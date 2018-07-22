13:14 22 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

РФ продолжает наращивать золотой запас. На случай мировой экономической войны?

Избавившись от существенных объёмов американских долговых бумаг (за последние месяцы их было продано на сумму в 80 млрд долларов), Россия продолжила накапливать запасы золота в своих хранилищах. Речь идёт о так называемом монетарном золоте, объёмы которого за июнь подросли ещё на 0,8%. В реальном выражении прирост составил около 15,6 тонн.

На начало июля, как показывает статистика Банка России, объёмы золота в резервах России составили почти 1944 тонн. Это говорит о том, что с начала 2018 года Центробанк закупил более 105 тонн золота.

Золотой резерв России растёт все последние годы. Так, в 2015 году он прибавил более 17%, в 2016 году – около 14%, в прошлом году – 13,87%. В текущем году планируется оставаться на показателях не менее 10% роста накоплений именно в монетарном золоте.


РФ продолжает наращивать золотой запас. На случай мировой экономической войны?


На сегодняшний день золото по котировкам Центробанка торгуется по 2500,18 рублей за грамм. На международных рынках золото после разнонаправленного движения своей стоимости "выросло" почти на 7,6% за несколько дней.

Эксперты гадают, с какими планами российских властей может быть связана тенденция по сбросу основной доли американских ценных бумаг (теперь их у России не на 100 с лишим миллиардов долларов, а менее чем на 15 млрд) и одновременному наращиванию золотого запаса. Одна из версий: подушка безопасности на тот случай, если начавшая торговая война США «против всех» приведёт к очередному глобальному экономическому кризису, в результате которого на одном из ведущих мест в экономике может вновь оказаться товар. Другой вопрос: станет ли тем товаром именно золото? Но, в конечном итоге, золото в среднесрочной перспективе точно не потеряет функции обеспечения денежной массы для большинства экономик мира. Кстати, на днях президент США заявил о том, что намерен довести объёмы пошлин на китайские товары на сумму до полутриллиона долларов. А это фактически весь товарооборот между Китаем и США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
39

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 102

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Громобой Сегодня, 08:58
    Скоро в магазинах будем не бумагой расплачиваться,а золотыми путинскими червонцами . wink
    Громобой
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 09:05
      Цитата: Громобой
      Скоро в магазинах будем не бумагой расплачиваться,а золотыми путинскими червонцами . wink

      Золотыми червонцами будет расплачиваться элита, а народ карточками продовольственными..
      Svarog
      1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 11:10
        не дождетесь -это вам не СССР!
        с голодухи будете подыхать и ваши дети -никто вам карточки не даст.
        это капитализм -каждый вор и кусок сам по себе.
        Сергей иппон
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:07
      Скоро в магазинах совсем денег не увидим..Цифровая экономика однако....Есть вопрос по рынкам и прочей мелочевки... request
      Цитата: Громобой
      Скоро в магазинах будем не бумагой расплачиваться,а золотыми путинскими червонцами . wink
      210окв
      1. ZAV69 (Жуков А.В.) Сегодня, 09:46
        Почему скоро? Фактически уже. Единственные места где чисто налик входу это маршрутки и рынок. Все магазины уже имеют терминалы и принимают пластик и телефон-пай. У нас гордишко маленький, хожу чаще пешком, у меня были месяцы когда я вообще налик в руках не держал
        ZAV69
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:58
          Имеют терминалы для карт - но у вас есть выбор, хотите налом расплачивайтесь.
          Вадим237
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:14
          Пока не все.Арендаторы не на всех точках поставили..Вот сегодня пошел на рынок,а там банкомат завис..Сбербанка,мать его.
          Цитата: ZAV69
          Почему скоро? Фактически уже. Единственные места где чисто налик входу это маршрутки и рынок. Все магазины уже имеют терминалы и принимают пластик и телефон-пай. У нас гордишко маленький, хожу чаще пешком, у меня были месяцы когда я вообще налик в руках не держал
          210окв
          1. Patriot5000 Сегодня, 11:46
            Как мне объясняли о банкоматах. Неумные люди пихают туда денежку со скрепками и булавками. Банкомат выходит из строя. Моментально. Для маленького городишко где всего 5 шт. банкоматов. и куда техничке хрен добраться это проблема.
            Patriot5000
      2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 09:48
        Приветствую, Дмитрий hi
        Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос:
        2006 года — 402 тонны,
        2007 года — 450 тонн,
        2008 года — 519 тонн,
        2009 года — 637,6 тонн,
        2010 года — 789,9 тонн,
        2011 года — 883,2 тонны,
        2012 года — 958 тонн,
        2013 года — 1036 тонн,
        2014 года — 1207 тонн,
        2015 года — 1415,2 тонн,
        2016 года — 1614,3 тонн,
        2017 года — 1838,2 тонн.
        Владыка Ситх
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 12:40
          Цитата: Владыка Ситх

          Из графика видно что золото копится из-за приближающейся войны, чтоб потом можно было расплачиваться за покупку вооружения или сырья.
          фигвам
          1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:42
            Из-за опасности обесценивания доллара.
            Владыка Ситх
            1. фигвам (Сергей) Сегодня, 12:44
              Цитата: Владыка Ситх
              Из-за опасности обесценивания доллара.

