О мегацунами, академике Сахарове и супероружии Путина

«Ещё можно применить способ, как предложил академик Сахаров: это взрывы сверхбольшой мощности (100 мегатонн, прим. авт.) в расчётных точках вдоль Атлантического океана на больших глубинах около американского побережья. Эти взрывы приведут к появлению гиперцунами высотой 400–500, а может, и больше метров. Естественно, всё смоет на расстоянии тысячи километров. США будут уничтожены».

«Другой вариант мегаудара – инициирование гигантских цунами. Это идея покойного академика Сахарова. Суть в том, чтобы взорвать несколько боеприпасов в расчетных точках вдоль атлантических и тихоокеанских трансформных разломов (в пределах 3–4 на каждом) на глубине полтора-два километра. В результате, по расчетам Сахарова и других ученых, сформируется волна, которая у побережья США достигнет высоты 400–500 и более метров! … Если взрывы произвести на больших глубинах, вблизи дна, где земная кора в местах стыковки плит наиболее тонка, … магма, вступив в контакт с океанской водой, многократно усилит силу взрыва. В этом случае высота цунами достигнет более полутора километров, а зона разрушений превысит 1500 километров от берега».

По всей видимости, на фото — РДС-3

АПЛ проекта 627 «Ленинский комсомол»

«Чтобы покончить с темой "большого" изделия, расскажу тут некую оставшуюся "на разговорном уровне" историю — хотя она произошла несколько поздней. … После испытания "большого" изделия меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить) — то есть в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты — в этом нас заверяют моряки. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не будут страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов — как надводным взрывом "выскочившей" из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом — неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами. Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Ф. Фомин.



Он был шокирован "людоедским" характером проекта, заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта».

«Я пишу сейчас обо всем этом без опасений, что кто-нибудь ухватится за эти идеи — они слишком фантастичны, явно требуют непомерных расходов и использования большого научно-технического потенциала для своей реализации и не соответствуют современным гибким военным доктринам, в общем, мало интересны. В особенности важно, что при современном уровне техники такую торпеду легко обнаружить и уничтожить в пути (например, атомной миной)»

Сведения о российском сверхоружии, озвученные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его послания Федеральному собранию, произвели эффект разорвавшейся бомбы в интернет-пространстве. Новейшие ракеты «Кинжал», лазерные установки, гиперзвуковые блоки «Авангард» тут же оказались в фокусе внимания военных экспертов и многих других, кому небезразлично настоящее отечественных вооруженных сил. В предлагаемом материале мы попробуем разобраться, что из себя представляет атомная торпеда «Посейдон», или, как ее называли раньше, система «Статус-6».Представленные ролики говорят о том, что мы имеем дело с системой, предназначенной для поражения ядерным зарядом городов, расположенных на побережье, портов и военно-морских баз вероятного противника, но также и для его корабельных группировок в океане. Рассмотрим сперва возможность использования «Посейдона» в качестве средства массового поражения. Наиболее безапелляционно на эту тему высказался Константин Сивков:Об этом в свое время писала газета «Комсомольская правда»:О том же писал и известный историк А.Б. Широкорад. Но насколько реален такой прогноз? Вопрос, конечно, интересный, поэтому давайте разберемся, что же именно предлагал академик Сахаров.Как ни странно, история не сохранила этого предложения академика – ни записки, ни меморандума, ни проекта, ни расчетов и вообще ничего, что могло бы пролить свет на тайну «смыва США» до сих пор не обнаружено, а если и обнаружено, то не представлено публике.