В связи с трагической аварией сегодня самолёты, принадлежащие ISAF, случайно убили 51 афганца недалеко от города Мазари-Шариф, пытаясь сбросить конфеты для группы детей. Два самолёта НАТО, позже идентифицированные как американские C-130, совершали полёт на низкой высоте над местной деревней. Примерно 1,4 миллиона конфет M&M’s должны были быть доставлены в контейнере. Из-за неисправности парашютная система не сработала, и контейнер пробил крышу местной школы на скорости около 100 миль в час. При ударе давление выросло настолько, что конфеты стали действовать подобно взрывчатке. Профессор физики доктор Розелла Шварц: По сути, конфеты превратились в начинку противопехотной мины, поражая всё вокруг - на 360 градусов.

Я видел много ранений, нанесённых мирным жителям военными боеприпасами, но это было намного хуже. Он наклонился над раненым, чтобы поменять бинты, указывая на многочисленные синие, зелёные и жёлтые пятна.

Хотя ISAF сожалеет о случайной гибели мирных граждан, это не помешает нам работать, чтобы облегчить страдания афганского народа.

Инцидент в Мазари-Шарифе, к сожалению, не является первой неудачей подобного рода. 27 апреля несколько ящиков со "Сникерсами" упали на свадьбу возле Кундуза, убив 35 человек. А 8 мая несколько пакетов Starbursts случайно попали в детский дом и убили 8 детей и очаровательного котёнка по имени Mittens. После пресс-конференции полковник Маршалл попытался сойти с подиума, но споткнулся и врезался в группу мирных жителей, убив 9 человек.