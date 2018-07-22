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Свежий электоральный рейтинг российских партий от ВЦИОМ. И опрос "ВО"
В пятницу 20 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал свежие данные об уровне доверия политикам и политическим партиям со стороны россиян. Так, уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина, как заявляет ВЦИОМ, повысился до 64,7%, при этом рейтинг доверия Владимиру Путину составил 37,9%. То есть, часть опрошенных президентскую деятельность одобряет, но президенту Путину при этом не доверяет, - так нужно расценивать эти показатели?
Какие данные опубликовал ВЦИОМ по так называемым электоральным рейтингам партий, которые представлены и которые не представлены в парламенте?
Данные эти выглядят следующим образом:
на первом месте «Единая Россия» с показанием 38,6%, на втором – КПРФ – 14,4 процента. Третье и четвёртое места – у ЛДПР и справедливороссов – 10,2 и 6 процентов соответственно.
Как заявляют во ВЦИОМе, непарламентские партии Российской Федерации суммарно не набирают и 7,9% голосов тех, кто был опрошен службой социологического мониторинга.
Осознавая тот факт, что у ВЦИОМа гораздо более продвинутые и транспарентные методики проведения опросов и публикации их результатов, со своей стороны предлагаем нашим читателям поучаствовать в нашем скромном внутреннем опросе на предмет того, за какую из партий вы бы отдали свой голос, если бы выборы состоялись сегодня.
Какие данные опубликовал ВЦИОМ по так называемым электоральным рейтингам партий, которые представлены и которые не представлены в парламенте?
Данные эти выглядят следующим образом:
на первом месте «Единая Россия» с показанием 38,6%, на втором – КПРФ – 14,4 процента. Третье и четвёртое места – у ЛДПР и справедливороссов – 10,2 и 6 процентов соответственно.
Как заявляют во ВЦИОМе, непарламентские партии Российской Федерации суммарно не набирают и 7,9% голосов тех, кто был опрошен службой социологического мониторинга.
Осознавая тот факт, что у ВЦИОМа гораздо более продвинутые и транспарентные методики проведения опросов и публикации их результатов, со своей стороны предлагаем нашим читателям поучаствовать в нашем скромном внутреннем опросе на предмет того, за какую из партий вы бы отдали свой голос, если бы выборы состоялись сегодня.
Использованы фотографии: соцсети
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