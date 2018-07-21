19:47 21 июля
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Работу возобновляет Николаевский судостроительный завод. Заказы от МО Украины?

В пресс-службе «Укроборонпрома» заявили о том, что возобновляет свою работу Николаевский судостроительный завод. Заявлено, что частные заказчики и министерство обороны Украины обеспечили завод работой на продолжительный срок. На какой? Финансирование позволяет погасить многомесячные задолженности перед рабочими и «выйти на стабильную работу».

Работу возобновляет Николаевский судостроительный завод. Заказы от МО Украины?


Отмечается, что в качестве погашения задолженностей выплачено почти 2 млн гривен. А с учётом дополнительных налоговых выплат общая сумма составила около 3,1 млн грн.


Эти, казалось бы, отнюдь не впечатляющие суммы стали причиной того, что завод стали покидать квалифицированные специалисты в поисках средств к существованию. При этом сами сотрудники Николаевского судостроительного завода отмечают, что реальные суммы задолженностей перед рабочим и инженерным персоналом предприятия существенно выше.

Гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин заявил, что завод восстанавливает работу «благодаря комплексному подходу к решению накопившихся проблем».

О том, какие именно заказы от министерства обороны Украины для Николаевского предприятия поступили, не сообщается.

Для справки: Судостроительное предприятие в Николаеве начало свою работу во времена Российской империи. С конца XIX столетия были построены сотни кораблей и судов различного типа, среди которых траулеры, сухогрузы, плавбазы, крейсеры (в том числе авианесущие), танкеры, буксиры, разведывательные корабли и многие другие.

В своё время завод в Николаеве называли инкубатором советского океанского флота.

Несколько месяцев назад хозяйственный суд в Николаевской области объявил некогда одно из ведущих предприятий отрасли банкротом.

Использованы фотографии: Інше.ТВ
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Комментарии 35

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  1. Чёрный Сегодня, 18:02
    Да просто сторож проснулся и закурил.....все увидели дым....и понеслась.. wassat
    Чёрный
    1. Чёрный Сегодня, 18:05
      Финансирование позволяет погасить многомесячные задолженности перед рабочими и «выйти на стабильную работу»
      .На 26 году незалэжности решили перед выборами погасить задолженность и стабилизировать работу стабильными выплатами стабильной задолженности. После выборов настанет полный стабилизец.
      Чёрный
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:13
        Судостроительный завод имени 61 коммунара тоже стабильно цветет. Особенно хорошо цветут стапеля.
        Аристарх Людвигович
        1. Чёрный Сегодня, 18:17
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Судостроительный завод имени 61 коммунара тоже стабильно цветет.

          Царствие ему небесное smile
          Чёрный
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:25
            Я вот что хочу сказать..Давайте не будем употребляться скакунсам,и где у них там сторож закурил...Дым над Смоленским заводом "Диффузион"не означает что завод работает,там просто выжигают кабель сворованный.В своем бы глазу бревно бы разглядетьКонечно не верётся что там что то заработает.Может бронекатера "волчьей стаи"начнут клепать?Так Параша контракт не отдаст..
            Цитата: Чёрный
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Судостроительный завод имени 61 коммунара тоже стабильно цветет.

            Царствие ему небесное smile
            210окв
            1. Curious (Victor) Сегодня, 18:37
              "Давайте не будем употребляться скакунсам"
              "Поздно, батюшка, поздно..." Уже.
              Что говорит о том, что это не национальность.
              Curious
      2. Curious (Victor) Сегодня, 18:42
        Чужой коммент передрали, на собственный не сподобились? Или Вы на разных сайтах под разными никами и флагами?
        Curious
    2. алексеев (алексей) Сегодня, 18:28
      Цитата: Чёрный
      и понеслась..

      Понеслась дурновата речь...
      Да разве ж 3 млн. гривень (6-7 млн. руб) могут спасти от укродерьмократии судостроительный завод? laughing
      Нужны заказы в 1000 раз больше.
      Лучше бы вообще не упоминали цифры, дыбы не показывать свою ... некомпетентность.
      алексеев
  2. Alban Сегодня, 18:03
    В своё время завод в Николаеве называли инкубатором советского океанского флота.

