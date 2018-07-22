13:13 22 июля
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Новая попытка атаковать российскую авиабазу в Сирии

Накануне на российской авиабазе «Хмеймим» вновь были применены средства ПВО. Представители координационного центра по примирению враждующих сторон подтвердили информацию о том, что боевики в очередной раз пытались атаковать «Хмеймим» с использованием беспилотного летательного средства, снаряженного взрывным устройством.

По словам генерал-майора Алексея Цыганкова, БПЛА был запущен с подконтрольных боевикам территорий провинции Латакия. Территории, контролируемые незаконными вооружёнными формированиями, находятся в северной части Латакии.

Новая попытка атаковать российскую авиабазу в Сирии

БПЛА боевиков, перехваченный во время одной из предыдущих атак на "Хмеймим"



Из сообщения российского генерала:
Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» -функционирует в плановом режиме.


Ранее сообщалось, что предыдущие атаки с использованием беспилотников пресекались с применением ЗРПК "Панцирь".

Боевики явно активизировали попытки атак российской авиабазы в последнее время. Между тем, российская авиация совместно с ВВС Сирии в течение нескольких дней провела успешную боевую работу на юге САР, нанеся серию ударов по позициям террористов в районе Голанских высот. Авиаудары позволили сирийским правительственным силам взять под свой контроль несколько ключевых населённых пунктов и поставить террористические группировки в Дараа и Кунейтре в такие условия, что в конечном итоге тем придётся либо прекратить сопротивление, либо оказаться уничтоженными в сирийских песках. Есть и третий вариант: кто-то решит боевиков эвакуировать вместе со снаряжением в третьи страны для возможного сохранения в качестве инструмента достижения своих целей.

Использованы фотографии: Минобороны
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Комментарии 34

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  1. Konsul Сегодня, 07:56
    Начинка БПЛА наверное израильская ..?
    Konsul
    1. donavi49 Сегодня, 08:05
      С комерческая Али.
      donavi49
      1. Konsul Сегодня, 08:07
        Цитата: donavi49
        С комерческая Али.

        Естественно там ее через третьих лиц и разместили ,заранея зная кто купит ..Все чисто сработано!
        Konsul
        1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 09:21
          Ну так "в эту игру" можно играть в обе стороны wink , коммерческие продажи для "неизвестных лиц", хм "так и запишем и Лаврову отправим", что бы когда полетит ответка и поднимется вселенский вигз "кем то там избранных" отвечал - жрите не обляпайтесь свою блюдо. good
          Мих1974
          1. Konsul Сегодня, 09:54
            Цитата: Мих1974
            Ну так "в эту игру" можно играть в обе стороны

            По ходу дела так скоро и будет , проверим их "железный купол" на прочность ..Пусть пуляют ракетами и сирены включают ночью )))
            Konsul
            1. MPN (Павел) Сегодня, 10:03
              с подконтрольных боевикам территорий провинции Латакия.
              Ну вот судя по снимку обломков , так дальность полета данного БПЛА с учетом боевой нагрузки не более 20-25км Как то подконтрольные ерритории получается близковато...
              MPN
    2. Ramzaj99 (Роман) Сегодня, 10:00
      Цитата: Konsul
      Начинка БПЛА наверное израильская ..?

      Естественно.... Если Евреи открыто "Белых касок" с семьями к себе эвакуируют , кто еще сомневается в главном спонсоре терроризма?)))
      Ramzaj99
      1. Konsul Сегодня, 10:12
        Цитата: Ramzaj99
        Цитата: Konsul
        Начинка БПЛА наверное израильская ..?

        Естественно.... Если Евреи открыто "Белых касок" с семьями к себе эвакуируют , кто еще сомневается в главном спонсоре терроризма?)))

        "На вору и шапка горит.." как говорят русские..! Разбегаться начинают прохиндеи и по всему миру ,заметьте ..))) Скоро и на Украине такую операцию по ходу дела будут проводить .. hi
        Konsul
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:23
          Израилю и воздушных шаров с канистрами ЛВЖ за глаза! Сложно такие объекты обнаружить, а розой ветров никто управлять ещё не научился?
          Правда точность таких налётов никакая, бьют по площадям .... дешево , бывает даж сердито!
          rocket757
  2. Тралл Сегодня, 07:56
    Хмеймим сейчас, наверное, одно из самых защищённых средствами ПВО мест в мире.
    Тралл
    1. Громобой Сегодня, 08:40
      Цитата: Тралл
      Хмеймим сейчас, наверное, одно из самых защищённых средствами ПВО мест в мире

      Твёрдое серебро.На первом месте златоглавые купола Кремля.Его стены помнят многое:и немецкие бомбы,и Руста,но он умеет держать удар.
      Громобой
    2. Konsul Сегодня, 09:58
      Цитата: Тралл
      Хмеймим сейчас, наверное, одно из самых защищённых средствами ПВО мест в мире.

      После Москвы естественно..! Не зря все же Путин ввел войска именно в Сирию ,а не на Украину ..Хорошие у него советники и аналитики все же ! Все тонко расчитали .. soldier
      Konsul
  3. AID.S Сегодня, 07:58
    Одиночные запуски похожи на разведку и отработку прохождения ПВО базы.
    AID.S
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:03
      Согласен , я об этом же говорил при предыдущей атаке .
      bouncyhunter
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:40
      Цитата: AID.S
      Одиночные запуски похожи на разведку и отработку прохождения ПВО базы.

      В Хмеймим ПВО, до фига. Почти бригада, на коротком участке, а работают на поражение только Панцири и, весьма успешно.Там еще Вербы не применяли - у партнеров будет заворот мозгов
      Tusv
      1. Igor Golov (Игорь Голов) Сегодня, 09:12
        В Вербах нет особого смысла. Из пушки по воробьям.
        Igor Golov
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:17
          Цитата: Igor Golov
          В Вербах нет особого смысла. Из пушки по воробьям.

