19:47 21 июля
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Террористы устроили бойню на западе Ирана. Не менее 11 погибших солдат и офицеров

Иранские средства массовой информации публикуют сообщения о происшествии в районе городе Мериван. Этот город с населением около 120 тысяч человек располагается в иранской провинции Курдистан. По последним данным, речь идёт о террористическом акте, который был совершён в отношении военнослужащих КСИР (Корпус стражей исламской революции). На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку на КСИР в иранском Курдистане.

Террористы устроили бойню на западе Ирана. Не менее 11 погибших солдат и офицеров


По последним сведениям, в результате теракта погибли не менее 11 иранских военнослужащих. В прессе говорится о том, что «неизвестные боевики» осуществили подрыв склада боеприпасов, расположенного на территории воинской части КСИР близ Меривана.


По сообщениям, которые публикуются в иранских СМИ, завязался бой между военнослужащими КСИР и террористической группой. В результате боя несколько террористов были ликвидированы. О точном числе пока не сообщается. Заявлено, что уцелевшим боевикам удалось скрыться.

В Иране обсуждается, откуда в Иране могла появиться террористическая группа, которая атаковала военный объект? Одно из предположений: боевики пересекли границу Ирана со стороны иракской территории.

Иранские правоохранительные органы, включая спецслужбы, пытаются установить личность ликвидированных террористов и прояснить весь маршрут их движения перед атакой на КСИР.

Использованы фотографии: социальные сети
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Комментарии 24

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  1. patriot-РФ (sasha72w) Сегодня, 18:35
    ЦАХАЛ? Или звёздно-полосатые постарались?
    patriot-РФ
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:37
      Эти террористы нападают с воздуха.
      Цитата: patriot-РФ
      ЦАХАЛ? Или звёздно-полосатые постарались?
      210окв
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 18:49
        Ищи, кому выгодно.
        США сейчас НЕ ВЫГОДНО ослабление Ирана, потому что это усилит Саудов.
        Да и санкции вводить проще против сильного противника.
        Shurik70
      2. MPN (Павел) Сегодня, 18:51
        «неизвестные боевики» осуществили подрыв склада боеприпасов, расположенного на территории воинской части
        Расслабились ребята... сильно расслабились...
        MPN
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 18:39
      без разницы,начали втягивать Иран в активный головняк((
      Ратник с пулеметом
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:42
        А я уже говорил сегодня по поводу договоренности между Москвой и Тель-Авивом..Ждите гадости.Вот и пришла.
        Цитата: Ратник с пулеметом
        без разницы,начали втягивать Иран в активный головняк((
        210окв
    3. Totah155 (Alex) Сегодня, 18:41
      Цитата: patriot-РФ
      ЦАХАЛ? Или звёздно-полосатые постарались?

      Забористый у вас "табачок"
      Totah155
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:47
        Забористый у вас "табачок"
        Учитывая как действовали израильские спецслужбы в Иране в 2012 году я вполне допускаю что Израиль снова перешел на террористическую деятельность в этой стране...неясно пока в чем цель этих действий...возможно стравить курдов с иранцами.
        Ведь атаковали военный объект...и сделали это ведь не гражданские люди...значит кто-то все это спланировал подготовил и осуществил...сразу приходят на ум израильские спецслужбы.
        Тот же ЛЕХА
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:54
          Список "друзей" Иранских властей длинный! Кто там как в очереди стоит, уже не так важно, деньги, хотелки у них есть, а исполнитель всегда найдётся!
          rocket757
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:57
            Список "друзей" Иранских властей длинный!


            Список то длинный но уровень подготовки специалистов щепетильных операций не у всех одинаков...в этом регионе только евреи обладают возможностями наносить урон врагу без ущерба для себя...другие из этого списка и рядом не стояли.
            Тот же ЛЕХА
      2. Alban Сегодня, 18:49
        в отношении военнослужащих КСИР

        Тут сразу все понятно становится ...Черти отработали авиаподдержку Израиля в Сирии !
        Нетаньяху опять в Москву прискачет скоро.. stop
        Alban
      3. askort154 (Александр) Сегодня, 18:54
        Totah155....Забористый у вас "табачок"


        Читаем :
        "На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку на КСИР в иранском Курдистане."