    Эх было дело ..Прям сердце закололо! Разворовали все и сейчас по ходу просто пиар идет ,перед выборами ..
    Alban
    1. Чёрный Сегодня, 18:08
      Строили военные корабли 1 класса, сейчас ремонт катера достижение, которое освещает СМИ.
      Чёрный
      1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:20
        Первого ранга. Не класса. Моряки к терминологии относятся болезненно. Сами знаете - настоящие корабли ходят, а не плавают.
        Ну и справедливости ради тоже скажу, что Украина до сих пор может не только ремонтировать, но и производить катера. Те же "Гюрза-М". Но даже третий ранг ныне для неё явно недостижим (да и нормальный четвёртый, кроме "рыбнадзорной" "Гюрзы").
        Kuroneko
        1. Чёрный Сегодня, 18:23
          Цитата: Kuroneko
          Первого ранга. Не класса. Моряки к терминологии относятся болезненно. Сами знаете - настоящие корабли ходят, а не плавают.

          soldier вас понял
          Чёрный
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:33
            Кстати,вот ледокол "Илья Муромец"-военный корабль как никак.А получается не корабль,а СУДНО.Вспомогательный флот однако.
            210окв
            1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:44
              Цитата: 210окв
              Кстати,вот ледокол "Илья Муромец"-военный корабль как никак.А получается не корабль,а СУДНО.Вспомогательный флот однако.

              Морской Устав и бюрократизм Адмиралтейства просто не поспевают за прогрессом. Это с одной стороны.
              А с другой - нам это непоспевание попросту выгодно, в свете вовсю начавшейся подковёрной борьбы за Арктику. Развёртывание боевых ледоколов пока что никак не ограничивается международными соглашениями (цена которым в нынешнее время, как вы сами понимаете, в любом случае - грош... но мы-то стараемся играть по правилам). Ну и по боевым ледоколам в данный момент мы лидер на всей планете.
              Kuroneko
        2. Лелёк (Лев) Сегодня, 18:34
          Цитата: Kuroneko
          Украина до сих пор может не только ремонтировать, но и производить катера. Те же "Гюрза-М".

          hi
          А в это время на другой стороне ...:
          Лелёк
          1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:38
            Я просто отметил факт. Украина действительно (если очень постарается) ещё в состоянии делать скорлупки 4-го ранга. Юридически четвёртого.
            Kuroneko
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:07
    Почему я не верю? Прям вот не верю, что долги по зарплате вернули. Не говоря уже долги поставщикам, исковые и т.д. Фейк, вероятно... wassat
    Горный стрелок
    1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:34
      Цитата: Горный стрелок
      Почему я не верю? Прям вот не верю, что долги по зарплате вернули. Не говоря уже долги поставщикам, исковые и т.д. Фейк, вероятно...

      Вряд ли фейк. Но у меня есть своя теория, зачем и почему.
      В текущем виде Николаев не нужен никому (его уже ранее пытались выставить на торги). Т.е. сейчас проводится, скажем так бытовым языком, косметический ремонт прогнившей халупы, дабы затем хоть как-нибудь толкнуть её покупателю, если гнильё без макияжа уже никто брать не хочет. Т.е. в труп вдувают подобие жизни - до момента продажи. А после - гори оно огнём.
      Kuroneko
      1. MPN (Павел) Сегодня, 18:48
        Цитата: Kuroneko
        Т.е. сейчас проводится, скажем так бытовым языком, косметический ремонт прогнившей халупы, дабы затем хоть как-нибудь толкнуть её покупателю, если гнильё без макияжа уже никто брать не хочет.

        Та же мысль пришла, т.к. на фото я увидел лишь свежепокрашенные краны и не более, краска к осени опять облезет... sad
        MPN
        1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:53
          Рад, что оказался не одинок в своём мысленном экзерцисе. Я просто уже привык оценивать львиную долю экономико-производственных новостей с Украины в ключе - "как на этом можно навариться?" Ибо украинский "патриотизм" к восстановлению самодостаточности государства органически не приспособлен.
          Kuroneko
  4. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:08
    Просрали Советское наследие вчистую..с учетом борьбы с проклятым и славным коммунистическим прошлым КИЕВУ следовало бы вообще закрыть это предприятие функционирующее с 1897 года...хе хе воистину чтобы наказать грешника надо лишить его разума...киевский режим идет по этому пути.
    А ведь николаевским верфям есть чем гордиться.

