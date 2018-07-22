13:14 22 июля
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Выдающийся успех российских школьников на международной олимпиаде по биологии

Российские школьники продолжают демонстрировать впечатляющие результаты на международных «предметных» олимпиадах. Напомним, что не так давно российские ребята вошли в тройку сильнейших сборных на математической олимпиаде в Румынии. Теперь – успех празднует сборная российских школьников на олимпиаде по биологии, которая проходила в Тегеране.

Россию на международной олимпиаде представляли четыре школьника: Азат Гараев (Москва), Артём Пустовит (Москва), Ирина Ярутич (Москва) и Данил Афонин (Новосибирск).

Выдающийся успех российских школьников на международной олимпиаде по биологии



Все они возвращаются на Родину с олимпийскими медалями. Это три «золота» и одно «серебро».
Министр просвещения России поздравила российских школьников с большим успехом на 29-й Международной олимпиаде по биологии.

Из поздравления, переданного школьникам Ольгой Васильевой:
Наши школьники возвращаются с 29-й Международной биологической олимпиады с блестящей победой! Прекрасно понимаю, сколько сил, энергии, напряжённого труда вложено в этот результат. И тем он дороже для всех нас и нашей страны. Мир науки безграничен, он требует высокой самоотдачи. Но именно умение день за днём идти к своей цели позволяет мечте стать реальностью. «Если человек вечно будет с целью, которую надо достигать, то он не разочаруется в жизни». В этих словах выдающегося учёного, физиолога, первого русского нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова, как мне кажется, заложен сильнейший побудительный мотив для движения вперёд – к познанию, новым открытиям и успеху. Пусть впереди у наших ребят будет именно такой путь! Поздравляю нашу сборную, наставников и желаю дальнейшего творческого поиска и восхождения к новым научным вершинам!


Олимпиада в Тегеране завершилась сегодня, 22 июля.

Также российские школьники принимают участие в международных олимпиадах по химии и физике, которые проводятся в Праге и Братиславе, а также в Лиссабоне. Оба турнира завершатся 29 июля. Ожидаем отличных показателей российских участников и на этих олимпийских состязаниях по учебным дисциплинам.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 36

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  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:29
    Это наглядный пример деградации российского образования,о котором там много пишут на саите всепросральщики
    Александр романов
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 08:32
      Скажем так -вопреки долбанному ЕГЭ российские школьники выигрывают различные международные Олимпиады.
      Андрей Смирновский
      1. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 08:59
        А может благодаря, а не вопреки? Или вы из секты тех, кто рассказывает о том, что СССР победил в Великой отечественной "вопреки" усилиям руководства СССР, а не благодаря этим усилиям.
        случайный прохожий
        1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:39
          "Всё смешалось в доме Облонских.
          Уважаемый, перестаньте искажать мой комментарий.
          Андрей Смирновский
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:59
        Цитата: Андрей Смирновский
        вопреки долбанному ЕГЭ

        Они отказываются учится по стандартам и каким то образом.учатся самостоятельно ?
        Александр романов
        1. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 09:46
          Именно так, вы сами того не зная тыкнули пальцем и попали в точку. Учились бы эти школьники в стандартной средней школе к примеру моего города они бы не только олимпиаду, а профильное ЕГЭ не сдали бы, выход - или учится в лицеях с профильный уклоном или учится самостоятельно, т. е. у репетиторов
          КЕРМЕТ
          1. SSR (Roman) Сегодня, 10:35
            Цитата: КЕРМЕТ
            Именно так, вы сами того не зная тыкнули пальцем и попали в точку. Учились бы эти школьники в стандартной средней школе к примеру моего города

            Моя дочка учится в стандартной школе, с принципиальным директором.
            1. Все 9-ти классники набравшие минимум, покинули родные пенаты а школа из двух 9-х, собрала один 10-й класс. (Те кто не прошли могут в другие школы проситься)
            2. Дочка участник 5-ти областных олимпиад
            3. По результатам обл. Олимпиад, она удостоена губернаторской премии.

