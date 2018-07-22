РФ продолжает наращивать золотой запас. На случай мировой экономической войны?

Избавившись от существенных объёмов американских долговых бумаг (за последние месяцы их было продано на сумму в 80 млрд долларов), Россия продолжила накапливать запасы золота в своих хранилищах. Речь идёт о так называемом монетарном золоте, объёмы которого за июнь подросли ещё на 0,8%. В реальном выражении прирост составил около 15,6 тонн.На начало июля, как показывает статистика Банка России, объёмы золота в резервах России составили почти 1944 тонн. Это говорит о том, что с начала 2018 года Центробанк закупил более 105 тонн золота.Золотой резерв России растёт все последние годы. Так, в 2015 году он прибавил более 17%, в 2016 году – около 14%, в прошлом году – 13,87%. В текущем году планируется оставаться на показателях не менее 10% роста накоплений именно в монетарном золоте.На сегодняшний день золото по котировкам Центробанка торгуется по 2500,18 рублей за грамм. На международных рынках золото после разнонаправленного движения своей стоимости "выросло" почти на 7,6% за несколько дней.Эксперты гадают, с какими планами российских властей может быть связана тенденция по сбросу основной доли американских ценных бумаг (теперь их у России не на 100 с лишим миллиардов долларов, а менее чем на 15 млрд) и одновременному наращиванию золотого запаса. Одна из версий: подушка безопасности на тот случай, если начавшая торговая война США «против всех» приведёт к очередному глобальному экономическому кризису, в результате которого на одном из ведущих мест в экономике может вновь оказаться товар. Другой вопрос: станет ли тем товаром именно золото? Но, в конечном итоге, золото в среднесрочной перспективе точно не потеряет функции обеспечения денежной массы для большинства экономик мира. Кстати, на днях президент США заявил о том, что намерен довести объёмы пошлин на китайские товары на сумму до полутриллиона долларов. А это фактически весь товарооборот между Китаем и США.