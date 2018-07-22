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Три новых боевых корабля за полгода. Много это или мало для такой страны как Россия?
За первое полугодие 2018 года в боевой состав ВМФ РФ было принято шесть кораблей и судов, один из которых является отремонтированным. Много это или мало для военно-морского флота страны, командование Вооружёнными силами которой позиционирует ВМФ как одну из главных сдерживающих потенциальных противников сил? – открытый вопрос.
По словам замглавы оборонного ведомства страны Алексея Криворучко, с начала года флот получил три новых боевых корабля, один после проведения ремонта и два судна обеспечения.
Так, к выполнению поставленных перед ВМФ РФ задач готов полученный флотом в рамках гособоронзаказа средний разведывательный корабль «Иван Хурс». В настоящее время этот корабль находится на рейде Кронштадта.
Также в состав флота с начала года вошёл МРК проекта 21631 «Вышний Волочёк». Он успешно прошёл все необходимые испытания на Чёрном море.
Сообщается о том, что ВМФ России получил 49 крылатых ракет «Калибр» и четыре противокорабельные ракеты. Вопрос о «достаточности» количества поступивших на вооружение флота противокорабельных ракет является не менее важным, нежели вопрос «достаточности» числа полученных флотов кораблей (особенно новых).
Алексей Криворучко:
Напомним, что ранее были озвучены данные о сокращении расходов на оборону. Однако, по словам президента, высказанным ещё в прошлом году, это сокращение «не скажется на перевооружении и техническом переоснащении армии и флота».
По словам замглавы оборонного ведомства страны Алексея Криворучко, с начала года флот получил три новых боевых корабля, один после проведения ремонта и два судна обеспечения.
Так, к выполнению поставленных перед ВМФ РФ задач готов полученный флотом в рамках гособоронзаказа средний разведывательный корабль «Иван Хурс». В настоящее время этот корабль находится на рейде Кронштадта.
Также в состав флота с начала года вошёл МРК проекта 21631 «Вышний Волочёк». Он успешно прошёл все необходимые испытания на Чёрном море.
Сообщается о том, что ВМФ России получил 49 крылатых ракет «Калибр» и четыре противокорабельные ракеты. Вопрос о «достаточности» количества поступивших на вооружение флота противокорабельных ракет является не менее важным, нежели вопрос «достаточности» числа полученных флотов кораблей (особенно новых).
Алексей Криворучко:
В интересах Военно-морского флота России принят береговой ракетный комплекс «Бастион».
Напомним, что ранее были озвучены данные о сокращении расходов на оборону. Однако, по словам президента, высказанным ещё в прошлом году, это сокращение «не скажется на перевооружении и техническом переоснащении армии и флота».
Использованы фотографии: function.mil.ru
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