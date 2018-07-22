ЦРУ: Китай объявил США холодную войну

Китай прилагает усилия для того, чтобы убрать США с позиции лидирующей супердержавы. Он подрывает наши позиции в мире.

Неизвестно, куда эта торговая война нас может завести. США нужно уважать международные нормы и своих союзников.

Американские спецслужбы дают понять, что ни на какое сотрудничество США и Китая Вашингтон сегодня не нацелен. Так, по словам официального представителя Центрального разведывательного управления США в Восточной Азии Майкла Коллинза, Китай ведёт против США холодную войну.Коллинз:Коллинз при этом добавил, что это «не та холодная война, с которой уже сталкивались Соединённые Штаты».Напомним, что ранее две страны заявили о введении обоюдных дополнительные пошлин в общей сложности на 2 с лишним тысячи товаров. Общая сумма дополнительных пошлин превысила половину годового товарооборота между США и КНР.А в Европе заявили о том, что Штаты начали торговую войну против Европейского союза. Министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мер призвал США вернуться в нормальное русло торгово-экономических отношений с ЕС, в противном же случае ситуация может свестись к катастрофической.Ле Мер отмечает, что у него создаётся такое впечатление, будто бы в США «некоторые политики потеряли здравый смысл».Ле Мер:В Евросоюзе пытаются взывать именно к союзничеству. Но это Европа считает США союзником, а США считают Европу всего лишь побеждённой, оккупированной территорией, а потому на такой территории готовы вести себя так, как решат сами. Нынешние отношения Вашингтона с европейскими «партнёрами» говорят именно об этом.