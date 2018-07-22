Выдающийся успех российских школьников на международной олимпиаде по биологии

Наши школьники возвращаются с 29-й Международной биологической олимпиады с блестящей победой! Прекрасно понимаю, сколько сил, энергии, напряжённого труда вложено в этот результат. И тем он дороже для всех нас и нашей страны. Мир науки безграничен, он требует высокой самоотдачи. Но именно умение день за днём идти к своей цели позволяет мечте стать реальностью. «Если человек вечно будет с целью, которую надо достигать, то он не разочаруется в жизни». В этих словах выдающегося учёного, физиолога, первого русского нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова, как мне кажется, заложен сильнейший побудительный мотив для движения вперёд – к познанию, новым открытиям и успеху. Пусть впереди у наших ребят будет именно такой путь! Поздравляю нашу сборную, наставников и желаю дальнейшего творческого поиска и восхождения к новым научным вершинам!

Российские школьники продолжают демонстрировать впечатляющие результаты на международных «предметных» олимпиадах. Напомним, что не так давно российские ребята вошли в тройку сильнейших сборных на математической олимпиаде в Румынии. Теперь – успех празднует сборная российских школьников на олимпиаде по биологии, которая проходила в Тегеране.Россию на международной олимпиаде представляли четыре школьника: Азат Гараев (Москва), Артём Пустовит (Москва), Ирина Ярутич (Москва) и Данил Афонин (Новосибирск).Все они возвращаются на Родину с олимпийскими медалями. Это три «золота» и одно «серебро».Министр просвещения России поздравила российских школьников с большим успехом на 29-й Международной олимпиаде по биологии.Из поздравления, переданного школьникам Ольгой Васильевой:Олимпиада в Тегеране завершилась сегодня, 22 июля.Также российские школьники принимают участие в международных олимпиадах по химии и физике, которые проводятся в Праге и Братиславе, а также в Лиссабоне. Оба турнира завершатся 29 июля. Ожидаем отличных показателей российских участников и на этих олимпийских состязаниях по учебным дисциплинам.