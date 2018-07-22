17:39 22 июля
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Три новых боевых корабля за полгода. Много это или мало для такой страны как Россия?

За первое полугодие 2018 года в боевой состав ВМФ РФ было принято шесть кораблей и судов, один из которых является отремонтированным. Много это или мало для военно-морского флота страны, командование Вооружёнными силами которой позиционирует ВМФ как одну из главных сдерживающих потенциальных противников сил? – открытый вопрос.

Три новых боевых корабля за полгода. Много это или мало для такой страны как Россия?


По словам замглавы оборонного ведомства страны Алексея Криворучко, с начала года флот получил три новых боевых корабля, один после проведения ремонта и два судна обеспечения.


Так, к выполнению поставленных перед ВМФ РФ задач готов полученный флотом в рамках гособоронзаказа средний разведывательный корабль «Иван Хурс». В настоящее время этот корабль находится на рейде Кронштадта.

Также в состав флота с начала года вошёл МРК проекта 21631 «Вышний Волочёк». Он успешно прошёл все необходимые испытания на Чёрном море.

Сообщается о том, что ВМФ России получил 49 крылатых ракет «Калибр» и четыре противокорабельные ракеты. Вопрос о «достаточности» количества поступивших на вооружение флота противокорабельных ракет является не менее важным, нежели вопрос «достаточности» числа полученных флотов кораблей (особенно новых).

Алексей Криворучко:
В интересах Военно-морского флота России принят береговой ракетный комплекс «Бастион».


Напомним, что ранее были озвучены данные о сокращении расходов на оборону. Однако, по словам президента, высказанным ещё в прошлом году, это сокращение «не скажется на перевооружении и техническом переоснащении армии и флота».

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 58

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  1. Комментарий был удален.
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 14:18
    Ладно хоть вообще что-то со стапелей сходит. Правда почему-то больше сходит судов обеспечения. Даже трудно сказать, хорошо это или плохо.
    Altona
    1. Mamont Сегодня, 14:32
      Цитата: Altona
      Ладно хоть вообще что-то со стапелей сходит. Правда почему-то больше сходит судов обеспечения. Даже трудно сказать, хорошо это или плохо.

      Лучше молчите , раз уж первый тут .. hi Строят и языками не чешут .. soldier
      Mamont
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 15:30
        С каких это пор, суда обеспечения стали боевыми кораблями???? stop
        Грэг Миллер
        1. Касым (Даурен) Сегодня, 17:16
          Наверное, надо наладить производство ГТД? Без них нет смысла корабли строить - после украинского кризиса и санкций купить достойные силовые установки проблематично. hi
          Касым
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:19
    три новых боевых корабля, один после проведения ремонта и два судна обеспечения.

    recourse
    А Вы как думаете? Может прям через чур многовато? fellow
    DEZINTO
    1. spektr9 Сегодня, 14:23
      Да вообще, такими темпами и место в океане не останется wassat
      spektr9
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:31
        такими темпами и место в океане не останется

        Ага, скоро воду начнём вытеснять и Голандию затопим......
        Удивляют меня такие вопросы. У страны 12 морей и три океана!
        Три корабля это много?
        DEZINTO
  4. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:21
    Если, в таком темпе, будут строить корабли, и далее, то Россия рискует остаться без Флота, в ближайшем будущем. То, что было создано Союзом,не вечно
    Сибирский цирюльник
    1. Роялист (Святослав) Сегодня, 16:45
      Цирюльник, Союз был могуч спору нет ( в 70-х ,по две АПЛ строили),но ударная мощь ВС РФ в современных цифровых ракетах и кораблях
      Роялист
  5. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:27
    В современном военном конфликте, особенно на море, ключевую роль будут играть технологии, обеспечивающие скрытность, скорость и мощь вооружения, а не количество судов и их водоизмещение.
    Vita VKO
    1. gig334 (прохожий) Сегодня, 14:51
      Цитата: Vita VKO
      В современном военном конфликте, особенно на море, ключевую роль будут играть технологии, обеспечивающие скрытность, скорость и мощь вооружения, а не количество судов и их водоизмещение.

