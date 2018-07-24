Война детей Владимира Святого глазами авторов скандинавских саг

Вацлав, чешский князь из рода Пржемысловичей, святой, почитаемый как католиками, так и православными, годы жизни: 907–935 (936)

"В историографии ХХ века прочно утвердилось мнение, что князья Борис и Глеб не могут рассматриваться как мученики ради Христа, либо ради веры, т.к. они стали святыми по причинам, не имевших отношения к их вероисповеданию", –

"Имел он (Владимир) трех сыновей: одному из них он взял в жены дочь нашего гонителя князя Болеслава, с которой поляками был послан епископ колобжегский Рейнберн... Упомянутый король (Владимир Святославич), узнав, что его сын по тайному наущению Болеслава собирается вступить с ним в борьбу, схватил его вместе с женой и епископом и заключил в отдельную темницу".

Титмар Мерзебургский

Болеслав Храбрый

Ярослав Мудрый, скульптурная реконструкция Герасимова

"Было у него (Ярослава) множество варягов, и творили они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и перебили варягов во дворе Поромони".

"Хотя, князь, и иссечены братья наши, – можем за тебя бороться!"

"Я слышал о смерти Вальдимара-конунга с Востока, из Гардарики ("Страна городов" – Русь), и эти владения держат теперь трое сыновей его, славнейшие мужи. Он наделил их не совсем поровну... и зовется Бурицлав тот, кто получил большую долю отцовского наследия. Другого зовут Ярицлейв (Ярослав), а третьего – Вартилав (Брячислав). Бурицлав держит Кенугард ("Корабельный город" – Киев), а это – лучшее княжество во всем Гардарики. Ярицлейв держит Хольмгард ("Город на острове" – Новгород), а третий – Палтескью (Полоцк). Теперь у них разлад из-за владений, и всех более недоволен тот, чья доля по разделу больше и лучше: он видит урон своей власти в том, что его владения меньше отцовских, и считает, что потому он ниже своих предков" ("Прядь об Эймунде" – жанр: «королевская сага»).

Книга с Плоского острова, исландский манускрипт, содержащий множество древнеисландских саг

Олав Святой

"Они с Эймундом любили друг друга как родственники, потому что она была одарена во всех отношениях", –

Алексей Транковский, «Ярослав Мудрый и шведская принцесса Ингигерда»

"Услышав это (насмешки киевлян) новгородцы сказали Ярославу: "Завтра мы переправимся к ним, если никто другой не пойдет с нами, сами ударим на них" ("Повесть временных лет").

"Когда мы пришли сюда, мне сначала казалось, что мало воинов в каждом шатре (у Бурицлава), и стан только для виду устроен большой, а теперь уже не то – им приходится ставить еще шатры или жить снаружи… сидя здесь, мы упустили победу...".

"Высадившись на берег, оттолкнули они (воины Ярослава) ладьи от берега, и пошли в наступление, и сошлись обе стороны. Была битва жестокая, и не могли из-за озера печенеги прийти на помощь (киевлянам)... подломился под ними лед, и одолевать начал Ярослав".

"Эймунд-конунг отвечает (Ярославу): мы, норманны, сделали свое дело: мы отвели вверх по реке все наши корабли с боевым снаряжением. Мы пойдем отсюда с нашей дружиной и зайдем им в тыл, а шатры пусть стоят пустыми; Вы же с Вашей дружиной как можно скорее готовьтесь к бою... Полки сошлись, и начался самый жестокий бой, и вскоре пало много людей. Эймунд и Рагнар предприняли сильный натиск на Бурицлава и напали на него в открытый щит (т.е. без щитов, подобно "неистовым воинам" – берсеркам)... и после этого был прорван строй Бурицлава и люди его побежали".

"Но как же быть, господин, если мы доберемся до конунга (Бориса) – убить его или нет? Ведь никогда не будет конца раздорам, пока вы оба живы" ("Прядь об Эймунде").

"Я не буду понуждать людей к бою с моим братом, но не буду и винить человека, который убьёт его".

"Они обрядили его и приложили голову к телу и повезли домой. О погребении его знали многие. Весь народ в стране пошел под руку Ярицлейва-конунга... и стал он конунгом над тем княжеством, которое они раньше держали вдвоем" ("Прядь об Эймунде").