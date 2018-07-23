Кумовской капитализм привёл к обнищанию четверти украинского населения

Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен выступила с очередной критикой нынешней киевской власти. Произошло это в Харькове на встрече Кахконен с журналистами. Директор ВБ не скрывала своего разочарования в действиях украинского правительства. По её словам, «после 2014 года, когда на Украине начался экономический кризис, число живущих за чертой бедности в этой стране выросло с 15 до 25%».Сату Кахконен не первый раз критикует нынешнюю киевскую власть. В марте, например, на сайте «Экономической правды» она представила результаты исследований Всемирного банка, согласно которым на Украине «2% компаний контролируют 20% общего оборота страны и более 25% активов».Ничего нового в этих исследованиях не проявилось. О том, что экономику Украины много лет контролирует группка олигархов и их приближённых, известно давно. Причём, в наиболее доходных отраслях, например, горнодобывающей, энергетической и транспортной, их доля разрастается до 40% оборота и больше половины всех активов. Вдобавок, по экспертным оценкам, 45% украинской экономики «сидит глубоко в тени».«Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и влияя на государство через представительство в парламенте, – писала Кахконен в своей колонке на сайте издания. – В течение последних более двух десятилетий политически связанные фирмы использовали различные каналы доступа к экономической ренте, а именно: государственные закупки, субсидированные кредиты, бюджетные трансферты, правила торговли, ограничивающие импорт, привилегированный доступ к государственным активам через приватизацию и льготные налоговые режимы».Надо признать, выдавая общеизвестную информацию за пионерское открытие Всемирного банка, Кахкоен делала это очень смачно. «Модель экономического управления, в условиях которой на принятие политических решений значительное влияние оказывает небольшая группа компаний, называется «кумовским капитализмом», – совсем уж по-украински припечатала директор ВБ своим выводом местных «генералов от экономики».Украинское кумовство имеет ещё одну особенность. Фирмы, связанные с представителями власти и олигархата, проверяются аудиторами на 61% меньше, чем не связанные и, как правило, избегают наказания за допущенные нарушения. На этой констатации Сату Кахконен выдала традиционный рецепт для работающих сегодня на Украине западных чиновников.Директор Всемирного банка признала чрезвычайно важным для Украины «создание антикоррупционной структуры в составе Национального антикоррупционного бюро Украины, специальной антикоррупционной прокуратуры, использование электронной системы закупок ProZorro, а также создание антикоррупционного суда».Тот мартовский выпад Кахконен против киевской власти эксперты связали с провальным участием президента Украины Петра Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности. На этом важном международном мероприятии Порошенко оказался на обочине общей повестки.Как написал тогда в своем обзоре в газете Die Zeit Михаэль Туманн: «Украинский лидер выступал в почти пустом зале. Когда же Порошенко закончил свою речь, ему не задали ни одного вопроса, а аплодировали и вовсе несколько человек». Обозреватель особо отметил, что раньше Порошенко собирал в Мюнхене полные залы. Все были увлечены обсуждением проблем Украины. Теперь к ней интерес во многом потерян и остался лишь сферой экспертного обсуждения.Международные чиновники на провал украинского президента отреагировали достаточно быстро. Международный валютный фонд в очередной раз замусолил свой обещанный транш, а Всемирный банк устами высокопоставленного представителя сделал «открытие» об особенностях «кумовской» украинской экономики.Новая порция критики от Всемирного банка тоже не стала откровением для украинского общества. Эксперты называют ещё более тяжёлые цифры. Как пояснил изданию «Вести» экономист Андрей Новак, «критерий, по которому определяется черта бедности, — это 5 долларов США на одного человека в сутки. В украинской нацвалюте это 130 гривен в день, или же 4358 грн. в месяц на человека. Наши пенсионеры, да и 50% населения, такими доходами похвастаться не могут».Экономиста Новака дополнил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко. От заметил, что в последнее время подорожали дешёвые крупы – ячневая, перловая, пшеничная. «Это свидетельствует о том, что население переходит на более дешевые продукты», – подчёркнул эксперт.Украинцы чаще стали отказываться от мяса (по сравнению с докризисным 2013-м годом сала среднестатистический украинец может позволить себе в 2,2 раза меньше, курятины — в 1,7 раза), резко снизилось потребление рыбы, морепродуктов, фруктов. Словом, качество жизни на Украине при постмайданной власти прилично упало.Это признаёт даже украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Недавно он разоткровенничался по случаю и заявил СМИ, что «правительству страны за четыре года, которые прошли после «революции достоинства», не удалось обеспечить устойчивый экономический рост и кардинально улучшить качество жизни граждан».Правда, наиболее упёртые эксперты из числа пособников нынешнего режима, вроде известного по выступлениям на российских политических телевизионных ток-шоу экономиста Александра Охрименко, находят оправдания даже таким драматическим событиям.В том же издании «Вести» Охрименко оправдывался: «У нас по сей день существуют серые схемы заработка. Человека устраивают на работу на ставку 0,25, а на самом деле он работает полный рабочий день, на полную ставку, а разницу ему выплачивают в конверте. При этом, какая сумма идет наличкой, никто не знает. Поэтому нельзя сказать, что 25% у нас в стране бедных. Есть большая прослойка среднего класса, заработки которого даже больше минимальной зарплаты по Украине».Оставим за скобками понимание этим экспертом качества жизни среднего класса. Отметим для себя, что это «конвертное богатство» украинцев не обернулось для них покупательским бумом. Не так давно социологи из компании Research & Branding Group поинтересовались, на чем сегодня экономят украинцы и выяснили: большинство опрошенных урезают свои расходы на одежду (56%) и еду (50%). (Привет от них эксперту Охрименко).Свой привет могут передать украинцы и Всемирному банку. Это с подачи международных финансовых структур киевские власти задрали тарифы на коммунальные услуги и тарифы так, что у людей остается мало денег на жизнь. Ведь если в докризисное время двухкомнатная квартира в столице Украины обходилась семье в 400 гривен, то сейчас – 2500.По замыслу мировых финансистов, высвободившиеся от обременения коммунальными субсидиями бюджетные средства должны идти на погашение задолженности перед западными кредиторами. Об этом тоже напомнила директор ВБ Сату Кахконен. Она отметила, что Всемирный банк вложил в Украину намного больше денег, нежели в другие страны.Кахконен скрупулезно всё перечислила. Украинские власти получили из ВБ «$5,5 млрд., причем половина средств — $2,5 млрд. — в различные инвестиционные проекты, плюс $2 млрд. — на поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще $500 млн. — на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины», – изящно перебросила на своих украинских партнёров мостик ответственности за нереализованные планы директор Кахконен.Меж тем, эта ситуация прогнозировалась давно. Ещё пару лет назад бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж через издание Gazeta.ua предупреждал сограждан: «Больших денег Украине не дадут. Но финансировать будут, чтобы могли рассчитаться с внешними долгами. Средства будут выделять избирательно и очень контролируемо».Сегодня это время пришло, о чём и свидетельствует участившаяся критика правительства Украины со стороны Всемирного Банка. Раньше он закрывал глаза на многие выкрутасы киевского режима, а теперь прозрел так, что даже увидел обнищание местного населения и «кумовской капитализм», с чем четыре года мирился.Только это прозрение мало что даст простым украинцам. Увы, им теперь придётся из своего кошелька платить за экономические просчёты местного правительства и его западных финансовых кураторов.