              А обесценивание доллара как раз и ведёт к началу мировой войны, иначе доллару не выжить. Это СССР пропал без вести никому не навредив и даже создал и дал независимость многим государствам, а фша лучше весь мир утопит в крови, но будут до последнего цепляться своими сатанинскими когтями чтоб остаться в этом мире.
              фигвам
              1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:54
                Продолжу Вашу мысль. Из-за опасности обесценивания доллара и ростом американского долга, у США ищут выход в военном конфликте.
                Владыка Ситх
                1. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:13
                  Владыка Ситх

                  Да именно так.
                  А то что наши еврейские не друзья уже начали критиковать покупку золота нашим государством, говорит о том, что именно так и нужно поступать.
                  фигвам
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:08
      Капитализм в России заставляет государство покупать свое же золото за деньги народа, чтобы спасти добро капиталистов в случае войны. Дожились, блин! belay
      сибиралт
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:22
        Цитата: сибиралт
        Капитализм в России заставляет государство покупать свое же золото за деньги народа, чтобы спасти добро капиталистов в случае войны. Дожились, блин

        В случае войны работает только золото, но в нашем случае будет работать и плутоний hi
        Tusv
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:17
          Если сработает плутоний,золото будет уже никому не нужно.
          Цитата: Tusv
          Цитата: сибиралт
          Капитализм в России заставляет государство покупать свое же золото за деньги народа, чтобы спасти добро капиталистов в случае войны. Дожились, блин

          В случае войны работает только золото, но в нашем случае будет работать и плутоний hi
          210окв
      2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 09:34
        Цитата: сибиралт
        покупать свое же золото за деньги народа,

        Это когда нам золото государственное принадлежало ? Может земля была дана крестьянам ? Была дана сразу после революции , а затем всех согнали в колхозы и земля тю тю ! Несогласных записали в кулаки и за урал ! Так и во всём ...
        30 вис
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:04
          Тогда, когда три килограмма в банке "купил"
          Вадим237
      3. atalef (александр) Сегодня, 09:47
        Цитата: сибиралт
        Капитализм в России заставляет государство покупать свое же золото за деньги народа, чтобы спасти добро капиталистов в случае войны. Дожились, блин! belay

        Россия закупает золото т.к. им проще расплачиваться и обходить санкции ( с этим же связано продажа ГКО фрс.)
        С экономической точки зрения покупка золота Россией это один сплошной убыток т.к.цена на золото падает довольно продолжительное время .
        И на этом Россия уже потеряла в денежном эквиваленте больше 10 лярдов зелени
        atalef
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:09
          "И на этом Россия уже потеряла в денежном эквиваленте больше 10 лярдов зелени" Сегодня потеряла, завтра приобрела, на долгосрочную перспективу всё таки покупаем.
          Вадим237
          1. atalef (александр) Сегодня, 10:27
            Цитата: Вадим237
            "И на этом Россия уже потеряла в денежном эквиваленте больше 10 лярдов зелени" Сегодня потеряла, завтра приобрела, на долгосрочную перспективу всё таки покупаем.

            Долгосрочная laughing
            А когда вы знаете что они понадобятся?
            Если они просто будут лежать в золоте - то это просто чистый убыток.
            Я вообще не понимаю зачем наращивать золотой запас и вкладывать в него деньги - когда в стране есть куда вкладывать , развивать , строить - а не вопить типа денег нет - но вы держитесь.
            Деньги должны приносить доход-покупка золота в 2 последних года - это сплошной убыток.
            Все остальные разговоры относятся к разговора типа -- нас пытались поставить на колени - но не смогли . laughing
            Потому что мы так и остались лежать
            atalef
            1. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 11:01
              Ну мы хоть лежим ... Зато вы на 4-х костях стоите ! laughing
              Коловрат Рус
        2. konstantin68 (Константин) Сегодня, 10:23
          Цитата: atalef
          С экономической точки зрения покупка золота Россией это один сплошной убыток т.к.цена на золото падает довольно продолжительное время .
          И на этом Россия уже потеряла в денежном эквиваленте больше 10 лярдов зелени

          Бред не пишите. Статистические графики цен на золото в прямом доступе. Где вы там видите падение "довольно продолжительное время"?
          И как Вы посчитали,сколько потеряла Россия? Я вот ,наоборот,вижу,что основные закупки делались на антипиках. Потом добавляли,снова падали и т д. Нормальная динамика,в пределах рыночных колебаний. Нефть "дрожит",кстати,намного более амплитудно.
          Или это по привычке,лишь бы написать? Скажите еще,что золото менее ценно,чем бумага разрисованная,или смартфоны всем известной фирмы.
          konstantin68
        3. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 10:23
          Цитата: atalef
          Цитата: сибиралт
          Капитализм в России заставляет государство покупать свое же золото за деньги народа, чтобы спасти добро капиталистов в случае войны. Дожились, блин! belay

          Россия закупает золото т.к. им проще расплачиваться и обходить санкции ( с этим же связано продажа ГКО фрс.)
          С экономической точки зрения покупка золота Россией это один сплошной убыток т.к.цена на золото падает довольно продолжительное время .
          И на этом Россия уже потеряла в денежном эквиваленте больше 10 лярдов зелени

          Это всего лишь Ваше мнение. Не имеющее с реальностью ничего общего lol

          http://www.elentur.com.ua/komu-prinadlezhit-i-gde
          -xranitsya-zolotoj-zapas-rossii/ "Кому принадлежит и где хранится золотой запас России"
          Оттуда "И Банк России регулярно пополняет золотые резервы, преимущественно физически закупая слитки у производителей внутри государства», — рассказывает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade."

          Т.е. закупки идут у собственных производителей за рубли, а не за валюту. А помещая это золото в ЗВР, оно фактически превращается в валюту. Т.е. - это именно законная эмиссия валюты Россией.