    http://fb.ru/article/360555/nikolaevskie-sudostro
    itelnyie-zavodyi-sostoyanie-ukrainskogo-korablest
    roeniya
    Тот же ЛЕХА
  5. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 18:22
    Да нечего там уже восстанавливать. Станочный парк разворовали или сдали в металлолом, рабочие разбежались. Хорошего сварщика - корпусника надо учить не один год.
    ТермиНахТер
    1. Cap.Nemo58rus (Владимир) Сегодня, 18:52
      Это точно!Восстановить разворованное и разрушенное производство практически невозможно
      (примеров вагон).Проще всё сровнять и построить заново,но остаётся проблема кадров.Квалифицированных кадров.
      Cap.Nemo58rus
  6. Prahlad Сегодня, 18:25
    Может пару "Калибров" выпустить по нему ?
    Prahlad
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:28
    Ты смотри, решили восстановить "горькое" наследие "оккупационных" режимов: царского и советского....Дорог как память?...Что они там такое новое созидать будут на устаревшем оборудовании...
    parusnik
  8. besleney59 (андрей ) Сегодня, 18:34
    В статье несколько искажена информация..В Николаеве три судостроительных завода.При слиянии Буга и Ингула- з-д им.61 коммунара(правильное фото Аристарха людвиговича.....в свое время там был построен броненосец Потемкин.. строились БПК и мн. др..именно об этом заводе идет речь в статье.)далее по течению буга-Черноморский судостроительный(его фото в статье,на нем были построены все ТАВКРы и десятки океанских супер траулеров..)Ну и самый молодой-з-д Океан,его специализация гражданские суда.Сказать что Украина бестолково распорядилась таким уникальным кластером судостроения-значит не сказать ничего.Да,названия предприятий приведены как приСССР.
    besleney59
  9. Jerk Сегодня, 18:39
    Угу прям с порошенковской Ленинской Кузни контракты сняли - и им отдали... Да-да, верим
    Jerk
  10. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 18:40
    Москитный флот клепать будут! laughing laughing laughing
    ibn.shamai
  11. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:40
    Несколько месяцев назад хозяйственный суд в Николаевской области объявил некогда одно из ведущих предприятий отрасли банкротом

    перед смертью не надышишься...
    Masya Masya
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:44
      Это они перед выборами пытаются трепыхаться , а потом...
      cniza
  12. san4es Сегодня, 18:41
    какие именно заказы от министерства обороны Украины для Николаевского предприятия поступили, не сообщается.


    Как отмечает пресс-служба, на сегодняшний день предприятие уже получило заказ от ВМС Украины и частных заказчиков.
    В 2018 году судозавод обеспечил выполнение работ по ремонту малых бронированных артиллерийских катеров и других судов.
    Кроме того, для НСЗ уже разработан и утвержден финансовый план. С 1 июля на судозаводе внедрена новая структура управления и штатное расписание, предусматривающие существенное сокращение административно-управленческого и вспомогательного персонала без потери функциональности предприятия, отмечается в сообщении.
    https://shipovnik.ua/novosti/nikolaevskiy-sudostr
    oitelnyiy-zavod-vozobnovlyaet-rabotu/
    san4es
  13. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:43
    среди которых траулеры, сухогрузы, плавбазы, крейсеры (в том числе авианесущие),
    Ого что авианосцы делали!? lol МО зделало заказ, какой, 2 спасательных плота для их горе моряков!? feel
    Black Sniper
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 18:58
      Цитата: Black Sniper
      среди которых траулеры, сухогрузы, плавбазы, крейсеры (в том числе авианесущие),Ого что авианосцы делали!?

      Именно там, авианесущие крейсера (при Союзе) и делали.
      Нормаль ок
  14. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:48
    1 Что может производить предприятие которое стояло последних лет 15 ? Какой заказ оно осилит ?
    2 С 1990 года, после спуска на воду,украинский военный ракетный крейсер, четвёртый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Находится на территории судостроительного завода имени 61 коммунара в Николаеве в недостроенном состоянии.Это я про Украину ,где готовность была выше 90 % ,стоит себе догнивает ,его привести в надлежащее состояние не могут.
    3 с 17 мая 2011 года стоит в Николаеве не достроенный корвет проекта 58250 "Владимир Великий "В свое время вся страна скинулась по СМС на достройку ,а в планах было построить ах 4 единицы. Вот спрашивается что за новый заказчик,когда старые проекты не завершены
    APASUS
  15. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 19:18
    Нет, товарищ врач, сдохла, так сдохла.
    паниковский
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