08:04 22 июля
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Израиль участвует в эвакуации "Белых касок" с юга Сирии

Коалиция, возглавляемая США, нанесла очередную серию ударов по территории Сирии в районе населённого пункта Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. Это пригород Абу-Кемаля. Самолёты коалиции, как первоначально сообщалось, наносили удар по позициям террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ). Однако ошибка при доразведке «на земле» привела к тому, что удар был нанесён в первую очередь по гражданскому населению.

Жертвами авианалёта коалиции стали десятки мирных жителей. Точное число сирийскими информационными источниками не сообщается. При этом подчёркивается, что удар был нанесён «наугад». Об этом сообщило информационное агентство SANA.

На таком фоне с юга Сирии приходят сообщения о том, что САА осуществила существенное продвижение в провинциях Дараа и Кунейтра, освободив от боевиков десятки квадратных километров территорий.


Некоторое время назад армия Сирии вошла в город Джалин, который контролировался террористами так называемого «Исламского государства»*. Также сирийские войска заняли господствующие высоты у ключевого населённого пункта в этом районе - Тафас. Теперь САА укрепляет свои позиции на освобождённых от террористов территориях, а уцелевшие боевики отошли в южном и юго-западном направлении.

Немецкая газета «Bild» тем временем пишет о том, что Израиль осуществил эвакуацию примерно 800 представителей так называемых «Белых касок» и членов их семей из района Голанских высот.

Израиль участвует в эвакуации "Белых касок" с юга Сирии


В материале заявлено, что эвакуация осуществлена на территорию Иордании, которая уже открыла свои границы для переброски «Белых касок» в Европу – в Германию и Британию. Также добавлена, что часть личного состава «Белых касок» будет перевезена на территорию Канады.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 77

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  1. Slavenin Сегодня, 05:55
    Ну теперь понятно чей это проект и разработка...
    Slavenin
    1. volodya (владимир) Сегодня, 06:01
      Как всегда! В Канаду, можно ещё в Аргентину отправить, ну и в Америку конечно!
      volodya
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:13
        volodya (владимир) Сегодня, 06:01 ↑
        Как всегда! В Канаду, можно ещё в Аргентину отправить, ну и в Америку конечно!

        hi ! ...небось там уже и домики уютные приготовлены, и повышенные пенсионы подготовлены, и ждут их как хэроев...
        a.s.zzz888
        1. Тралл Сегодня, 07:10
          Не удивлюсь, если в итоге будет эвакуировано тысяч 20 т.н. "белых касок".
          В будущем желаю Израилю, чтобы на сирийско-израильской границе стояли иранские погранцы. Ничего личного, просто граница должна быть на замке на деле, а не на словах. smile
          Тралл
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 06:04
      Израиль участвует в эвакуации "Белых касок" с юга Сирии
      Цитата: Slavenin
      Ну теперь понятно чей это проект и разработка...

      Спалились по-полной yes
      Хотя,возможен вариант, что суверен-партнёр ,"попросил" потаскать "каштаны" ...

      Дядя Сэм : Иди и вытащи !

      Сепар ДНР
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:10
        Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 06:04...Спалились по-полной yes

        Моё, Вам hi !... так сейчас синезвездные будут ужАми выворачиваться, и оправдываться... laughing
        a.s.zzz888
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:35
          Цитата: a.s.zzz888
          Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 06:04...Спалились по-полной yes

          Моё, Вам hi !... так сейчас синезвездные будут ужАми выворачиваться, и оправдываться... laughing

          А за что и перед кем мы должны оправдываьься даже если это событие имело место?
          Арон Заави
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:40
            Оправдываться не надо, времени нет вас, хамелеонов, слушать, совесть надо иметь как на государственном уровне, так и в комментариях.
            Rusland
            1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:44
              Цитата: Rusland
              Оправдываться не надо, времени нет вас, хамелеонов, слушать, совесть надо иметь как на государственном уровне, так и в комментариях.

              ну вот и имейте . Кто же вам мешает?
              Арон Заави
              1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:57
                Мы боевиков не коллекционируем, дорогу в жизнь им не открываем.
                Rusland
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:44
            Цитата: Арон Заави
            А за что и перед кем мы должны оправдываьься

            Вы тут не будете этого делать.Оправдываться будет ваш Нитаньяху в Кремле,входе очередного вызова на ковер.
            Александр романов
            1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 06:58
              Цитата: Александр романов
              Оправдываться будет ваш Нитаньяху в Кремле,входе очередного вызова на ковер.