            Учится и занимается она сама, поставила себе цель стать учёной как дед, вот и чешет а папа неуч.
            SSR
        2. Logall (Александр) Сегодня, 10:13
          Цитата: Александр романов
          Они отказываются учится по стандартам и каким то образом.учатся самостоятельно ?

          Саня, hi , ты сам взгляни на географию проживания этих школьников: трое из Москвы и один из Новосибирска! Из крупнейших городов России, в которых имеются учреждения с определённым уклоном. А что будет если из из истории что-нибудь спросить? Или по другим предметам?
          Logall
          1. SSR (Roman) Сегодня, 10:39
            Цитата: Logall
            А что будет если из из истории что-нибудь спросить? Или по другим предметам?

            Мне историю, сильнейший препод Р. Франк преподавала... все эти куючук-кайнаджирские соглашения, как кость в горле, вся эта дурная зубрёжка дат и соглашений подписаний, дурная трата времени. История, это такой предмет, который надо преподавать с Душой а не сухо по учебникам. Хотя история изначально любимым предметом была.
            SSR
        3. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:38
          "Они отказываются учится по стандартам и каким то образом.учатся самостоятельно ?"

          Я УВЕРЕН В ЭТОМ.
          Андрей Смирновский
    2. Konsul Сегодня, 08:33
      Ну тут спорный вопрос ! Просто как Россию на западе обычно обзывают отсталая страна , варвары и т..д. Русский народ всегда был талантлив и творчески развит ..Это уже в крови у нас !
      Konsul
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 08:39
      Пару лет назад у таких учеников брали интервью. Интересно что занимаются они во многом по индивидуальным программам и ЕГЭ они никогда не видели.
      RASKAT
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:02
        Цитата: RASKAT
        и ЕГЭ они никогда не видели.

        Ага конечно,вот так просто лапшу на уши вешать -это надо уметь laughing
        Даваи в студию это интервью,как они потом не сдав ЕГЭ в универ поступают
        Александр романов
        1. glk63 (Алексей) Сегодня, 09:43
          "Члены сборных команд России, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам школьников, при поступлении в вузы/ссузы на специальности, соответствующие профилю предмета международной олимпиады, принимаются без вступительных испытаний."(http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/
          olympics/) То есть можно, в данном случае сдать, ЕГЭ на 0 баллов и поступить в профильный ВУЗ без сдачи экзаменов.
          glk63
          1. SSR (Roman) Сегодня, 10:43
            Цитата: glk63
            То есть можно, в данном случае сдать, ЕГЭ на 0 баллов и поступить в профильный ВУЗ без сдачи экзаменов.

            То есть парень сдавший ЕГЭ на 400 баллов, всё равно будет здавать внутренний экзамен МГУ, хотя они его прегласили сами.
            Олимпиады и победы в них, при поступленнии в вузы, прибавляют к ЕГЭшным баллам дополнительные. Область вроде 10 баллов, международка, промолчу.
            SSR
            1. glk63 (Алексей) Сегодня, 12:58
              Вы вообще-то прочитали мой пост? По-моему, там ясно написано про участников международных олимпиад. Все остальные, сдавшие хоть на 1000 баллов, поступают со "вступительными испытаниями".
              glk63
    4. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:12
      Цитата: Александр романов
      Это наглядный пример деградации российского образования,о котором там много пишут на саите всепросральщики

      Нам хотели навязать систему грантов - не получилось. У Нас. 25% бесплатно, остальные за деньги. Посты занимают, те которые за деньги. Не надолго, к примеру сосед потерял всё
      Tusv
    5. Svarog (Владимир) Сегодня, 09:29
      Цитата: Александр романов
      Это наглядный пример деградации российского образования,о котором там много пишут на саите всепросральщики

      И эти школьники, по окончанию школы, уедут учиться и жить в Европу или Америку.
      Svarog
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:53
        Что вы всех школьников, отличников, куда то, заранее, отправляете жить и учиться.
        Вадим237
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:43
      За такие выдающиеся успехи, нашим детям государство мерседесы не дарит. winked Это совсем не то чтобы выше всех на стадионе перепрыть.
      сибиралт
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:59
        Цитата: сибиралт
        За такие выдающиеся успехи, нашим детям государство мерседесы не дарит. winked Это совсем не то чтобы выше всех на стадионе перепрыть.

