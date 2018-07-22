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Бизнес США - Конгрессу: Отменяйте антироссийские санкции

Информационное агентство Reuters сообщает о «беспрецедентном давлении» на конгрессменов по вопросу антироссийских санкций. В СМИ заявлено, что лоббисты крупнейших американских нефтегазовых компаний буквально «атаковали» Конгресс с призывами к немедленному началу работу по частичному отказу от санкционных мер.

Речь, на самом деле, идёт не столько об антироссийских санкциях, сколько о тех санкциях, которые власти США готовы применить к американским компаниям, если те намереваются продолжить сотрудничество с бизнесом РФ.

Бизнес США - Конгрессу: Отменяйте антироссийские санкции



Reuters, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщает, что лоббисты американского нефтегазового сектора акцентируют внимание на всей пагубности антироссийских санкций. Отмечается, что за время действия запретов на сотрудничество с РФ для американских компаний, нишу такого сотрудничества с извлечением огромной прибыли заняли компании из других стран. В частности, приводится пример усиления позиций компаний из Европы на российском рынке. В этой связи санкции названы ударом по американской экономике, который нанесли те, кто столь активно пакет санкционных мер в нефтегазовом секторе одобрял, а это подавляющее большинство конгрессменов США.

Таким образом, американские законодателями названы фактически врагами собственно американской экономики – рубящими сук, на котором сами сидят.

Теперь будет крайне интересно понаблюдать за реакцией Конгресса, которому предъявили столь серьёзные претензии лица, отвечающие за развитие нефтегазового сектора Соединённых Штатов.

Напомним, что ранее Конгресс США запретил американскому бизнесу осуществлять сотрудничество с компаниями РФ в сфере геологоразведки и добычи углеводородов. И этому запрету весьма обрадовались компании из других зарубежных стран.

Использованы фотографии: http://corporate.exxonmobil.com
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Комментарии 17

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:17
    лоббисты крупнейших американских нефтегазовых компаний буквально «атаковали» Конгресс с призывами к немедленному началу работу по частичному отказу от санкционных мер.

    ... теперь - кто кого!... полагаю конгресс не переубедить, слишком много там профашистов и русофобов, практически все... bully
    a.s.zzz888
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:24
      Цитата: a.s.zzz888
      полагаю конгресс не переубедить, слишком много там профашистов и русофобов, практически все

      Русофобия тут не при чем. В конгрессе есть такое понятие-лоббирование,у нас это называется взяткой. Берешь бабло и начинаешь его отрабатывать в пользу ,какои то компании. А как правило бабло ,может изменить тон любого русофоба,до степени признания любви к России.
      Александр романов
      1. Vard Сегодня, 06:30
        Есть такое выражение выстрелить себе в ногу... Похоже они еще кое куда попали. Вот теперь и мучаются...
        Vard
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:35
          Vard Сегодня, 06:30 ↑ Новый
          Есть такое выражение выстрелить себе в ногу... Похоже они еще кое куда попали. Вот теперь и мучаются...

          ... в голову... пуля застряла - вот" и мучаются". laughing
          a.s.zzz888
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 06:51
          Цитата: Vard
          Есть такое выражение выстрелить себе в ногу... Похоже они еще кое куда попали. Вот теперь и мучаются...

          Судя по тому, как Трамп решительно "ссорится" с Европой, Китаем и выходит из сделки с Ираном, то стреляют они из пулемёта.
          Ныробский
        3. AID.S Сегодня, 07:36
          Цитата: Vard
          Есть такое выражение выстрелить себе в ногу... Похоже они еще кое куда попали. Вот теперь и мучаются...

          Судя по оживлению экономики штатов, все как раз наоборот. Нам бы такие мучения.
          AID.S
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:31
        Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:24
        ...А как правило бабло ,может изменить тон любого русофоба,до степени признания любви к России.

        ... возможно, допускаю... но на практике что то не видно этой самой "любви к России"...
        a.s.zzz888
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:33
          Цитата: a.s.zzz888
          но на практике что то не видно этой самой "любви к России"...

          Нет денег,нет любви. Закон каждой праститутки request
          Александр романов
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:38
            Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:33 ...Нет денег,нет любви.

            ... денег у них много... значит они на задании (с)... wink
            a.s.zzz888
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:21
    Если полковник Трампов отменит санкции,его нужно разжаловать в маиоры
    Александр романов
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:37
      Цитата: Александр романов
      Если полковник Трампов отменит санкции,его нужно разжаловать в маиоры

      судя по последним тенденциям ему скоро генерал-майора присвоят.
      Арон Заави
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:40
        Цитата: Арон Заави
        судя по последним тенденциям ему скоро генерал-майора присвоят.

        Его задача,ввести санкции против всех,кого только можно. Вводить пошлины против всех ,кого можно и нельзя. И разосраться со всеми союзниками ,заключительный этап операции СВР ,под кодовым названием-"ПРЕЗИДЕНТ"
        Александр романов
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:43
        Цитата: Арон Заави
        судя по последним тенденциям ему скоро генерал-майора присвоят.

        Шалом Арон. Опередил с генерал-майором. Американская десятина уходит, Китайская приходит. Генерал-Майор адназначна, но только Китайский drinks
        Tusv
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:39
      Цитата: Александр романов
      Если полковник Трампов отменит санкции,его нужно разжаловать в маиоры

      В подвалы Лубянки его, предателя am В НОАК он уже генерал-майор bully
      Tusv
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:24
    Речь, на самом деле, идёт не столько об антироссийских санкциях, сколько о тех санкциях, которые власти США готовы применить к американским компаниям, если те намереваются продолжить сотрудничество с бизнесом РФ.

    своя рубашка ближе к телу.... wink
    Masya Masya
  4. Slavenin Сегодня, 06:24
    Трудно будет России, если санкции отменят...Расслабимся опять!
    Slavenin
  5. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:33
    Уважаемый Конгресс США. Торопиться не надо. Сначала акции по дешевке скупим. Потом, если захотите конечно, вернем в три номинала. Соглашайтесь. Китай не дремлет
    Tusv
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