          К тому-же, золото, помещенное в ЗВР дает право России произвести дополнительную эмиссию рублей на величину курсовой стоимости этого золота.

          Т.е. золото, купленное у собственного производителя, во-первых поддерживает собственного производителя, во-вторых достается Государству практически бесплатно, т.к. производителю платятся рубли и их количество меньше курсовой стоимости покупаемого золота, в третьих бюджет пополняется на величину налоговых поступлений с производителей и эмиссионный доход ЦБ РФ.

          В этой схеме никак не участвуют курсовые потери от снижения стоимости золота на мировых рынках. Вот если-бы скупалось золото за валюту на внешнем рынке, то тогда да, потери имели бы место.

          И к санкциям все это не имеет никакого отношения. Если бы влияли санкции, то золотой запас снижался бы, а он растет.
          Кубик123
        4. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:56
          Расскажу вам секрет, Россия покупает за рубли у своих же добывающих компаний. Закупает в небольших объемах в сравнении с добычей и продажей за рубеж.
          Владыка Ситх
        5. Удав КАА (Александр) Сегодня, 11:08
          Цитата: atalef
          С экономической точки зрения покупка золота Россией это один сплошной убыток т.к.цена на золото падает довольно продолжительное время .
          Сударь, вы бы хоть посмотрели бы на динамику цен, прежде чем писать!
          Удав КАА
        6. Удав КАА (Александр) Сегодня, 11:19
          Цитата: atalef
          .цена на золото падает довольно продолжительное время .

          А как же этот график?
          Удав КАА
      4. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:02
        Золото как и алмазы и остальные драгметаллы добывают в России и Россия покупает золото зарубежом. На ваши деньги, точно ни какого золота государство не покупает.
        Вадим237
      5. SSR (Roman) Сегодня, 10:12
        Цитата: сибиралт
        Капитализм в России заставляет государство покупать свое же золото за деньги народа, чтобы спасти добро капиталистов в случае войны.

        Интересно"поёте")))
        Вот только по картинке Ситха видно, копят одни а транжирят другие.
        Цитата: Владыка Ситх


        Получается копили Николай2, Сталин, Путин а тратили те кто хаял их.
        SSR
      6. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 11:14
        естественно это золото только для правящей элиты -не более.
        а да ..за счет обдиралова народа -но это естественный процес в этом феодальном строе.
        разрушив СССР отбросили развитие страны и планеты лет на 200 -может это кому то надо?
        Сергей иппон
    4. den3080 Сегодня, 09:23
      Цитата: Громобой
      Скоро в магазинах будем не бумагой расплачиваться,а золотыми путинскими червонцами . wink

      так червонцы уже давно в ходу, вы же их(например) суёте в щёлочку на ручке тележки перед какой-нибудь лентой, чтоб упомянутой тележкой воспользоваться.
      червонец - злАто
      пятирублёвка - сЕребро

      пиастры пиастры laughing lol
      den3080
    5. MPN (Павел) Сегодня, 09:46
      Цитата: Громобой
      Скоро в магазинах будем не бумагой расплачиваться,а золотыми путинскими червонцами . wink

      Ага и пенсии будут золотом выдавать... Обещали же... wassat
      MPN
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:03
        Комплексный подход, иначе никаких делов не будет и развития страны не будет.
        Где этот разумный баланс интересов и действий??? Ескспертов, спецов как всегда полно! Советчики блин, зато когда неудача, крах, потери происходят, сразу никого, кто скажет что это он виноват, только пальцем тыкать в других!
        rocket757
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:08
          Виктор hi Вы правы конечно, но поведение нашего правительства усиленно направляет мысль на то, что вот к примеру в данном случае оно не определилось со страной куда уедет ограбив народ и по этому исключительно в золоте копит... laughing Это я так конечно , не в серьез, типа пошутил. Однако не ужели не хочется управлять счастливым государством, а не толпой нищих?
          MPN
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:25
            Павел soldier Я не експерт, но даже моего классического Советского образования хватает шоб понять, шо богатство страны это не пирамида сложенная из золотых кирпичей, а всё то шо строится из СТАЛИ и БЕТОНА - промышленное строительство, люди, получившие хорошее, нужное образование, адекватная власть, политики работающие ЗА СТРАНУ!
            Нужны и зарубежные, ликвидные активы, в адекватном колличестве .... не в замкнутом пространстве живём!
            Совсем мало, из того чего реально стране нужно, вижу у нас сейчас! Потому и не верю этой власти, не поддерживаю её никак. Плохо, что реальной альтернативы у нас до сих пор не представлено в политическом пространстве страны, поэтому и изменения\ действия со стороны власти совсем гадкие для простого, трудового народа! И воздействовать на эти процессы мы практически НЕ МОЖЕМ!
            Был некоторый шанс, если не сместить эту власть (персоналии, а не систему), то показать ей что она очень НЕ ПРАВА, упустили по глупости очень многих граждан нашей страны!
            Обидно.
            rocket757
            1. MPN (Павел) Сегодня, 11:27
              С очевидным спорить не возможно!!! Ты прав Витя! hi
              MPN
            2. AUL (Александр) Сегодня, 12:20
              Золотой запас государства - это, конечно, хорошо!Но вот одно меня смущает. Если капитал(в любом виде - рубли, золото, баксы...) лежит дома в матрасе - это прямой убыток, как неликвидные материалы на заводе. Капитал должен работать, крутиться и приносить прибыль. В государстве есть много направлений, куда надо бы вложиться, чтоб получать потом прибыль - это и научные исследования, и промышленные предприятия, и дороги, и еще много чего. Частный капитал не любит вкладываться в проекты, не несущие быстрой прибыли, а такие проекты для государства необходимы!
              Не призываю немедленно истратить все резервы на такие проекты, понимаю, что государству необходимо иметь солидную заначку на всякий случай(а случаи, как известно, разные бывают). Но и просто сидеть на куче золота, как скупой рыцарь, когда столько проблем в стране, считаю неправильным. Какую часть этих резервов стоит пускать в оборот - пусть определяют специалисты.
              Заметьте, предлагаю пустить резервы не на пенсии, здравоохранение, армию - это отдельный разговор. Предлагаю вложится в те сферы, которые будут приносить прибыль, пусть и не моментально.
              AUL
              1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:43
                Слышал много раз утверждение, что попытка пустить деньги\ресурсы на строительство унутри страны это как предложение - УКРАДИ! В некоторой степени так и выходит!!! Только это не причина хранить деньги за бугром или госс хранах!!! Это причина интенсивно работать правоохранителям и оторвать всё шо выступает, а особливо лапки загребущие, у всех воров!!!
                Вопрос - а кто тогда во власти останется и рядом с ней??? одни безлапые, потому как ощущение у народа такое, что там воры почти все!!!
                Вот и гадай теперь - Что делать? Где правда?
                rocket757
              2. Tusv (Владимир) Сегодня, 12:44
                Цитата: AUL
                Но вот одно меня смущает. Если капитал(в любом виде - рубли, золото, баксы...) лежит дома в матрасе - это прямой убыток, как неликвидные

