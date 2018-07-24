Европа из окна автобуса. Часть 1. Дороги и дома

Дорога, дорога

Нас в дальние дали зовёт...

Быть может, до счастья осталось немного,

Быть может, один поворот…

Музыка: Василий Соловьев-Седой.

Слова: Алексей Фатьянов

Надеюсь, что с моей стороны не будет слишком уж нескромным громко заявить подобно легендарному Арнольду: «Я вернулся!» Это действительно так оно и есть. А уезжал я отдыхать после года напряженной работы и в поисках новых впечатлений путешествовать на туристическом автобусе по Европе. В прошлом году это была первая такая поездка, в этом уже вторая. И надо сказать, что цикл статей с таким названием планировался еще в прошлом году, но потом все-таки я от него воздержался, хотя и проехал тогда Польшу, Чехию и Германию, хотя, понятно, что не из конца в конец. На этот раз к Польше добавилась Венгрия, Словакия и Хорватия с пятидневным отдыхом у моря на острове Крк (да-да, Крк и все тут, хорваты они так говорят!) в Кварнерской Ривьере. Цикл планируется отнюдь не в стиле путевых заметок: «Америка справа и слева», или ТВ-передачи «Поедем, поедим…». Тут будут и личные впечатления – потому, что как же без них, и обязательно исторические факты, которые с этими впечатлениями связаны, и непременно будет война (ведь мы же на сайте «ВО»!), но и мира тоже будет достаточно. Кого тянет в объективность могут сразу эти материалы не читать. Тут хоть (имеется в виду «ВО») и пишут люди, что объективность украшает историка, не верю я в это. «Ничто великое не совершалось без страсти» – давно было сказано, сказано очень правильно, на мой взгляд, и почему это нам следует эти слова игнорировать? Я, например, не скрываю, что гневлив от природы, порою могу быть не сдержан, и подвержен страстям. Не всегда это хорошо, но не так уж и плохо. Все от обстоятельств зависит. Разве интересно, например, читать одни лишь выхолощенные ТТХ и суры из энциклопедий? В конце концов, «ВО» — это не Википедия, не так ли?! Хотя, за точность собственно информация я ручаюсь. Потому, что мнение автора это одно, а информация – нечто совсем иное. Ну, а в рамках всего цикла мы проедем дорогами вышеназванных стран Европы, пройдем по ее древним путям, познакомимся с народами, что жили здесь в прошлом и живут теперь, с городами, музеями, археологическими парками, замками, осадами и пляжами… И все это вы, уважаемые читатели «ВО», увидите моими глазами и на моих фотографиях. И первая часть нашего нового цикла будет посвящена весьма злободневной для нас теме – дорогам и домам.Вот в таких автобусах сегодня ездят наши туристы по Европе.Начнем с того, что такие туры сегодня очень популярны. Например, компания ТурТрансВояж по маршруту которой я как раз и ездил с женой и внучкой, возит своих туристов уже не только по Европе и Скандинавии, но и через Испанию в Марокко, и даже в древнюю Персию – Иран! Правда, в Иран зимой, когда там не так жарко, и нашим женщинам там предписан строгий дресс-код. Есть маршруты в Юго-Восточную Азию и даже по Японии. И все больше россиян пользуются такими вот автобусными турами. В нашем автобусе из 52 человек только, кажется, для двоих это была первая такая поездка. А были и те, кто съездил по пять раз, а одна женщина так уже 10! Две подружки поехали сейчас в июле, затем поедут в сентябре, и планируют еще и в декабре ехать! И это маршруты только одной нашей российской компании. А ведь их много, так что автобусы с туристами из России пересекают ее границу один за другим. Особенно это хорошо заметно на контральто-пропускном пункте в Бресте. Обычно люди добираются туда поездом, и садятся в автобус прямо на вокзале. Кто-то вылетает самолетом в тот же Будапешт и подсаживается в него на маршруте.По дороге делаются остановки, чтобы и кофе попить, и... санитарную комнату посетить. Туалет, кстати, для экстренных случаев, имеется в самом автобусе. Но некоторые еще стесняются им пользоваться.То есть теперь автобусные туры становятся по-настоящему популярными. Если вам тяжело ехать ночью, а потом весь день бродить по городу: «Посмотрите – слева развалины мечети, а справа – «харчевня «Трех пескарей», где как-то раз обедал Буратино», – то можно выбирать тур без ночных переездов и всякий раз ночевать в отеле, а утром, подкрепившись завтраком за шведским столом, отправляться дальше. Тут есть свои негативные моменты, но сон в хорошем номере я лично не променяю ни на что. Конечно, лучше всего кататься по Европе на собственном автомобиле, но чего нет – того нет. Вовремя не научился, а сейчас уже возраст не тот и реакция не та…Сидишь и смотришь, а за окном мелькает чужая жизнь…И, понятно, что такие путешествия были бы невозможны без хороших дорог!Правда, и на их дорогах случается вот такое…Теперь давайте вспомним, как часто мы любим повторять: «У России две проблемы – дураки и дороги!» Но, мне кажется, надо с ней заканчивать. Она устарела. Дураки – это проблема глобальная, их и в Америке 80% общего народонаселения, как у нас, и только в Англии их немного поменьше – а именно 70% от общего числа. А дороги… дороги быстро становятся хорошими!Путешествуешь частным образом? К твоим услугам то тут, то там кемпинги, мотели и весьма колоритные придорожные рестораны – ешь не хочу!