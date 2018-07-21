"Конгрессмен США: Сталин уничтожил украинцев больше, чем Гитлер - евреев"

Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер убил евреев

Сталин убивал украинцев за хлеб, который они производили, чтобы прокормить себя.

Резонансное заявление сделал возглавляющий комитет по обеспечению национальной безопасности конгресса США Майкл Маккоул (Michael McCaul). Этот американский конгрессмен решил представить собственные соображения по поводу событий 30-40-х годов прошлого столетия. Причём Маккоул принялся рассуждать не об истории США, а об истории Советского Союза и нацистской Германии. Основной посыл заявления г-на Маккоула – попытаться объявить Сталина правителем, который был «более жесток, чем Гитлер».Конгрессмен:По словам представителя конгресса США от штата Техас, "голодомор на Украине - это «тот же холокост, но в отношении украинцев". Даже хуже...Конгрессмен, который с историей СССР знаком исключительно из книг американских «баснописцев», объявил, что «созданный искусственным путём голод в 30-е годы фактически полностью уничтожил население Советской Украины».Перл Маккоула:Маккоул приводит данные канадского «учёного» украинского происхождения по имени Джон-Пол Химка (John-Paul Himka), который утверждает, что «Сталин заморил голодом 4 миллиона украинцев». Далее отмечаются работы современных украинских «учёных», говорящие уже о 7-8 миллионах.В Центре Симона Визенталя называют такие заявления имеющими мало общего с реальной историей и добавляют, что попытки сравнить голодомор с холокостом направлены на то, чтобы умалить вину нацистских преступников в отношении еврейского населения десятков стран Европы.Заявления Маккоула:С нетерпением ожидаем, когда американский конгрессмен расскажет своим согражданам о том, когда построение демократии в США привело практически к полному истреблению коренного населения, а также о том, какое количество привезённых из Африки рабов и их потомком было уничтожено демократическими американскими правителями.