                Это как посмотреть на неликвид, То что сладах МО это стратегический запас. Залил соляру, обвесил динамической защитой и впирет на ламанш. Раз Партнеры аля улю, тогда гони гусей
                Tusv
    6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:44
      Интересно, а в трюме крейсера "Дмитрий Донской " в Японском море тоже лежит золото? По слухам, почти на 150 миллиардов долларов! !!!А то корейцы хотят его без нашего разрешения поднять и груз забрать себе! !!! belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:59
    Золотишко не помешает. Вечный товар.
    Грибок
    1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:07
      Хренас два это вечный товар, в пустыни в +60.. вы у меня литр воды за кг золота брать будете!Это в мирное и сытое время золото ценно, при не дай бог всемирной войне или ядерном армагеддоне, нахрен оно не нужно будет!
      игорка357
      1. SSR (Roman) Сегодня, 10:59
        Цитата: игорка357
        Хренас два это вечный товар, в пустыни в +60.. вы у меня литр воды за кг золота брать будете!

        Вода это ценность, сокровище да хоть как назовите, но капля "яда" и всё, кирдык баклажке. Золото, как товар, ценно тем, что оно не ржавеет и не портится. Конечно его есть нельзя.
        SSR
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:29
        Золото мож и вечный товар, но тяжёлый во всех отношениях!
        Не так много пользы от него, если другие страны не изменят свою финансовую политику ..... а ждать такого можно до второго пришествия!
        rocket757
  3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:03
    Как бы не на случай мировой не экономической войны, а обычной....
    Ratmir_Ryazan
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:04
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Как бы не на случай мировой не экономической войны, а обычной....

      Не перживаите,все мы умрем рано или поздно
      Александр романов
      1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:08
        Цитата: Александр романов
        Не перживаите,все мы умрем рано или поздно

        Особо спешащих на погост в мире не наблюдается.
        Ст.пропорщик
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:10
          Цитата: Ст.пропорщик
          Особо спешащих на погост в мире не наблюдается.

          В ИГИЛ,в Хамас их тьма. Сами аж бегут на перегонки
          Александр романов
          1. Громобой Сегодня, 09:17
            Цитата: Ratmir_Ryazan
            Как бы не на случай мировой не экономической войны, а обычной....

            Если схлестнёмся с Китаем,то приобретем у американцев авианосцы по ленд-лизу сколько надо,а золотишком потом расплотимси... what
            Громобой
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:20
              Цитата: Громобой
              Если схлестнёмся с Китаем

              Я думал адепты секты "Воина с Китаем" уже все вымерли. Наверное последний остался laughing
              Александр романов
              1. Громобой Сегодня, 09:30
                Цитата: Александр романов
                Я думал адепты секты "Воина с Китаем" уже все вымерли. Наверное последний остался

                Да мне вообще пофиг...я в европейской части России живу laughing Но мне часто приходится слышать мнение,что Китай нам временный попутчик и с ним нужно держать ухо в остро.Так может ему сейчас подножку какую поставить,а то ведь крепнет наш Брат не по дням ,а по часам.Потом может быть поздно и невозможно.Хотя русским всё возможно,все по плечу---значит будем смотреть в будущее гордо и прямо.Я правильно говорю?
                Громобой
                1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:12
                  У Китая на пути к нам, очень сложные конфликты с Тайванем, Вьетнамом, Монголией и может быть с Казахстаном.
                  Вадим237
                2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:53
                  Цитата: Громобой
                  Но мне часто приходится слышать мнение,что Китай нам временный попутчик и с ним нужно держать ухо в остро.

                  А если я буду каждый день вам говорить,что на Россию нападут марсиане ?
                  Цитата: Громобой
                  Я правильно говорю?

                  Неа bully
                  Александр романов
                  1. Громобой Сегодня, 11:51
                    Цитата: Александр романов
                    А если я буду каждый день вам говорить,что на Россию нападут марсиане ?

