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Победа украинского экспорта вооружений: в Иорданию экспортирован один пистолет
Украинская служба по контролю экспорта вооружений представляет информацию о том, какие страны закупают украинское оружие и в каких объёмах. Если верить сообщениям пресс-службы этого ведомства, то главным импортёром украинского оружия стали Соединённые Штаты Америки. Статистика по США выглядит следующим образом:
в 2017 году у Украины Штаты закупили 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулемётов, 790 ПТР (переносных противотанковых ружей/ракетных комплексов) и гранатомётов.
Всего же за прошлый год Украина экспортировала около 18 тыс. единиц «стрелковки» и 16 единиц бронетехники. Речь идёт о танках «Оплот» украинского производства, контракт на закупку которых в своё время Украина подписала с Таиландом.
Помимо Таиланда и США импортёрами украинских вооружений стали такие страны как Иордания, Узбекистан, Монголия и Турция. При этом в отдельных случаях уровень импорта сложно назвать впечатляющим. Так, иорданцы закупили у Украины один (!) пистолет, два (!) гранатомёта и 22 противотанковых снаряда и ракетных комплекса (ПТРК).
Статистику по пистолетам и гранатомётам для Иордании вполне можно было бы и не представлять, но только не Украине, которая даже в реализации одного ствола увидела большую «перемогу».
Монголы купили у Украины 20 винтовок и карабинов. Узбекистан – 2 тыс. автоматов и пистолетов-пулемётов. Турция – три пусковых механизма для ПЗРК.
А глава «Укроборонпрома» Павел Букин заявил, что украинское «крутое оружие» востребовано, и именно им Украина «задавит России». Тем самым пистолетом для Иордании?..
Та самая статистика - ссылка.
в 2017 году у Украины Штаты закупили 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулемётов, 790 ПТР (переносных противотанковых ружей/ракетных комплексов) и гранатомётов.
Всего же за прошлый год Украина экспортировала около 18 тыс. единиц «стрелковки» и 16 единиц бронетехники. Речь идёт о танках «Оплот» украинского производства, контракт на закупку которых в своё время Украина подписала с Таиландом.
Помимо Таиланда и США импортёрами украинских вооружений стали такие страны как Иордания, Узбекистан, Монголия и Турция. При этом в отдельных случаях уровень импорта сложно назвать впечатляющим. Так, иорданцы закупили у Украины один (!) пистолет, два (!) гранатомёта и 22 противотанковых снаряда и ракетных комплекса (ПТРК).
Статистику по пистолетам и гранатомётам для Иордании вполне можно было бы и не представлять, но только не Украине, которая даже в реализации одного ствола увидела большую «перемогу».
Монголы купили у Украины 20 винтовок и карабинов. Узбекистан – 2 тыс. автоматов и пистолетов-пулемётов. Турция – три пусковых механизма для ПЗРК.
А глава «Укроборонпрома» Павел Букин заявил, что украинское «крутое оружие» востребовано, и именно им Украина «задавит России». Тем самым пистолетом для Иордании?..
Та самая статистика - ссылка.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ukroboronprom
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