      Действительно, зачем нам корабли первого ранга (атомные корабли, эсминцы, крейсера), достаточно пару скрытных катерков и небольших фрегатиков. С таким флотом в три корабля, нам никакой АУГ не страшен, который сопровождают эсминцы с сотнями томагавков. Вот не дай бог такие стратеги у нас командовать начнут, тогда точно без флота останемся.. Хотя если честно, мне кажется такие и командуют, поэтому наш флот превращается из атомного в прибрежно речной
      gig334
  6. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 14:31
    Меня всегда умиляют такие заголовки. "Три боевых корабля за полгода!" laughing
    А можно уточнить, сколько лет строился каждый из этих кораблей? Может всё-таки будем оценивать сроки строительства, а не дату сдачи?
    Стройбат запаса
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:32
    С учетом того, что сроки принятие боевых едениц, а то спуска на воду многократно переносились, это сообщение выглядит издевательством над здравым смыслом!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. тлауикол (Иван) Сегодня, 14:32
    ВМФ России получил 49 крылатых ракет «Калибр» и четыре противокорабельные ракеты

    - это что, - шутка ? belay
    тлауикол
    1. МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 14:47
      Я боюсь скоро снаряды к карабельным пушкам будем считать и выдавать за достижение.
      МорякЧФ
    2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 14:56
      нет, это возможности нашего производства, давно уже была информация что мы калибров около 100 шт. в год делаем, такими темпами 20-30 лет понадобится для достаточного для современной войны количества (у амеров около 4тыс. шт. в боеготовности поддерживается)
      _Ugene_
    3. rruvim (Роман) Сегодня, 16:07
      На МРК их четыре fellow
      rruvim
      1. тлауикол (Иван) Сегодня, 16:56
        Цитата: rruvim
        На МРК их четыре fellow

        6-8/ даже на один корабль не собрали
        тлауикол
  9. Опер (Игорь) Сегодня, 14:33
    Это не много не мало. Это хорошо!
    Люди то вон выше вообще умиляются! Можно оценивать сроки строительства... Все, что угодно оценивайте! Только громко не хохочите на людях-это дурость!
    Три новых боевых корабля это хорошо!
    Опер
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:09
      В списке только один боевой корабль. "Вышний Волочёк".
      rruvim
  10. Самара_63 (Вася) Сегодня, 14:52
    Ни а чём.Вообще наш надводный флот в океане в случае войны быстро потопят...
    Самара_63
    1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 15:25
      Любой флот в войне с флотом США на настоящее время обречён. А по поводу 6 единиц флота, много это, или мало, то мой ответ- спасибо хоть за это!!! Кто считает, что это мало, то вспомните, что было 20 лет назад... флот не строили, а резали, продавали боевые корабли по цене лома... Честно скажу, я каждому МРК рад.
      WATCH_OFFICER
  11. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 15:17
    " Три волоса в супе - это много или мало? А три волоса на голове?" (старый анекдот про теорию относительности)
    дилетант2
  12. Vard Сегодня, 15:19
    Общее количество кораблей ВМФ позволяет обеспечивать операции по типу Сирийской и этого достаточно... А война на море в смысле обороны береговой черты будет вестись другими средствами... Мы бедная страна и нам груды плавучего металлолома не нужны...
    Vard
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:27
      Цитата: Vard
      А война на море в смысле обороны береговой черты будет вестись другими средствами...

      Ага. Соберем митинг на центральной площади Северодвинска и гневно заклеймим происки американской военщины wassat
      Андрей из Челябинска
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:41
        Андрей

        А что, лучше молебен заказать?
        NN52
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 16:31
          Цитата: NN52
          А что, лучше молебен заказать?