                    Марсиан никто не видел,а с китайцами мы воевали.Есть разница?
                    Понятно,что сейчас "генеральная линия" такая,мол мы стратегические партнёры как наваляем Америке! Но между нашими народами всякое в истории бывало....Воины Чингисхана пришли на Русь долгой дорогой,но решение Великий Хан принял именно после покорения Пекина и при войске всегда были китайские советники.Но это было очень давно,а вот братскую помощь китайского народа афганским душманам помнят выжившие на той войне.Думаете они из "трофейных" советских калашей и ДШК стреляли в наших парней трофейными патронами?Так ,что будущего никто ведает,но прошлое забывать чревато.
                    Громобой
                3. Karenius Сегодня, 11:18
                  Цитата: Громобой
                  .Я правильно говорю?

                  Громобой, помедленнее, пожалуйста, я записываю... и попроще, чтобы и я смог понять :)
                  А так - если правильно помню, Генри Киссинджер сегодняшнего типа России предрёк участь быть в близком будущем саттелитом у Китая.
                  ____
                  А по золоту... Знакомый как-то вернулся с коллегии Минсредмаша и сказал про слова Славского:"... За отмеченный период мы добыли золота на хххх тонн сверх плана."
                  До сих пор корю себя, что перед его смертью не переспросил про промежуток этого действия.
                  Karenius
            2. SSR (Roman) Сегодня, 11:13
              Цитата: Громобой
              Цитата: Ratmir_Ryazan
              Как бы не на случай мировой не экономической войны, а обычной....

              Если схлестнёмся с Китаем,то приобретем у американцев авианосцы по ленд-лизу сколько надо,а золотишком потом расплотимси... what

              Всё понимаю, но при наличии огромной сухопутной границы, зачем авианосец?
              Так, чисто спросить.
              ПС.
              Для тех, кто в "танке", граница по ОДКБ.
              SSR
              1. Громобой Сегодня, 12:11
                Цитата: SSR
                Для тех, кто в "танке", граница по ОДКБ.

                А зачем мы в первом полугодии ВОВ привлекали СБ, Пе-2 и ДБ-3 к бомбёжке румынских нефтепромыслов,хотя они очень пригодились бы для ударов по немецким танковым колоннам и их армейским тылам рвущимся на Восток?Чтобы лишить немцев нефти.
                Китай прокладывает на богатый нефтью Бл.Восток "жемчужную нить".Вот эту коммуникацию и нужно будет разорвать всеми возможными способами и заглохнет китайская бибика без этой доли нефти.
                И хочу обозначить,что с США Китай ни при каком случае не будет воевать.Они будут жёстко конкурировать и бороться за бонусы и лидерство,но их экономики настолько нуждаются друг в друге,так взаимосвязаны,что они напоминают сиамских близнецов Машу и Дашу.Они будут делить мир.Америка будет "выталкивать" Китай из зоны Тихого океана в евразийские пространства.Поэтому про сухопутную границу вы очень правильно подметили.
                Громобой
  4. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:21
    На начало июля, как показывает статистика Банка России, объёмы золота в резервах России составили почти 1944 тонны.
    На сегодняшний день золото по котировкам Центробанка торгуется по 2500,18 рублей за грамм.

    Получается $40 за грамм или $77.7 млрд за всё золото в почти 1944 тонны. Всего $77.7 млрд. Для сравнения прибыль компании Эпл только в четвертом квартале 2017-го года составила $52.6 млрд. Это при том, что когда начут скидывать золотишко на рынок то цена его упадет на порядок.

    Лучше бы деньги в инфраструктуру вкладывали. fool
    профессор
    1. glk63 (Алексей) Сегодня, 09:26
      Весьма здравая мысль)
      glk63
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:28
      Скажите это тем, у кого золотой запас как у нас и чуть больше. Это Китай и несколько европейских стран. А после краха доллара, на случай чего и закупается это золото, эппл развалится и будет в диких убытках. И что там сравнивать?
      А вообще, у Израиля около 100 млрд долларов резервов. Почему вы их не вкладываете в инфраструктуру? Ведь эппл только в четвертом квартале 2017.... Ну сами продолжайте. Зачем вам резервы?
      Muvka
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:37
        Цитата: Muvka
        Скажите это тем, у кого золотой запас как у нас и чуть больше. Это Китай и несколько европейских стран.

        Действительно. Давайте посмотрим на золотой резерв стран мира.
        Первая десятка:
        1. США
        2. Германия
        3. Италия
        4. Франция
        5. Россия
        6. Китай
        7. Швейцария
        8. Япония
        9. Нидерланды
        10. Индия

        В долларах у США золота в номинале всего на $325 млрд. То есть чуть больше половины их военного бюджета и при том, что инфраструктура у них замечательная. Другими словами для них это копейки.

        Цитата: Muvka
        А после краха доллара, на случай чего и закупается это золото, эппл развалится и будет в диких убытках.