        По биологии, это хорошо, может как ни будь выведут нормальное правительство... sad
        MPN
      2. Huumi (Ваня) Сегодня, 11:23
        Да да-мяч пинать почетнее и главно интеллект нужен ого го какой!-потому и бабло сотнями тыщщ доллариев сыпятся на пинающих мяч и машины падают HI-END класса...
        Huumi
    7. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 09:54
      А сирийская команда взяла 3 бронзовых медали-ура! Мы их обошли! good
      КЕРМЕТ
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:12
        Оно и в СССР школы были с уклоном или углублённым изучением чего то! Но в общеобразовательных заведения давалось всё что надо! Кто хотел, тот вынес из школы нужную сумму знаний! Конечно, сельские и даже городские школы не столичного класса, были победнее, БЫЛО! но ведь потом можно было пройти все ступени специального и высшего образования!!! Государство не ограничивало НИКОГО!
        rocket757
        1. Huumi (Ваня) Сегодня, 11:21
          Нам всегда говорили учителя:Не понял-подойди,переспроси-мы объясним еще раз!А еще кружки на любую тематику!
          Huumi
    8. mkop Сегодня, 11:05
      А по моему ни о чем этот пример не говорит совсем. В любом обществе есть индивиды выдающиеся (биологи, химики, физики и т.д.). Даже в каком нибудь Зимбабве найдутся пару тройку очень умных ребят, но проблема заключается в другом - среднестатистический ребенок может быть глуп. В данном случае, я думаю, нужно смотреть на закон распределения этих умных индивидов в обществе.
      mkop
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:34
        Гении, высококлассные специалисты стране нужны! Но без нормальной. общеобразовательной школы страна скатиться в .... глубокое отставание от лидеров!
        rocket757
  2. BISMARCK94 (Александр) Сегодня, 09:08
    фамилии прям москвичей) ну а ребята молодцы!
    BISMARCK94
  3. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 09:42
    Есть способные ребята, которые любят, то что делают. И ещё есть учителя, способные научить.
    Korsar4
  4. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:51
    72-х летнюю тещу, усиленно зазывают вернуться, поработать опять, в гимназию)) Директор телефон "обозвала"... С её слов, учить некому.
    Три года назад ушла, ибо "задолбали" всякими "проектами и прочей писаниной",имеющими мало отношения, к учебному процессу. Порядок начисления зарплаты -на усмотрение директора))
    Сибирский цирюльник
    1. Huumi (Ваня) Сегодня, 11:19
      Опа!-А вот и аукнулось-а то все орут в СССР обучение плохое!.Слава таким учителям-Пусть сравнивают.Не удивила но немного так оторопело прочел:зарплата на усмотрение директора...Это как?
      Huumi
  5. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 10:09
    Молодцы ребятишки !
    Ретвизан 8
  6. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 10:15
    А если бы это были украинские школьники, то Парашенка бы с высокой трибуны объявил очередную перемогу над Россией, он всё подряд в перемоги зачисляет.
    Ретвизан 8
  7. Huumi (Ваня) Сегодня, 11:17
    Готов в ладоши хлопать стоя-Вот то победа!!! А не то что 10 человек пинают один мячь и на это 50 миллиардов потрачено...И еще развалится все это построенное через год...
    Huumi
  8. dgoncovch (Евгений) Сегодня, 12:25
    что толку .что наши везде все выигрывают. что толко что у нас куча всяких центров типа сколково.а ни чего сами сделать не можем.
    dgoncovch
  9. aristok (Павел) Сегодня, 12:54
    Очередной яркий пример , "генетического отребья",по выражению протеже мундиалиссимуса - ксюшади ,
    ..да и чинушы рф всё причитают, мол народишко им остался в управление "ленивый и глупый"

    ... мамаша сенаторша тоже время от времени по этому поводу высказывает свое фи

    ---
    но футбол само собой важнее
    aristok
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