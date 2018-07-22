13:14 22 июля
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ВШЭ: Реальные зарплаты в Беларуси выше российских. Братья-белорусы, откуда деньжищи?..

В Высшей школе экономики решили сравнить уровень реальных заработных плат в России и зарубежных странах. Результаты опубликованы в докладе, который касается мониторинга «межстрановых сопоставлений заработных плат». Сравнение российских зарплат с зарплатами на постсоветском пространстве, а также в Европе, Китае, Бразилии и других странах и континентах проводилось по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. При доклад ВШЭ основывался на данных Всемирного банка.

Данные от ВШЭ о реальной зарплате в долларовом эквиваленте по обменному курсу ППС на конец 2017 года для России выглядит следующим образом: 1550 у.е. А по номинальному валютному обменному курсу она составляет около 671 у.е.

По первому указанному показателю Россия обходит такие страны как Азербайджан (1364), Казахстан (1252,5), Болгария (1406), Бразилия (927,6), Украина (1073). При этом уступает Чехии, Хорватии, Польше и Белоруссии. Так, по оценкам ВШЭ уровень номинальных зарплат по обменному курсу ППС в долларах в РБ превышает 1,6 тыс. у.е.


ВШЭ: Реальные зарплаты в Беларуси выше российских. Братья-белорусы, откуда деньжищи?..


Таким образом, исследователи из ВШЭ заявляют, что покупательная способность россиян в долларовом эквиваленте в прошлом году была сопоставима с более чем 1,5 тыс. долларов ежемесячно в среднем по стране. Вполне возможно, особенно если оценивать покупки миллионами россиян обычного продуктового набора и одним россиянином виллы в Швейцарии, ещё одним – супер-яхты или пакета акций нескольких крупных компаний. Только в этом случае "средняя" сумма более чем в полторы тысячи у.е. в месяц выглядит правдоподобной. Как в случае со "среднестатистическим голубцами", когда для одних капуста, а для других - мясо.

А о том, действительно ли реальные заработные платы в Беларуси выше, чем в России, лучше поинтересоваться у самих рядовых белорусов.

Или все эти данные в докладе стоит расценивать как высокий креатив от ВШЭ?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Тралл Сегодня, 12:50
    А и Б сидели на трубе... lol
    Надо эту офигительную историю рассказать знакомым, которые в Россию работать ездят, мол нечего там ловить smile
    Тралл
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:54
      Капиталисты белорусские, угнетатели smile , на Америку равняетесь? Понятно все с Вами... wink
      MPN
      1. Чёрный Сегодня, 13:07
        Думаю, что белорусы узнав про такую новость о своей зарплате, тоже сильно удивятся! smile
        Чёрный
        1. Fitter Сегодня, 13:13
          Я уже удивился.
          Кстати, считать нужно не среднюю и не "реальную" зарплату , а медианную. Тут то все и будет ясно.
          Fitter
    2. viralig (Петр) Сегодня, 13:02
      Я хотел бы посмотреть в глаза тому "не умному человеку " кто такое считал. В общем исследователи из ВШЭ использовали данные из трех П (Пол, Потолок, Палец).
      Одно хочется спросить, что они при этом курили.
      Они как наши Белоруские геологи, которые нашли на днях золото и платину. А то, что их еще на територии Белоруси во времена СССР нашли - забыли. Только все это не рентабельно ибо только в материнской породе - а до ее еще и докопаться нужно, и не понятно имеет ли промышленную ценность.
      viralig
  2. РядовойСА Сегодня, 12:55
    Интересно, чем их там кормят/поят во ВШЭ, что они такие данные выдают. Судя по всему, чем то очень забористым :)
    РядовойСА
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:59
      Цитата: РядовойСА
      Интересно, чем их там кормят/поят во ВШЭ, что они такие данные выдают. Судя по всему, чем то очень забористым :)

      Кормят их нормальной русской едой: осетриной и икоркой паюсной. А данные эти им основатель ВШЭ Гайдар Е.Т. подсказывает. Ну, когда они его дух вызывают.
      ПалБор
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 13:02
        А данные эти им основатель ВШЭ Гайдар Е.Т. подсказывает. Ну, когда они его дух вызывают.


        Пентаграмму рисуют ?
        DEZINTO
  3. Tusv (Владимир) Сегодня, 12:56
    Таким образом, исследователи из ВШЭ заявляют, что покупательная способность россиян в долларовом эквиваленте в прошлом году была сопоставима с более чем 1,5 тыс

    Я не понял, А причем здесь союзное государство? Ну живут лучше Нас - порадуемся hi
    На самом деле Эстонские Гаишники Нас не ловят, а в Минске скучно. Такова селяаи
    Tusv
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:56
    Это как так ? Вроде зарплата равняется 671 у е ,а покупательная способность аж 1550 у е .Начеркайте мне глупому ,откуда к моей зарплате покупательная способность выросла на 879 у е .
    Отголоски пенсионной реформы ..........?
    APASUS
    1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 13:00
      это магия!... wassat
      Сергей иппон
  5. Exello (Алексей Форкач) Сегодня, 12:58
    У нас в маленьком городе зп колеблется в районе 10-20 тысяч, а пенсии от 8 до 15. А таким в стране большинство. Правильно говорят, за мкадом жизни нет).
    Exello
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:03
      У нас в маленьком городе зп колеблется в районе 10-20 тысяч, а пенсии от 8 до 15.
      и так в бОльшей части страны, но зато чиновники у нас регулярно отчитываются о средних зарплатах 30-40 тыс.
      _Ugene_
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:59
    Какая чушь! Друзьям-белорусам рассказать, со смеху попадают. Эту ВШЭ давно пора РАЗОГНАТЬ, как антироссийскую организацию крайне низкого профессионального уровня. Что не скажут - все невпопад, или мимо. wassat
    Горный стрелок
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 13:06
    Данные от ВШЭ о реальной зарплате в долларовом эквиваленте по обменному курсу ППС на конец 2017 года для России выглядит следующим образом: 1550 у.е. А по номинальному валютному обменному курсу она составляет около 671 у.е.

    Очередной бред от ВШЭ...
    solzh
  8. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:12
    Жена директора колхоза Маня спит со всеми, а доярка Люда не дает ни кому, но в среднем они обе ...леди. Вот так и живем...
    Masya Masya
  9. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 13:12
    У меня на производственном участке (г. Москва)собирали лифты монтажники из Белоруссии,они мне рассказывали что за аналогичную работу в Белоруссии зарплата раза в 4 меньше.Нормальные ребята были к стати говоря,я от них еле домой доехал lol
    Yak28
  10. Vard Сегодня, 13:14
    Раньше я ел одну курицу в среднем... теперь согласно статистике я ем три курицы в среднем... мне бы одним глазком глянуть на ту сволоч которая жрёт три курицы...
    Vard
  11. Ратник-80 (Игорь) Сегодня, 13:14
    А я понял в связи с чемпионатом мира что мы живем в жо , какие то мексиканцы или бразильцы десятками тысяч летят через пол мира и здесь развлекаются , а я не могу себе 6000 на билет на матч позволить
    Ратник-80
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