        Ну да. При крахе доллара (когда же он наконец наступит? wassat ) на золото уже покупать будет нечего. Рухнет всё.
        профессор
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:42
          Как раз золото будет тем ресурсом, благодаря которому страны смогут хоть как-то торговать. Я не говорю, что завтра доллар рухнет. Может он не рухнет никогда, но жить государству только сегодняшним днем и не продумывать риски - это неправильно. Именно поэтому у всех развитых стран есть резервы. Как у вас, как у нас. Просто золото - более надежная вещь.
          А по поводу инфраструктуры. Хотите видео из США, где с инфраструктурой беда? Но почему они не вкладывают свои резервы в инфраструктуру?
          Muvka
          1. atalef (александр) Сегодня, 09:52
            Цитата: Muvka
            Как раз золото будет тем ресурсом, благодаря которому страны смогут хоть как-то торговать. Я не говорю, что завтра доллар рухнет. Может он не рухнет никогда, но жить государству только сегодняшним днем и не продумывать риски - это неправильно. Именно поэтому у всех развитых стран есть резервы. Как у вас, как у нас. Просто золото - более надежная вещь.
            А по поводу инфраструктуры. Хотите видео из США, где с инфраструктурой беда? Но почему они не вкладывают свои резервы в инфраструктуру?

            Странно , я думал адепты секты - доллар умрет завтра- уже как то вымерли --но видимо до сих пор существуют люди уверенные чьо доллар рухнет и на этом пепелище вдруг откуда не возьмись золото и Россия во главе будут править миром - оставьте свои глупые мечты .
            atalef
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:11
              Где именно вы в моем сообщении увидели, что я считаю, что доллар рухнет завтра?
              Muvka
            2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 11:14
              Цитата: atalef
              Странно , я думал адепты секты - доллар умрет завтра- уже как то вымерли --но видимо до сих пор существуют люди уверенные чьо доллар рухнет и на этом пепелище вдруг откуда не возьмись золото и Россия во главе будут править миром - оставьте свои глупые мечты .

              Ну, вообще-то, доллар за период 2001 по 2011 год обесценился по отношению к золоту в 8! раз с $250 до почти $2000 http://goldomania.ru/menu_003_001.html .
              А с момента Бреттон-Вудского соглашения (1944 год) https://ru.wikipedia.org/wiki/Бреттон-Вудская_сис
              тема , где цена доллара жестко привязывалась к золоту и равнялась $35 за тройскую унцию, - доллар ПОДЕШЕВЕЛ в $1300 / $35 = в 37 раз!
              Кубик123
            3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:22
              Цитата: atalef
              , я думал адепты секты

              Э,плагиатчик
              Александр романов
        2. ultra (Михаил) Сегодня, 09:52
          Цитата: профессор
          Действительно. Давайте посмотрим на золотой резерв стран мира.
          Первая десятка:
          1. США

          в 1981 году пришёл президент Рональд Рейган, консервативные друзья убедили его изучить технико-экономическое обоснование возврата золотого стандарта, как единственного способа обуздать правительственные расходы. Поскольку звучало это вполне здраво, президент Рейган назначил для изучения вопроса и выработки заключений для Конгресса группу, названную как «Комиссия по золоту». Комиссия по золоту в своём докладе Конгрессу в 1982 году сделала следующее шокирующее открытие – у Казначейства золота нет! Нет совсем!

          Как оказалось, всё, что осталось в Форт-Ноксе, принадлежит не Федеральному Резерву, а хранится группой частных банкиров в качестве обеспечения национального долга.
          ultra
        3. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 11:18
          Цитата: Muvka
          А вообще, у Израиля около 100 млрд долларов резервов. Почему вы их не вкладываете в инфраструктуру? Ведь эппл только в четвертом квартале 2017.... Ну сами продолжайте. Зачем вам резервы?

          У нас резервы эти не в золоте, КЭП. Да и в инфраструктуру мы хорошо вкладываемся. Новые дороги, ЖД, порты и аэропорты.

          Цитата: Muvka
          Как раз золото будет тем ресурсом, благодаря которому страны смогут хоть как-то торговать. Я не говорю, что завтра доллар рухнет. Может он не рухнет никогда, но жить государству только сегодняшним днем и не продумывать риски - это неправильно. Именно поэтому у всех развитых стран есть резервы. Как у вас, как у нас. Просто золото - более надежная вещь.

          У нас резервы не в золоте. Рухнет доллар будем торговать в биткоинах. Золотыми слитками расплачиваться никто не будет.

          Цитата: Muvka
          А по поводу инфраструктуры. Хотите видео из США, где с инфраструктурой беда? Но почему они не вкладывают свои резервы в инфраструктуру?

          Не беда с ней в США. Отдельную яму на дороге можете не пказывать. Я проехал США от океана к океану. Сам лицезрел их дороги и пр.

          Цитата: ultra
          в 1981 году пришёл президент Рональд Рейган, консервативные друзья убедили его изучить технико-экономическое обоснование возврата золотого стандарта, как единственного способа обуздать правительственные расходы. Поскольку звучало это вполне здраво, президент Рейган назначил для изучения вопроса и выработки заключений для Конгресса группу, названную как «Комиссия по золоту». Комиссия по золоту в своём докладе Конгрессу в 1982 году сделала следующее шокирующее открытие – у Казначейства золота нет! Нет совсем!
          Как оказалось, всё, что осталось в Форт-Ноксе, принадлежит не Федеральному Резерву, а хранится группой частных банкиров в качестве обеспечения национального долга.

          I rest my case.
          Это очередное док-во, что золотго резерва не надо.
          профессор
        4. Удав КАА (Александр) Сегодня, 11:43
          Цитата: профессор
          При крахе доллара (когда же он наконец наступит? ) на золото уже покупать будет нечего. Рухнет всё.

          Прям-таки всё? Может юань и евро все-таки останутся?
          А чтобы не быть не быть погребенными под обломками долларовой империи, наиболее умные и прозорливые вкладываются в золото...можно в платину. Но в золото -- привычней.
          Удав КАА
          1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 11:51
            Цитата: Удав КАА
            Прям-таки всё? Может юань и евро все-таки останутся?