          Нет, лучше корабли строить:)
          Андрей из Челябинска
      2. Vard Сегодня, 16:08
        Давайте построим десять АУГ... не авианосцев... а авианосных групп и будем гордиться из всех сил...
        Vard
    2. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 16:48
      Общее количество кораблей не позволяет обеспечивать операцию даже по типу сирийской. Крейсер Москва ЗАГОНЯЛИ до полусмерти,та же участь стареньких БДК. Скребут по сусекам со всех флотов,а такая операция должна иметь возможность обеспечиваться лишь силами одного флота. Даже близко мы не можем тягаться с флотом нато во главе сша на дальних рубежах. а береговая черта с нашими ракетами не всегда рядом.
      Adimius38
  13. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 15:26
    Это москитный флот
    Beltasir Matyagu
  14. Radikal Сегодня, 15:40
    Цитата: МорякЧФ
    Я боюсь скоро снаряды к карабельным пушкам будем считать и выдавать за достижение.

    yes good soldier
    Radikal
  15. Radikal Сегодня, 15:45
    Цитата: WATCH_OFFICER
    Любой флот в войне с флотом США на настоящее время обречён. А по поводу 6 единиц флота, много это, или мало, то мой ответ- спасибо хоть за это!!! Кто считает, что это мало, то вспомните, что было 20 лет назад... флот не строили, а резали, продавали боевые корабли по цене лома... Честно скажу, я каждому МРК рад.

    Те, кто флот довёл до такого состояния на эти сравнения 20-летней давности и рассчитывают, что будут радоваться и 6-ти, а потом и 1-й единице спущенной на воду! Нашли чему радоваться! sad
    Radikal
    1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 16:07
      А кто же довел наш флот до такого состояния?
      Андрей ВОВ
      1. aristok (Павел) Сегодня, 16:41
        Цитата: Андрей ВОВ
        А кто же довел наш флот до такого состояния?

        многоходовочный мундиалиссимус
        aristok
  16. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:12
    Цитата: DEZINTO
    три новых боевых корабля, один после проведения ремонта и два судна обеспечения.

    recourse
    А Вы как думаете? Может прям через чур многовато? fellow

    Вообще-то о ТРЕХ боевых кораблях нет и разговора. За полугодие были приняты в состав флота 3 вымпела - 2 вспомогательных и один боевой (Вышний Волчёк). и 3 отремонтированных - 2 вспомогательных и один боевой

    Цитата: тлауикол
    ВМФ России получил 49 крылатых ракет «Калибр» и четыре противокорабельные ракеты

    - это что, - шутка ? belay

    Ничего подобного. В среднем в квартал производится порядка 50 ракет семейства "Калибр". 2 года назад вообще за год было 60 "Калибров". А тут 49 (по другим данным 47) ракет типа 3М-14 и 4 типа 3М-54. Вот то, что противокорабельных так мало - ИМХО перекос
    Старый26
  17. Radikal Сегодня, 16:17
    Цитата: Андрей ВОВ
    А кто же довел наш флот до такого состояния?

    Имя им - ....легион sad
    Radikal
    1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 16:22
      Самый простой ответ....Путин и медведев наверное?
      Андрей ВОВ
  18. rruvim (Роман) Сегодня, 16:18
    Вообще, после гибели "Курска" , МО делает приоритет на "спас" корабли для подводных лодок, суда двойного применения (яхта-корвет для "развлекаловки") и корабли прибрежной охраны для защиты интересов рыболовных компаний. Ещё ледоколы для провоза и вывоза грузов нефтяных и газовых компаний в Арктике. Других задач МО себе не ставит. Если только не прикупить пару списанных сухогрузов у Турции для "Сирийского" потока...
    rruvim
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 16:22
    Цитата: Mamont
    Лучше молчите , раз уж первый тут ..