              Да,за такое,с "ковра" можно уйти с мокрыми штанишками...
              Хотя вряд-ли Путин будет на столько жёсток.
              Евреи найдут "подходцы", ведь даже Юкрайна вьёт из России и ВВП верёвки самыми извращёнными способами,известными,и ещё неведомыми.

              А евреям,так вообще,на роду написано...
              Сепар ДНР
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:01
                Цитата: Сепар ДНР
                Хотя вряд-ли Путин будет на столько жёсток.

                Это зависит от того,насколько низко поклонится провинившийся
                Александр романов
            2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:35
              Цитата: Александр романов
              Цитата: Арон Заави
              А за что и перед кем мы должны оправдываьься

              Вы тут не будете этого делать.Оправдываться будет ваш Нитаньяху в Кремле,входе очередного вызова на ковер.

              По твоему Биби 100500 раз в Москву летает оправдываться??? laughing Он договариваться летает....вот походу договорился, своих козлов белоголовых вывезти.. am
              ДЕДПИХТО
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:37
                Цитата: ДЕДПИХТО
                Он договариваться летает...

                Путин не летает в Израиль договариваться. Вынужден летать тот,кто вынужден договариваться.
                Александр романов
                1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:47
                  Он уже имел неосторожность слетать...фотки визита до сих пор по интернету гуляют- в кипе.. wassat
                  ДЕДПИХТО
                  1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 07:59
                    Цитата: ДЕДПИХТО
                    Он уже имел неосторожность слетать...фотки визита до сих пор по интернету гуляют- в кипе..

                    Все не безгрешны yes
                    Сепар ДНР
              2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 07:49
                Цитата: ДЕДПИХТО
                походу договорился, своих козлов белоголовых вывезти..

                Цитата: Александр романов
                Вынужден летать тот,кто вынужден договариваться.


                Ну так и фрау Меркель просила Путина за западных боевиков и инструкторов,которых впоследствии вывозили на автобусах под видом бородатых.
                Только не понятно,что она обещала в замен ? И ГДЕ оно ?

                Неужели повышение пенсионного возраста belay laughing ?
                Сепар ДНР
          3. Slavenin Сегодня, 06:58
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: a.s.zzz888
            Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 06:04...Спалились по-полной yes

            Моё, Вам hi !... так сейчас синезвездные будут ужАми выворачиваться, и оправдываться... laughing

            А за что и перед кем мы должны оправдываьься даже если это событие имело место?

            Быстро среагировали ..)))) У вас там сигнализация наверное ? bully
            Slavenin
            1. Totah155 (Alex) Сегодня, 07:28
              Цитата: Slavenin
              Быстро среагировали ..)))) У вас там сигнализация наверное ?

              Доброго утра вам, Slavenin с германским флагом
              В материале заявлено, что эвакуация осуществлена на территорию Иордании, которая уже открыла свои границы для переброски «Белых касок» в Европу – в Германию и Британию. Также добавлена, что часть личного состава «Белых касок» будет перевезена на территорию Канады.

              Часть из них к вам едет. Встречайте !
              Totah155
        2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 06:37
          Цитата: a.s.zzz888
          .. так сейчас синезвездные будут ужАми выворачиваться, и оправдываться...

          Да где там оправдываться. Неужели снизойдут? Гордое хамское молчание типа - Россия виновата! request
          AlexVas44
      2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:21
        Цитата: Сепар ДНР
        Хотя,возможен вариант, что суверен-партнёр ,"попросил" потаскать "каштаны" ...
        Гоев просить не надо, их просто в приказном тоне попросили оказывать всяческое содействие интересам штатов на БВ и они с радостью это делают, правда и про свои интересы не забывают..... hi
        «В жизни надо что-то менять!», — сказал еврей и открыл обменный пункт.

        Вчера професор это уже подтвердил, что уже все оплачено и это точно не совпадение... lol
        Цитата: профессор
        Агентство Moody's повысило прогноз на кредитный рейтинг Израиля
        Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о повышении прогноза на суверенный кредитный рейтинг Израиля с нейтрального на положительный

        http://www.newsru.co.il/finance
        XXXIII
    3. Vard Сегодня, 06:05
      Кто бы сомневался ... Какие еще сюрпризы преподнесут нам наши заклятые друзья!
      Vard
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:08
    Немецкая газета «Bild» тем временем пишет о том, что Израиль осуществил эвакуацию примерно 800 представителей так называемых «Белых касок» и членов их семей из района Голанских высот.

