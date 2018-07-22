13:16 22 июля
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СМИ: Эквадорcкий Ленин готов передать Ассанжа Британии

Основатель международного сетевого проекта Wikileaks Джулиан Ассанж, возможно, в самое ближайшее время будет передан властям Британии. Такого рода сообщения приходят из разных мировых СМИ.

СМИ: Эквадорcкий Ленин готов передать Ассанжа Британии


По сообщениям американской газеты USA Today, Эквадор, предоставивший убежище австралийскому программисту Ассанжу на территории своего лондонского посольства, находится на завершающей стадии переговоров с Британией и на следующей неделе собирается передать Лондону основателя Wikileaks.


Эту информацию подтверждает Гленн Гринуолд, основатель сайта The Intercept, ссылаясь на дипломатические источники. Журналист считает, что в скором времени основателя Wikileaks "заставят" покинуть своё убежище на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Ещё ранее о предстоящей передаче Ассанжа британским властям сообщила в своем аккаунте в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян. В частности, она отметила, что на власти Эквадора оказывается очень сильное давление со стороны Вашингтона и Лондона.

Власти Эквадора в последнее время всё чаще выражали своё неудовольствие нахождением в их посольстве в Лондоне основателя Wikileaks.

В частности, ему был закрыт доступ к интернету, поскольку он якобы нарушил соглашение о запрете публикации в Wikileaks сообщений, влияющих на политическую ситуацию в других странах.

В 2017 году, когда президентом Эквадора стал Ленин Морено, латиноамериканское государство резко ожесточило свою позицию по отношению к основателю Wikileaks. Глава Эквадора много раз нелестно высказывался об Ассанже, называя его «унаследованной проблемой», «хакером».

Для справки: Основатель Wikileaks находится на территории лондонского посольства Эквадора с 2012 года, пытаясь избежать, таким образом, передачи шведским властям. Швеция возбудила уголовное дело против австралийского программиста, обвинив его в изнасиловании. В 2017 году это уголовное дело было прекращено. Тем не менее, Ассанж не решился покинуть территорию посольства Эквадора, опасаясь «попасть в руки» американских властей, которые хотят его арестовать за публикацию в Wikileaks тысяч секретных файлов и скан-копий документов с ограниченным доступом, полученных от бывшего военнослужащего Соединённых Штатов Брэдли Мэннинга.

По всей видимости, американские власти почти близки к тому, чтобы «заполучить» Ассанжа. Вряд ли США оставят в покое человека, который предоставил широкой публике все теневые стороны мировой политики и работы спецслужб.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Mamont Сегодня, 11:51
    Сноудена Россия не выдаст ! Мы обещали ..
    Mamont
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:58
      Эквадор тоже обещал... Долго спецслужбы у посольства терлись, сейчас наверное тройное кольцо.., хотя и эти не выпустят, на руки передадут... sad А ему еще и изнасилование шьют... sad
      MPN
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:01
      Виталий, вы это кто -мамонты России? ?? wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. rruvim (Роман) Сегодня, 11:59
    Либерализм в чистом виде! Нормальному человеку там не выжить. Выступил "против" , и ты уже шесть лет живёшь в посольстве. Сменилось правительство в стране "приютившей". И ты снова изгой и преступник. Потом окажется (после допросов), что агент Кремля.
    rruvim
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:00
    Нужно было договориться с Эквадором, и вывести Джулиана в Россию! Такой человек для нас был бы тузов в рукаве, при переговорах с той же сшой! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:08
      Пытались. Даже "борт" предоставили. Эквадорский конечно. Но тут дело Скрипалей и т.д.
      rruvim
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:45
        Эвакуация из посольства людей, которых преследует власть давно отработаны. Этим пользуются западные посольства в России, также как и Россия, при необходимости, имеет возможность эвакуации своих граждан и агентов.Весь вопрос в заинтересованности, а ее нет.
        Ассанж с Россией ни как не связан, делать эту связь из меценатских соображений сейчас глупо. А вот показать всему Миру как попирает Британия и США свободу слова и дипломатические нормы вполне разумно.
        Vita VKO
    2. Falx (Falx) Сегодня, 12:16
      с Эквадором как раз легко было договориться, проблема в том что британские власти не выпускали и не выпускают Ассанджа с территории эквадорского посольства. они быть может ещё уважают неприкосновенность посольства, но за Ассанжем никакого дипломатического или иного иммунитета не признавали и не признают...и как следствие никогда бы они не допустили бы выезд Ассанжа в Россию
      Falx
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:22
        С-130 привёз из Эквадора Мерседес. Не с дипломатическими номерами, а с эквадорскими. На нём должны были вывезти Джулиана. Но Бритты не разрешили "временный" ввоз транспортного средства. Всё посольство Эквадора прослушивается, сотрудники бегают в МИ-6 и "стучат". Комп. сеть вся читается. Я думаю, что года три Ассандж сотрудничает с Британской разведкой.
        rruvim
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:07
    пока суть да дело, лежку менять пора... и при чем вчера...
    Masya Masya
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 12:09
    Ассанж настолько крупная фигура, что если его выдадут, то с ним будет трудно расправиться. Есть крупные глобальные структуры, которые ратуют за "полную прозрачность" и создание "цифровых образов" личностей и корпораций в сети, им нужны такие ассанжи. Вот даже неизвестно, что политически лучше-расправиться с Ассанжем или оставить все как есть. Тем более, что есть кому подхватить его знамя, будут созданы новые группы хакеров.
    Altona
    1. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 12:20
      Уж на сколько крупными фигурами были Милошевич, Хусейн, Каддафи... И что?Где они теперь?
      Lexa-149
    2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:25
      Думаю,что расправиться с Ассанджем повод всегда найдётся(войны начинали из за фиктивных пробирок!),он штатам живой не нужен(как и Бенладен)и никто в мире и не заикнётся,ещё и на "новичок" спишут.......
      HAM
    3. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:43
      Цитата: Altona
      Ассанж настолько крупная фигура, что если его выдадут, то с ним будет трудно расправиться.

      Да никто его расстреливать у стенки посольства Эквадора в Лондоне не будет. Он просто заболеет сердечным приступом нечаянно или упадет вертолет в котором его доставят в аэропорт,никто выжить не сможет
      APASUS
    4. rruvim (Роман) Сегодня, 13:03
      Джулиан "видимость" демократии. Он не разведчик, он медиа фигура. Международному тайному правительству эта видимость "протеста" на руку. Его "создали", его нам "скормили"... Есть борьба двух элит (не стран): Саддукеев и Фарисеев. Джулиан, просто пешка в этой борьбе. Обвинили его в изнасиловании малолетней, и на этом успокоились. Шантаж в чистом виде. А то что он "сливал" на своём сайте - не было секретом ни для кого. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ЧИТАЕТСЯ. Но интерпретируются по-разному. Для этого, и всех двух Элит и существуют аналитики. И их развелось "как грязи".
      rruvim
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:20
    И переедет он в Гунтаномо и больше о нём никто не услышит. recourse

    Он бы там подкоп какой-нибудь копать начал что-ли, через подвал в соседний магазин, а потом ночью с накладными усами, вжих, "шеф два счётчика в аэропорт" !
    DEZINTO
  7. Громобой Сегодня, 12:25
    Если своими действиями Ассанж наносил вред Западу,то его конечно следует судить. Но если это было выгодно
    России,то нам его нужно если не спасти,то хотя бы возвеличить.
    Громобой
  8. solzh (Сергей) Сегодня, 12:41
    Не то посольство в качестве убежища выбрал... Да и вообще вся эта шумиха вокруг Ассанжа какая-то не такая, искусственно поддерживается что ли... Вокруг Сноудена и то всё заглохло...
    solzh
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:02
      Ассанж подозревается в изнасиловании-да как он смел!!Он же не "беженец-араб"(только им можно). laughing wassat
      HAM
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