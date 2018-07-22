13:16 22 июля
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Украинская пехота вручную вырыла 1,5-км траншею в районе "ООС". Танки не пройдут?

Продолжились обстрелы территории ДНР украинскими силовиками. В течение суток огонь из стрелкового оружия и АГС открывался по районам населённых пунктов Ленинское, Коминтерново, Зайцево. При этом в случае с Зайцево огонь вёлся из миномётов калибра 82 мм. Миномёты использовали представители 72-й отдельной механизированной бригады, командиром которой является Р.Татусь, вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Открывали огонь ВСУ по Докучаевску и западным окраинам Донецка. Использовалось вооружение боевых машин пехоты и гранатомёты.

На этом фоне украинские «волонтёры» сообщают об «улучшении позиций» подразделениями ВСУ и нацбатами у линии соприкосновения.


«Волонтёр» Юрий Мысягин в Фейсбуке публикует заметку, в которой говорится, что украинская пехоты была задействована в рытье траншеи протяжённостью аж полтора километра. При этом рытьё траншеи описывается в качестве очередного достижения украинской армии:
На одном из передовых направлений в зоне ООС, наша пехота взяла в руки лопаты и прокопала траншею длинной 1,5 км. Вручную. Под носом у противника. Люблю пехоту. Труженики полей.


Для каких целей вручную рылась эта траншея? Как «вторая линия стены Яценюка»?

Украинская пехота вручную вырыла 1,5-км траншею в районе "ООС". Танки не пройдут?


Сами уже украинские военные публикуют комментарий по поводу того, для чего украинских солдат заставили рыть гигантскую по протяжённости яму:
Мы тоже забирали аватаров бригады и отправляли на рытёе окопов... от рядового до майора - копали все.


Напомним, что аватарами в украинской армии называют тех, кто был уличён в пьянстве.

Исходя из размеров траншеи, можно сделать вывод, что «аватаров» в украинской армии у линии соприкосновения хватает.
Пользователи уже пошутили на предмет того, что скоро пьянство в зоне «ООС» примет такие масштабы, что наказуемые смогут вырыть второе Чёрное море.


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Комментарии 23

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  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:18
    Так как они бухают,через пару лет в траншеях, будет большая часть Украины
    Александр романов
    1. volodya (владимир) Сегодня, 11:40
      Тем кто выкопал Чёрное море, траншеи это разминка!
      volodya
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:43
        Пусть окопают всю Незалежную по кругу, пусть живут на острове "невезения"!
        Весь покрытый плесенью, абсолютно весь,
        Остров "невезения" на постсоветском пространстве есть...
        Logall
        1. volodya (владимир) Сегодня, 12:02
          Им бы понедельники взять и отменить!
          volodya
        2. san4es Сегодня, 12:32
          hi Привет Сань.
          Цитата: Logall
          Пусть окопают всю Незалежную по кругу..

          ...Начали! ..... crying
          san4es
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:50
            Ну, если честно, "уникальность" метода на совести автора видео.
            Употребляемый инструмент называется, ЕМНИП, "гитара", и достаточно широко применялся во времена оны при копке траншей в щебенистой, подмерзшей и тому подобной неприятной почве.
            Ну, это если вручную копать, ессно hi
            Голован Джек
        3. Mamont Сегодня, 13:04
          Цитата: Logall
          Пусть окопают всю Незалежную по кругу, пусть живут на острове "невезения"!
          Весь покрытый плесенью, абсолютно весь,
          Остров "невезения" на постсоветском пространстве есть...

          В точку поэт ! good
          Кому продаться ,кому отдаться ..Никак не выбирут в Киеве ! Хотя Украину уже давно попользовали как девку и бросили к ногам России ! Типо смотрите .. angry Вот и думаем поднять ее падшею или пусть в грязи лежит ? Отмывать и лечить это очень дорого для русских ..Как думаете поднять или пусть лежит в грязи изорванная и изнасилованная США и Израилем ..? Я бы руки не пачкал ...
          Mamont
  2. Тралл Сегодня, 11:18
    В случае с траншеей глубина и ширина важнее ее длины smile
    Тралл
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:27
      Цитата: Тралл
      В случае с траншеей глубина и ширина важнее ее длины

      Да и выкопать, полбеды, еще её надо обустроить...
      svp67
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:33
        Цитата: svp67
        Да и выкопать, полбеды, еще её надо обустроить...

        Копали в надежде, что пока преодолевают "траншею" (параметров не имею, вот и в кавычках) можно будет убежать на лишних 300-500 м., а может и сховаться успеть (переодеться в колхозника)
        MPN
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:27
        Цитата: svp67
        Да и выкопать, полбеды, еще её надо обустроить...

        hi , Сергей.
        На обустройство нужны ум, материалы и деньги, а этого в Руине, и соответственно в ВСУ, увы нема. Наши же в это время, исходя из накала обстановки, ...:
        Лелёк
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:19
    Полтора километра в глубину, надеюсь? ?? lol Чтобы они оттуда никогда не вылезли, из своих траншей живыми! !! am
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:01
      love
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Чтобы они оттуда никогда не вылезли, из своих траншей живыми! !!

      поддерживаю! самозакапались бы нафик... yes
      Masya Masya
  4. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:20
    На одном из передовых направлений в зоне ООС, наша пехота взяла в руки лопаты и прокопала траншею длинной 1,5 км. Вручную. Под носом у противника. Люблю пехоту. Труженики полей.
    вал кролика 2.0? belay
    изя топ
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:20
    Предавая вниманию бесполезность данной ямы ,аж 1,5 км в длину. Хочется обратить внимание прежде всего на дурь офицеров ВСУ.
    Сизиф просто отдыхает в стороне!
    APASUS
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:39
      Сизиф просто отдыхает в стороне!

      И это они ещё не закончили ! Будут копать пока в НАТО не возьмут..... lol
      DEZINTO
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:20
    Украинская пехота вручную вырыла 1,5-км траншею в районе "ООС"

    ... Чёрное море вырыли врукопашную, а тут каких то 1,5 км траншеи... laughing
    a.s.zzz888
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:22
    Им нужно срочно заасфальтировать Черное море -энергии на тупости у них через край, делают, а чего и зачем даже и не думают! !!! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. 933454818 (Иван Иванов) Сегодня, 11:43
    Может как оно раньше в Советской Армии было-"Начинайте копать здесь,а я пойду узнаю,где надо" Так и в украинской армии начальник отдал приказ -"Начинайте копать здесь!" и ушел узнавать где надо копать и задержался вот они полтора километра и откопали....
    933454818
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:43
    На одном из передовых направлений в зоне ООС, наша пехота взяла в руки лопаты и прокопала траншею длинной 1,5 км. Вручную. Под носом у противника. Люблю пехоту. Труженики полей.
    Чего, этот так радуется? request Знаем по чеченским компаниям мы эти окопы. Вроде этого фото.
    Теренин
  10. Mamont Сегодня, 11:49
    Ну если "древние украинцы" Черное море выкопали , то эти траншеи им раз плюнуть ... laughing
    Mamont
    1. san4es Сегодня, 12:43
      Цитата: Mamont
      Ну если "древние украинцы" Черное море выкопали...

      ...то нынешние по периметру,ещё и бруствер насыпали fellow
      san4es
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:52
    От забора и до обеда... Это мы понимаем... А вот про танки не пройдут через траншею... Это глупость.
    https://m.youtube.com/watch?v=_6wO6HNkeh0
    Горный стрелок
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