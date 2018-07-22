Дело о ранении украинского журналиста закрыто. Вины военных не нашли

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Центрально-городской районный суд Кривого Рога вынес решение об отказе в возобновлении расследования дела оператора новостного портала «Первый Криворожский» Вячеслава Волка, год назад раненного на военных учениях. Об этом говорится в сюжете украинского телеканала ТСН.Напомним, что 6 июля 2017 года, в Кривом Роге, в ходе военных учений, которые проводили вооружённые силы Украины, украинского журналиста Вячеслава Волка ранил в область шеи инструктор Игорь Петренко. Волк вызвался добровольцем и играл роль «провокатора», на котором украинские силовики отрабатывали свои навыки задержания. По сообщению «Первого Криворожского», в качестве инструкторов на учениях выступали так называемые волонтёры, у которых был опыт участия в боевых действиях.В результате ранения в шею журналиста парализовало. Как сообщали неофициальные источники, украинский журналист получил травму из оружия, которое инструктор приобрел без соответствующего разрешения.По факту ранения Вячеслава Волка было возбуждено два дела: против инструктора Игоря Петренко и против военных, пригласивших журналиста поучаствовать в военных учениях. Однако, второе дело было практически сразу прекращено, поскольку военная прокуратура не нашла никаких нарушений в действиях военных.Защита потерпевшего журналиста пыталась убедить суд в том, что нужно возобновить расследование, поскольку именно действия военных, не обеспечивших безопасность Волку, привели к трагедии. Между тем, суд Кривого Рога счёл доводы потерпевшей стороны неубедительными.