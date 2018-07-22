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Новая попытка атаковать российскую авиабазу в Сирии
Накануне на российской авиабазе «Хмеймим» вновь были применены средства ПВО. Представители координационного центра по примирению враждующих сторон подтвердили информацию о том, что боевики в очередной раз пытались атаковать «Хмеймим» с использованием беспилотного летательного средства, снаряженного взрывным устройством.
По словам генерал-майора Алексея Цыганкова, БПЛА был запущен с подконтрольных боевикам территорий провинции Латакия. Территории, контролируемые незаконными вооружёнными формированиями, находятся в северной части Латакии.
Из сообщения российского генерала:
Ранее сообщалось, что предыдущие атаки с использованием беспилотников пресекались с применением ЗРПК "Панцирь".
Боевики явно активизировали попытки атак российской авиабазы в последнее время. Между тем, российская авиация совместно с ВВС Сирии в течение нескольких дней провела успешную боевую работу на юге САР, нанеся серию ударов по позициям террористов в районе Голанских высот. Авиаудары позволили сирийским правительственным силам взять под свой контроль несколько ключевых населённых пунктов и поставить террористические группировки в Дараа и Кунейтре в такие условия, что в конечном итоге тем придётся либо прекратить сопротивление, либо оказаться уничтоженными в сирийских песках. Есть и третий вариант: кто-то решит боевиков эвакуировать вместе со снаряжением в третьи страны для возможного сохранения в качестве инструмента достижения своих целей.
По словам генерал-майора Алексея Цыганкова, БПЛА был запущен с подконтрольных боевикам территорий провинции Латакия. Территории, контролируемые незаконными вооружёнными формированиями, находятся в северной части Латакии.
БПЛА боевиков, перехваченный во время одной из предыдущих атак на "Хмеймим"
Из сообщения российского генерала:
Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» -функционирует в плановом режиме.
Ранее сообщалось, что предыдущие атаки с использованием беспилотников пресекались с применением ЗРПК "Панцирь".
Боевики явно активизировали попытки атак российской авиабазы в последнее время. Между тем, российская авиация совместно с ВВС Сирии в течение нескольких дней провела успешную боевую работу на юге САР, нанеся серию ударов по позициям террористов в районе Голанских высот. Авиаудары позволили сирийским правительственным силам взять под свой контроль несколько ключевых населённых пунктов и поставить террористические группировки в Дараа и Кунейтре в такие условия, что в конечном итоге тем придётся либо прекратить сопротивление, либо оказаться уничтоженными в сирийских песках. Есть и третий вариант: кто-то решит боевиков эвакуировать вместе со снаряжением в третьи страны для возможного сохранения в качестве инструмента достижения своих целей.
Использованы фотографии: Минобороны
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