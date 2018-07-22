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Украинская пехота вручную вырыла 1,5-км траншею в районе "ООС". Танки не пройдут?
Продолжились обстрелы территории ДНР украинскими силовиками. В течение суток огонь из стрелкового оружия и АГС открывался по районам населённых пунктов Ленинское, Коминтерново, Зайцево. При этом в случае с Зайцево огонь вёлся из миномётов калибра 82 мм. Миномёты использовали представители 72-й отдельной механизированной бригады, командиром которой является Р.Татусь, вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Открывали огонь ВСУ по Докучаевску и западным окраинам Донецка. Использовалось вооружение боевых машин пехоты и гранатомёты.
На этом фоне украинские «волонтёры» сообщают об «улучшении позиций» подразделениями ВСУ и нацбатами у линии соприкосновения.
«Волонтёр» Юрий Мысягин в Фейсбуке публикует заметку, в которой говорится, что украинская пехоты была задействована в рытье траншеи протяжённостью аж полтора километра. При этом рытьё траншеи описывается в качестве очередного достижения украинской армии:
Для каких целей вручную рылась эта траншея? Как «вторая линия стены Яценюка»?
Сами уже украинские военные публикуют комментарий по поводу того, для чего украинских солдат заставили рыть гигантскую по протяжённости яму:
Напомним, что аватарами в украинской армии называют тех, кто был уличён в пьянстве.
Исходя из размеров траншеи, можно сделать вывод, что «аватаров» в украинской армии у линии соприкосновения хватает.
Пользователи уже пошутили на предмет того, что скоро пьянство в зоне «ООС» примет такие масштабы, что наказуемые смогут вырыть второе Чёрное море.
Открывали огонь ВСУ по Докучаевску и западным окраинам Донецка. Использовалось вооружение боевых машин пехоты и гранатомёты.
На этом фоне украинские «волонтёры» сообщают об «улучшении позиций» подразделениями ВСУ и нацбатами у линии соприкосновения.
«Волонтёр» Юрий Мысягин в Фейсбуке публикует заметку, в которой говорится, что украинская пехоты была задействована в рытье траншеи протяжённостью аж полтора километра. При этом рытьё траншеи описывается в качестве очередного достижения украинской армии:
На одном из передовых направлений в зоне ООС, наша пехота взяла в руки лопаты и прокопала траншею длинной 1,5 км. Вручную. Под носом у противника. Люблю пехоту. Труженики полей.
Для каких целей вручную рылась эта траншея? Как «вторая линия стены Яценюка»?
Сами уже украинские военные публикуют комментарий по поводу того, для чего украинских солдат заставили рыть гигантскую по протяжённости яму:
Мы тоже забирали аватаров бригады и отправляли на рытёе окопов... от рядового до майора - копали все.
Напомним, что аватарами в украинской армии называют тех, кто был уличён в пьянстве.
Исходя из размеров траншеи, можно сделать вывод, что «аватаров» в украинской армии у линии соприкосновения хватает.
Пользователи уже пошутили на предмет того, что скоро пьянство в зоне «ООС» примет такие масштабы, что наказуемые смогут вырыть второе Чёрное море.
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