19:48 21 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Пентагон назвал решение Трампа пригласить Путина в США «вполне нормальным» шагом

Решение Дональда Трампа пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон – вполне нормальный и практичный шаг, приводит ТАСС заявление замминистра обороны США Джона Руда.



Выступая на форуме по вопросам безопасности в штате Колорадо, Руд отметил, что лидеры двух держав должны иметь возможность обмениваться мнениями и вести дискуссии, поэтому приглашение Трампа выглядит вполне нормально и практично.


Он напомнил, что Россия всегда была и остается важным игроком на мировой арене, и предшественники нынешнего президента США «поступательно поддерживали связи с Москвой на высшем уровне». Кстати, Путин уже бывал в Соединенных Штатах, в том числе и в Белом доме, добавил замминистра.

По словам Руда, когда он работал в Белом доме при Буше-младшем, Путин приезжал домой к президенту в Кроуфорд (штат Техас). И даже приезжал к нему на рыбалку в штат Мэн.

Таким образом Руд прокомментировал по просьбе журналистов реакцию ряда американских политиков и СМИ на позицию, которую Трамп продемонстрировал в Хельсинки на саммите США-РФ, а также на решение американского лидера поручить своему помощнику Джону Болтону направить Владимиру Путину приглашение посетить этой осенью Вашингтон (об этом в четверг сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс).

О более точной дате предполагаемого визита и о каких-либо деталях, касающихся этих планов, не сообщается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:10
      Всё равно, неадекватные какие-то.
      Rusland
      1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:41
        А можно ли верить президенту Путину ??? Ведь он не однократно мягко говоря обманывал свой народ не редко не считаясь с Конституцией (много и витиевато говорит, может говорить долго и не по существу заданного вопроса уклоняясь от прямого ответа, что то же является признаком лжи), и где гарантия, что не обманет чужой ?
        предки с Дона
  2. Alban Сегодня, 19:10
    заявление замминистра обороны США Джона Руда.

    Пентагон значит Трамп "зачистил", теперь очередь за конгрессом США ..Так держать Дональд !
    Alban
    1. MPN (Павел) Сегодня, 19:16
      По словам Руда, когда он работал в Белом доме при Буше-младшем, Путин приезжал домой к президенту в Кроуфорд (штат Техас). И даже приезжал к нему на рыбалку в штат Мэн
      В общем то парень свой, пусть приезжает... yes
      MPN
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:10
    "Предшественники поддерживали"?Да,раньше,при меченном и ебне..Поддерживали регресс СССР,а потом и России.
    210окв
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 19:11
    А почему бы Путину не създить в штаты? Пусть съездит, наведет там шороху...
    solzh
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 19:12
      Кстати, Путин уже бывал в Соединенных Штатах, в том числе и в Белом доме, добавил замминистра.

      дорожка проторена... wink
      Masya Masya
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:14
      Да,пусть съездит..Только перед этим надо усыпить бешенную свору" Маккейн и Ко"
      Цитата: solzh
      А почему бы Путину не създить в штаты? Пусть съездит, наведет там шороху...
      210окв
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 19:32
        Цитата: solzh
        Да,пусть съездит..Только перед этим надо усыпить бешенную свору" Маккейн и Ко"

        Цитата: 210окв
        А почему бы Путину не създить в штаты? Пусть съездит, наведет там шороху...


        ДВЕ СВОРЫ,ДВЕ... Одна в США,вторая в Кремле...
        Сепар ДНР
    3. dorz (Дмитрий) Сегодня, 19:30
      Цитата: solzh
      А почему бы Путину не създить в штаты? Пусть съездит, наведет там шороху...

      Торговая война с Китаем и ЕС в самом разгаре и американцы засуетились.
      dorz
  5. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:15
    " Пентагон назвал решение Трампа пригласить Путина в США «вполне нормальным» шагом."
    Одобряет, значит... Значит что-то идёт не так no
    "... при Буше-младшем, Путин приезжал домой к президенту в Кроуфорд (штат Техас). И даже приезжал к нему на рыбалку в штат Мэн." Повод обновить списки "миротворца", однако.
    Васян1971
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 19:19
    Пентагон назвал решение Трампа пригласить Путина в США «вполне нормальным» шагом

    Офигеть!!! Облагодействовали ... belay а может... уж лучше вы к нам... на ковер , так сказать... wink
    Masya Masya
    1. san4es Сегодня, 19:27
      Цитата: Masya Masya
      ...на ковер , так сказать... wink
      san4es
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:35
      soldier Точно, точно, на рыбалку в солнечный Магадан!
      На Чукотку ещё можно, там до Америки "рукой подать". Шоб до них дошло, шо наши "гостинцы" не так уж далеко от них базируются! Пол часа подлётного, это очень рядом!
      rocket757
  7. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 19:27
    А какова цель то Путина в Вашингтоне будет то what ...ведь ему там могут подготовить такую же встречу как и Кеннеди в Далласе.
    и в конгрессе США слишком много людей ненавидящих и ПУТИНА и Россию и имеющих желание убить ее лидера во имя внутриполитических разборок США.
    Тот же ЛЕХА
    1. san4es Сегодня, 19:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А какова цель то Путина в Вашингтоне будет то what.

      К лужайке перед Белым домом,российский подошел солдат,
      Присел на мраморну колонну,поставил рядом автомат,
      Задвинул каску на затылок,
      Достал солдатский сухпаек,
      И заграничную текилу налил в помятый котелок...
      ...Пил солдат,слеза катилась,
      Хрипел трофейный саксофон,
      И на груди его светилась,
      Медаль за город...
      Вашингтон!

      ..
      san4es
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:37
    Путин в америке без Шойгу и трех дивизий спецназа как то слишком одиноко будет выглядеть wassat !
    ДРЕВНЕЙШИЙ
Картина дня