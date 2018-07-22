08:07 22 июля
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Порошенко: Украинский гимн в Москве - символ приближения нашей победы

Президент Украины Пётр Порошенко даже из результатов боксёрского поединка решил сделать политическое шоу с прицелом на саморекламу. Комментируя победу украинского боксёра Александра Усика в Москве над россиянином Муратом Гассиевым, Порошенко объявил это чуть ли не победой «Украины над Россией». Из сообщений украинского президента в соцсетях:
Ни секунды не сомневался, что Сашко победит!
Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы.


Порошенко: Украинский гимн в Москве - символ приближения нашей победы



Майданное сообщество активно подключилось к комментированию события. Одни безумно радовались тому, что украинский флаг «гордо развевался над Москвой», другие поделились счастьем от того, что Усик продемонстрировал «настоящий украинский героизм». На странице Порошенко в Фейсбуке стали публиковаться предложения о необходимости присвоению украинскому боксёру звания Героя Украины.

Несколько комментариев от представителей майданного паноптикума:
Александр Усик дважды победитель! Победа в чемпионском бою в центре мордора, гимн и флаг Украины в стране орков - это незабываемое зрелище. Это вдохновляет!


Победила моя Украина! За всех тех, кто полёг в бою на передовой.


Связали всё, что можно связать, и что нельзя. Видимо, это и есть реалии современного украинского государства, где даже обычный бой боксёров приравнивается к «войне против России».

А если бы украинский боксёр в итоге проиграл? Что бы в таком случае писали все эти люди на своих страницах в социальных сетях? – что имела места «очередная агрессия России» или что «Путин всех подкупил»?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Alexanderusyk/
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Комментарии 29

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:00
    ... теперь пецька неделю-две будет гудеть не просыхая...
    a.s.zzz888
    1. Slavenin Сегодня, 07:10
      Цитата: a.s.zzz888
      ... теперь пецька неделю-две будет гудеть не просыхая...

      Это точно , у него таких праздников все реже и реже получается..
      Ну а насчет гимна ,вот посол США в точку сказал..)))
      Slavenin
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:13
      Да и пусть гудит как паровоз.Это спорт-Усика с победой.
      Цитата: a.s.zzz888
      ... теперь пецька неделю-две будет гудеть не просыхая...
      210окв
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:14
      Серёга , привет ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      ... теперь пецька неделю-две будет гудеть не просыхая...

      Так ему для бухалова и повод-то не нужен , но при наличии такового примется истреблять спиртосодержащие жидкости с удвоенным рвением . yes
      bouncyhunter
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:20
        украинец Усик,победил россиянина Гассиева...вот почему, не "укроянин" и "россиянин" бились ? или украинец и осетин ?
        андрей юрьевич
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:21
          Цитата: андрей юрьевич
          или украинец и осетин ?

          Всегда наидется тот ,кто начинает людеи делить по национальности. Иди Гасиеву это скажи,если смелости хватит.
          Александр романов
  2. Тралл Сегодня, 07:00
    Спорт вне политики? Ну-ну smile
    Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир

    Россия ж в изоляции laughing
    Тралл
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:01
    О спорт, ты мир! Победил, ну и молодец. Ещё со временем по роже Порошенко пройдется.
    Rusland
    1. Тралл Сегодня, 07:05
      Получается, что если б Украина прошла в финал ЧМ-2018 по футболу, то его и бойкотировать не надо б было. Какая то безпринципная селюковая политика.
      Тралл
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 07:09
        Мне страшно представить, что бы произошло если украинские футболисты в финал прошли, но проиграли его команде России. Боюсь они своих ребят пустили бы под нож!
        Котище
        1. Curious (Victor) Сегодня, 07:43
          С утра на фентэзи потянуло, Влад?
          Curious
      2. лотос (Anat Licht) Сегодня, 07:41
        Кто-то бойкотирует Украину??
        лотос
        1. Тралл Сегодня, 07:50
          Цитата: лотос
          Кто-то бойкотирует Украину??

          Здравый смысл smile
          Тралл
      3. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 08:02
        Цитата: Тралл
        Получается, что если б Украина прошла в финал ЧМ-2018 по футболу, то его и бойкотировать не надо б было. Какая то безпринципная селюковая политика.

        Да, беспринципная. Но не селюковая, а вальцмановская. wink
        Сергей Медведев
  4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 07:04
    Поздравим Усика,он достойный боксер!
    А на лай всяких шавок не обратим внимание.
    konstantin68
    1. Тралл Сегодня, 07:07
      Цитата: konstantin68
      достойный боксер

      И человек тоже.
      Тралл
      1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 07:09
        Цитата: Тралл
        И человек тоже.

        Абсолютно верно,спасибо за дополнение!
        konstantin68
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:04
    Нужно было этот поединок провести в третей стране -типа польши! wassat "Любят" там украинцев -флаг бы мигом сорвали, и гимн свой запустили!!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:09
    Попрошенко полный и законченный ..... далее каждый может вставить по желанию подходящий для этого млекопетающего эпитет. Усика на украине постоянно травят за его честную позицию.
    LeonidL
  7. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:14
    Прикольно. Усик нарушил законы Украины(Запрещено Украинским спортсменам выступать в России- Матушке) но победил. Чья это победа? Петя, вот не надо примазываться
    Tusv
  8. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 07:38
    belay Присвоить звание "Хероя Вукроины", назначить нар. депутатом, избрать в раду, потом обосрать с головы до ног и в итоге посадить за измену laughing Примеры есть!
    ibn.shamai
  9. German Titov (Herat) Сегодня, 07:42
    А.Усик действительно классный боксер, Мурат Гассиев наверное не хуже. Бокс это спорт сильных и мужественных парней (женский бокс не признаю по определению). Петрухе просто нужен был повод "остограмиться"
    German Titov
    1. Тралл Сегодня, 07:51
      Цитата: German Titov
      женский бокс не признаю по определению

      Это Вы ещё женскую тяж. атлетику не видели smile
      Тралл
      1. German Titov (Herat) Сегодня, 07:56
        Видел. Знаком с женщинами борцами. Но как-то приятней наблюдать женщин не не татами, а к примеру в "фигуристом катании" или в художественной атлетике.
        German Titov
  10. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 07:45
    Ну что сказать. Ду.рак - он и на Украине д.урак. Что ни делает (говорит) д.урак - все он делает не так (С. Маршак)
    mikh-korsakov
  11. sxfRipper (Александр) Сегодня, 07:52
    На странице Порошенко в Фейсбуке стали публиковаться предложения о необходимости присвоению украинскому боксёру звания Героя Украины
    Наде присвоили. И где теперь та Надя?
    sxfRipper
  12. Ольга Доновина (Ольга Доновина) Сегодня, 08:02
    Скачущий свинарник всё опошляет своею пролэжной гнидостью. Усик, думаю, выстоит
    Ольга Доновина
  13. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:02
    Из сообщений украинского президента в соцсетях:
    Ни секунды не сомневался, что Сашко победит!
    Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы.
    fool
    Победила моя Украина! За всех тех, кто полёг в бою на передовой.
    Вечная память Украине, аминь... lol
    XXXIII
  14. dedBoroded Сегодня, 08:06
    А слабо Петюне выйти один на один с Самим????
    dedBoroded
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