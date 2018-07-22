Украинская пехота вручную вырыла 1,5-км траншею в районе "ООС". Танки не пройдут?

На одном из передовых направлений в зоне ООС, наша пехота взяла в руки лопаты и прокопала траншею длинной 1,5 км. Вручную. Под носом у противника. Люблю пехоту. Труженики полей.

Мы тоже забирали аватаров бригады и отправляли на рытёе окопов... от рядового до майора - копали все.

Продолжились обстрелы территории ДНР украинскими силовиками. В течение суток огонь из стрелкового оружия и АГС открывался по районам населённых пунктов Ленинское, Коминтерново, Зайцево. При этом в случае с Зайцево огонь вёлся из миномётов калибра 82 мм. Миномёты использовали представители 72-й отдельной механизированной бригады, командиром которой является Р.Татусь, вели огонь из минометов калибра 82 мм.Открывали огонь ВСУ по Докучаевску и западным окраинам Донецка. Использовалось вооружение боевых машин пехоты и гранатомёты.На этом фоне украинские «волонтёры» сообщают об «улучшении позиций» подразделениями ВСУ и нацбатами у линии соприкосновения.«Волонтёр» Юрий Мысягин в Фейсбуке публикует заметку, в которой говорится, что украинская пехоты была задействована в рытье траншеи протяжённостью аж полтора километра. При этом рытьё траншеи описывается в качестве очередного достижения украинской армии:Для каких целей вручную рылась эта траншея? Как «вторая линия стены Яценюка»?Сами уже украинские военные публикуют комментарий по поводу того, для чего украинских солдат заставили рыть гигантскую по протяжённости яму:Напомним, чтов украинской армии называют тех, кто был уличён в пьянстве.Исходя из размеров траншеи, можно сделать вывод, что «аватаров» в украинской армии у линии соприкосновения хватает.Пользователи уже пошутили на предмет того, что скоро пьянство в зоне «ООС» примет такие масштабы, что наказуемые смогут вырыть второе Чёрное море.