    -----------------------------------
    Шо ж молчать то, ежли слово надо сказать? Флот строится мельче тоннажом, чем хотелось бы.
    Altona
  20. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 16:26
    Для такой страны как Россия эти суденышки капля в море,пшик. Еще бы три баржы сюда добавили с песком. Для начала посмотрите сколько спускает боевых кораблей тот же Китай и не маленьких мрк ,а полноценных вооруженных до зубов эсминцев
    Adimius38
  21. rruvim (Роман) Сегодня, 16:27
    В МО победила та фракция, которая выступала за развитие подводного флота, поэтому такое количество судов "обеспечения" с барокамерами и специалистами водолазами. Отказ от ВНЭУ на дизельных лодках говорит о том, что делается эшелон подлодок:дальних на ЯУ и ближних у баз. Вокруг этого создаётся "москитный" флот. Это "чистая оборонка". Флот для действий на других морских ТВД, например вокруг Австралии, даже не планируется.
    rruvim
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 16:34
      Цитата: rruvim
      В МО победила та фракция, которая выступала за развитие подводного флота

      Поэтому строительство Ясеней ограничили 7-ю единицами?
      Цитата: rruvim
      Отказ от ВНЭУ на дизельных лодках говорит о том

      Что ВНЭУ так до сих пор и не сумели спроектировать
      Андрей из Челябинска
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:47
        Отечественное ВНЭУ прекрасно работает. И оснащать будут те подлодки, которые пойдут на экспорт. Свои нет. МО не видит причин, что-бы столь дорогостоящее оборудование ставилась на наших "Ладах". И его можно понять. Смысла нет. Если твои "дизеля" работают только по прикрытию районов, прилегающих к базам Флота. Есть хорошая статья в ВПК по этому поводу. Но спорная...
        rruvim
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 16:59
          Цитата: rruvim
          Отечественное ВНЭУ прекрасно работает.

          Не работает, у Вас неверная информация.
          Цитата: rruvim
          И оснащать будут те подлодки, которые пойдут на экспорт

          Только миниПЛ - для них - да, вроде бы работоспособный образец ВНЭУ есть.
          Цитата: rruvim
          МО не видит причин, что-бы столь дорогостоящее оборудование ставилась на наших "Ладах"

          МО из Рубина душу вынимает, но он ВНЭУ так разродится и не может.
          Андрей из Челябинска
  22. Роялист (Святослав) Сегодня, 16:31
    Смотря с какой стороны смотреть:3 боевых корабля- конечно маловато,но с другой стороны ТРИ корабля за 6 месяцев+ установка" Бастион" и 49 ракет" Калибр"- вам не " кот начхал". Если за второе полугодие будет так или почти так то - приемлемо. Согласитесь,что санкции тоже сказываются, Крымский мост,а перед этим Плисецк- тоже в хорошую копейку вышел. В другое время - могли бы скомандовать СМИ и тогда даже глухой услышал, что государство осилило 2 стройки века! Надо быть полностью бессовестным, чтобы и то.д. Мы взрослые люди и знает. Как умеет работать пропаганда. Хотите ругайте, а хотите нет, но меня устраивает нынешнее положение: я не ХОЧУ ЛАПШУ на УШИ. Было бы хуже если я знаю,что живется Хреново,а каждый второй утюг и каждый тапок мне тренды:" жить стало лучше, жить стало веселее". От такого трендежа и свихнулся легко, а я не хочу!
    Роялист
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:38
      Вас может и устраивает такое "положение дел". Да любого "алкоголика" устроит. Водка в магазинах на любой вкус от дизайна этикетки и бутылки до названия. Но, то что наша страна не может в течении 10-ти лет "спустить" на воду четыре грёбанных фрегата из-за отсутствия газотурбинных двигателей, это уже диагноз.
      rruvim
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:39
        Не верю, что ГТД разучились конструировать?
        Shahno
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:00
          Цитата: Shahno
          Не верю, что ГТД разучились конструировать?