            Помните кризис 2008-го года? Всего-то ипотека лопнула. Даже не доллар. Что так стало с китайской и европейской экономикой?

            Цитата: Удав КАА
            А чтобы не быть не быть погребенными под обломками долларовой империи, наиболее умные и прозорливые вкладываются в золото...можно в платину. Но в золото -- привычней.

            Слабенько как-то Вы вложились. Всего $77 млрд. На эти деньги даже олимпиаду не проведешь.
            профессор
            1. Dart2027 Сегодня, 12:06
              Цитата: профессор
              Помните кризис 2008-го года? Всего-то ипотека лопнула. Даже не доллар.

              А она была не долларовой?
              Цитата: профессор
              Что так стало с китайской и европейской экономикой?

              С китайской все хорошо растет и в ус не дует.
              Dart2027
    3. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:32
      К сожалению, "прошивка" наших экономических вождей, не позволяет это сделать. Они искренне считают, что кубышка,является показателем экономического роста))
      Менталитет бухгалтера, увы((
      Сибирский цирюльник
    4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:32
      Так вкладывают, мама не горюй. Приезжайте, посмотреть. Одни дороги чего стоят laughing
      Горный стрелок
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:45
        Цитата: Горный стрелок
        Так вкладывают, мама не горюй. Приезжайте, посмотреть. Одни дороги чего стоят laughing

        В Китае ежегодно вводят около 6000 км автобанов. Вот где строят так строят.

        Цитата: Громобой
        Давайте лучше вместе порадуемся,что у нас много золота.

        Золота то много- 2000 тонн, только стоит оно не так много как кажется. Чистая годовая прибыль Амазона составляет примерно столько же сколько весь ваш золотой резерв.

        Золото- плохое вложение капитала. Инфраструктура, наука и производство- хорошее вложение.
        профессор
        1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:58
          Профессор, если приеду осенью в Израиль, можно будет очно продискутировать. А так, я сам. Уже поражаюсь, с какой скоростью в Москве строят дороги, развязки и станции метро. Кольцевую ( Большую), так называемую "бетонку" строят с невиданными темпами. Статистику не смотрел, но много строят, реально.
          Да, золото, может, и плохое вложение... А вкладывать в госдолг ПРОТИВНИКА - хорошее?
          Золото хотя бы - универсальное.
          Горный стрелок
          1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 11:25
            Вот в этом то и вся проблема России -думаете Москва это вся страна ?
            А люди мечтают после посещения столицы из регионов ,чтоб на Московию упал метеорит чтоб все в хлам -зато по справедливости!
            будет как во свей стране wassat
            Сергей иппон
      2. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 11:23
        приезжай в Ковров -второй город во Владимирской области -даже в центре дорог нет или вокруг Шуи прокатись -сразу завопиш верните смертную казнь ,а люди там каждый день ездят и матерятся .
        И заметь платят и транспортные и тройные акцизы .
        Сергей иппон
    5. Громобой Сегодня, 09:37
      Цитата: профессор
      .....Получается $40 за грамм или $77.7 млрд за всё золото в почти 1944 тонны. Всего $77.7 млрд.

      Вот вечно Вы,товарищ Соколов,со своим калькулятером.Полноте... bully Давайте лучше вместе порадуемся,что у нас много з-з-золота!!! fellow )))
      Громобой
    6. Dart2027 Сегодня, 09:53
      Цитата: профессор
      Для сравнения прибыль компании Эпл только в четвертом квартале 2017-го года составила $52.6 млрд.

      Золото, как ценность, существует всю историю человечества, а вот прибыль Эпл - это резания бумага.
      Цитата: профессор
      и при том, что инфраструктура у них замечательная
      А это не ее Трамп хочет срочно ремонтировать пока все не рухнуло от старости?
      Dart2027
      1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 10:00
        прибыль Эпл - это резания бумага

        Даже не бумага - цифирки в компутере.
        Metallurg_2
      2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 11:35
        Цитата: Dart2027
        Золото, как ценность, существует всю историю человечества, а вот прибыль Эпл - это резания бумага.

        Тяжелый случай. На эту "резаную бумагу" можно купить 1400 тонн золота.

        Цитата: saturn.mmm
        В июле цена на золото прибавила 8% вроде как, вот Трамп введет санкции против Китая а Китай сбросит доллары что тогда будет?

        Ничего не будет. Китайская экономика без американской лопнет как мыльный пузырь.

        Цитата: saturn.mmm
        Эпл хорошая компания но вот в конкуренции Самсунг их напрягает а тут еще китайцы со своим Хуавей.

        Самсунг в год зарабатывает столько сколько Эпл в квартал.
        профессор
        1. Dart2027 Сегодня, 12:07
          Цитата: профессор
          На эту "резаную бумагу" можно купить 1400 тонн золота.

          Тяжелый случай. Золото, как ценность, существует всю историю человечества. В отличие от долларов.
          Цитата: профессор
          Китайская экономика без американской лопнет как мыльный пузырь.

