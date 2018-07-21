19:46 21 июля
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Конгрессмен США: Сталин уничтожил украинцев больше, чем Гитлер - евреев

Резонансное заявление сделал возглавляющий комитет по обеспечению национальной безопасности конгресса США Майкл Маккоул (Michael McCaul). Этот американский конгрессмен решил представить собственные соображения по поводу событий 30-40-х годов прошлого столетия. Причём Маккоул принялся рассуждать не об истории США, а об истории Советского Союза и нацистской Германии. Основной посыл заявления г-на Маккоула – попытаться объявить Сталина правителем, который был «более жесток, чем Гитлер».

Конгрессмен:
Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер убил евреев


По словам представителя конгресса США от штата Техас, "голодомор на Украине - это «тот же холокост, но в отношении украинцев". Даже хуже...


Конгрессмен, который с историей СССР знаком исключительно из книг американских «баснописцев», объявил, что «созданный искусственным путём голод в 30-е годы фактически полностью уничтожил население Советской Украины».

Перл Маккоула:
Сталин убивал украинцев за хлеб, который они производили, чтобы прокормить себя.


Маккоул приводит данные канадского «учёного» украинского происхождения по имени Джон-Пол Химка (John-Paul Himka), который утверждает, что «Сталин заморил голодом 4 миллиона украинцев». Далее отмечаются работы современных украинских «учёных», говорящие уже о 7-8 миллионах.

В Центре Симона Визенталя называют такие заявления имеющими мало общего с реальной историей и добавляют, что попытки сравнить голодомор с холокостом направлены на то, чтобы умалить вину нацистских преступников в отношении еврейского населения десятков стран Европы.

Заявления Маккоула:


С нетерпением ожидаем, когда американский конгрессмен расскажет своим согражданам о том, когда построение демократии в США привело практически к полному истреблению коренного населения, а также о том, какое количество привезённых из Африки рабов и их потомком было уничтожено демократическими американскими правителями.


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Комментарии 37

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:01
    Не поверю что ОУНовцев было больше чем евреев...Маккуол-лжец.
    210окв
    1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 19:05
      Что ещё умного то мог сказать удивил
      Wild_Grey_Wolf
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:13
        "Конгрессмен США: Сталин уничтожил украинцев больше, чем Гитлер - евреев"
        Я бы согласился с этим, если бы в этом списке был Хрущев.
        Rusland
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 19:19
      явно санкции готовят... за голодомор... Вообще, ход конем для Трампа, был бы если, в обязательном порядке, при входе, в конгресс раздавали вот такие головные уборы.
      Dimontius
    3. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 19:20
      Цитата: 210окв
      Не поверю что ОУНовцев было больше чем евреев...Маккуол-лжец.

      В статье речь о жертвах голодомора.
      saturn.mmm
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 19:38
        Я всё понимаю, но почему большинство жертв "голодомора" умерло летом и в самом начале осени? Когда Ленинград был в блокаде, там люди умирали зимой и в начале весны. Как можно умереть от голода летом в деревне??? Может дело не в голоде , а в чем-то другом, например эпидемия какая-нибудь? А конгрессмен - просто провокатор...
        Грэг Миллер
    4. Alban Сегодня, 19:20
      Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер убил евреев

      Ха ха ха ..То то я смотрю сейчас у власти в Киеве большинство "богоизбранных" ..Страна практически банкрот и идет гражданская война
      Евреи ненавидят Сталина и есть за что..Зачищать он стал властные структуры Советского союза поняв к чему все идет ..Помните Троцкого -Зиновьева ..(Кагановича оставил на потом ,но не успел)))
      Помните слова Троцкого "Россия это дрова для мировой революции - мировой власти сионизма!" Просто сравните ,что и как происходит теперь ,кто контролирует СМИ и финансовые потоки мировые ..На многое по другому будете смотреть мужики ..Я неантисемит ,но все же как то настораживает все это ..
      Alban
      1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 19:42
        Цитата: Alban
        Я неантисемит ,но все же как то настораживает все это ..

