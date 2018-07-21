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Конгрессмен США: Сталин уничтожил украинцев больше, чем Гитлер - евреев
Резонансное заявление сделал возглавляющий комитет по обеспечению национальной безопасности конгресса США Майкл Маккоул (Michael McCaul). Этот американский конгрессмен решил представить собственные соображения по поводу событий 30-40-х годов прошлого столетия. Причём Маккоул принялся рассуждать не об истории США, а об истории Советского Союза и нацистской Германии. Основной посыл заявления г-на Маккоула – попытаться объявить Сталина правителем, который был «более жесток, чем Гитлер».
Конгрессмен:
По словам представителя конгресса США от штата Техас, "голодомор на Украине - это «тот же холокост, но в отношении украинцев". Даже хуже...
Конгрессмен, который с историей СССР знаком исключительно из книг американских «баснописцев», объявил, что «созданный искусственным путём голод в 30-е годы фактически полностью уничтожил население Советской Украины».
Перл Маккоула:
Маккоул приводит данные канадского «учёного» украинского происхождения по имени Джон-Пол Химка (John-Paul Himka), который утверждает, что «Сталин заморил голодом 4 миллиона украинцев». Далее отмечаются работы современных украинских «учёных», говорящие уже о 7-8 миллионах.
В Центре Симона Визенталя называют такие заявления имеющими мало общего с реальной историей и добавляют, что попытки сравнить голодомор с холокостом направлены на то, чтобы умалить вину нацистских преступников в отношении еврейского населения десятков стран Европы.
Заявления Маккоула:
С нетерпением ожидаем, когда американский конгрессмен расскажет своим согражданам о том, когда построение демократии в США привело практически к полному истреблению коренного населения, а также о том, какое количество привезённых из Африки рабов и их потомком было уничтожено демократическими американскими правителями.
Конгрессмен:
Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер убил евреев
По словам представителя конгресса США от штата Техас, "голодомор на Украине - это «тот же холокост, но в отношении украинцев". Даже хуже...
Конгрессмен, который с историей СССР знаком исключительно из книг американских «баснописцев», объявил, что «созданный искусственным путём голод в 30-е годы фактически полностью уничтожил население Советской Украины».
Перл Маккоула:
Сталин убивал украинцев за хлеб, который они производили, чтобы прокормить себя.
Маккоул приводит данные канадского «учёного» украинского происхождения по имени Джон-Пол Химка (John-Paul Himka), который утверждает, что «Сталин заморил голодом 4 миллиона украинцев». Далее отмечаются работы современных украинских «учёных», говорящие уже о 7-8 миллионах.
В Центре Симона Визенталя называют такие заявления имеющими мало общего с реальной историей и добавляют, что попытки сравнить голодомор с холокостом направлены на то, чтобы умалить вину нацистских преступников в отношении еврейского населения десятков стран Европы.
Заявления Маккоула:
С нетерпением ожидаем, когда американский конгрессмен расскажет своим согражданам о том, когда построение демократии в США привело практически к полному истреблению коренного населения, а также о том, какое количество привезённых из Африки рабов и их потомком было уничтожено демократическими американскими правителями.
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