Для того чтобы разобраться во всем этом, давайте сперва изучим историю проектирования суперторпед и сверхмощных ядерных бомб Советского Союза. Как известно, испытание первого атомного боеприпаса СССР состоялось 29 августа 1949 г – была взорвана бомба РДС-1, имевшая мощность 22 килотонны (в тротиловом эквиваленте). Испытания прошли успешно, и СССР стал обладателем атомного оружия, абсолютно необходимого для достижения паритета с США.Однако мало иметь атомную бомбу – ее надо еще доставить до территории противника, а вот с этим все было непросто. В сущности, в конце 40-х и начале 50-х годов СССР не располагал средствами, способными с приемлемой вероятностью успеха доставить атомный боеприпас до территории США. Из имеющихся самолетов ядерные бомбы на сколько-то дальние расстояния могли нести только бомбардировщики Ту-16 и Ту-4, но их дальность полета была ограничена, а кроме того, крайне трудно было представить, что эти самолеты без сопровождения истребителей смогут поразить цели в зонах господства ВВС США. Думали о ракетном оружии, но к предварительным проработкам баллистической ракеты приступили только в 1950 г, а успехом эти работы увенчались лишь в 1957 г., когда состоялся первый запуск межконтинентальной Р-7.В этих условиях совершенно не приходится удивляться тому, что в СССР задумались об атомной торпеде. Идея была очень проста – подводная лодка должна была подойти к побережью США и применить торпеду на предельную дальность ее хода, направив ее в сторону порта или военно-морской базы США. Но возникла одна, весьма существенная проблема. Дело в том, что существовавшие тогда и разрабатывавшиеся атомные бомбы имели очень существенные габариты, и в том числе – диаметр (автор настоящей статьи, конечно, не физик-атомщик, но предполагает, что необходимость большого диаметра происходила из имплозивной схемы работы боеприпаса).Кроме того, их отличала большая масса – вес РДС-3, принятой на вооружение дальней авиации СССР в начале 50-х годов, составлял 3 100 кг. Надо сказать, что обычная торпеда советского флота тех лет (53-39ПМ) имела диаметр 533-мм и массу 1 815 кг, и, конечно же, нести подобный боеприпас никак не могла.Именно неспособность классических торпед использовать атомный боеприпас вызвала необходимость разработки нового подводного «средства доставки» для них. В 1949 г. начались работы по проектированию монструозной Т-15, имевшей калибр 1 550 мм и способную нести более чем трехтонную «спецБЧ». Соответственно, прочие размеры Т-15 поневоле пришлось делать циклопическими – ее длина составляла 24 м, масса – порядка 40 тонн. Носителем Т-15 должны были стать первые советские подводные лодки проекта 627.Предполагалось, что ее торпедные аппараты будут демонтированы, а их место займет чудовищная труба для Т-15.Однако морякам все это категорически не понравилось. Они весьма справедливо отметили, что при существовавшем на тот момент уровне ПЛО США прорыв советской АПЛ на 30 км к военной базе или крупному порту практически нереален, что даже в случае пуска торпеды ее можно перехватить и уничтожить достаточно широким спектром средств, начиная от мин с дистанционными взрывателями и т.д. Руководство страны прислушалось к мнению ВМФ – не последнюю роль в этом сыграло и то, что работы по Т-15 так и не вышли из предэскизного состояния, в то время как создание баллистических (Р-7) и сверхзвуковых крылатых ракет (Х-20), способных нести атомное оружие, продвинулись уже достаточно далеко. Поэтому в 1954 г проект ядерной торпеды Т-15 был закрыт.