          А китайцы об этом знают?
          Dart2027
    7. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:13
      Вот когда начнут скидывать золотишко - Россия его приобретёт по низкой цене.
      Вадим237
    8. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 10:35
      Цитата: профессор
      Это при том, что когда начут скидывать золотишко

      В июле цена на золото прибавила 8% вроде как, вот Трамп введет санкции против Китая а Китай сбросит доллары что тогда будет? Эпл хорошая компания но вот в конкуренции Самсунг их напрягает а тут еще китайцы со своим Хуавей.
      В рейтинге мирового рынка смартфонов IDC по объемам продаж: Samsung (317,7 млн единиц, проданных за 2017 год) на первом месте, Apple (215,8 млн единиц, проданных за 2017 год) — на втором. На третьем месте рейтинга — китайская компания Huawei (в 2017 году она продала 154,2 млн смартфонов). Все три компании воюют за долю рынка, за прибыль и за нового покупателя, которых на рынке становится меньше — согласно тому же рейтингу, в 2017 году рынок смартфонов снизился впервые с 2009 года. Это означает, что тех, кто все еще остается без смартфона в мире становится все меньше, и компании начинают искать новые возможности получения прибыли
      saturn.mmm
    9. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 11:20
      инфраструктуру при бегстве всей опг с собой не возьмеш) wassat
      Сергей иппон
  5. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:24
    Баррель и золото это то , что сохранит стоимость даже при крахе валютной системы.
    Американские облигации мы продали, но доллары от их продаже на корр счете в долларах в американском банке.
    Zaurbek
  6. Konsul Сегодня, 09:28
    Все верно делает Россия ..! В ВОВ Сталин за то что мы Гитлера мочим за поставки западу и прочим евреям, только золотом и платиной расплачивался ..Других расчетов эти ростовщики не принимали ! Слава Богу хватило запасов ...
    Konsul
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:38
    Эксперты гадают, с какими планами российских властей может быть связана тенденция по сбросу основной доли американских ценных бумаг (теперь их у России не на 100 с лишим миллиардов долларов, а менее чем на 15 млрд) и о

    Чего гадать то ? С разрабатыванием новой схемы вложений. 80 миллиардов $ те деньги на которые разом золота не купишь
    APASUS
    1. den3080 Сегодня, 09:53
      Несколько дней назад слышал(по радио) такую штуку: сделан какой-то трюк, который позволяет отчитаться - уменьшили на 80 млрд., это означает, что теперь эти бумаги в «учёте» США числятся как бы от других стран(люксембурга и так далее), но реально ничего знакового не случилось. И конечно «уменьшение»(на 80) никак не кореллирует с «увеличением»(запасов золота) - ибо разница между этими величинами более чем 10 кратная и не в пользу благородного металла.
      То есть бумаги вовсе не превратились в золото.
      Очень солидный дядька вещал(профессор чего-то и прочая прочая).
      den3080
  8. 23рус (Андрей) Сегодня, 09:48
    Так, это... Война ещё будет? А щас шо? what
    23рус
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:15
      А сейчас словесная перепалка.
      Вадим237
  9. сталевар Сегодня, 09:53
    Радоваться будем когда это золото будет лежать в наших хранилищах!! А рубль к $ будет 90копеек.
    сталевар
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:16
      Оно и так лежит в спецхране Российской Федерации.
      Вадим237
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:24
      Золото и так все физически находится в нашей стране. А по поводу соотношения курсов... вы как дети. Да хоть сейчас можно сделать, чтобы доллар стоил 50 копеек, только ваша зарплата будет 250 рублей. Что это в итоге вам даст? Не изменится ничего.
      Muvka
  10. сталевар Сегодня, 10:33
    А вы сделайте 50 коп! И всё сразу изменится. Сразу будет другое правительство, другая экономическая программа, всё будет другое! Это предателям выгодно, чтобы страна была сырьевым придатком запада, отсюда и $ 60 и бензин 50руб.
    сталевар
  11. rruvim (Роман) Сегодня, 11:27
    ! Золото и алхимики "сочинить" могут. Стратегический запас нации всегда в людях. В инженерах, творческой интеллигенции. В "развитой" молодёжи. В Индустриализации наконец! Золото пшык! Кроме ювелирного применения, оно не имеет никакой ценности. Кроме "символизма".
    rruvim
  12. Приговор (Владимир) Сегодня, 11:29
    Обычно, золотой запас наращивают на случай войны. К сожалению не «экономической», а обычной.
    Приговор
  13. rruvim (Роман) Сегодня, 11:43
    Сменить "баксы" на золото, это сменить "шило на мыло". Лучше бы нашли для нашей молодёжи рабочие места. А станки в Мiре давно на ЧПУ, и не только станки, а целые заводы. А наши либералы всё в золото и золото.
    rruvim
  14. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:45
    Цитата: Вадим237
    Тогда, когда три килограмма в банке "купил"

    Или хотя бы обручальное кольцо ... Семейный золотой запас !
    30 вис
  15. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 12:30
    Золотой запас и развитие промышленности и науки вещи друг друга поддерживающие.И под одно ,и под другое деньги дадут.Но то,что в оба направления эти самые деньги вкладывать необходимо это факт ,как я понимаю доказательств не требующий.Другое дело ,что вложить деньги в развитие производства и науки ,при этом дать заработать тем исполнителям кто непосредственно будет своими руками этим заниматься- в этом вся необходимость. hi Не бить по рукам и не обдирать народ ,дать ему жить,а не доживать.Но это нынешние правители сделать нехотят.Ине будут пытаться. soldier
    серж сибиряк
  16. Mamont Сегодня, 12:48
    Помнится Сталин оставил огромный запас золота в СССР , хотя с англосаксами расплачивался за поставки в ВОВ золотом и платиной !
    Путин тоже запасается на этот случай ? Как бы не разворовали ,в самы й последний момент .... hi
    Mamont
Картина дня