13:15 22 июля
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Военная сатира по-американски: "51 афганский ребёнок погиб от ошибки при сбросе конфет"

В рубрике «Чтиво выходного дня» пытаемся разобраться, что такое юмор и сатира по-американски. При этом лучше попытаться разобраться, основываясь на материалах-первоисточниках, которые и могут стать пищей для размышления. В качестве основного материала можно выбрать одну из свежих публикаций в популярном в военной и околовоенной среде США издании Duffel Blog.

Для начала о самом издании. Duffel Blog (он же – DB) – сайт, созданный в 2012 году ветераном ВМС США Полом Шолдрой (Szoldra). Направленность издания – военная сатира, развлечения.

Итак, чем же развлекаются американские отставники?


На сайте DB вышла статья под следующим заголовком: «Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) сбросили конфеты для детей – 51 погибший».

Военная сатира по-американски: "51 афганский ребёнок погиб от ошибки при сбросе конфет"


Из материала:
В связи с трагической аварией сегодня самолёты, принадлежащие ISAF, случайно убили 51 афганца недалеко от города Мазари-Шариф, пытаясь сбросить конфеты для группы детей. Два самолёта НАТО, позже идентифицированные как американские C-130, совершали полёт на низкой высоте над местной деревней. Примерно 1,4 миллиона конфет M&M’s должны были быть доставлены в контейнере. Из-за неисправности парашютная система не сработала, и контейнер пробил крышу местной школы на скорости около 100 миль в час. При ударе давление выросло настолько, что конфеты стали действовать подобно взрывчатке. Профессор физики доктор Розелла Шварц: По сути, конфеты превратились в начинку противопехотной мины, поражая всё вокруг - на 360 градусов.


Далее в материале приводятся «свидетельства сотрудника Красного креста в Афганистане»:
Я видел много ранений, нанесённых мирным жителям военными боеприпасами, но это было намного хуже. Он наклонился над раненым, чтобы поменять бинты, указывая на многочисленные синие, зелёные и жёлтые пятна.


В статье американского сатирического издания приводится «заявление пресс-службы ISAF», в котором говорится:
Хотя ISAF сожалеет о случайной гибели мирных граждан, это не помешает нам работать, чтобы облегчить страдания афганского народа.


И в «довесок» от авторов Duffel Blog:
Инцидент в Мазари-Шарифе, к сожалению, не является первой неудачей подобного рода. 27 апреля несколько ящиков со "Сникерсами" упали на свадьбу возле Кундуза, убив 35 человек. А 8 мая несколько пакетов Starbursts случайно попали в детский дом и убили 8 детей и очаровательного котёнка по имени Mittens. После пресс-конференции полковник Маршалл попытался сойти с подиума, но споткнулся и врезался в группу мирных жителей, убив 9 человек.


Видимо, в США видят американские «случайные» бомбардировки госпиталя «Красного креста» в Кундузе и школы в Мазари-Шарифе в качестве темы для шуток. Своеобразный текстовый вариант французского "Шарли Эбдо"?

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 24

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 12:12
    Юмор из серии-мажь лоб зелёнкой!А зачем?А чтобы заразу не занести.Не смешно.Совсем.Не вижу повода смеяться над чужим горем и страданием
    Magic Archer
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:18
      Удоды конченный.Тупая матрасня
      210окв
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:21
      МакДональс убивает побольше и на ура идет... sad
      MPN
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:23
      Мерзавцы в форме армии "демократизаторов".
      Очень жаль, что у афганцев нет аналогичного чувства юмора.
      У матрасов постоянные проблемы со средствами гигиены - что мешает закидать их бронебойными памперсами...
      Андрей К
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:13
    «Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) сбросили конфеты для детей – 51 погибший».
    Что мы понимаем в "пуританском юморе",да и они сами его начинают понимать только тогда, когда чужие "конфеты" начинают убивать их...
    svp67
    1. Mamont Сегодня, 12:22
      Цитата: svp67
      «Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) сбросили конфеты для детей – 51 погибший».
      Что мы понимаем в "пуританском юморе",да и они сами его начинают понимать только тогда, когда чужие "конфеты" начинают убивать их...