    ... ну так не дай Бог!, если с голов этих пособников террорюг, упадёт хоть волосок!!! не перенесут этого в израиле, да и пахан спросит по-полной... wassat
    a.s.zzz888
  3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:11
    Как-то не жалко ни Канаду ни Европу. То-то порезвятся белокасочники в поисках куда-бы шаловливые ручонки приложить.
    А вот то что Израиль вывозит верных холуёв не удивительно. Евреи террористов обучают, вооружают и лечат ну и конечно их семьи подкармливает. Ну так не на свои деньги, США всё оплатило, в том числе и то что евреи себе *отщипнули*.
    василий50
  4. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:12
    Израилю пора начинать противодействовать террору, а не помогать ему. Заигрывание с террористами опасная штука.
    Грибок
    1. asiat_61 (игорь) Сегодня, 06:29
      Ну кто же будет , сам с собой бороться?
      asiat_61
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:32
      Цитата: Грибок
      Израилю пора начинать противодействовать террору, а не помогать ему. Заигрывание с террористами опасная штука.

      Вот и покажите нам пример. Пока вы с Хезбаллой и ХАМАСом в десна целуетесь, а для нас они архитеррористы.
      Арон Заави
    3. Strashila (I) Сегодня, 06:35
      Здесь все старо, как этот мир... не можешь победить... возглавь.
      Strashila
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:16
    эвакуация осуществлена на территорию Иордании, которая уже открыла свои границы для переброски «Белых касок» в Европу – в Германию и Британию. Также добавлена, что часть личного состава «Белых касок» будет перевезена на территорию Канады.

    как крысы щемятся...
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:19
      Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:16 ...как крысы щемятся...

      hi love ... вот своих выкормышей и оберегают евреи и мерикатосы.... angry
      a.s.zzz888
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:22
        love
        Цитата: a.s.zzz888
        . вот своих выкормышей и оберегают евреи и мерикатосы....

        да уж, норки по всему шарику подготовили....
        Masya Masya
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:47
          С Хезбаллой и ХАМАСом им как с детьми родными повозиться, неймётся благодетелям и за другими присмотреть.
          Rusland
      2. Strashila (I) Сегодня, 06:37
        не только различного рода выкормышей, но и своих граждан из различных спецподразделений псевдоарабов и арабов.... так что многие ни куда и не поедут... всплывут в Сирии с новыми легендами.
        Strashila
    2. сайгон (виктор) Сегодня, 07:13
      Вот бы за одно и 320 единоросов из гос думы эвакуировать бы куда по дальше , можно и по тихому только с концами.
      сайгон
      1. Totah155 (Alex) Сегодня, 07:31
        Цитата: сайгон
        Вот бы за одно и 320 единоросов из гос думы эвакуировать бы куда по дальше , можно и по тихому только с концами.

        Каски белые им раздайте и слёзно попросите нас об этом...
        Totah155
  6. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:21
    Израиль осуществил эвакуацию примерно 800 представителей так называемых «Белых касок» и членов их семей из района Голанских высот.

    Главное, чтобы у КГБ появились анфас и профиль этих прибеленых, чтоб России не гадили. Пусть теперь "развлекают" санкционеров
    Tusv
  7. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:22
    Первый евреи,который сегодня появится в этой статье,огребет по полной laughing
    Александр романов
    1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 06:28
      А вы чего злорадствуете? Вы то сионистов (фашистов) облизывали до мозолей на языке.
      zoolu350
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:30
        Цитата: zoolu350
        Вы то сионистов (фашистов) облизывали до мозолей на языке.

        Тебя в Израиль не пустили ?
        Александр романов
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:49
          Нет, его от них тошнит, а от нас воротит. smile
          Rusland
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:51
            Цитата: Rusland
            Нет, его от них тошнит, а от нас воротит,

            Кому написал?
            Александр романов
            1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:08
              Оппоненту твоему, smile в продолжение твоего вопроса.
              Rusland
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:09
                Цитата: Rusland
                Оппоненту твоему

                О дураков меня воротит,а даунов тошнит
                Александр романов
                1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 07:18
                  Примите цианид калия, он обеспечит вам избавление от тошноты и прочих неприятных ощущений.
                  zoolu350
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:20
                    Цитата: zoolu350
                    Примите цианид калия, он обеспечит вам избавление от тошноты и прочих неприятных ощущений.

