17:38 22 июля
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Свежий электоральный рейтинг российских партий от ВЦИОМ. И опрос "ВО"

За какую партию Вы бы отдали свой голос, если бы выборы состоялись сегодня?

В пятницу 20 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал свежие данные об уровне доверия политикам и политическим партиям со стороны россиян. Так, уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина, как заявляет ВЦИОМ, повысился до 64,7%, при этом рейтинг доверия Владимиру Путину составил 37,9%. То есть, часть опрошенных президентскую деятельность одобряет, но президенту Путину при этом не доверяет, - так нужно расценивать эти показатели?

Какие данные опубликовал ВЦИОМ по так называемым электоральным рейтингам партий, которые представлены и которые не представлены в парламенте?

Свежий электоральный рейтинг российских партий от ВЦИОМ. И опрос "ВО"



Данные эти выглядят следующим образом:
на первом месте «Единая Россия» с показанием 38,6%, на втором – КПРФ – 14,4 процента. Третье и четвёртое места – у ЛДПР и справедливороссов – 10,2 и 6 процентов соответственно.

Как заявляют во ВЦИОМе, непарламентские партии Российской Федерации суммарно не набирают и 7,9% голосов тех, кто был опрошен службой социологического мониторинга.

Осознавая тот факт, что у ВЦИОМа гораздо более продвинутые и транспарентные методики проведения опросов и публикации их результатов, со своей стороны предлагаем нашим читателям поучаствовать в нашем скромном внутреннем опросе на предмет того, за какую из партий вы бы отдали свой голос, если бы выборы состоялись сегодня.

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Комментарии 176

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:44
    Нет такой партии. recourse

    "Едро" умудрилось так себя дискредитировать что просто слов нет приличных.....
    И не только из-за последних реформ, а вообще за последние годы эти тонны уголовных дел на разного рода чинушей, взятки, пятиэтажные виллы.......чё-то как-то фу.
    DEZINTO
    1. vadsonen (Вадим) Сегодня, 14:51
      Главная беда, что они всё расчистили для себя. Все, кто мог бы составить реальную конкуренцию Вове/Семье рассажены по тюрьмам/психушкам.
      vadsonen
      1. Logall (Александр) Сегодня, 14:59
        Беда в том, что основной электорат ЕдРа не читает новости, а смотрит их по зомбоящику! Многие думают, что только у них плохо, а в России в целом - хорошо... Что и до них "рука дающего" дотянется.
        Да только в этой жизни мы сами кузнецы своего счастья. Хочется счастья? - иди накуй себе сам! Накуй правительство, накуй президента.
        Logall
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:15
          Да только в этой жизни мы сами кузнецы своего счастья. Хочется счастья? - иди накуй себе сам!


          Вы это серьезно what

          Вы же прекрасно знаете как куется капитал в России...ковальщики первой волны 90-х давно уже обосновались в США и ЕС со срезанной зеленью в объемах которые нам и не снились...
          сейчас на подходе вторая волна ковальщиков...у этих зелени не так много...все уже срезали до них...а хочется ведь много и сразу...остатки наследия СССР уже приобрели своих владельцев...теперь же осталось население России которое используется как дойная корова для покрытия растущих аппетитов товарищей во властных структурах...верной дорогой к новой революции идем господа -товарищи...куем свое счастье денно и нощно.
          Тот же ЛЕХА
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:30
          Саш hi Вот и куем...40% Сорок прОцентов дОцентов говорит пОртфель..Я по своему коллективу сужу, люди совершенно инертные-в 70 лет скажут выход на пенсию-поддержат.На будущих парламентских выборах народ(вот в самом деле тут приходится говорить "вата") поддержки едрени гадость.
          Цитата: Logall
          Беда в том, что основной электорат ЕдРа не читает новости, а смотрит их по зомбоящику! Многие думают, что только у них плохо, а в России в целом - хорошо... Что и до них "рука дающего" дотянется.
          Да только в этой жизни мы сами кузнецы своего счастья. Хочется счастья? - иди накуй себе сам! Накуй правительство, накуй президента.
          210окв
          1. Чёрный Сегодня, 16:40
            Когда придём на выборы мы скоро,
            увидим те же лица, рожи, туши.
            Хотя меня учил знакомый повар:
            нельзя мешать прокисшее с протухшим. laughing
            Чёрный
        3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:31
          Цитата: Logall
          Беда в том, что основной электорат ЕдРа не читает новости, а смотрит их по зомбоящику!