        Тогда, кому это нужно? Для кого Иран - кость в горле ?
        Список не длинный - Израиль, США, СА .
        askort154
    4. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 18:54
      Цитата: patriot-РФ
      ЦАХАЛ?

      Не вечно же Ирану устраивать теракты в других странах. Вот и получили ответку. Не всё коту масленица.
      Нормаль ок
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:56
        По моему это в первую очередь относится явно не к Ирану..
        Цитата: Нормаль ок
        Цитата: patriot-РФ
        ЦАХАЛ?

        Не вечно же Ирану устраивать теракты в других странах. Вот и получили ответку. Не всё коту масленица.
        210окв
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:36
    Соболезнование родным и близким погибших..
    210окв
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:39
    Качают лодку, качают... На чьи деньги?
    Горный стрелок
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:46
      Цитата: Горный стрелок
      Качают лодку, качают... На чьи деньги?


      Думать много не надо , но варианты есть.
      cniza
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:50
    Однозначно шестиконечные отличились, их "детишки бородатые" в Иране постарались, к бабушке не ходи. Матрасия тоже рядом стоит, мировое зло от них.
    Egorovich
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 18:54
      Цитата: Egorovich
      Однозначно шестиконечные отличились, их "детишки бородатые" в Иране постарались, к бабушке не ходи. Матрасия тоже рядом стоит, мировое зло от них.

      А мировое добро, конечно, от вас.
      Слышали
      Totah155
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 18:51
    На западе Ирана ещё и нефтехранилище взорвалось. Два человека погибли, еще двое пропали без вести в результате взрыва нефтяного резервуара и последующего пожара.
    Думаю эти два происшествия звенья одной цепи и стоит за этим США.
    solzh
    1. spektr9 Сегодня, 19:11
      Все же больше к Израильтянам склоняюсь, США бы провокации на официальном уровне проводила
      spektr9
  6. Santor (Viktor) Сегодня, 19:06
    17 июля в американском еженедельнике U.S.National News вышла статья скандально известного бывшего сотрудника спецслужб США Хэла Тёрнера, в которой он утверждает, что Путин при личной беседе передал Трампу 160 террабайт данных на всех людей, стоящих за фальшивыми атаками в Сирии, за Брексиотом, нападками на самого Трампа и раздуваемым русским делом. Часть информации была зашифрована но Россия раскодировала их и ключ передала вместе с оригиналами. Поэтому вся нечисть сорвалась с цепи, потому они так препятствовали встрече Путина и Трампа... И в данном свете по иному выглядит эпизод с передачей мяча - "теперь ваш ход"...

    Сейчас провокации польются как из ведра по всей планете.. Так как в тех списках не только конгрессмены США но и практически часть руководства разведки плюс несколько высокопоставленных военных.

    Так что это могут быть и не американцы и не ЦАХАЛ..... Но под их личиной... Как было с нашим СУ-24...

    Ах да, вот ссылка на статью оригинал. Комменты там зачетные от американцев

    http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-
    national-news/2855-dear-god-they-caught-them-all-

    putin-gives-trump-160-terabytes-of-communication-
    intercepts-all-people-behind-fake-russia-collusio

    n-false-flag-chemical-attacks-in-syria-sabotage-o
    f-brexit-nefarious-clinton-activities-more)

    Ссылка никак не вставляется только так.
    Santor
  7. asv363 (Сергей) Сегодня, 19:15
    Пишут, что атака произошла в 2.30 этой ночью, действительно погибли 11 человек. Обвиняют некую террористическую группировку антиреволюционных сил.

    Источник, англоязычная версия: https://en.mehrnews.com/news/135927/PJAK-claims-r
    esponsibility-for-Marivan-terrorist-attack
    asv363
  8. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 19:30
    Теракт, совершила группировка ЦАХАЛ !
    Коловрат Рус
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