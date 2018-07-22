08:05 22 июля
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ЦРУ: Китай объявил США холодную войну

Американские спецслужбы дают понять, что ни на какое сотрудничество США и Китая Вашингтон сегодня не нацелен. Так, по словам официального представителя Центрального разведывательного управления США в Восточной Азии Майкла Коллинза, Китай ведёт против США холодную войну.

Коллинз:
Китай прилагает усилия для того, чтобы убрать США с позиции лидирующей супердержавы. Он подрывает наши позиции в мире.

Коллинз при этом добавил, что это «не та холодная война, с которой уже сталкивались Соединённые Штаты».


ЦРУ: Китай объявил США холодную войну


Напомним, что ранее две страны заявили о введении обоюдных дополнительные пошлин в общей сложности на 2 с лишним тысячи товаров. Общая сумма дополнительных пошлин превысила половину годового товарооборота между США и КНР.

А в Европе заявили о том, что Штаты начали торговую войну против Европейского союза. Министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мер призвал США вернуться в нормальное русло торгово-экономических отношений с ЕС, в противном же случае ситуация может свестись к катастрофической.

Ле Мер отмечает, что у него создаётся такое впечатление, будто бы в США «некоторые политики потеряли здравый смысл».

Ле Мер:
Неизвестно, куда эта торговая война нас может завести. США нужно уважать международные нормы и своих союзников.


В Евросоюзе пытаются взывать именно к союзничеству. Но это Европа считает США союзником, а США считают Европу всего лишь побеждённой, оккупированной территорией, а потому на такой территории готовы вести себя так, как решат сами. Нынешние отношения Вашингтона с европейскими «партнёрами» говорят именно об этом.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:16
    Трамп красавчик оказывается,а я уже предлагал в маиоры его разжаловать. Генерала ему за это и орден за взятие Вашингтона
    Александр романов
    1. Тралл Сегодня, 07:21
      США для прогресса постоянно нужен враг(ну или его образ), хотя бы медийный. Китай в текущем моменте подходит на эту роль лучше России. А то, что образ России был задействован американскими политэлитами для внутренней борьбы, не даёт возможности использовать антироссийскую риторику по-полной обеим партиям. Китай - идеальный внешний враг. Опять же, это все "понарошку".
      Тралл
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:27
      Поверьте дочери американского президента., не все так однозначно. Саша. Одно торговая война, другое Ракеты у Китая у Наших границ. То есть по любому впишемся на стороне Китая
      Tusv
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:35
        Цитата: Tusv
        Поверьте дочери американского президента., не все так однозначно.

        Верю
        Французский министр заявил о фактическом начале торговой войны между Европой и США
        https://russian.rt.com/world/news/538618-bruno-le
        -mer-franciya-ssha?utm_source=browser&utm_med
        ium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome

        Поцелуй отца,а от меня руку ему пожми.Еще один орден ему За заслуги ,перед отечеством 1й степени.
        Ну Трампов,ну молодец.
        Александр романов
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:48
          Цитата: Александр романов
          Французский министр заявил о фактическом начале торговой войны между Европой и США

          С ноги передать?
          Tusv
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:57
            Цитата: Tusv
            С ноги передать?

            В пузо
            Александр романов
  2. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:18
    Главное в этой войне не давать больше 10% нашего рынка
    Tusv
  3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:24
    Китайцев жалко, так они старательно сидели на берегу реки, а тут Бац и приплыло.
    Неплохой
  4. изя топ (Андрей) Сегодня, 07:31
    это янкесы воюют со всем миром yes
    изя топ
  5. Konsul Сегодня, 07:59
    Ну наконец то Китай очнулся ...Может России полегче будет и травить поменьше будут !
    Давай Дональд дави по полной этот муравейник !
    Konsul
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