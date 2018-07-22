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Победа украинского экспорта вооружений: в Иорданию экспортирован один пистолет

Украинская служба по контролю экспорта вооружений представляет информацию о том, какие страны закупают украинское оружие и в каких объёмах. Если верить сообщениям пресс-службы этого ведомства, то главным импортёром украинского оружия стали Соединённые Штаты Америки. Статистика по США выглядит следующим образом:
в 2017 году у Украины Штаты закупили 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулемётов, 790 ПТР (переносных противотанковых ружей/ракетных комплексов) и гранатомётов.

Победа украинского экспорта вооружений: в Иорданию экспортирован один пистолет


Всего же за прошлый год Украина экспортировала около 18 тыс. единиц «стрелковки» и 16 единиц бронетехники. Речь идёт о танках «Оплот» украинского производства, контракт на закупку которых в своё время Украина подписала с Таиландом.


Помимо Таиланда и США импортёрами украинских вооружений стали такие страны как Иордания, Узбекистан, Монголия и Турция. При этом в отдельных случаях уровень импорта сложно назвать впечатляющим. Так, иорданцы закупили у Украины один (!) пистолет, два (!) гранатомёта и 22 противотанковых снаряда и ракетных комплекса (ПТРК).

Статистику по пистолетам и гранатомётам для Иордании вполне можно было бы и не представлять, но только не Украине, которая даже в реализации одного ствола увидела большую «перемогу».

Монголы купили у Украины 20 винтовок и карабинов. Узбекистан – 2 тыс. автоматов и пистолетов-пулемётов. Турция – три пусковых механизма для ПЗРК.

А глава «Укроборонпрома» Павел Букин заявил, что украинское «крутое оружие» востребовано, и именно им Украина «задавит России». Тем самым пистолетом для Иордании?..

Та самая статистика - ссылка.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ukroboronprom
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Комментарии 18

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:40
    Так, иорданцы закупили у Украины один (!) пистолет,

    ... небось личный, из которого пецька-алкаш хотел застрелиться, но по пьяне прОдал... laughing
    a.s.zzz888
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:44
      Цитата: a.s.zzz888
      небось личный, из которого пецька-алкаш хотел застрелиться, но по пьяне прОдал...

      догнаться на бутылку не хватило... lol
      Masya Masya
      1. Тралл Сегодня, 07:31
        Возможно, Петя ещё встретится с этим пистолетом smile
        Тралл
    2. Vard Сегодня, 06:46
      А вот поставку грабель Украина засекретила... А ведь именно они самое страшное оружие..
      Vard
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:48
        Vard Сегодня, 06:46 ↑ Новый
        А вот поставку грабель Украина засекретила... А ведь именно они самое страшное оружие..

        ... небось титановые ??? с внутренним хромированием и позолотой черенка... laughing
        a.s.zzz888
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:30
      Цитата: a.s.zzz888
      Так, иорданцы закупили у Украины один (!) пистолет,

      ... небось личный, из которого пецька-алкаш хотел застрелиться, но по пьяне прОдал... laughing

      Ему и рогатки хватит
      Ныробский
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:33
        Видно поставили трофейный "вальтер" дохлого фельдфебеля.
        Неплохой
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:42
    в 2017 году у Украины Штаты закупили 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулемётов, 790 ПТР (переносных противотанковых ружей/ракетных комплексов) и гранатомётов.
    И где все это оружие "всплыло"? У каких "борцов за демократию"?
    svp67
    1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 07:01
      Как это "где"? В Сирии,конечно. Там многим оно понадобится. И курдам из YPG, "умеренным" из САС,да и "черным",думаю подбрасывают. А учитывая,что Украина не производит данных видов вооружений,можно с высокой долей вероятности предположить,что это оружие СССР. американцы скупают его по всему миру. Украинские деятели из оборонпрома,по своему скудоумию,опубликовали "не совсем удобный" документ для Госдепа. Хозяин будет недоволен.
      konstantin68
  3. Slavenin Сегодня, 06:44
    Такие склады военные были на территории Украины , там лет на 10 военных действий ..Все растащили и разграбили
    Slavenin
    1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:13
      Ну и слава Богу, что растащили и разграбили, а то летело бы сейчас на ДНР-ЛНР.
      LeonidL
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:46
    Если верить сообщениям пресс-службы этого ведомства

    тогда всем перемогам перемога! wink
    Masya Masya
  5. изя топ (Андрей) Сегодня, 07:08
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    изя топ
  6. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:12
    "Оплоты" купил Таиланд? бедный, бедный Таиланд ...
    LeonidL
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 07:32
      Он их давно купил. Никак не может получить
      ТермиНахТер
      1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:33
        Получил? Или по примеру Ирака уже вернул?
        LeonidL
        1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 07:55
          Так деньги уже получены, а дальше их проблемы - хотят пусть возвращают. Денег им точно никто не вернет, по причине отсутствия таковых.
          ТермиНахТер
    2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:35
      И как это они нашли друг друга, одни себе на радость, другие на печаль.
      Неплохой
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