          Твоя беда в том,что ты людеи в России де билами считаешь
          Александр романов
          1. Logall (Александр) Сегодня, 15:48
            Тёзка, так это ты написал, не я! Ты сидишь дома и ровняешь по соседям, а я по стране два-три раза в год катаюсь. Не по всей, конечно, но всё-таки... С людьми разговариваю... Так люди реально говорят, что Путин вот-вот в Сирии разгребёт, и на них его взор упадёт... Вот только, говорят, премьера бы сменить... А ЕдРо Путину поможет, законы его продвинет...
            Вот так-то, тёзка!
            Logall
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:55
              Цитата: Logall
              Ты сидишь дома и ровняешь по соседям,

              Ты меня еще больше удивил,жаль,что не в лучшую сторону
              Цитата: Logall
              Вот только, говорят, премьера бы сменить... А ЕдРо Путину поможет, законы его продвинет...

              Медведев не дает Путину законы продвинуть laughing laughing laughing
              Тебе 30 с лишним лет,ты че несешь????????
              Александр романов
              1. Logall (Александр) Сегодня, 16:28
                Шурик, ты читать умеешь? Это люди говорят! -
                Цитата: Logall
                Так люди реально говорят

                Или ты читаешь так, как тебе угодно? Глаза обманывают разум или разум не видит того, что показывают глаза?
                Logall
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:35
                  Цитата: Logall
                  Это люди говорят! -

                  Короче даваи пока.Надаело мне уже жевать да пережевывать простые истины.Не понимаешь,значит не дано.Соболезную
                  Александр романов
        4. виктор н (Виктор н) Сегодня, 17:07
          Большинство людей не ждёт, что к ним "рука дающего дотянется", а надеются только на себя. На ВО весьма специфический контингент, что и показывают результаты опроса.
          виктор н
      2. solzh (Сергей) Сегодня, 15:08
        Это кто сидит в тюрьме и психушках? Перечислите если можно. Например я таких не знаю. Был Удальцов (отсидел за себя и за того парня), но он Путину не соперник, вышел дальше занимается политикой, постоянно смотрю его интервью на ютубе. Из большевиков, чьим сторонником я являюсь, то же не помню, что бы кто-то сидел. Если вы говорите про фашиков, то там им самое место.
        solzh
        1. vadsonen (Вадим) Сегодня, 15:40
          Это кто сидит в тюрьме и психушках? Перечислите если можно.

          Признаюсь честно, свечу не держал - "тюрьмы/психушки" это образно.
          Однако тот факт, что в 150 миллионной стране в кандидаты в президенты нашлись лишь Вован, Лошадь да Клубникин, говорит не об отсутствии политически активых граждан, а об их отстранении от самой возможности политикой заниматься.
          Ну а отстранением занимается, понятно, действующая власть. Вон у них целая ФСБ с Росгвардией для этого.
          vadsonen
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:54
            Цитата: vadsonen
            Однако тот факт, что в 150 миллионной стране в кандидаты в президенты нашлись лишь Вован, Лошадь да Клубникин, говорит не об отсутствии политически активых граждан, а об их отстранении от самой возможности политикой заниматься.

            Тут я с вами соглашусь. Действующая власть не допускает появления новых политических лидеров. Им выгодно сохранять действующий типа статус-кво. Если появится в стране лидер, за которым пойдет народ, тогда этой власти не будет... Но мы имеем то, что имеем...
            solzh
      3. Ратник-80 (Игорь) Сегодня, 15:18
        Полностью с вами согласен , политическое пространство полностью зачищено , на выборы выходят или маргиналы или некому не известные люди
        Ратник-80
    2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:51
      Николай love
      Цитата: DEZINTO
      .чё-то как-то фу.

      я бы добавила... фу- фу-фу... wink
      Masya Masya
    3. Бесконечность (Бесконечность) Сегодня, 14:53
      Цитата: DEZINTO
      "Едро" умудрилось так себя дискредитировать что просто слов нет приличных.....
      И не только из-за последних реформ, а вообще за последние годы эти тонны уголовных дел на разного рода чинушей, взятки, пятиэтажные виллы.......чё-то как-то фу.