          А чего тут "не верить"? Их всю жизнь на Украине производили, в Харькове, а не в РФ. Теперь спешно осваиваем производство сами
          Андрей из Челябинска
  23. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:35
    Цитата: Vita VKO
    В современном военном конфликте, особенно на море, ключевую роль будут играть технологии, обеспечивающие скрытность, скорость и мощь вооружения, а не количество судов и их водоизмещение.

    Да? И каким образом вы собираетесь совместить несовместимое если для вас водоизмещение не главное? Или вы считаете, что МРК водоизмещение в 800-900 тонн с 8 вертикальными ПУ равнозначен по мощи вооружения и ТТХ с тем же "Берком"?? Мы уже это проходили, когда в 50-х адмирал Амелько предлагал сделать ставку на москитный флот и не заморачиваться дорогущим океанским флотом
    Старый26
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:58
      Бёрк превосходный эсминец. Во всяком случае у него есть БИУС. Но матрасники современные войны "проходили" на более мелких кораблях, где БИУС уже была:"Оливер Хазард Перри". Это были фрегаты, а не эсминцы. Но философия (электроника, СНР, СПВ и компьютерная связь) этих фрегатов перешли в концепцию эсминцев. Их было построено 52 штуки.
      rruvim
  24. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 16:37
    Корветы типа 056 — серия китайских корветов. Китай позиционирует корабли серии как ракетные стелс корветы, оснащенные также 76 мм основным орудием. С 2013 по 2016 год в строй вступило порядка 36 корветов. Вот это люди строят,а у нас чепуха
    Adimius38
    1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:56
      Цитата: Adimius38
      Вот это люди строят,а у нас чепуха

      В современной войне надводный флот обречен, другие пусть строят - это их право.
      Setrac
  25. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 16:43
    Можете хоть до хрипоты спорить,но на сегодняшний день Россия не имеет полноценного надводного ударного военно-морского флота. Баржи и буксиры не в счет. Корабли 1 ранга не предвидятся даже в далекой перспективе,да какой там первого ранга,если мы даже не можем осилить 15-20 корветов,эсминцев одним заказом. Поэтому наши остатки роскоши от советского флота такие как крейсер Москва еще ой как рано списывать,потому что взамен мы ничего не можем предложить по целому ряду причин
    Adimius38
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 17:06
      "Москва", как Крейсер, в глобальной войне - труп. По-русски все его РЛС (вкупе) фонят в эфире так, что пальцем ткнёшь, попадёшь в "Москву". Безполезный и не нужный корабль. Только кают-компания, как ресторан. Для адмиралов...
      rruvim
  26. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 16:52
    Если честно для такой страны как наша это позор а не достижение. Вот если бы заявили,что заложены хотя бы 10 эсминцев Лидер и авианосец шторм,а в придачу контракт на 15 фрегатов класса адмирал Горшков,плюс 10 варшавянок то это был другой разговор
    Adimius38
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 17:08
      Проект Лидер не эсминец. А вот 10-ть Варшавянок создать, это в духе "концепции".
      rruvim
  27. Роялист (Святослав) Сегодня, 17:08
    Друзья, тут считай три десятка диванов и каждый самый самый, а давайте спросим флотских камрадов, которые служат, или тех кто РЕАЛЬНО в ТЕМЕ: как на самом деле?
    Около 1,5 лет назад я слышал одного"експерта" и он распинался: флот в большущей попе, корабли давно сгнили. Необходимо срочно менять политический курс и поклониться амерам. Это во имя бедных пенсионеров и в таком духе. Вы и сами помните как Касьян и К.говорили, а Ксюху помните, она уже десять раз подсчитала как будет хорошо ( только кому?)если они придут к власти.
    Еще раз говорю: надо спросить офицеров флота,что служат, возможно,такие есть среди нас или тех кто РЕАЛЬНО в ТЕМЕ. А то наши диваны не самые авторитетные источники
    Роялист
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 17:11
      Они не ответят. Все хотят служить на МРК, и работать с БИУС "Сигма". Только в ответственный момент её отключат.
      rruvim
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