                    Петя,а твоя фамилия случаино не Порошенко? Уж больше похож ты с ним по диалогу
                    Александр романов
                    1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 07:27
                      Нет, Румпельштицхен. Так вы оказывается внимательно слушаете, что с бодуна и по синьке вещает Педро? "Сало уронили" по ночам не кричите перед телевизором?
                      zoolu350
        2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 07:11
          Я в отличии от вас туда не езжу. Тыкать своей жене будете если есть чем или в свою руку, я с вами на олигархат РФ не работал.
          zoolu350
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:13
            Цитата: zoolu350
            Я в отличии от вас туда не езжу.

            Ты туда летаешь
            Цитата: zoolu350
            Тыкать своей жене будете

            Тебе хаму я выкать не стану
            Цитата: zoolu350
            я с вами на олигархат РФ не работал

            Ты без меня на него работаешь и довольно упешно
            Александр романов
            1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 07:21
              Вы никак стюардессой в Эль Але работаете и всех пассажиров запоминаете. Бедного булкохруста обидели злые коммуняки, но вы поплачьте, не держите в себе.
              zoolu350
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:23
                Цитата: zoolu350
                Вы никак стюардессой в Эль Але работает

                Ты свободен !!!
                Александр романов
                1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 07:30
                  Цитата: Александр романов
                  Ты свободен !!!

                  Разумеется. Я же не холоп олигархата РФ как некоторые. wink
                  zoolu350
  8. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:22
    Немецкая газета «Bild» тем временем пишет о том, что Израиль осуществил эвакуацию примерно 800 представителей так называемых «Белых касок» и членов их семей из района Голанских высот.

    Надоели эти голословные обвинения. Где доказательства?
    профессор
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:24
      профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:22

      Немецкая газета «Bild» тем временем пишет

      В материале заявлено, что эвакуация осуществлена на территорию Иордании, которая уже открыла свои границы для переброски «Белых касок» в Европу – в Германию и Британию. Также добавлена, что часть личного состава «Белых касок» будет перевезена на территорию Канады.
      a.s.zzz888
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:25
      Цитата: профессор
      Надоели эти голословные обвинения. Где доказательства?

      Олег,вот ты сейчас и огребешь wassat
      Александр романов
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:32
        Цитата: a.s.zzz888
        Немецкая газета «Bild» тем временем пишет

        На заборе тоже написано... Но пока за вывозом бородатых были замечены совсем не израильтяне

        https://ria.ru/syria/20180419/1519028146.html
        ЦПВС и российская военная полиция начали вывод боевиков из Думейра в Сирии


        Цитата: Александр романов
        Олег,вот ты сейчас и огребешь

        Нифига. Я в этом сраче принимать участия не буду. hi
        профессор
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:45
          профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:32
          Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:35..А за что и перед кем мы должны оправдываьься даже если это событие имело место?

          ???...
          ЦПВС и российская военная полиция начали вывод боевиков из Думейра в Сирии

          ... и это всё????... laughing
          a.s.zzz888
    3. Strashila (I) Сегодня, 06:34
      Опять запрашиваете поименный список агентов спецподразделений своей страны...???
      Strashila
    4. Dart2027 Сегодня, 06:35
      Цитата: профессор
      Где доказательства

      Так спросите газету «Bild».
      Dart2027
    5. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:52
      Цитата: профессор
      Надоели эти голословные обвинения. Где доказательства?

      Да какие обвинения, Олег. Вас просто попросили, а вы переместили нашу головную боль в страны НАТО bully
      Tusv
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:53
        Цитата: Tusv
        Олег. Вас просто попросили, а вы переместили нашу головную боль в страны НАТО

        На орден намекаете? Не,ордена много будет,ограничимся медалью-За заслуги ,перед отечеством 2й степени.
        Александр романов
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:00
          На орден намекаете?

