Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Военная сатира по-американски: "51 афганский ребёнок погиб от ошибки при сбросе конфет"
В рубрике «Чтиво выходного дня» пытаемся разобраться, что такое юмор и сатира по-американски. При этом лучше попытаться разобраться, основываясь на материалах-первоисточниках, которые и могут стать пищей для размышления. В качестве основного материала можно выбрать одну из свежих публикаций в популярном в военной и околовоенной среде США издании Duffel Blog.
Для начала о самом издании. Duffel Blog (он же – DB) – сайт, созданный в 2012 году ветераном ВМС США Полом Шолдрой (Szoldra). Направленность издания – военная сатира, развлечения.
Итак, чем же развлекаются американские отставники?
На сайте DB вышла статья под следующим заголовком: «Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) сбросили конфеты для детей – 51 погибший».
Из материала:
Далее в материале приводятся «свидетельства сотрудника Красного креста в Афганистане»:
В статье американского сатирического издания приводится «заявление пресс-службы ISAF», в котором говорится:
И в «довесок» от авторов Duffel Blog:
Видимо, в США видят американские «случайные» бомбардировки госпиталя «Красного креста» в Кундузе и школы в Мазари-Шарифе в качестве темы для шуток. Своеобразный текстовый вариант французского "Шарли Эбдо"?
Для начала о самом издании. Duffel Blog (он же – DB) – сайт, созданный в 2012 году ветераном ВМС США Полом Шолдрой (Szoldra). Направленность издания – военная сатира, развлечения.
Итак, чем же развлекаются американские отставники?
На сайте DB вышла статья под следующим заголовком: «Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) сбросили конфеты для детей – 51 погибший».
Из материала:
В связи с трагической аварией сегодня самолёты, принадлежащие ISAF, случайно убили 51 афганца недалеко от города Мазари-Шариф, пытаясь сбросить конфеты для группы детей. Два самолёта НАТО, позже идентифицированные как американские C-130, совершали полёт на низкой высоте над местной деревней. Примерно 1,4 миллиона конфет M&M’s должны были быть доставлены в контейнере. Из-за неисправности парашютная система не сработала, и контейнер пробил крышу местной школы на скорости около 100 миль в час. При ударе давление выросло настолько, что конфеты стали действовать подобно взрывчатке. Профессор физики доктор Розелла Шварц: По сути, конфеты превратились в начинку противопехотной мины, поражая всё вокруг - на 360 градусов.
Далее в материале приводятся «свидетельства сотрудника Красного креста в Афганистане»:
Я видел много ранений, нанесённых мирным жителям военными боеприпасами, но это было намного хуже. Он наклонился над раненым, чтобы поменять бинты, указывая на многочисленные синие, зелёные и жёлтые пятна.
В статье американского сатирического издания приводится «заявление пресс-службы ISAF», в котором говорится:
Хотя ISAF сожалеет о случайной гибели мирных граждан, это не помешает нам работать, чтобы облегчить страдания афганского народа.
И в «довесок» от авторов Duffel Blog:
Инцидент в Мазари-Шарифе, к сожалению, не является первой неудачей подобного рода. 27 апреля несколько ящиков со "Сникерсами" упали на свадьбу возле Кундуза, убив 35 человек. А 8 мая несколько пакетов Starbursts случайно попали в детский дом и убили 8 детей и очаровательного котёнка по имени Mittens. После пресс-конференции полковник Маршалл попытался сойти с подиума, но споткнулся и врезался в группу мирных жителей, убив 9 человек.
Видимо, в США видят американские «случайные» бомбардировки госпиталя «Красного креста» в Кундузе и школы в Мазари-Шарифе в качестве темы для шуток. Своеобразный текстовый вариант французского "Шарли Эбдо"?
Использованы фотографии: Википедия
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти