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Британский эксперт: СПГ из США для Европы - прибыль, "СП-2" - одни убытки
Европейские лоббисты получили очевидный заказ на то, чтобы всеми силами и средствами продвигать идею о «необходимости» постоянных закупок сжиженного природного газа в США. С свою очередь этих лоббистов охотно цитируют некоторые СМИ в Европе, которые отрабатывают «копейку» за антипиар газопровода «Северный поток-2».
Так, в польском издании Rzeczpospolita вышел материал обозревателя Ивоны Трусевич, которая приводит доводы в пользу закупок СПГ в США научного руководителя Лондонского института (Королевского колледжа) Фрэнка Умбаха. Того же эксперта цитирует и немецкое издание Deutsche Welle. Что же такого заявил этот Умбах?
По словам британского эксперта «убыточность закупок Европой СПГ у США – миф». Умбах заявляет, что европейские страны «окажутся только в выигрыше, если реализуют возможность по закупке газа у Соединённых Штатов».
Умбах:
При этом г-н британский эксперт почему-то не говорит, что эта прибыль была характерна для всех проектов в нефтегазовой отрасли в Европе под одной простой причине: цены на нефть и газ в течение 2017 года росли.
Умбах также заявляет, что американские компании «действуют самостоятельно и никак не зависят от США». Это заявление выглядит просто смешно при учёте того факта, что именно американские компании вынуждены сегодня обращаться к конгрессу США с предложением не принимать мер по ужесточению антироссийских санкций, иначе они окончательно потеряют возможность прибыльной кооперации с российским нефтегазовым бизнесом. От власти не зависят, но власть вынуждены просить о тех или иных политических и экономических решениях.
Далее Умбах говорит о том, что в Германии называют «СП-2» чисто экономическим проектом, но лично он не увидел «подробных отчётов о том, что экономический характер газопровода доказан». Также британский лоббист американских интересов заявляет, что Федеральное агентство по энергетическим сетям Германии не публикует доклада о том, «к чему для Европы может привести реализация проекта «Северный поток-2». Зато сам Умбах «сосчитал»:
Либо у г-на Умбаха проблемы с арифметикой, либо он в своих «расчётах» решил отказаться от использования примера того, как работает другой реализованный газопровод – «Северный поток». Тот самый "СП", об убыточности которого могут говорить исключительно такие персоны как Умбах, надеющиеся на то, что окружающие будут черпать информацию исключительно из их докладов и публикаций.
Так, в польском издании Rzeczpospolita вышел материал обозревателя Ивоны Трусевич, которая приводит доводы в пользу закупок СПГ в США научного руководителя Лондонского института (Королевского колледжа) Фрэнка Умбаха. Того же эксперта цитирует и немецкое издание Deutsche Welle. Что же такого заявил этот Умбах?
По словам британского эксперта «убыточность закупок Европой СПГ у США – миф». Умбах заявляет, что европейские страны «окажутся только в выигрыше, если реализуют возможность по закупке газа у Соединённых Штатов».
Умбах:
Новые терминалы СПГ становятся прибыльными. В сравнении с прошлым годом прибыльность выросла на 27%.
При этом г-н британский эксперт почему-то не говорит, что эта прибыль была характерна для всех проектов в нефтегазовой отрасли в Европе под одной простой причине: цены на нефть и газ в течение 2017 года росли.
Умбах также заявляет, что американские компании «действуют самостоятельно и никак не зависят от США». Это заявление выглядит просто смешно при учёте того факта, что именно американские компании вынуждены сегодня обращаться к конгрессу США с предложением не принимать мер по ужесточению антироссийских санкций, иначе они окончательно потеряют возможность прибыльной кооперации с российским нефтегазовым бизнесом. От власти не зависят, но власть вынуждены просить о тех или иных политических и экономических решениях.
Далее Умбах говорит о том, что в Германии называют «СП-2» чисто экономическим проектом, но лично он не увидел «подробных отчётов о том, что экономический характер газопровода доказан». Также британский лоббист американских интересов заявляет, что Федеральное агентство по энергетическим сетям Германии не публикует доклада о том, «к чему для Европы может привести реализация проекта «Северный поток-2». Зато сам Умбах «сосчитал»:
По меньшей мере в течение 20 лет после ввода в эксплуатацию Nord Stream-2 принесёт убытки.
Либо у г-на Умбаха проблемы с арифметикой, либо он в своих «расчётах» решил отказаться от использования примера того, как работает другой реализованный газопровод – «Северный поток». Тот самый "СП", об убыточности которого могут говорить исключительно такие персоны как Умбах, надеющиеся на то, что окружающие будут черпать информацию исключительно из их докладов и публикаций.
Использованы фотографии: https://www.nord-stream2.com
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