          Если мистер Би Би сдаст фото мордылиц Нам, то орден заслужил
          Tusv
  9. zoolu350 (Петр) Сегодня, 06:26
    Да, подставили хозяева ФРС сионистов (фашистов). Интересно, как местные фанаты Израиля теперь вертеться будут, хотя их поддержка бородатых детей явнее явного.
    zoolu350
  10. asiat_61 (игорь) Сегодня, 06:26
    Канавцам то это зачем? Дядя Сэм сказал надо, канавцы ответили : есть!!!
    asiat_61
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 06:42
      Цитата: asiat_61
      Канавцам то это зачем? Дядя Сэм сказал надо, канавцы ответили : есть!!!

      Там самая большая уркаинская диаспора проживает. Сейчас этих смугло-бородатых артистов обучат шпрехать на мове и отправят снимать репортажи про хлорку на линию разграничения с ЛДНР.
      Ныробский
      1. asiat_61 (игорь) Сегодня, 07:38
        Какнава управляется из Англии. Премьера утверждает аглицкая королева, как и всех глав государств содружества. Так что не забывайте об англии.
        asiat_61
  11. Breard (Serg) Сегодня, 06:32
    "белые" каски...хм лишь часть системы Запада - америкосии и евреесоюза - Евросоюза.
    Ну, а геноцид в котором крайне заинтересован и совершает Израиль в отношении палестинцев, Ливана, да и ВСЕХ соседей.
    На их шекели ... с красивыми словами о "безопасности Изральля" это просто расширение - захват чужих земель, всего что плохо сейчас защищено Сирией, после 7 лет войны устроенной Израйлем и Западом.
    Breard
  12. demo (Ван) Сегодня, 06:34
    Также добавлена, что часть личного состава «Белых касок» будет перевезена на территорию Канады.
    Неужто в Канаде наблюдается рост террористической угрозы с возможностью применения отравляющих химических веществ?
    Ждем репортажей из Канады?
    Или надо ближе к мастерам кинематографа, к Голливуду?
    А то кино не правдоподобным получается.
    demo
  13. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 06:39
    Театр закрыт, вывозят труппу и спасают реквизит. yes
    Ныробский
  14. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 06:47
    Ну так и ежу было понятно, что Израиль изо всех сил стремится дискрадитировать и сбросить ненавистного им Асада и потому их "волосатые" ручки и такие же ушки вместе с ушками и ручками ЦРУ, маячат за спинами всех этих "белых касок", "лабораторий по правам человека"
    Улиточник N9
  15. Slavenin Сегодня, 07:03
    "Белые каски" профессиональные провокаторы ..Чувствуется умелая рука Израиля ! Разбегаться начали по всему миру ..))) Надеюсь на Украину их не эвакуируют ?
    Slavenin
    1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:17
      Вот на Украине они будут в самый раз - эта страна сама по себе сейчас сплошная провокация.
      LeonidL
  16. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:16
    Мало в Европе уже пробравшихся бандитов и дармоедов, насильников и нахлебников, теперь, спасибо добренькому Израйлю, еще восемь сотен добавилось дармоедов и бандитов.
    LeonidL
    1. Strashila (I) Сегодня, 07:23
      Ставлю количество под сомнение... своих агентов они под крышей сей конторы они даже не будут пытаться внедрять в мусульманское сообщество, там знают что они представляют и будут держаться от них подальше... так всплывут с новыми легендами на территории Сирии и будут дальше пакостить.
      Strashila
      1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:24
        Может и так, неисповедимы пути народа богом избранного ... Только вот на пути лучше не вляпываться в сякого рода продукты жизнедеятельности.
        LeonidL
    2. asiat_61 (игорь) Сегодня, 07:42
      ало в Европе уже пробравшихся бандитов и дармоедов, насильников и нахлебников, теперь, спасибо добренькому Израйлю, еще восемь сотен добавилось дармоедов и бандитов.
      Ответить Цитировать Жалоба .........А кто их туда пробрал? ну не сами же они все ломанулись в европку? Со смартфонами, кредитными картами. Посмотрите кадры этих бешенцев, на сто мужиков 20-40 летних 2 женщины с детьми.
      asiat_61
  17. Konsul Сегодня, 08:03
    Срочная эвакуация у Израиля уже давно отработана ..Эти "белые каски " профессиональные провокаторы " чувствуется умелая руководящая рука евреев ...
    Konsul
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