      +++ Единогласно (кроме Поклонной) проголосовали за пенс. реформу. Другие партии нет. Партия жуликов и воров так и осталось таковой.
      Бесконечность
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:59
        Цитата: Бесконечность
        +++ Единогласно (кроме Поклонной)

        Дело не в том , за что. А дело в том, что единогласно!!! Их, что ДАМ избирал? Их вообще то народ избирал и нести они в правительство чаяния народа, а не навязывать народу (который им доверил защищать свои чаяния) волю ДАМа!!! Получается чужой среди своих? или как так. ??? Я уже писал, надо вводить закон об досрочном отзыве избирателями своего кандидата как не оправдавшего доверие, тогда все будет не так нагло...
        Понятия попутали бояре блин...
        MPN
        1. AUL (Александр) Сегодня, 15:53
          Цитата: MPN
          Я уже писал, надо вводить закон об досрочном отзыве избирателями своего кандидата как не оправдавшего доверие, тогда все будет не так нагло...

          Вы хотите, чтоб ЭТА дума приняла закон об отзыве депутатов из ЭТОЙ думы? belay
          AUL
          1. MPN (Павел) Сегодня, 16:02
            Знать бы как, идиоту понятно, что это мечта, а вот как то надо иначе, так и будут нас гнобить...
            MPN
      2. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 15:38
        Похоже, наступает постепенный "Закат" для Единой России.
        Уже никогда ей не будет прежней поддержки..
        Стас Снежин
    4. Меченосец (Николай) Сегодня, 14:53
      Цитата: DEZINTO
      "Едро" умудрилось так себя дискредитировать что просто слов нет приличных.....

      Однако путем нехитрой манипуляции ее рейт не упал..
      Но рейтинги остальных,имею ввиду парламентских куда как низки-что то явно а арихметикой не ладно у ВЦИОМ.
      Непарламентские и рассматривать нет толку,карлики толпящиеся у подметок...
      Меченосец
      1. Severok (Макс) Сегодня, 16:41
        Ну как же так, ведь всё просто: есть враньё, есть ложь, есть наглая ложь, есть СМИ, есть статистика, есть центризбирком, а есть ещё ВЦИОМ,
        Severok
    5. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:00
      Цитата: DEZINTO
      а вообще за последние годы эти тонны уголовных дел на разного рода чинушей, взятки, пятиэтажные виллы.......чё-то как-то фу.

      Это деиствительно хренова,нужно не возбуждать дела,как было в 90х
      Александр романов
    6. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 15:11
      Какой КПРФ, вы че упали?
      Dimontius
    7. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 15:14
      Так они, похоже, такую систему и строили. Только удивляет, что еще есть какие то уголовные дела.
      zapfen
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 15:26
        Не главное, как голосуют, главное - как считают.... Приехал я на прошлые Думские выборы на один из участков Смоленска в 19-40, за 20 минут до закрытия участка. Журнал регистрации избирателей и выдачи бюллетеней, где я расписывался, заполнен был примерно 20%, взял я свой бюллетень, проголосовал за КПРФ и поехал домой. А утром узнал, что явка на моем участке составила примерно 70%!!! И это всё за последние 10 минут!!!!
        Грэг Миллер
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:30
          Цитата: Грэг Миллер
          Журнал регистрации избирателей и выдачи бюллетеней, где я расписывался, заполнен был примерно 20%,

          С Белорусси он приехал проголосвать и ему дали полистать журнал wassat Большевик перестает быть большевиком,если он перестает врать
          Александр романов
          1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 15:33
            Из Жодино до Смоленска ехать 2,5 часа... по очень хорошей дороге, без границы.... Журнал тебе дают расписываться за полученные бюллетени и там все видно, по крайней мере на 2-х страницах....
            Грэг Миллер
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:35
              Цитата: Грэг Миллер
              по крайней мере на 2-х страницах.

