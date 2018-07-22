Порошенко: Украинский гимн в Москве - символ приближения нашей победы

Ни секунды не сомневался, что Сашко победит!

Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы.

Александр Усик дважды победитель! Победа в чемпионском бою в центре мордора, гимн и флаг Украины в стране орков - это незабываемое зрелище. Это вдохновляет!

Победила моя Украина! За всех тех, кто полёг в бою на передовой.