        А я не гомофоб и не шовинист. Но когда из года в год протаскивается чуждая "толерантность" и "гендерность" в МОЕЙ стране - пожалуй, лучше уж я буду гомофобом и шовинистом, если это хоть чуточку поможет остановить эту чуму 21-го века, ведущую человечество в тупик небытия и разрушения всего здания Цивилизации с большой буквы (построенной с трудом, потом, кучей ошибок и глобальными войнами). Воплощения "1984", "О дивный, новый мир" и "Мы" не хочу тоже.
        Kuroneko
  2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 19:03
    Вот же твари... Сталин никого не уничтожал по национальному признаку ни одного человека!!!

    Пусть американцы лучше посчитают, сколько реально умерло американцев в результате срежиссированного обвала фондового рынка в 30-е годы в США и последовавшим экономическим кризисом, получившим название "Великая депрессия"...
    Ratmir_Ryazan
    1. MPN (Павел) Сегодня, 19:13
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Вот же твари...

      laughing Не берите в голову, он еще не знает, что у нас в свое время Ивана Грозного упрекали в жестокости, а то бы и его приплел... smile wink
      MPN
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 19:39
        Черное пятно можно найти у любого властителя Росии, будь он императором или генсеком.
        Хотя выпад сенатора, улыбнул что-то Сталин не до работал, если ему на смену пришел Хрущев! Или кузкина-мать - это добре!!!?
        Глупасть и абсурд шагают строем, к слову с каких пор Хамко стал Химкой, стоит за бугром задуматься не москаль ли последний из подмосковных Химок?
        Котище
  3. Lycan (Alex) Сегодня, 19:03
    Предлагаю не комментировать брехню забугорных троллей.
    Только нервы себе мотать, да время тратить на отповеди.
    Lycan
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:07
      И то верно.
      Цитата: Lycan
      Предлагаю не комментировать брехню забугорных троллей.
      Только нервы себе мотать, да время тратить на отповеди.
      210окв
    2. Alban Сегодня, 19:26
      Цитата: Lycan
      Предлагаю не комментировать брехню забугорных троллей.
      Только нервы себе мотать, да время тратить на отповеди.

      Как раз и надо ...Сталина практически выставили в "мировых СМИ" этакого монстра кровожадного , даже на парадах Победы о нем и слова не говорят , а это и его заслуга по сути (каких бы ошибок он не допуска) Нужно это все обсуждать обязательно !!!
      Alban
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 19:04
    Ёлки-палки... У америкосов совсем плохо с головой... А этот Маккоул обыкновенный не хороший америкос... Вот гад... Очередная попытка переписать историю...
    solzh
  5. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 19:06
    Мать его за ногу! Чья бы корова мычала! Ненавижу англосксов!! https://ok.ru/video/308040765946
    mr.Vain
  6. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:09
    "... какое количество привезённых из Африки рабов и их потомком было уничтожено демократическими американскими правителями."
    Но ведь теперь этих потомков кормят-поят, при случае в ножки низко кланяются, обогатили язык новым словом "афроамерикнец" (исключительные американские негры совсем не то, что африканские)... Ну, а то, что кроме как за зерно торговать с Советской Россией не хотели, хотя своё топили от перепроизводства, это мелочи не достойные упоминания.
    Васян1971
  7. cniza (Виктор) Сегодня, 19:10
    С нетерпением ожидаем, когда американский конгрессмен расскажет своим согражданам о том, когда построение демократии в США привело практически к полному истреблению коренного населения, а также о том, какое количество привезённых из Африки рабов и их потомком было уничтожено демократическими американскими правителями.


    Хотелось бы , но не дождемся.
    cniza
  8. spektr9 Сегодня, 19:16
    65 лет назад Сталин умер, однако до сих пор амерекосы от одного его имени трясутся ...
    spektr9
  9. Олег Жепалов (Олег) Сегодня, 19:20
    Если так, то пусть грузины покаются и контрибуцию -Украине. Верно? или это к России преъявы?
    Олег Жепалов
  10. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 19:22
    Конгрессмен:
    Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер убил евреев