              Головои об стену реально fool
              Че ты тут лапшу вешаешь,везде камеры стоят на выборах,кого ты лечишь красный
              Александр романов
              1. naidas (naidas) Сегодня, 16:02
                Цитата: Александр романов
                везде камеры стоят на выборах

                Камеры на время выборов ,а не на время подсчет голосов и заполнения биллютеней после выборов(ночь впереди для плодотворной работы по поддержанию власти)
                naidas
                1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 17:23
                  Цитата: naidas
                  Камеры на время выборов ,а не на время подсчет голосов и заполнения биллютеней после выборов(ночь впереди для плодотворной работы по поддержанию власти)

                  Да ладно сказки то рассказывать. Камеры работают на УИКах до следующего утра.
                  А потом, не знаю как у Вас, у нас на участке на последних выборах было пять или шесть наблюдателей, от всех практически партий, даже от что там Титов(а). И все они присутствовали при подсчете. Если и идет мухлеж, то выше, в ТИКах , ну и далее.
                  А люди в самом деле за ЕдРосовцев голосуют, почему не знаю.

                  .
                  БorisovичЪ
                2. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 17:33
                  Нарочно включила свой участок и смотрела - и как люди подходили, хоть и немного, в последние 5 минут. И как наблюдатели наблюдали, как урны вскрывали, считали, урны разобрали на части и сложили. У нас тут что - образцовый участок?
                  домохозяйка
        2. ultra (Михаил) Сегодня, 17:07
          и
          Цитата: Грэг Миллер
          Журнал регистрации избирателей и выдачи бюллетеней, где я расписывался, заполнен был примерно 20%

          Там что все избиратели на одной странице помещаются?
          ultra
    8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:28
      Единороссы себя дискредитировали массовыми скандалами, в том числе криминальными, и данные о доверии такой партии сомнительные! Цифры явно лживые, и нам выданы по указке сверху, чтобы спасти свою репутацию!!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    9. Ратник-80 (Игорь) Сегодня, 15:34
      Ребята выбирите меня , воину я вам обещаю , надо отвоевывать рынки сбыта, проблема развития производства
      Ратник-80
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 16:52
        если выбрать меня, то я вам наобещаю ещё больше.
        _Сергей_
    10. naidas (naidas) Сегодня, 15:57
      Цитата: DEZINTO
      Едро" умудрилось так себя дискредитировать

      По опросу на ВО ЕР-второе место.Складываете голоса за ЕР и голоса не пришедших на выборы(за них заполнят на месте).Предположу что и голоса нет такой партии тоже припишут ЕР,почти как КПРФ,и это не на правительственном сайте.
      С таким электоратом можно делать что угодно.
      naidas
      1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 17:20
        Так что, поменять электорат?
        виктор н
  2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:48
    Покажите мне ОДНОГО! человека, который ,искренне,поддерживает Ед.Рос.,после последних "инициатив "?!!!
    Лично, вокруг меня, их что то нет, хотя в большинстве взрослые и вполне преуспевающие, на своем поприще
    Сибирский цирюльник
    1. Predator777 (Елена) Сегодня, 15:04
      Я и что дальше? Уж не за голимые кпрф и т.п. Лично весь круг моих знакомых и родных за едро
      Predator777
      1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 16:58
        и это правильно !
        не за народ же с социальной политикой голосовать!
        за олигархов ,чтоб 3 шкуры драли и напридумывали ,еще что нибудь ввести wassat
        Сергей иппон
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:22
          Три шкуры с населения в основном спекулянты дерут - ребята свои, в народе.
          Вадим237
          1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 17:25
            ребята свои -а главное со всего населения и сразу!
            путин когда вводил 1 акциз на топливо клятвенно обещал отменить транспортный налог.
            он его увеличил...
            а потом еще пару акцизов ввел.
            не три, а уже 4 шкуры wassat
            Сергей иппон
    2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 15:16
      И без "последних инициатив" общественная спараведливость хромает.
      zapfen
    3. Альф (Василий) Сегодня, 15:23
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Покажите мне ОДНОГО! человека, который ,искренне,поддерживает Ед.Рос.,после последних "инициатив "?!!!

      Борис55.
      Семен1972.
      Вадим237.
      Альф
  3. Опер (Игорь) Сегодня, 14:49
    А какой смысл проведения опроса на ВО?!))) Какой процент читателей не поддерживают большевиков и Удальцова со Скомороховым?! Ну так бы и провели опрос! Чего вокруг да около ходить! Еще бы среди читателей Советской России провели!!! Ну насмешили! Вот я это да - контра!) Рад представиться.
    Опер
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:53
      Цитата: Опер
      Вот я это да - контра!)

