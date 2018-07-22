13:16 22 июля
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Британский эксперт: СПГ из США для Европы - прибыль, "СП-2" - одни убытки

Европейские лоббисты получили очевидный заказ на то, чтобы всеми силами и средствами продвигать идею о «необходимости» постоянных закупок сжиженного природного газа в США. С свою очередь этих лоббистов охотно цитируют некоторые СМИ в Европе, которые отрабатывают «копейку» за антипиар газопровода «Северный поток-2».

Британский эксперт: СПГ из США для Европы - прибыль, "СП-2" - одни убытки


Так, в польском издании Rzeczpospolita вышел материал обозревателя Ивоны Трусевич, которая приводит доводы в пользу закупок СПГ в США научного руководителя Лондонского института (Королевского колледжа) Фрэнка Умбаха. Того же эксперта цитирует и немецкое издание Deutsche Welle. Что же такого заявил этот Умбах?


По словам британского эксперта «убыточность закупок Европой СПГ у США – миф». Умбах заявляет, что европейские страны «окажутся только в выигрыше, если реализуют возможность по закупке газа у Соединённых Штатов».

Умбах:
Новые терминалы СПГ становятся прибыльными. В сравнении с прошлым годом прибыльность выросла на 27%.


При этом г-н британский эксперт почему-то не говорит, что эта прибыль была характерна для всех проектов в нефтегазовой отрасли в Европе под одной простой причине: цены на нефть и газ в течение 2017 года росли.

Умбах также заявляет, что американские компании «действуют самостоятельно и никак не зависят от США». Это заявление выглядит просто смешно при учёте того факта, что именно американские компании вынуждены сегодня обращаться к конгрессу США с предложением не принимать мер по ужесточению антироссийских санкций, иначе они окончательно потеряют возможность прибыльной кооперации с российским нефтегазовым бизнесом. От власти не зависят, но власть вынуждены просить о тех или иных политических и экономических решениях.

Далее Умбах говорит о том, что в Германии называют «СП-2» чисто экономическим проектом, но лично он не увидел «подробных отчётов о том, что экономический характер газопровода доказан». Также британский лоббист американских интересов заявляет, что Федеральное агентство по энергетическим сетям Германии не публикует доклада о том, «к чему для Европы может привести реализация проекта «Северный поток-2». Зато сам Умбах «сосчитал»:
По меньшей мере в течение 20 лет после ввода в эксплуатацию Nord Stream-2 принесёт убытки.


Либо у г-на Умбаха проблемы с арифметикой, либо он в своих «расчётах» решил отказаться от использования примера того, как работает другой реализованный газопровод – «Северный поток». Тот самый "СП", об убыточности которого могут говорить исключительно такие персоны как Умбах, надеющиеся на то, что окружающие будут черпать информацию исключительно из их докладов и публикаций.

Использованы фотографии: https://www.nord-stream2.com
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Комментарии 35

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:28
    Мягко стелит, что-то пообещали эксперду. smile
    Rusland
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:33
      Здесь вероятно читать нужно между строк. Убытки не из-за самого проекта, а от наложенных санкций на европейский бизнес причастный к СП-2. Цель матрасов не столько в том, чтобы пропихнуть именно свой газ, а в том, чтобы лишить Россию дохода.
      maxim947
      1. самоход (Даниил) Сегодня, 10:51
        читаете плохо - так покупайте амеровский СПГ, может прозреете...
        Цитата: maxim947
        СПГ из США для Европы - прибыль, "СП-2" - одни убытки

        самоход
      2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:02
        Цитата: maxim947
        Цель матрасов не столько в том, чтобы пропихнуть именно свой газ, а в том, чтобы лишить Россию дохода.

        Американцы пытаются зарезервировать себе место на платежеспособном европейском газовом рынке. По объёмам добычи газа США в 2040 году выйдут на второе место опередив Россию.
        dorz
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:12
          Цитата: dorz
          США в 2040 году

          США 2040 год
          Александр романов
        2. bobba94 (владимир) Сегодня, 12:44
          Увеличивая добычу газа, США, "тихим шорохом шурша", все ближе подходят к Йеллоустоуну. Когда подойдут к критической границе, то можно резервировать места на .......
          bobba94
      3. poquello (poquello) Сегодня, 11:07
        Цитата: maxim947
        лишить Россию дохода.

        ) этт смешно, не пойдет газ в европу - пойдет китайцам итп, этт у америкактусов проблемы с реализацией
        poquello
    2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 10:34
      Цитата: Rusland
      Мягко стелит, что-то пообещали эксперду.

