельства и по перекладыванию своей вины и вины своих иностранных кураторов на Россию! А ДНР - это у них так - просто тактически для "галочки" в их отчёте!
      Татьяна
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:09
    Не понял? Это что, договорились с убийцами о совместном расследовании? Забористая трава в Нидерландах wassat
    Горный стрелок
    1. Strashila (I) Сегодня, 17:34
      Собственно, а что расследовали Нидерланды... то что им всучила Украина.
      Strashila
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:26
        Как же? Они все соц сети прочесали, по поводу чего то там, где то там, от кого то там!!!
        Эт у них такое теперь следствием называется! Такие же робята как в ОЗХО!
        rocket757
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 17:13
    дождётся бруссель(даже не алкашенко) русских танкистов с неудобными вопросами.
    пы.сы.под "личиной" танкистов может быть КТО УГОДНО bully
    изя топ
  11. Strashila (I) Сегодня, 17:32
    Четыре года Украине потребовалось на фальсификацию и подтасовку данных по крушению... теперь они посчитали что готовы.
    Strashila
  12. Alban Сегодня, 17:41
    Судить они собрались ..Сперва поймайте ! laughing

    Клоуны !!!
    Alban
  13. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:42
    Грибоедов "Горе от ума"... "А судьи кто?..."
    Masya Masya
  14. Vard Сегодня, 18:01
    Одна из тех дурнопахнущих историй которые всегда выползают там где США начинает заниматься политикой...
    Vard
  15. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 18:53
    Это хорошо, что Потрошенко подписал, потом не отмажется когда истина наружу выплывет. good
    Ros 56
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