Вопреки распространенному мнению, никто и никогда не собирался ставить на Т-15 100-мегатонную боевую часть. Все дело в том, что в период разработки Т-15 (1949-1953 гг.) СССР не разрабатывал, да, в общем, и не мечтал даже о подобного рода боеприпасах. В этот период на вооружение поступали бомбы РДС-1, РДС-2 и РДС-3, максимальная мощность которых колебалась в пределах 28-40 килотонн. Параллельно с этим шли работы по созданию куда как более мощной водородной бомбы РДС-6с, но и ее номинальная мощность не превышала 400 килотонн. В принципе, работы по созданию водородной бомбы мегатонного класса (РДС-37) начались в 1952-53 гг., но нужно понимать, что на тот момент понимание того, как она должна работать (двухступенчатая конструкция) пока еще отсутствовало. Даже общие принципы, на которых должна была работать такая бомба, удалось сформулировать только в 1954 г., и во всяком случае речь шла о боеприпасе мощностью до 3 мегатонн. На испытаниях в 1955 г., кстати, РДС-37 показала только 1,6 Мт, но нельзя исключать того, что мощность взрыва была искусственно ограничена.Так вот, РДС-37, помимо всего прочего, являлся боевой частью максимальной мощности, которую планировали установить на торпеду Т-15 вплоть до самого закрытия проекта в 1954 г.А чем занимался в это время А.Д. Сахаров? Он работал в группе ученых-ядерщиков, разрабатывавших водородную бомбу, и в 1953 г стал доктором физико-математических наук и академиком, а в 1954 г приступил к разработке «Царь-бомбы» — боеприпаса мощностью 100 мегатонн. Могла ли «Царь-бомба» стать боевой частью Т-15? Нет, это было невозможно даже в принципе: несмотря на постепенное уменьшение размеров ядерных боеприпасов, «Царь-бомба» в своем окончательном варианте (испытания в 1961 г) имела массу 26,5 т и диаметр 2 100 мм, то есть ее габариты значительно превосходили возможности Т-15. А уж какими могли представляться габариты 100-мегатонного боеприпаса в 1952-1955 гг. даже сложно себе представить.Все это заставляет сильно усомниться в расхожей фразе о том, что в 1950 или 1952 году А.Д. Сахаров обратился то ли к Берии, то ли к Сталину с предложением о размещении вдоль Америки 100-мегатонных боеприпасов с тем, чтобы ее смыть с лица земли – он в то время вовсю корпел над 400-килотонным боеприпасом, возможно, потихоньку раздумывая о трехмегатонном, но о чем-то большем в указанные периоды мог только мечтать. И крайне сомнительно, чтобы молодой специалист, не ставший еще ни академиком, ни доктором наук, мог так вот запросто чего-то там советовать тому же Берии, причем исключительно на основании собственных мечтаний.В силу вышесказанного, мы можем смело констатировать, что в первой половине 50-х годов никаких проектов «атомных торпед – пробудителей мегацунами» в природе не существовало. Проработки Т-15 подразумевали подрыв ее спецБЧ непосредственно в акватории порта или военно-морской базы, да и какое мегацунами можно ожидать от боеприпаса в 3 мегатонны?Второй вариант версии о «смывании США под руководством А.Д. Сахарова» относится уже к 1961 г., когда была испытана «Царь-бомба» — боеприпас мощностью в 100 мегатонн был специально ослаблен на испытаниях и показал только 58 мегатонн. Тем не менее испытания показали правильность концепции и не было никаких сомнений, что СССР способен создать 100-мегатонные бомбы. А дальше – слово самому А.Д. Сахарову:Иным словами, А.Д. Сахаров ничего не пишет о каких-то там мегацунами. Речь идет о том, что история повторилась, потому что для «Царь-бомбы» не было достойного носителя – боевую часть в 29,5 тонн невозможно было установить на баллистическую ракету даже в принципе, отсюда, собственно, и возникла вновь идея сверхмощной торпеды. При этом А.Д. Сахаров, видимо вспомнив о замечаниях адмиралов относительно малой дальности хода Т-15, думает об оснащении ее ядерным двигателем. Но самое главное заключается в другом. А.Д. Сахаров подчеркивает, что:1. Никакой серьезной проработки атомной торпеды с БЧ в 100 мегатонн не проводилось, все осталось на уровне разговоров;2. Даже разговоры об этом оружии состоялись позднее испытаний «Царь-бомбы», то есть никаких предложений «смывать Америку» в начале 50-х годов А.Д. Сахаров не делал;3. Речь шла именно о прямом уничтожении американских портов или военно-морских баз путем подрыва мощнейшего ядерного заряда в их акватории, а отнюдь не о мегацунами или использования данной торпеды как тектонического оружия.Не менее интересна и характеристика А.Д. Сахаровым подобного оружия, которую он дал тут же, но которую почему-то постоянно стесняются цитировать публикации, рассказывающие о «смывателе Америки имени А.