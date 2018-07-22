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ВШЭ: Реальные зарплаты в Беларуси выше российских. Братья-белорусы, откуда деньжищи?..
В Высшей школе экономики решили сравнить уровень реальных заработных плат в России и зарубежных странах. Результаты опубликованы в докладе, который касается мониторинга «межстрановых сопоставлений заработных плат». Сравнение российских зарплат с зарплатами на постсоветском пространстве, а также в Европе, Китае, Бразилии и других странах и континентах проводилось по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. При доклад ВШЭ основывался на данных Всемирного банка.
Данные от ВШЭ о реальной зарплате в долларовом эквиваленте по обменному курсу ППС на конец 2017 года для России выглядит следующим образом: 1550 у.е. А по номинальному валютному обменному курсу она составляет около 671 у.е.
По первому указанному показателю Россия обходит такие страны как Азербайджан (1364), Казахстан (1252,5), Болгария (1406), Бразилия (927,6), Украина (1073). При этом уступает Чехии, Хорватии, Польше и Белоруссии. Так, по оценкам ВШЭ уровень номинальных зарплат по обменному курсу ППС в долларах в РБ превышает 1,6 тыс. у.е.
Таким образом, исследователи из ВШЭ заявляют, что покупательная способность россиян в долларовом эквиваленте в прошлом году была сопоставима с более чем 1,5 тыс. долларов ежемесячно в среднем по стране. Вполне возможно, особенно если оценивать покупки миллионами россиян обычного продуктового набора и одним россиянином виллы в Швейцарии, ещё одним – супер-яхты или пакета акций нескольких крупных компаний. Только в этом случае "средняя" сумма более чем в полторы тысячи у.е. в месяц выглядит правдоподобной. Как в случае со "среднестатистическим голубцами", когда для одних капуста, а для других - мясо.
А о том, действительно ли реальные заработные платы в Беларуси выше, чем в России, лучше поинтересоваться у самих рядовых белорусов.
Или все эти данные в докладе стоит расценивать как высокий креатив от ВШЭ?
Данные от ВШЭ о реальной зарплате в долларовом эквиваленте по обменному курсу ППС на конец 2017 года для России выглядит следующим образом: 1550 у.е. А по номинальному валютному обменному курсу она составляет около 671 у.е.
По первому указанному показателю Россия обходит такие страны как Азербайджан (1364), Казахстан (1252,5), Болгария (1406), Бразилия (927,6), Украина (1073). При этом уступает Чехии, Хорватии, Польше и Белоруссии. Так, по оценкам ВШЭ уровень номинальных зарплат по обменному курсу ППС в долларах в РБ превышает 1,6 тыс. у.е.
Таким образом, исследователи из ВШЭ заявляют, что покупательная способность россиян в долларовом эквиваленте в прошлом году была сопоставима с более чем 1,5 тыс. долларов ежемесячно в среднем по стране. Вполне возможно, особенно если оценивать покупки миллионами россиян обычного продуктового набора и одним россиянином виллы в Швейцарии, ещё одним – супер-яхты или пакета акций нескольких крупных компаний. Только в этом случае "средняя" сумма более чем в полторы тысячи у.е. в месяц выглядит правдоподобной. Как в случае со "среднестатистическим голубцами", когда для одних капуста, а для других - мясо.
А о том, действительно ли реальные заработные платы в Беларуси выше, чем в России, лучше поинтересоваться у самих рядовых белорусов.
Или все эти данные в докладе стоит расценивать как высокий креатив от ВШЭ?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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