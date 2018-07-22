Новая попытка атаковать российскую авиабазу в Сирии

БПЛА боевиков, перехваченный во время одной из предыдущих атак на "Хмеймим"

Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза «Хмеймим» -функционирует в плановом режиме.

Накануне на российской авиабазе «Хмеймим» вновь были применены средства ПВО. Представители координационного центра по примирению враждующих сторон подтвердили информацию о том, что боевики в очередной раз пытались атаковать «Хмеймим» с использованием беспилотного летательного средства, снаряженного взрывным устройством.По словам генерал-майора Алексея Цыганкова, БПЛА был запущен с подконтрольных боевикам территорий провинции Латакия. Территории, контролируемые незаконными вооружёнными формированиями, находятся в северной части Латакии.Из сообщения российского генерала:Ранее сообщалось, что предыдущие атаки с использованием беспилотников пресекались с применением ЗРПК "Панцирь".Боевики явно активизировали попытки атак российской авиабазы в последнее время. Между тем, российская авиация совместно с ВВС Сирии в течение нескольких дней провела успешную боевую работу на юге САР, нанеся серию ударов по позициям террористов в районе Голанских высот. Авиаудары позволили сирийским правительственным силам взять под свой контроль несколько ключевых населённых пунктов и поставить террористические группировки в Дараа и Кунейтре в такие условия, что в конечном итоге тем придётся либо прекратить сопротивление, либо оказаться уничтоженными в сирийских песках. Есть и третий вариант: кто-то решит боевиков эвакуировать вместе со снаряжением в третьи страны для возможного сохранения в качестве инструмента достижения своих целей.