Во всяком случае я могу судить о том, как изменились известные мне трассы: одна от Пензы на Москву, и другие – Пенза-Саратов и Пенза-Челябинск. Широкие, современные, оборудованные светильниками на солнечных батареях, с мостами-развязками. Мусор вдоль обочин собирают мужики в оранжевых робах, траву по обочинам косят… Я, правда, не часто по этим дорогам езжу и не могу сказать за весь их километраж, а также за трассу «Пенза-моя дача» – там «шоссе рискового вождения», но в целом разницы (особой!) между дорогами в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии и Хорватии, и нашими дорогами здесь в России не увидел! То есть и само покрытие, и его техническое обрамление, и уход за шоссе – практически идентичны.По автобанам автобусы идут очень быстро…«Что, различий совсем нет?» – спросит меня кто-то. Нет, они есть! Но они специфичны. Например, мусор… У нас его вдоль известных мне трасс собирают, но кое-где собирать не успевают. В Хорватии специально отправился пешком вдоль трассы от поселка Нивице до Омишале и хоть там и было очень чисто, но… выброшенные из каров бутылки попадались и здесь. Траву при мне вдоль обочины косил муниципальный служащий. Увидел меня – сразу поздоровался!Типичный тамошний придорожный пейзаж.Но вот чего пока еще нет у нас – мусора за пределами федеральных трасс. В Польше, Чехии, Венгрии, Германии мусора по определению нет нигде. Ни на большой дороге, ни на маленькой. У меня до поворота на дачу все число. А вот как с трассы съедешь – тут тебе сразу и куча всякого дерьма. Причем ее видно с трассы. Но… убирают редко. В Польше и в той же Хорватии – что шоссе между городами, что поворот на ферму в лесу, все едино. Если и сорят, то очень быстро все и убирают! Тут нам Европу еще догонять и догонять!Типичное дорожное ограждение. Все как у нас!В Польше аналогичные дорожные светильники с солнечными батареями. Но на них сверху установлены еще и ветрогенераторы. Не будет солнца – будет ветер, а значит и свет. Мелочь, а приятно!А вот ветрогенераторов там значительно больше.Далее, что отличает их дороги от наших. Как правило, вдоль лесных массивов, через которые проложены многополосные автобаны, установлены ограждения из металлической сетки. Там, где дороги, так сказать, «внутреннего пользования» и на две полосы, ограждения встречаются значительно реже, но там и движение не такое интенсивное. Сделано это для защиты лесных обитателей, которых в лесах Польши, Венгрии и Хорватии очень много. Доходит до того, что косули пасутся на лужайках в непосредственной близости от дороги и не обращают на нее внимания. На шоссе же они выходят обычно ночью… погреться на раскалившемся за день асфальте. Свет фар их ослепляет, куда бежать непонятно и – вот так бедных зверьков и давят машины. Сетки их от этого защищают. Много шумозащитных ограждений, как прозрачных, так и непрозрачных. На прозрачных – силуэты хищных птиц, чтобы всякая пернатая мелочь сослепу о пластик бы не билась!На дорогах Хорватии очень много тоннелей. Что неудивительно, ведь сколько там гор…Кстати, обилие зверей в лесах – это хорошая охота. В Венгрии, например, да и не только там, охотник-иностранец всю добычу сдает в охотобщество, организовавшее ему это развлечение, поэтому мясо косулей, кабанов, оленей в меню местных ресторанов не переводится. А вот чтобы «зверье мое» могло перебираться через автобаны, над ними, причем во множестве, построены… «эко-мосты». На них растут трава и деревья. По сути это тот же лес, только с бортиками, чтобы у зверушек не закружилась голова от вида проезжающего под ними транспорта. И вот по ним-то они и переходят «дорогу». У нас я таких мостов пока еще не встречал.Вот он – экологический мост для зверей! Построен весьма и весьма капитально, и все для блага природы!Дороги, ведущие к фермам, обычные проселки – с выбоинами, лужами, как и у нас. Но… без куч мусора. А вот в Хорватии на острое Крк очень интересные дороги проложены… в лесах! Представьте себе густой, хотя и невысокий лес, переплетенный зарослями ежевики, и вот через него идет дорога, выложенная битым камнем, а по обе стороны от нее каменные изгороди. На километры!!! Ездят по ней нечасто, это заметно. Но вы только себе представьте, сколько это надо было вывернуть из земли камней (или же где-то их добыть?!), привезти сюда в лес, а затем вручную сложить в эти «заборчики» высотой примерно по пояс взрослому человеку. И их там много, и идут они в разных направлениях… Если это было сделано еще до войны, то неудивительно, что в Хорватии столь успешно действовали партизаны. А если после, то опять-таки потрясают объемы выполненных работ!Вид с моста, ведущего на хорватский остров Крк. Конечно, это не наш Крымский мост, но все равно — сооружение впечатляет!Ну а теперь обратимся к военной теме. Очевидно, что если дорог там очень много и все они в прекрасном состоянии, даже те, что местного значения, то… следует иметь это ввиду и кроме гусеничной бронетанковой техники иметь ее колесные аналоги. Примерно так, как это практикуется у французов или японцев, у которых на вооружении состоят самые настоящие колесные танки с орудиями калибра 105-120-мм. Там много гор, сплошь заросших лесами. Пробиваться через такие районы на танках заведомо гиблое дело, а вот по шоссе, да на скорости под 120-150 км/ч почему бы и нет?! Опять же танкам-роботам действовать на таких шоссе значительно легче, чем среди кустов и оврагов. Вот пусть они на них и действуют! И пусть наши потенциальные противники (ну так, на всякий случай!) знают, что на их хорошие дороги у нас есть столь же хорошая боевая техника!Автобаны – это прекрасно, но… за движение по ним нужно платить. Примерно 500-800 рублей от одного контрольного пункта до другого. Можно наличными, можно карточкой. А можно ехать бесплатно в обход! Но так дольше и дорога петляет…Продолжение следует…