          Верба это оружие ПВН(Пункт визуального наблюдения). То бишь, уничтожает, то что прорвется на конечном участке hi
          Tusv
        2. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:24
          А из Панциря по этим авиамоделям не дорого? Что-то другое надо придумывать. И из средств поражения, и с РЭБ поработать еще (хотя с тем, что на фото РЭБу не с чем, похоже работать, если только с взрывателем).
          NordUral
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:05
            Я вижу выход в виде картечи. Но из дробовика не достать, опять в ракету запихивать? Есть вариант в виде шаров, наподобие аэростатов заграждения, расставить по периметру....
            sabakina
  4. изя топ (Андрей) Сегодня, 08:18
    Есть и третий вариант: кто-то решит боевиков эвакуировать вместе со снаряжением в третьи страны для возможного сохранения в качестве инструмента достижения своих целей.
    евреи и янкесы,кто ж ещё request
    изя топ
    1. ver_ (вера) Сегодня, 11:43
      ...это какое же столетие кошка скребёт на свой хребёт..? Поди ежели их какой мор поразит , мы без них ещё и скучать будем.. Пути Господа неисповедимы..
      ver_
  5. Vard Сегодня, 08:23
    Я в свое время занимался в авиамодельном кружке... Не такое уж это и простое дело... Заставить летать эти самолетики... Так что без профессиональной поддержки не обошлось...
    Vard
    1. andrewkor Сегодня, 08:35
      Я не авиамоделист ,но сам прочитал.давно уже,на заре беспилотной эры,что первые беспилотники военные заказали именно профессиональному авиамоделисту.Фамилию не помню,но какой-то очень авторитетный американец.
      andrewkor
      1. Konsul Сегодня, 09:14
        Первый БПЛА супер мощный построили в СССР , "Буран" в космос слетал и спокойно приземлился .. Весь мир ахнул ! И запад срочно запустил проект "развал СССР" ..Горбачев иуда даже медаль вручили в конгрессе США..
        Ну а что касается Сирии это комаринные укусы ..Проверяют наши ПВО ,но Россия не палится полностью и ждет ..все нормально! Израиль хитрый ,но русские уже в курсе их уловок всех..
        Konsul
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:48
          Буран всё равно бы свернули, из за огромной стоимости запуска - процесс развала начался раньше.
          Вадим237
      2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:10
        Еще в 80-х на югах не помню кто-то из наших мужиков установил мировой рекорд продолжительности полета модели свыше суток. Бак на 3 литра сделали из миллиметровой фанеры, сошкурили на треть и обклеили тонкой стеклотканью на эпоксидке. Крутится в голове, не могу вспомнить имя рекордсмена.
        Ros 56
    2. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 10:09
      Цитата: Vard
      Я в свое время занимался в авиамодельном кружке... Не такое уж это и простое дело... Заставить летать эти самолетики...

      Бармалеи просто не знают старый советский секрет: без синей изоленты - никуда! Она повышает все ТТХ изделия на 146%.
      Kuroneko
    3. dauria (Алексей) Сегодня, 10:32
      . Не такое уж это и простое дело... Заставить летать эти самолетики


      Сейчас проще. Платка 5х5 см весом 6 гр. На ней 6-ти осевой гироскоп по МЭМС технологии ( махонькая микросхемка , где травлением выполнены миниатюрные маятники с пьезодатчиками), такие же вариометры и 32-х разрядный микроконтроллер с производительностью персоналки середины 90-х годов. Фактически САУ с автопилотом. Программируется обычным ноутбуком . Программ поддержки море и настройки доступны любому школьнику. Даже неустойчивому летающему крылу обеспечивает любое соотношение "устойчивость-управляемость". Всё сильно изменилось со времён Гюнтера Миля.
      dauria
    4. ver_ (вера) Сегодня, 11:44
      ...часом не пол сотни лет назад?..
      ver_
  6. serezhasoldatow (Сергей) Сегодня, 09:07
    ВКС надо выводить через территории, подконтрольные ИГИЛ. Освободились от лишнего груза и домой.
    serezhasoldatow
  7. Роялист (Святослав) Сегодня, 09:50
    Там все возможно даже такой вариант: командиры САА дают , возможность, бармалеям отступить . Пару лет назад в СМИ мелькали сообщения, когда части правительственной армии скажем так : не горели желанием воевать. А теперь вместе с армией действует и часть"умеренных"
    Роялист
  8. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 10:21
    После таких атак боевиков надо бомбить нещадно, не различая чьи они - американские или турецкие или ещё какие. Бомбить их центры, казармы, бомбить массировано, до полного уничтожения, не жалея боезапасов.
    bratchanin3
  9. Андрюха Г (Андрей) Сегодня, 11:05
    Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями по просьбе коалиции, возглавляемой США. Эту информацию в своем микроблоге в Twitter подтвердил пресс-секретарь израильского МИД Эммануэль Нахшон.«По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации («Белые каски») и их семей», — написал он и уточнил, что людей перевезли в соседнюю страну. После беседы Путина с Трампом чудные дела творятся - то с сайта мида сша пропадает информация о причастности России к крушению Боинга над страной 404, то евреи забирают своих брех..ов из Сирии, всё идёт к тому, что совсем скоро мы ещё много более интересного увидим и услышим.
    Андрюха Г
  10. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 11:21
    "Ни чего личного,только бизнез"-так вот и скажут.А аппараты такие и на коленке собирать можно,ежеди зап.части купить. hi
    серж сибиряк
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