Д. Сахарова». Вот она:Из последнего утверждения явно следует, что А.Д. Сахаров не предполагал использовать подобную торпеду для «расшевеливания» тектонических разломов, расположенных у побережья США. Они чрезвычайно велики, и атомными минными полями их прикрыть, очевидно, невозможно.Есть и еще один немаловажный нюанс. Вне всякого сомнения, А.Д. Сахаров был одним из величайших физиков-ядерщиков своего времени (увы, сказать того же о А.Д. Сахарове – человеке мы не можем), но он не был ни геологом, ни геофизиком и вряд ли самостоятельно мог бы произвести необходимые исследования и расчеты последствий подрыва ядерных боеприпасов сверхбольшой мощности в районах тектонических разломов. Это, в общем, совсем не его профиль. Поэтому, даже если бы А.Д. Сахаров и сделал когда-то подобное утверждение, то оно было бы в значительной мере голословным. Однако юмор ситуации заключается в том, что нет никаких документов, свидетельствующих о том, что А.Д. Сахаров когда-то выступал с подобной инициативой!Правда, есть свидетельства человека той эпохи – но вот заслуживают ли они доверия, вот в чем вопрос? О цунами в качестве поражающего фактора рассказывал дипломат хрущевской эпохи В. Фалин. Но вот незадача – в его рассказах высота волны составляла всего 40-60 метров, и вот ей-то, якобы, А.Д. Сахаров и грозился «смыть Америку»... Как ни прискорбно об этом говорить, но В. Фалин – человек, скажем так, очень широких взглядов. Он, например, в том же интервью весьма благосклонно отзывался о книге «Черное солнце третьего рейха» с описанием летающих тарелок и секретных баз Гитлера в Антарктиде… Да и давал он свое интервью в 2011 г, в возрасте 85 лет. В общем, есть стойкое ощущение, что в данном случае В. Фалин говорил не о том, чему был свидетелем сам, а о неких слухах, дошедших до него через неизвестно какие по счету руки.В целом же нужно констатировать следующее – до сих пор у нас нет твердых доказательств того, что А.Д. Сахаров или же кто-то другой в СССР всерьез разрабатывал механизмы «смывания США» путем подрывов ядерных зарядов повышенной мощности. И, прямо скажем, складывается твердое ощущение, что «смывание Америки» — это всего лишь либеральный миф, призванный показать, какой огромный путь прошел диссидент и правозащитник А.Д. Сахаров, начавший с «людоедских» планов «смывания Америки» и закончивший борьбой с «кровавым режимом» за права человека в СССР (кстати, письмо-предложение А.Д. Сахарова, направленное им американскому президенту с просьбой о нанесении превентивного ядерного удара по СССР с тем, чтобы принудить руководство последнего уважать права человека, обычно при этом не упоминается).И раз так, то можно констатировать, что торпеда «Статус-6», она же – «Посейдон» не является некоей реинкарнацией тектонического оружия, предложенного А.Д. Сахаровым, по той простой причине, что А.Д. Сахаров ничего такого и не предлагал. Но тогда – какие же задачи призван решать «Посейдон»?Давайте сперва зададимся вопросом – может ли энергия 100-мегатонного боеприпаса самостоятельно создать мегацунами? На самом деле ответа на этот вопрос сегодня не существует, так как у ученых (по крайней мере – в открытых публикациях) отсутствует единое мнение по этому вопросу. Но если взять достаточно подробную книгу, посвященную ядерным подводным взрывам «Water Waves Generated by Underwater Explosions», то получается, что в идеальных условиях для образования мега- или гиперцунами высота его может достигать:В 9,25 км от эпицентра — 202-457 м.В 18,5 км от эпицентра — 101…228 м.d=92,5 км, — 20…46 м.d=185 км, — 10,1…22 м.При этом следует понимать, что подрыв непосредственно у берега эффекта цунами не даст, так как для образования цунами требуется подрыв боеприпаса на глубине, сопоставимой с высотой волны, которую мы хотим получить, а километровые глубины у побережья американских городов начинаются не так, чтобы близко. И даже в самом «идеальном» случае в 100 км от места взрыва никакого «мегацунами» наблюдаться уже не будет. Хотя, конечно, волна высотой 20-46 м тоже может натворить кошмарных дел, но до «смыва Америки» дело, очевидно, дойти не может. А самое главное заключается в том, что обычный, надводный взрыв 100-мегатонного ядерного боеприпаса обладает довольно-таки схожими возможностями, а с учетом радиоактивного заражения – так, может быть, даже и большими.