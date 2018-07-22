Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Порошенко: Украинский гимн в Москве - символ приближения нашей победы
Президент Украины Пётр Порошенко даже из результатов боксёрского поединка решил сделать политическое шоу с прицелом на саморекламу. Комментируя победу украинского боксёра Александра Усика в Москве над россиянином Муратом Гассиевым, Порошенко объявил это чуть ли не победой «Украины над Россией». Из сообщений украинского президента в соцсетях:
Майданное сообщество активно подключилось к комментированию события. Одни безумно радовались тому, что украинский флаг «гордо развевался над Москвой», другие поделились счастьем от того, что Усик продемонстрировал «настоящий украинский героизм». На странице Порошенко в Фейсбуке стали публиковаться предложения о необходимости присвоению украинскому боксёру звания Героя Украины.
Несколько комментариев от представителей майданного паноптикума:
Связали всё, что можно связать, и что нельзя. Видимо, это и есть реалии современного украинского государства, где даже обычный бой боксёров приравнивается к «войне против России».
А если бы украинский боксёр в итоге проиграл? Что бы в таком случае писали все эти люди на своих страницах в социальных сетях? – что имела места «очередная агрессия России» или что «Путин всех подкупил»?
Ни секунды не сомневался, что Сашко победит!
Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы.
Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы.
Майданное сообщество активно подключилось к комментированию события. Одни безумно радовались тому, что украинский флаг «гордо развевался над Москвой», другие поделились счастьем от того, что Усик продемонстрировал «настоящий украинский героизм». На странице Порошенко в Фейсбуке стали публиковаться предложения о необходимости присвоению украинскому боксёру звания Героя Украины.
Несколько комментариев от представителей майданного паноптикума:
Александр Усик дважды победитель! Победа в чемпионском бою в центре мордора, гимн и флаг Украины в стране орков - это незабываемое зрелище. Это вдохновляет!
Победила моя Украина! За всех тех, кто полёг в бою на передовой.
Связали всё, что можно связать, и что нельзя. Видимо, это и есть реалии современного украинского государства, где даже обычный бой боксёров приравнивается к «войне против России».
А если бы украинский боксёр в итоге проиграл? Что бы в таком случае писали все эти люди на своих страницах в социальных сетях? – что имела места «очередная агрессия России» или что «Путин всех подкупил»?
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Alexanderusyk/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти