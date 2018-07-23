Нулевой вариант для России и США
В одном из интервью после принятия Конгрессом США очередного пакета антироссийских санкций Владимир Путин сказал, что российское руководство рассматривало вариант свести российско-американские отношения «в ноль», но пока решило от него воздержаться. Вариант «ноль» рассматривался и был отложен в начале 2017 года, когда возлагались определённые надежды на улучшение отношений с Америкой с приходом к власти президента Дональда Трампа. Если саммит Трамп – Путин в Хельсинки этих надежд не оправдает, и антироссийская истерия продолжит раскручиваться в США, Россия может перейти к осуществлению «нулевого варианта».
После саммита в Хельсинки Трамп начал отступать под натиском американской глобалистской прессы и болотного истэблишмента. Какое-то время Москва будет ожидать реакции официального Вашингтона на достигнутые договорённости, будет ожидать смягчения истерики в фейк-СМИ и российско-американских отношениях. Сможет ли президент Трамп выполнить хоть что-то из того, что он обещал? Если это ему не удастся, и «вашингтонское болото» продолжит нагнетать истерию, то Москве ничего не остаётся, как свести отношения с США «в ноль», о котором сказал Владимир Путин.
Сегодня Трамп берёт свои заявления в Хельсинки обратно, в Конгрессе стенают о новых санкциях против России по какому-нибудь поводу, спецпрокуроры перешли уже к прямым оскорблениям России, обвиняя её кадровых военных в хайли лайкли вмешательстве в выборы и требуя их выдачи на расправу. Наконец, начали арестовывать российских граждан в США, студентка Маша Бутина – это, похоже, первая ласточка, пострадавшая за свою фамилию, созвучную фамилии Путина.
На фоне такой истерии и поношений России в США Трамп приглашает Путина нанести осенью визит в Вашингтон, и это выглядит как очередное издевательство наряду с издевательствами американской прессы. Кстати, Москва никак не отреагировала на приглашение Трампа. Москва может прийти к выводу, что саммит в Хельсинки сыграл свою роль, и больше говорить с США и Трампом пока не о чем.
Идея провести референдум на Донбассе, выдвинутая в Хельсинки Путиным, вряд ли имеет шансы на осуществление, и Москва это прекрасно понимает. Идея референдума — это способ убедиться в намерениях США и самого Трампа, своего рода проверка Америки на вшивость. Это способ убедиться, что США разрешать украинский кризис не собираются, а с другой стороны, это способ показать, что США и Запад никакого отношения к демократии в действительности не имеют, если отказываются от идеи референдума, самой сути демократии.
С помощью самой идеи этого референдума Россия может поставить вопрос: а есть ли вообще на Западе демократия? И наглядно показать, что Запад понимает под демократией свою демагогию, и если его демагогия не принимается, не проходит, то отвергаются по ложным поводам все принципы демократии, все вроде бы незыблемые её процедуры, даже референдум. Именно об этом Путин намекнул в Хельсинки в интервью журналисту Fox News: «Если вы не признаёте итоги референдума в Крыму, что вы понимаете под демократией?»
Понятно, что западные демагоги вроде Майкла Макфола постараются вывернуть наизнанку разговор о содержании западной демократии, объявляя её критиков деспотами, тиранами и диктаторами, они в данном случае будут идейными противниками. Однако для Москвы важно другое: развернуть дискуссию в мире по поводу роли и места в мире западной демократии. Можно ли демократиям злодействовать во имя высших демократических ценностей? Возможно, это одна из целей саммита в Хельсинки для Москвы.
Госсекретарь США и наперсник Трампа в администрации Майк Помпео уже отрёкся от идеи референдума на Донбассе. Владимир Путин после саммита говорит в Москве с трибуны перед дипломатами вообще «о серьёзных рисках обострения на Юго-востоке Украины. Все сценарии рассчитываются (Киевом. – Авт.) силовым путём». Похоже, Москва склоняется к тому, что саммит в Хельсинки был только пиаром для Трампа и способом оценить новейшие стратегические вооружения России.
В таком случае политика России «не поддаваться на провокации» будет только усиливать истерию в США, это известно из области психиатрии, и единственным способом России противодействовать эскалации дальнейших вздорных обвинений и санкций остаётся вариант сведения российско-американских отношений в «ноль», который выполнит роль пощёчины, каковую врач отпускает истерику в терапевтических целях, ибо иначе прекратить его истерику невозможно.
Говорят, что Россия немного может сделать для США, учитывая размер её экономики. Думается, что это очередная ложь, почему-то транслируемая и нашими политологами и экспертами-экономистами. Чтобы её увидеть, достаточно взглянуть на мир с позиции здравого смысла, а не рейтингов мировых агентств. Вот последняя новость от мировых аудиторов: российская экономика поднялась с 12 места на 11, опередив Южную Корею. Сравнивали по ВВП, а где космическая программа, ядерная программа, ВПК…
Почему великая экономика США вкупе с объединённой европейской ничего не могут поделать своими санкциями с маленькой российской экономикой, занимающей аж 11 место в мире? Они как будто в параллельных мирах существуют и соприкасаются лишь в нескольких точках. А может мировые рейтинговые агентства тоже фейк-ньюз, как CNN? Глазам своим не верь: Россия строит Крымский мост, проводит ЧМ-2018, разрабатывает стратегические вооружения так, как будто никаких санкций нет и в помине, но рейтинговым агентствам нужно верить.
А может, нужно отделять мух от котлет, и финансовые и прочие услуги от реальной экономики, и увидеть, что, например, 80% экономики Британии – это финансовые услуги! И в США и на всём Западе примерно такая же картина. А реальная российская экономика по потреблению электроэнергии сопоставима с экономиками и США, и Китая, и тогда понятно, почему Россия строит ядерные реакторы, а продвинутая Британия их не строит. Финансы поют романсы!
Возможно, Москва уже начала осуществлять свой «нулевой» вариант в отношении США и Запада. Резко снижаются вложения России в долговые ценные бумаги США, в апреле-мае 2018 года Россия избавилась от американских ценных бумаг на рекордную сумму в 81 млрд. долларов, оставив вложения на 14,9 млрд., и переместилась на 33 место в соответствующем рейтинге. Германская Die Welt считает, что «Путин объявил войну доллару». Очень похоже.
Очень зрелищно для Конгресса США будет прекращение сотрудничества Россией в космических программах, когда американские астронавты и их друзья вдруг не смогут посещать МКС. А также прекращение поставок в США российских ракетных двигателей для тяжёлых космических ракет. Посмотрим, как позиции в мировых рейтингах помогут передовой экономике США справиться с решением этих проблем.
США критически зависят от ряда российских поставок, например, обогащённого урана для АЭС, поскольку собственных мощностей банально нет, некоторых стратегических редкоземельных материалов, а также титана для американских «Боингов». В реальной экономике им не смогут помочь дутые финансовые резервы. Россия может перейти к американским методам в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, не заботясь об интересах своих западных коллег.
Да, и российские интересы пострадают, но это война, хотя и гибридная, а на войне как на войне. И наши отношения с США в реальном секторе экономики взаимно минимальны. Наступает новый период гибридной войны, и от него никуда не деться. «Мы переживаем очень тяжёлый период для всего мира», — сказал по поводу саммита в Хельсинки Генри Киссинджер, экс-госсекретарь США и советник Трампа. Истерики в Конгрессе США должны это почувствовать, ибо они совсем не понимают, о чём говорит Генри Киссинджер.
После саммита в Хельсинки Трамп начал отступать под натиском американской глобалистской прессы и болотного истэблишмента. Какое-то время Москва будет ожидать реакции официального Вашингтона на достигнутые договорённости, будет ожидать смягчения истерики в фейк-СМИ и российско-американских отношениях. Сможет ли президент Трамп выполнить хоть что-то из того, что он обещал? Если это ему не удастся, и «вашингтонское болото» продолжит нагнетать истерию, то Москве ничего не остаётся, как свести отношения с США «в ноль», о котором сказал Владимир Путин.
Сегодня Трамп берёт свои заявления в Хельсинки обратно, в Конгрессе стенают о новых санкциях против России по какому-нибудь поводу, спецпрокуроры перешли уже к прямым оскорблениям России, обвиняя её кадровых военных в хайли лайкли вмешательстве в выборы и требуя их выдачи на расправу. Наконец, начали арестовывать российских граждан в США, студентка Маша Бутина – это, похоже, первая ласточка, пострадавшая за свою фамилию, созвучную фамилии Путина.
На фоне такой истерии и поношений России в США Трамп приглашает Путина нанести осенью визит в Вашингтон, и это выглядит как очередное издевательство наряду с издевательствами американской прессы. Кстати, Москва никак не отреагировала на приглашение Трампа. Москва может прийти к выводу, что саммит в Хельсинки сыграл свою роль, и больше говорить с США и Трампом пока не о чем.
Идея провести референдум на Донбассе, выдвинутая в Хельсинки Путиным, вряд ли имеет шансы на осуществление, и Москва это прекрасно понимает. Идея референдума — это способ убедиться в намерениях США и самого Трампа, своего рода проверка Америки на вшивость. Это способ убедиться, что США разрешать украинский кризис не собираются, а с другой стороны, это способ показать, что США и Запад никакого отношения к демократии в действительности не имеют, если отказываются от идеи референдума, самой сути демократии.
С помощью самой идеи этого референдума Россия может поставить вопрос: а есть ли вообще на Западе демократия? И наглядно показать, что Запад понимает под демократией свою демагогию, и если его демагогия не принимается, не проходит, то отвергаются по ложным поводам все принципы демократии, все вроде бы незыблемые её процедуры, даже референдум. Именно об этом Путин намекнул в Хельсинки в интервью журналисту Fox News: «Если вы не признаёте итоги референдума в Крыму, что вы понимаете под демократией?»
Понятно, что западные демагоги вроде Майкла Макфола постараются вывернуть наизнанку разговор о содержании западной демократии, объявляя её критиков деспотами, тиранами и диктаторами, они в данном случае будут идейными противниками. Однако для Москвы важно другое: развернуть дискуссию в мире по поводу роли и места в мире западной демократии. Можно ли демократиям злодействовать во имя высших демократических ценностей? Возможно, это одна из целей саммита в Хельсинки для Москвы.
Госсекретарь США и наперсник Трампа в администрации Майк Помпео уже отрёкся от идеи референдума на Донбассе. Владимир Путин после саммита говорит в Москве с трибуны перед дипломатами вообще «о серьёзных рисках обострения на Юго-востоке Украины. Все сценарии рассчитываются (Киевом. – Авт.) силовым путём». Похоже, Москва склоняется к тому, что саммит в Хельсинки был только пиаром для Трампа и способом оценить новейшие стратегические вооружения России.
В таком случае политика России «не поддаваться на провокации» будет только усиливать истерию в США, это известно из области психиатрии, и единственным способом России противодействовать эскалации дальнейших вздорных обвинений и санкций остаётся вариант сведения российско-американских отношений в «ноль», который выполнит роль пощёчины, каковую врач отпускает истерику в терапевтических целях, ибо иначе прекратить его истерику невозможно.
Говорят, что Россия немного может сделать для США, учитывая размер её экономики. Думается, что это очередная ложь, почему-то транслируемая и нашими политологами и экспертами-экономистами. Чтобы её увидеть, достаточно взглянуть на мир с позиции здравого смысла, а не рейтингов мировых агентств. Вот последняя новость от мировых аудиторов: российская экономика поднялась с 12 места на 11, опередив Южную Корею. Сравнивали по ВВП, а где космическая программа, ядерная программа, ВПК…
Почему великая экономика США вкупе с объединённой европейской ничего не могут поделать своими санкциями с маленькой российской экономикой, занимающей аж 11 место в мире? Они как будто в параллельных мирах существуют и соприкасаются лишь в нескольких точках. А может мировые рейтинговые агентства тоже фейк-ньюз, как CNN? Глазам своим не верь: Россия строит Крымский мост, проводит ЧМ-2018, разрабатывает стратегические вооружения так, как будто никаких санкций нет и в помине, но рейтинговым агентствам нужно верить.
А может, нужно отделять мух от котлет, и финансовые и прочие услуги от реальной экономики, и увидеть, что, например, 80% экономики Британии – это финансовые услуги! И в США и на всём Западе примерно такая же картина. А реальная российская экономика по потреблению электроэнергии сопоставима с экономиками и США, и Китая, и тогда понятно, почему Россия строит ядерные реакторы, а продвинутая Британия их не строит. Финансы поют романсы!
Возможно, Москва уже начала осуществлять свой «нулевой» вариант в отношении США и Запада. Резко снижаются вложения России в долговые ценные бумаги США, в апреле-мае 2018 года Россия избавилась от американских ценных бумаг на рекордную сумму в 81 млрд. долларов, оставив вложения на 14,9 млрд., и переместилась на 33 место в соответствующем рейтинге. Германская Die Welt считает, что «Путин объявил войну доллару». Очень похоже.
Очень зрелищно для Конгресса США будет прекращение сотрудничества Россией в космических программах, когда американские астронавты и их друзья вдруг не смогут посещать МКС. А также прекращение поставок в США российских ракетных двигателей для тяжёлых космических ракет. Посмотрим, как позиции в мировых рейтингах помогут передовой экономике США справиться с решением этих проблем.
США критически зависят от ряда российских поставок, например, обогащённого урана для АЭС, поскольку собственных мощностей банально нет, некоторых стратегических редкоземельных материалов, а также титана для американских «Боингов». В реальной экономике им не смогут помочь дутые финансовые резервы. Россия может перейти к американским методам в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, не заботясь об интересах своих западных коллег.
Да, и российские интересы пострадают, но это война, хотя и гибридная, а на войне как на войне. И наши отношения с США в реальном секторе экономики взаимно минимальны. Наступает новый период гибридной войны, и от него никуда не деться. «Мы переживаем очень тяжёлый период для всего мира», — сказал по поводу саммита в Хельсинки Генри Киссинджер, экс-госсекретарь США и советник Трампа. Истерики в Конгрессе США должны это почувствовать, ибо они совсем не понимают, о чём говорит Генри Киссинджер.
Автор: Виктор Каменев
Использованы фотографии: http://kremlin.ru
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