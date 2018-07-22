13:13 22 июля
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Дело о ранении украинского журналиста закрыто. Вины военных не нашли

Центрально-городской районный суд Кривого Рога вынес решение об отказе в возобновлении расследования дела оператора новостного портала «Первый Криворожский» Вячеслава Волка, год назад раненного на военных учениях. Об этом говорится в сюжете украинского телеканала ТСН.

Напомним, что 6 июля 2017 года, в Кривом Роге, в ходе военных учений, которые проводили вооружённые силы Украины, украинского журналиста Вячеслава Волка ранил в область шеи инструктор Игорь Петренко. Волк вызвался добровольцем и играл роль «провокатора», на котором украинские силовики отрабатывали свои навыки задержания. По сообщению «Первого Криворожского», в качестве инструкторов на учениях выступали так называемые волонтёры, у которых был опыт участия в боевых действиях.

Дело о ранении украинского журналиста закрыто. Вины военных не нашли

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В результате ранения в шею журналиста парализовало. Как сообщали неофициальные источники, украинский журналист получил травму из оружия, которое инструктор приобрел без соответствующего разрешения.

По факту ранения Вячеслава Волка было возбуждено два дела: против инструктора Игоря Петренко и против военных, пригласивших журналиста поучаствовать в военных учениях. Однако, второе дело было практически сразу прекращено, поскольку военная прокуратура не нашла никаких нарушений в действиях военных.

Защита потерпевшего журналиста пыталась убедить суд в том, что нужно возобновить расследование, поскольку именно действия военных, не обеспечивших безопасность Волку, привели к трагедии. Между тем, суд Кривого Рога счёл доводы потерпевшей стороны неубедительными.

Использованы фотографии: 1kr.ua
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Комментарии 18

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:09
    Не надо быть провокатором...Получил то,чего хотел.Хотя чисто по человечески жаль его неумного...Да и нашел с кем тренироваться,с партизанами-авантюристами Правильно-они не военные,а бандитствующие авантюристы.
    210окв
    1. Konsul Сегодня, 09:22
      Помнится Украина в Черном море учения проводила ПВО ...Ту-154 пасажирский сбили (там много товарищей из Израиля было") и быстро все замяли почему то ..А они Украине сейчас отомстили по полной !
      А этот щелкопер за сенсациями гонялся и получил свое..Вывод , если Украина начинает учения ,лучше держаться подальше..!
      Konsul
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 09:28
      Цитата: 210окв
      чисто по человечески жаль его неумного...

      Чего жалеть-то ? Чем больше недоумков утилизируют там,"по месту",тем нам будет проще...
      Цитата: 210окв
      они не военные,а бандитствующие авантюристы.

      Так вся Украина причастная к перевороту и "АТО",такие.
      Странно,только,как это руководство РФ не боится замараться,считая "легитимными" и ведя переговоры.
      Сепар ДНР
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:50
        Серый hi У нашей власти там свои интересы,в том числе и в бизнесе.Это не то что запираться..Ведь бабло не пахнет,не правда ли?
        Цитата: Сепар ДНР
        Цитата: 210окв
        чисто по человечески жаль его неумного...

        Чего жалеть-то ? Чем больше недоумков утилизируют там,"по месту",тем нам будет проще...
        Цитата: 210окв
        они не военные,а бандитствующие авантюристы.

        Так вся Украина причастная к перевороту и "АТО",такие.
        Странно,только,как это руководство РФ не боится замараться,считая "легитимными" и ведя переговоры.
        210окв
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:37
        Цитата: Сепар ДНР
        Так вся Украина причастная к перевороту и "АТО",такие.

        hi
        Украина не перестаёт удивлять своей причастностью к многим маразмам помимо переворота и АТО. Вот взять хотя бы последнее от днепропетровского мэра Бориса Филатова (при активной поддержке небезызвестного скаунда еврейского разлива - Григория Амнуэля).
        Лелёк
  2. Тралл Сегодня, 09:09
    Волонтёр-преступник парализовал добровольца-провокатора на тренировке. Параолимпиада по-украински...
    Тралл
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:43
      Цитата: Тралл
      Волонтёр-преступник парализовал добровольца-провокатора на тренировке. Параолимпиада по-украински...

      Не добавить не убавить... вот если только то, что украинские суды считают правыми преступников ибо не выяснили чей же это провокатор... feel
      MPN
  3. изя топ (Андрей) Сегодня, 09:32
    надо было "молот" применить fellow
    изя топ
    1. Тралл Сегодня, 09:34
      Цитата: изя топ
      надо было "молот" применить

      "Молот" под гимн Украины принято принимать smile
      Тралл
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:34
    Люди пропадают пачками , сжигают ,расстреливают на Донбассе,а тут комедию разыграли с ранением журналиста в шею.Хорошо хоть мозги оставили
    APASUS
    1. Тралл Сегодня, 09:37
      Цитата: APASUS
      Хорошо хоть мозги оставили

      Укрожурнилисты ими пользоваться не умеют smile
      Тралл
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:40
        Цитата: Тралл
        Укрожурнилисты ими пользоваться не умеют

        Ну это проблемы уже не юридического характера laughing
        APASUS
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:58
    Волк вызвался добровольцем и играл роль «провокатора»

    О как в роль вжился... wink натурально как вышло, аплодисменты сорвал?
    Masya Masya
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:39
      Марина love -он себе гроб чуть не "сорвал "нахаляву!!! belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:38
    И так у них везде и во всем -любое начинание приводит как минимум к беде, а то и к смерти! recourse
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:22
    Волк вызвался добровольцем и играл роль «провокатора»,
    Теренин
  8. Дед Махно (Алексей) Сегодня, 11:41
    блин а здесь то зачем об этом писать
    Дед Махно
  9. Mamont Сегодня, 12:27
    Щелкопер , получил свое.. "Ще нэ вмерла украина.."..?
    Mamont
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