      Может экспердуну? feel smile
      СРЦ П-15
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:03
        американские компании «действуют самостоятельно и никак не зависят от США»
        Дикие нефтяные пчелы не носят мед в улей.., как их еще Трамп держит...
        MPN
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:12
      Цитата: Rusland
      Мягко стелит, что-то пообещали эксперду.

      svp67
  2. Konsul Сегодня, 10:30
    Про сланцевый газ из США что то подзабыли , а такой крик радости был на весь мир..!! типо хана русскому Газпрому ..
    Эх господа , кто то вас усиленно болванит !
    Русский газ самый газоватый в мире ..У украинцев спросите !!!
    Konsul
  3. Комментарий был удален.
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:35
    что- то вспомнилось... wink
    Masya Masya
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:35
    А вот пускай англия за свои деньги газ из сшы покупает для всего Евросоюза! fool Посмотрим, на сколько их в реальности хватит, лицемеры! ! negative
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Strashila (I) Сегодня, 10:39
      Покупают СПГ в США, который они доставляют с российского Ямала... бизнес и ни чего более.
      Strashila
  6. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 10:39
    По меньшей мере в течение 20 лет после ввода в эксплуатацию Nord Stream-2 принесёт убытки.

    Безусловно принесет убытки США и Украине.
    saturn.mmm
  7. demo (Ван) Сегодня, 10:44
    такие персоны как Умбах, надеющиеся на то, что окружающие будут черпать информацию исключительно из их докладов и публикаций.
    Со времен папы Буратино в мире не хотят переводится люди с "гибкой совестью". Со сверх гибкой.
    demo
  8. Удав КАА (Александр) Сегодня, 10:52
    Что же такого заявил этот Умбах?

    Да глупость сморозил с серьезным выражением лица! ("Именно с таким выражением лица совершаются все глупости на свете. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с))
    1. Трубопроводный транспорт -- самый дешевый! Он не зависит от погодных условий, как морской, состояния портовой инфраструктуры и т.п.
    2. Плечо доставки! Англканин даже на глобус не взглянул...А еще научный руководитель чего-то там в UK!
    3. А когда зимой 2017-18 Альбион начал замерзать, чего у нас стали закупать СПГ с Ямала, а не из USA? Неужто себе в убыток решили торговать ???
    4. Когда СП-2 дойдет до ФРГ -- тогда всем альбионцам наступят кранты: газовый паб окажется в руках дойчеров! Вот тогда-то вы и попляшите под немецкую флейту!
    Удав КАА
    1. poquello (poquello) Сегодня, 11:20
      Цитата: Удав КАА
      Трубопроводный транспорт -- самый дешевый! Он не зависит от погодных условий, как морской, состояния портовой инфраструктуры и т.п.

      вот она, самая главная истина, и все хотят иметь трубу и дешевое сырье
      poquello
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:04
    Либо у г-на Умбаха проблемы с арифметикой, либо... да, всё просто. США заказали ему тему и оплатили грандом за офигенно "экспертную" публикацию, которую Умбах, тут же, "сдул" с интернета. yes
    Теренин
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:11
    материал обозревателя Ивоны Трусевич, которая приводит доводы в пользу закупок СПГ в США научного руководителя Лондонского института (Королевского колледжа) Фрэнка Умбаха.

    изя топ
  11. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 11:11
    У газа из трубы один поставщик и один получатель. СПГ продают все кому не лень, сотни "независимых" фирм, получатель может быть любой, соответственно конъюнктуре рынка. На кой чёрт мне гнать мой газовоз в "Свинячее устье", если в Сингапуре я заработаю в полтора раза больше? Это бизнес, детка...
    Dietmar
  12. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 11:11
    "Далее Умбах говорит о том, что в Германии называют «СП-2» чисто экономическим проектом, но лично он не увидел «подробных отчётов о том, что экономический характер газопровода доказан». "

