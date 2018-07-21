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Пентагон назвал решение Трампа пригласить Путина в США «вполне нормальным» шагом
Решение Дональда Трампа пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон – вполне нормальный и практичный шаг, приводит ТАСС заявление замминистра обороны США Джона Руда.
Выступая на форуме по вопросам безопасности в штате Колорадо, Руд отметил, что лидеры двух держав должны иметь возможность обмениваться мнениями и вести дискуссии, поэтому приглашение Трампа выглядит вполне нормально и практично.
Он напомнил, что Россия всегда была и остается важным игроком на мировой арене, и предшественники нынешнего президента США «поступательно поддерживали связи с Москвой на высшем уровне». Кстати, Путин уже бывал в Соединенных Штатах, в том числе и в Белом доме, добавил замминистра.
По словам Руда, когда он работал в Белом доме при Буше-младшем, Путин приезжал домой к президенту в Кроуфорд (штат Техас). И даже приезжал к нему на рыбалку в штат Мэн.
Таким образом Руд прокомментировал по просьбе журналистов реакцию ряда американских политиков и СМИ на позицию, которую Трамп продемонстрировал в Хельсинки на саммите США-РФ, а также на решение американского лидера поручить своему помощнику Джону Болтону направить Владимиру Путину приглашение посетить этой осенью Вашингтон (об этом в четверг сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс).
О более точной дате предполагаемого визита и о каких-либо деталях, касающихся этих планов, не сообщается.
Выступая на форуме по вопросам безопасности в штате Колорадо, Руд отметил, что лидеры двух держав должны иметь возможность обмениваться мнениями и вести дискуссии, поэтому приглашение Трампа выглядит вполне нормально и практично.
Он напомнил, что Россия всегда была и остается важным игроком на мировой арене, и предшественники нынешнего президента США «поступательно поддерживали связи с Москвой на высшем уровне». Кстати, Путин уже бывал в Соединенных Штатах, в том числе и в Белом доме, добавил замминистра.
По словам Руда, когда он работал в Белом доме при Буше-младшем, Путин приезжал домой к президенту в Кроуфорд (штат Техас). И даже приезжал к нему на рыбалку в штат Мэн.
Таким образом Руд прокомментировал по просьбе журналистов реакцию ряда американских политиков и СМИ на позицию, которую Трамп продемонстрировал в Хельсинки на саммите США-РФ, а также на решение американского лидера поручить своему помощнику Джону Болтону направить Владимиру Путину приглашение посетить этой осенью Вашингтон (об этом в четверг сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс).
О более точной дате предполагаемого визита и о каких-либо деталях, касающихся этих планов, не сообщается.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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