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Бизнес США - Конгрессу: Отменяйте антироссийские санкции
Информационное агентство Reuters сообщает о «беспрецедентном давлении» на конгрессменов по вопросу антироссийских санкций. В СМИ заявлено, что лоббисты крупнейших американских нефтегазовых компаний буквально «атаковали» Конгресс с призывами к немедленному началу работу по частичному отказу от санкционных мер.
Речь, на самом деле, идёт не столько об антироссийских санкциях, сколько о тех санкциях, которые власти США готовы применить к американским компаниям, если те намереваются продолжить сотрудничество с бизнесом РФ.
Reuters, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщает, что лоббисты американского нефтегазового сектора акцентируют внимание на всей пагубности антироссийских санкций. Отмечается, что за время действия запретов на сотрудничество с РФ для американских компаний, нишу такого сотрудничества с извлечением огромной прибыли заняли компании из других стран. В частности, приводится пример усиления позиций компаний из Европы на российском рынке. В этой связи санкции названы ударом по американской экономике, который нанесли те, кто столь активно пакет санкционных мер в нефтегазовом секторе одобрял, а это подавляющее большинство конгрессменов США.
Таким образом, американские законодателями названы фактически врагами собственно американской экономики – рубящими сук, на котором сами сидят.
Теперь будет крайне интересно понаблюдать за реакцией Конгресса, которому предъявили столь серьёзные претензии лица, отвечающие за развитие нефтегазового сектора Соединённых Штатов.
Напомним, что ранее Конгресс США запретил американскому бизнесу осуществлять сотрудничество с компаниями РФ в сфере геологоразведки и добычи углеводородов. И этому запрету весьма обрадовались компании из других зарубежных стран.
Речь, на самом деле, идёт не столько об антироссийских санкциях, сколько о тех санкциях, которые власти США готовы применить к американским компаниям, если те намереваются продолжить сотрудничество с бизнесом РФ.
Reuters, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщает, что лоббисты американского нефтегазового сектора акцентируют внимание на всей пагубности антироссийских санкций. Отмечается, что за время действия запретов на сотрудничество с РФ для американских компаний, нишу такого сотрудничества с извлечением огромной прибыли заняли компании из других стран. В частности, приводится пример усиления позиций компаний из Европы на российском рынке. В этой связи санкции названы ударом по американской экономике, который нанесли те, кто столь активно пакет санкционных мер в нефтегазовом секторе одобрял, а это подавляющее большинство конгрессменов США.
Таким образом, американские законодателями названы фактически врагами собственно американской экономики – рубящими сук, на котором сами сидят.
Теперь будет крайне интересно понаблюдать за реакцией Конгресса, которому предъявили столь серьёзные претензии лица, отвечающие за развитие нефтегазового сектора Соединённых Штатов.
Напомним, что ранее Конгресс США запретил американскому бизнесу осуществлять сотрудничество с компаниями РФ в сфере геологоразведки и добычи углеводородов. И этому запрету весьма обрадовались компании из других зарубежных стран.
Использованы фотографии: http://corporate.exxonmobil.com
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