    У кривого "Егорки" глаз шибко зоркий, одна беда - смотрел не туда.
    ARES623
  13. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:15
    Я вот полностью согласен с американскими лоббистами СПГ. Только есть небольшой нюанс,американцы покупают СПГ у российской компании Ямал СПГ и везут в ЕС ,под видом своего,как было с Литвой.При этом приятно накручивают себе цену разницы за доставку и прочее. А свой газ они везут в Азию,там цены выше
    APASUS
  14. zulusuluz Сегодня, 11:21
    - Изя, сколько будет 2+2?
    - А мы покупаем или продаем?..
    zulusuluz
  15. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 11:34
    Очевидно что наш газ из газопроводов всегда будет дешевле заокеанского спг, печально что наша страна не может жить без продажи природных ресурсов в другие страны, наш бюджет просто рухнет если мы перестанем продавать нефть и газ, и ничего Путин с этим не смог сделать за все долгие годы своего правления, да и не пытался особенно. Как это не печально звучит но мы так и остаёмся сырьевым придатком западных стран
    _Ugene_
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:13
      Цитата: _Ugene_
      Как это не печально звучит но мы так и остаёмся сырьевым придатком западных стран

      Поворяю уже в сотый, наверное, раз:
      У "газовой иглы" два конца, и оба они острые.
      Кто глубже "сидит" на этой игле - продавец или покупатель - это очень непростой вопрос.
      Далее неинтересно, потому что "для старшей группы деццкого сада".
      Голован Джек
      1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 12:58
        ну если "для старшей группы деццкого сада" нужно разъяснение, то пожалуйста - европа может отказаться от нашего газа, да, придется покупать несколько дороже, повысится себестоимость их продукции, несколько снизится конкурентоспособность, но в конечном итоге ничего фатального для них не будет. У нас же газ и нефть это половина бюджета и если мы не будем их продавать то в стране, как только запасы проедим, быстро наступит дефолт. Разница очевидна. У "газовой иглы" два конца, но вот острые они по разному.
        _Ugene_
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:10
          Цитата: _Ugene_
          да, придется покупать несколько дороже, повысится себестоимость их продукции, несколько снизится конкурентоспособность

          Угу...
          Цитата: _Ugene_
          но в конечном итоге ничего фатального для них не будет

          Вот именно это и есть для той самой группы.
          И это мы пока еще не вспомнили о том, что зависимость Европы от США и без всякого СПГ и так настолько велика, что они еле-еле от того же TTIP отбодались, то это уже для подготовительной группы.
          Даленейшее мне просто неинтресно комментировать, сто пятьсот раз уже разжевывалось, что все не так просто и вообще не так.
          Я с Вами не эту тему больше не общаюсь, звиняйте stop
          ЗЫ: идите учить, то такое ТТИП, Вы же даже и этого не знаете request
          Голован Джек
          1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:13
            Я с Вами не эту тему больше не общаюсь, звиняйте
            laughing а что-же вы делаете тогда, или у меня галюцинации?
            ЗЫ: идите учить, то такое ТТИП, Вы же даже и этого не знаете
            ну да, когда по существу вопроса нечего ответить остаётся только важно надувать щёки, в таком стиле, действительно, не напрягайтесь с ответами
            _Ugene_
  16. razved (Андрей) Сегодня, 11:37
    Самое интересное, что никто не заставляет покупать росгаз из СП-2, особенно дителей о.Британия и их подпевал из пшекии. Пусть покупают американский, а потом считают деньги... Если в эвропе еще не разучились считать деньги, там сделать выводы и примут экономически правильное решение.
    razved
  17. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:44
    Сеня, сколько будет дважды два? А мы покупаем или продаём?...
    Ох уж эти эксперты. У них - своя логика... И математика...
    Горный стрелок
  18. Mamont Сегодня, 11:58
    Скоро зима , может попробывать вентили перекрыть , типо авария и т.д. И Посмотреть ,что будет ?
    В Европе с их фанерными домами ,думаю холодновато будет и арабы начнут врываться в дома чтобы не грабить ,а погреться ... wassat
    Mamont
  19. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 12:29
    Вот пущай Великобритания с Польшей и строят у себя терминалы для приёмки дешёвого СПГ из США! laughing
    Lexa-149
    1. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 12:56
      Да наверное будет такая же фигня как и с пенсильванским углём..Ушлые американцы загружались этим углём в Новороссийске и впаривали его хохлам под видом пенсильванского.Хотя добыт он был в Донецке.Так и с газом.Будут его возить из Сабетты.А по слухам где то на Балтике строят завод СПГ. wassat
      нафанаил
  20. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 12:43
    А какого пса за прошлый год бриты нарастили закупки газа из России..У Миллера лысина не просыхает-всё качает старается газ для англов и побольше..
    нафанаил
  21. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 13:00
    Обсуждать на ВО польскую газету в выводами "английского ученого"? Скоро как на "утро.ру" будем обсуждать кто круче бузова или волочкова.
    дилетант2
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