Есть еще один важный аспект. Вопрос «цунамиобразования» не проработан и, совершенно наверняка, не проверялся на практике, а в этом случае ошибка в расчетах может привести к тому, что могучая, сметающая все на своем пути 300-метровая волна окажется на поверку тридцатисантиметровой. Поэтому глубокого смысла в подобном использовании ядерного оружия большой мощности попросту нет.Соответственно, мы можем предполагать, что «Посейдон» предназначен все-таки для прямого поражения городов-портов и военно-морских баз путем подрыва своей спецБЧ непосредственно в акватории порта или базы. Хотя не исключено, что для каких-то конкретных географических мест, где образование мегацунами действительно возможно, при условии, что «Посейдон» действительно оснащается сверхмощным ядерным боеприпасом, он может быть применен с целью образования приливной волны в 50-200 метров высотой. Правда, в этом случае, конечно, речь будет идти не о «смыве Америки», а об уничтожении конкретного города или военно-морской базы – не более, но и не менее.Насколько эффективно «Посейдон» может уничтожать вражеские порты и базы?Первое, что необходимо принять к сведению: несмотря на задекларированную скорость в 185 км/ч, совершенно очевидно, что крейсерская скорость «Посейдона» значительно ниже. Дело в том, что на обеспечение подобной сверхскорости при использовании малогабаритной ядерной энергетической установки, конечно, возможно, но малошумный режим – ни в каком случае (экспертное мнение братьев Лексиных, известнейших ученых-специалистов ВМФ по гидроакустике). Иными словами, «Посейдон» идет в морских глубинах не быстрее (а скорее всего, даже много медленнее) обычной торпеды. Скоростной режим «Посейдону» нужен, вероятнее всего, для уклонения от противоторпед.Глубина погружения до 1000 м для «Посейдона» вполне возможна, и действительно, обеспечит не только скрытность, но и почти стопроцентную неуязвимость. Однако стоит помнить, что вблизи американского побережья глубины отнюдь не таковы, а «Посейдон» явно не оборудован средствами для прокапывания туннелей по океанскому дну. Иными словами, если глубины в районе порта достигают 300-400 метров, то на километровой глубине «Посейдон» к такому порту не подберется – а здесь он становится уязвим для противодействия.Конечно, следует отметить, что «Посейдон» — далеко не самая простая цель для противолодочной обороны противника. Следуя на скорости до 55 км в час (до 30 узлов) он может быть «услышан» пассивными средствами на расстоянии не более 2-3 км (оценка Лексиных), при этом идентификация «Посейдона» именно как торпеды будет крайне затруднена. В то же время, использование гидроакустических комплексов в активном режиме или магнитометров позволят выявить «Посейдон» достаточно надежно, но даже и в этом случае поразить его будет не так-то легко – способность ускоряться до 185 км/час, то есть почти до 100 узлов делает его крайне трудной целью для любой торпеды НАТО (догнать «Посейдон» невозможно, а поразить «на контркурсе» тоже не так-то легко). Таким образом, вероятность успешного проникновения в порт/акваторию военной базы следует расценивать как достаточно высокую.А вот противокорабельные возможности «Посейдона» крайне ограничены. Дело в том, что геометрические размеры нашей суперторпеды не позволяют разместить на ней гидроакустический комплекс, хоть сколько-то сопоставимый с теми, которыми обладают подводные лодки. Очевидно, что возможности ее акустики значительно ближе к таковым у обычных торпед, а они, прямо скажем, совершенно не поражают воображения.