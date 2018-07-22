Израиль участвует в эвакуации "Белых касок" с юга Сирии

Коалиция, возглавляемая США, нанесла очередную серию ударов по территории Сирии в районе населённого пункта Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. Это пригород Абу-Кемаля. Самолёты коалиции, как первоначально сообщалось, наносили удар по позициям террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ). Однако ошибка при доразведке «на земле» привела к тому, что удар был нанесён в первую очередь по гражданскому населению.Жертвами авианалёта коалиции стали десятки мирных жителей. Точное число сирийскими информационными источниками не сообщается. При этом подчёркивается, что удар был нанесён «наугад». Об этом сообщило информационное агентство SANA.На таком фоне с юга Сирии приходят сообщения о том, что САА осуществила существенное продвижение в провинциях Дараа и Кунейтра, освободив от боевиков десятки квадратных километров территорий.Некоторое время назад армия Сирии вошла в город Джалин, который контролировался террористами так называемого «Исламского государства»*. Также сирийские войска заняли господствующие высоты у ключевого населённого пункта в этом районе - Тафас. Теперь САА укрепляет свои позиции на освобождённых от террористов территориях, а уцелевшие боевики отошли в южном и юго-западном направлении.Немецкая газета «Bild» тем временем пишет о том, что Израиль осуществил эвакуацию примерно 800 представителей так называемых «Белых касок» и членов их семей из района Голанских высот.В материале заявлено, что эвакуация осуществлена на территорию Иордании, которая уже открыла свои границы для переброски «Белых касок» в Европу – в Германию и Британию. Также добавлена, что часть личного состава «Белых касок» будет перевезена на территорию Канады.