      Все верно Сергей ..! Дьявол ими руководит ..А конфетки явно гмошные на проверку послали ..
      Mamont
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:16
    Я сначала ничего не понял. А потом тоже ничего не понял.
    DEZINTO
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:20
      Нормальному человеку в этом ничего не понятно.
      Цитата: DEZINTO
      Я сначала ничего не понял. А потом тоже ничего не понял.
      210окв
    2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:24
      Это как раз и правильно и нормально. Стоило бы волноваться, если бы Вы ЭТО поняли
      Андрей из Челябинска
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:18
    по Задорнову.... и юмор у них такой же... тупой и ещё тупее...
    Masya Masya
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:33
      Марина love в данном случае не тупые, а подлые, раз смеются над детскими смертями! В этом вся гнилая сущность англосаксоских подонков!!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:48
        над смертью вообще смеяться низко, подло и не по божески... понять это, у них не хватает умственных способностей...
        Masya Masya
  5. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:24
    Гм... ну было ж видео, когда они на учениях джипами кидались?
    А чем контрейнер с конфетами хуже, скажите на милость?
    Голован Джек
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:33
      Голован, да ты, оказывается, живой еще? Что то тебя в пенсионных темах не видно. А я то уже грешным делом начал подумывать... Там вашего брата уже днем с огнем не сыщешь, все попрятались по своим норам laughing
      Гаргантюа
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:45
        Цитата: Гаргантюа
        Голован, да ты, оказывается, живой еще?

        Не дождешься (с).
        Цитата: Гаргантюа
        Что то тебя в пенсионных темах не видно

        Лично мне все давно уже понятно про эти "темы". Пережевывать с тобой и тебе подобными уже потерявшую всякий вкус жвачку мне просто неинтересно.
        Цитата: Гаргантюа
        А я то уже грешным делом начал подумывать...

        Наговариваешь ты на себя, причем жестко... ну, да твое дело.
        Чав stop
        Голован Джек
  6. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:25
    Duffel Blog (он же – DB)
    сокращение-это слова Сергей Викторыча? what
    изя топ
  7. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:27
    В наших телевизорах по центральным каналам звучат шутки, нисколько не лучшие приведённых в статье. Общество потребления подразумевает невысокий интеллект, однако.
    Да что там юмор, вчера по радио послушал скандального архивиста, который запомнился тем, что заявил, в своё время, что в 41-м Красная Армия перестала существовать. Мнение Маннергейма и какого-то его генерала он считает непреложной истиной, а советские факты и документы - вымыслом. Вот где юмор, к сожалению.
    Игорь В
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:41
      Цитата: Игорь В
      В наших телевизорах по центральным каналам звучат шутки, нисколько не лучшие приведённых в статье. Общество потребления подразумевает невысокий интеллект, однако.

      Никогда не смотрите до обеда российских телепередач! И во время обеда. И после:)))) А вообще - телевизор дома нужен чтобы детям мультфильмы показывать, и иногда хороший фильм с диска посмотреть
      Андрей из Челябинска
      1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:57
        "Так других же нет!" - должен я ответить smile , но не отвечу, потому, что стараюсь ТВ совсем не смотреть. Но домашние включают, да и сосед - алкоголик никогда не выключает, так что информация идёт. smile
        Я же первым комментарием хотел напомнить насчёт бревна в глазу.
        Игорь В
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 13:11
          Цитата: Игорь В
          Я же первым комментарием хотел напомнить насчёт бревна в глазу.

          Как бы да, но уровень населения у нас пока все еще выше уровня транслируемых ему передач
          Андрей из Челябинска
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:30
    Для янки, шутка года -до взрыва Йеллстоуна осталось меньше суток!!! wassat Дружно хохочите от радости!!! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:35
    При этом американцы вывели очень интересную формулу : признание вины в происходящем ,автоматически означает прощение грехов. И все ребята,так получилось ! Только вот в чем беда: другим странам американцы не прощают ошибок ,а для некоторых их даже придумывают.
    APASUS
  10. solzh (Сергей) Сегодня, 12:36
    Это не юмор... Это психическое заболевание...
    solzh
  11. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:56
    Не юмор это и не сатира. Это издевательство над памятью реально погибших людей. Вот такие издевательские статейки говорят о том, что никаких ошибок не было, а были чётко спланированные действия для убийства множества людей. Все эти разгромленные свадьбы и разбомбленные больницы и госпитали по всему миру случились по чёткому американскому плану для каких-то целей. Для каких целей? Да кто ж знает их сатанинские цели и задачи? Хотя часто бывает, что люди знают и догадываются, но поверить до конца не могут из-за чудовищных изуверских методов, применяемых американцами. Как, например, люди не могут совместить пропажу малазийского Боинга и затем сбитый через полгода малазийский Боинг над Донбассом. Потому что когда совмещают, то получается какая-то слишком сатанинская картинка...
    Николай Фёдоров
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