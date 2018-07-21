Работу возобновляет Николаевский судостроительный завод. Заказы от МО Украины?

В пресс-службе «Укроборонпрома» заявили о том, что возобновляет свою работу Николаевский судостроительный завод. Заявлено, что частные заказчики и министерство обороны Украины обеспечили завод работой на. На какой? Финансирование позволяет погасить многомесячные задолженности перед рабочими и «выйти на стабильную работу».Отмечается, что в качестве погашения задолженностей выплачено почти 2 млн гривен. А с учётом дополнительных налоговых выплат общая сумма составила около 3,1 млн грн.Эти, казалось бы, отнюдь не впечатляющие суммы стали причиной того, что завод стали покидать квалифицированные специалисты в поисках средств к существованию. При этом сами сотрудники Николаевского судостроительного завода отмечают, что реальные суммы задолженностей перед рабочим и инженерным персоналом предприятия существенно выше.Гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин заявил, что завод восстанавливает работу «благодаря комплексному подходу к решению накопившихся проблем».О том, какие именно заказы от министерства обороны Украины для Николаевского предприятия поступили, не сообщается.Для справки: Судостроительное предприятие в Николаеве начало свою работу во времена Российской империи. С конца XIX столетия были построены сотни кораблей и судов различного типа, среди которых траулеры, сухогрузы, плавбазы, крейсеры (в том числе авианесущие), танкеры, буксиры, разведывательные корабли и многие другие.В своё время завод в Николаеве называли инкубатором советского океанского флота.Несколько месяцев назад хозяйственный суд в Николаевской области объявил некогда одно из ведущих предприятий отрасли банкротом.