    Перефразирую ...
    США убила индейцев больше чем Гитлер во второй мировой войне евреев.
    Тот же ЛЕХА
    1. Rusj Сегодня, 19:34
      и не только евреев а всех вместе погибших в ВОВ ! К началу колонизации индейцев только в Северной Америке было около 20 миллионов а с учётом отравленных убитых и заморенных голодом индейцев и с учётом не родившихся в виду этого ! Счёт идёт к 100 миллионам . А сколько в целом по всему миру в результате колониальной политике англосаксов было уничтожено людей всех национальностей уму не постижимо . Вот же п.....ы тявкают ещё.
      Rusj
  11. zyzx (Костик) Сегодня, 19:23
    Д.Б. Лавров.
    zyzx
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:31
      Во именно за это я и получил "письмо счастья" от админа сайта!!!! crying
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  12. cenzor1966 (Александр) Сегодня, 19:25
    Историков....особенно за бабло...как ...гавна за баней)))) Лавры главреда "Огонька"...некой падлы Коротича....никому покоя не дают)))
    cenzor1966
  13. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 19:26
    Всюду " клеят" этот холокост , любой , любой нации и любого ранга , ужасаются гибелью евреев . Но никто не вспоминает об уничтожении славян , которых погибло куда несоизмеримо. больше и в том числе от рук самих евреев , в 20-е годы. Ну а для тех , кто сейчас начнет клеймить меня антисемитом , вспомните о троцком и " красных " комиссарах !
    Коловрат Рус
  14. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 19:27
    Бредятину про нашу историю они нести способны. Может, расскажут что из своей? В то же самое время в самих штатах БУШЕВАЛА великая депрессия. Сколько человек погибло в те годы? Данные засекречены до сих пор! wassat
    Горный стрелок
    1. Rusj Сегодня, 19:37
      около 1.3 миллиона но это по некоторым источникам но по другим говорят больше на порядок.
      Rusj
  15. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 19:28
    Пусть этот ибмицыл посчитает сколько,его армия дебилоидов уморила немцев голодом в Германии 45,и не только,в отличие от них в Советской зоне были открыты полевые кухни, эти гниды морили голодом всех кто попал к ним, а немцам надо об этом напоминать постоянно,хотя шмеркель сикается об этом говорить.
    Рав Рав
  16. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:30
    Нужен инфровзброс, что мы тайно оживили Сталина, или как минимум, клонировали его, и он будет в России следующий президент!!! Нехай гады со страха обделаются!!!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 19:43
      Сделаем , сейчас приступаю,шутка, иначе обкакаютсяgood !
      Рав Рав
  17. gig334 (прохожий) Сегодня, 19:30
    Видимо он про бандеровцев, их действительно уничтожали, ведь они сотрудничали с фашистами (с эсэсовцами). Бандеровцы вместе с эсэсовцами третьего рейха, уничтожали свой народ, уничтожали украинцев. Просто конгрессмен из сша не знает истории, поэтому несёт херню.
    gig334
  18. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 19:37
    Эпичненько...До этого даже хохлы не додумались..Ну и как после этого с этими дятлами дела иметьТеперь с евреями будут спорить..Кто кого больше замочил..
    нафанаил
  19. Strashila (I) Сегодня, 19:37
    Ну да... ну да... сколько поляки заморили голодом тех же украинцев в то же время, ни кто считать не собирается.
    Strashila
  20. XXXIII (Владимир) Сегодня, 19:40
    Конгрессмен:
    Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер убил евреев
    Да евреи почти и не пострадали, украинцы и только они страдали и сегодня продолжают страдать от Сталина. fool ...Конгрессмен хочет их к себе домой пригласить наверно, хотелось бы посмотреть что будет потом с конгрессменом, в какой кастрюли его будут готовить на ужин.... am
    XXXIII
  21. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 19:41
    В одном только Бабьем Яру (район Киева) фашисты и хохлы уничтожили более 100 евреев. Об этом сегодня молчат.
    мичман
  22. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:41
    Голодомор - это стихийное бедствие! Ну сколько можно педалировать эту тему!?!? аж бесит!
    Тогда пол СССР голодало!

    А "украинцам" - придумал дать некую обособленность дедушка Ленин. Что-бы они хоть из сараев повылезали и начали хоть немного грамоту учить, пусть и на своем ломанном польском суржике.......

    Но зачем всё это читать американцам правда? Проще плюнуть мысль и все проглотят...... request
    DEZINTO
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