Как работает современная торпеда? Это может показаться забавным, но принципы ее наведения на цель совпадают с теми, что используются зенитными ракетами. Выглядит это так – подводная лодка выпускает торпеду «на веревочке», то есть идущая на цель торпеда связана с подводным кораблем кабелем управления. Подводная лодка отслеживает шумы цели, рассчитывает ее смещение и корректирует направление движения торпеды, передавая команды по этому кабелю. Так происходит до тех пор, пока торпеда и корабль-цель не сблизятся на расстояние захвата гидроакустической головки самонаведения торпеды – она наводится на цель по шуму винтов. Сведения о параметрах захвата передаются на подводную лодку. И только когда на подводной лодке убедятся в том, что ГСН торпеды захватила цель, они перестают передавать корректирующие команды торпеде по кабелю. Торпеда переходит на самоуправление и поражает цель.Весь этот весьма громоздкий способ необходим из-за того, что возможности ГСН торпеды крайне ограничены, дальность надежного захвата цели измеряется километрами, не более. И без донаведения по кабелю пуск торпеды «куда-то в ту сторону» на дальность 15-20 км уже не имеет особого смысла – шансов на захват ГСН торпеды вражеского корабля и успешную его атаку крайне невелики.Соответственно, попытка атаки корабельного ордера «Посейдоном» с большой дистанции требует прямо-таки провидческого дара – необходимо угадать местоположение вражеских кораблей с точностью в несколько километров спустя много часов после пуска. Задача не то, чтобы нетривиальная, а откровенно нерешаемая – с учетом того, что «Посейдону» на перехват той же АУГ на расстоянии 200 км потребуется около четырех часов для того, чтобы выйти в заданный район… и где через четыре часа окажется АУГ?Можно, конечно, предположить, что «Посейдон» где-то в условных точках подвсплывает к поверхности для получения уточняющих первоначальное целеуказание сведений, но, во-первых, это будет сильно демаскировать суперторпеду. А во-вторых, вражеская корабельная группировка – очень непростая цель: проблема устаревания целеуказания существует даже для сверхзвуковых противокорабельных ракет, что уж говорить о торпеде с ее «парадными» 30 узлами «бесшумного» хода?Но даже если случилось чудо, и «Посейдону» удалось выйти в район, где находится ордер, нужно помнить о том, что акустику одиночной торпеды относительно несложно и обмануть, используя те же ловушки-имитаторы. Собственно говоря, достаточно иметь нечто, что будет двигаться в отдалении от АУГ, имитируя при этом ее шумы – и все. Это еще при условии, что торпеда ошибочно не наведется на какой-нибудь совершенно мирный транспорт третьей, не участвующей в конфликте страны (а такой вариант вполне возможен, автоматическая селекция способна допускать такие ошибки).В общем, скажем прямо: противокорабельные возможности «Посейдона» откровенно сомнительны даже с учетом сверхмощной боевой части… которую, похоже, на него никто устанавливать не собирается. По крайней мере публикации от 17 июля сего года утверждают, что никаких 100-мегатонных боевых частей на «суперторпеде» нет, и ее предел – 2 мегатонны.А это значит, что и идея мегацунами умирает на корню. Для того, чтобы нанести удар по тому же Нью-Йорку, «Посейдону придется «вломиться» едва ли не к самой береговой черте, ну, хотя бы к острову Манхэттен. Это, наверное, возможно, но весьма непросто и можно смело утверждать, что классическая межконтинентальная баллистическая ракета (или, допустим, новейший «Авангард») куда лучше подойдет для такой работы – шансов поразить цель своими боевыми блоками у нее значительно больше, чем у «Посейдона».Итак, что же мы имеем в итоге? Флоту не хватает буквально всего: авиации, подводных лодок, средств контроля подводной и надводной обстановки, тральщиков, кораблей океанской зоны. И при всем при этом Министерство обороны вложило нехилые средства в новую систему вооружений (торпеда + лодка-носитель для нее), которая по эффективности доставки ядерного боеприпаса вчистую проигрывает баллистической ракете и неспособна эффективно бороться с корабельными группировками врага.Зачем?