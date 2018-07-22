СМИ: Эквадорcкий Ленин готов передать Ассанжа Британии

Основатель международного сетевого проекта Wikileaks Джулиан Ассанж, возможно, в самое ближайшее время будет передан властям Британии. Такого рода сообщения приходят из разных мировых СМИ.По сообщениям американской газеты, Эквадор, предоставивший убежище австралийскому программисту Ассанжу на территории своего лондонского посольства, находится на завершающей стадии переговоров с Британией и на следующей неделе собирается передать Лондону основателя Wikileaks.Эту информацию подтверждает Гленн Гринуолд, основатель сайта The Intercept, ссылаясь на дипломатические источники. Журналист считает, что в скором времени основателя Wikileaks "заставят" покинуть своё убежище на территории посольства Эквадора в Лондоне.Ещё ранее о предстоящей передаче Ассанжа британским властям сообщила в своем аккаунте в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян. В частности, она отметила, что на власти Эквадора оказывается очень сильное давление со стороны Вашингтона и Лондона.Власти Эквадора в последнее время всё чаще выражали своё неудовольствие нахождением в их посольстве в Лондоне основателя Wikileaks.В частности, ему был закрыт доступ к интернету, поскольку он якобы нарушил соглашение о запрете публикации в Wikileaks сообщений, влияющих на политическую ситуацию в других странах.В 2017 году, когда президентом Эквадора стал Ленин Морено, латиноамериканское государство резко ожесточило свою позицию по отношению к основателю Wikileaks. Глава Эквадора много раз нелестно высказывался об Ассанже, называя его «унаследованной проблемой», «хакером».Для справки: Основатель Wikileaks находится на территории лондонского посольства Эквадора с 2012 года, пытаясь избежать, таким образом, передачи шведским властям. Швеция возбудила уголовное дело против австралийского программиста, обвинив его в изнасиловании. В 2017 году это уголовное дело было прекращено. Тем не менее, Ассанж не решился покинуть территорию посольства Эквадора, опасаясь «попасть в руки» американских властей, которые хотят его арестовать за публикацию в Wikileaks тысяч секретных файлов и скан-копий документов с ограниченным доступом, полученных от бывшего военнослужащего Соединённых Штатов Брэдли Мэннинга.По всей видимости, американские власти почти близки к тому, чтобы «заполучить» Ассанжа. Вряд ли США оставят в покое человека, который предоставил широкой публике все теневые стороны мировой политики и работы спецслужб.