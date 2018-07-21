Террористы устроили бойню на западе Ирана. Не менее 11 погибших солдат и офицеров

Иранские средства массовой информации публикуют сообщения о происшествии в районе городе Мериван. Этот город с населением около 120 тысяч человек располагается в иранской провинции Курдистан. По последним данным, речь идёт о террористическом акте, который был совершён в отношении военнослужащих КСИР (Корпус стражей исламской революции). На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку на КСИР в иранском Курдистане.По последним сведениям, в результате теракта погибли не менее 11 иранских военнослужащих. В прессе говорится о том, что «неизвестные боевики» осуществили подрыв склада боеприпасов, расположенного на территории воинской части КСИР близ Меривана.По сообщениям, которые публикуются в иранских СМИ, завязался бой между военнослужащими КСИР и террористической группой. В результате боя несколько террористов были ликвидированы. О точном числе пока не сообщается. Заявлено, что уцелевшим боевикам удалось скрыться.В Иране обсуждается, откуда в Иране могла появиться террористическая группа, которая атаковала военный объект? Одно из предположений: боевики пересекли границу Ирана со стороны иракской территории.Иранские правоохранительные органы, включая спецслужбы, пытаются установить личность ликвидированных террористов и прояснить весь маршрут их движения перед атакой на КСИР.