      Игорь нас уже двое wassat
      Александр романов
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:00
        Привет, Александр!) Рад видеть.
        Опер
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:01
          Цитата: Опер
          Привет, Александр!) Рад видеть.

          Взаимно Игорь drinks
          Александр романов
    2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 14:56
      Ну хоть на ВО увидим, сколько вас (булкохрустов и холопов олигархата РФ) на самом деле. Центризбирком же другие циферьки рисовать будет. А тут почти правда.
      zoolu350
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:59
        Цитата: zoolu350
        А тут почти правда.

        Ну фигли то laughing
        Александр романов
    3. APIS (Евлампий) Сегодня, 14:58
      Не подскажите тусовки почитателей едра? Хотелось бы посетить такой зоопарк...
      Цитата: Опер
      А какой смысл проведения опроса на ВО?!))) Какой процент читателей не поддерживают большевиков и Удальцова со Скомороховым?! Ну так бы и провели опрос! Чего вокруг да около ходить! Еще бы среди читателей Советской России провели!!! Ну насмешили! Вот я это да - контра!) Рад представиться.
      APIS
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:03
        Цитата: APIS
        Не подскажите тусовки почитателей едра? Хотелось бы посетить такой зоопарк..

        При чем тут тусовка,на каждом саите свои контингент. Тут комунисты все сбежались и диафрагмы ,друг другу поют
        Александр романов
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 15:04
        А я про Единую Россию вам, что то говорил?!) Как то узковато вы мыслите.) Ну уж не КПРФ простите! Не сомневаюсь, что эти деятели здесь победят оглушительно! Я вот вообще даже рад, что у большевиков есть такое замечательное местечко, как ВО! Кучнее товарищи!) У вас ведь тоже должно быть какое то вполне себе легальное занятие и вообще занятие!)
        Опер
        1. Karenius Сегодня, 15:11
          Джунковский когда-то запретил своим ищущим работать в армии, вот большевики и наагитировали там... Думаю, припугнули его тогда сильно-сильно, иначе такое приказывать возможно лишь у креатина.
          Karenius
        2. solzh (Сергей) Сегодня, 15:13
          Цитата: Опер
          У вас ведь тоже должно быть какое то вполне себе легальное занятие и вообще занятие!)

          Развитие у вас осталось на уровне детского сада.
          solzh
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:26
            Цитата: solzh
            Развитие у вас осталось на уровне детского сада.

            Куда же ему до тебя,непризнанного гения
            Александр романов
      3. naidas (naidas) Сегодня, 16:04
        [quote=APIS]Не подскажите тусовки почитателей едра? Хотелось бы посетить такой зоопарк...[quote=Опер]
        Вас туда не пустят (еще в буфет попретесь),у вас документов нету.
        По телеку смотрите -парламентский час и достаточно с вас .
        naidas
    4. solzh (Сергей) Сегодня, 15:01
      То что вы контра, мы это давно поняли.
      solzh
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:16
        Контра контра!) И не дам вам возможности в этом усомниться!
        Опер
        1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 16:51
          Контра контра!) И не дам вам возможности в этом усомниться!
          ЗастрЕлитесь? crying Ну ничего,ничего-власть помянет своих диванных защитников...в синагоге. winked
          ДЕДПИХТО
    5. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:08
      Цитата: Опер
      ! Вот я это да - контра!) Рад представиться.

      Как всякий булкохруст,вы в реалиях совсем ничего не понимаете.
      Вы мечтает о Рассее которую вы растеряли?Ну на те вам то куда вы людей кличете https://cont.ws/@Deborn/1009255 Там масса фотографий,не желаете примерно с первой ,впрячьтся в баржу,бурлачком поработать,избавиться так сказать от иллюзий?
      В общем вам нужны галлюцинации о" Рассее в пряничных берегах и кисельных реках",,а нам нужна РОССИЯ без кровососов.
      Меченосец
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:13
        Зайдите на "Двуглавый Орел" и полюбуйтесь другими фотографиями в неимоверном количестве. Там и про бурлаков прочтете! Удивитесь может... Вам Россия и русские не нужны! Вам нужны Союз и советские так, что уж свои то реалии хоть научитесь обозначать прежде чем поучениями заниматься!)))))
        Опер
        1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:16
          Цитата: Опер
          Зайдите на "Двуглавый Орел"

          И чего я там.в сообе сумасшедших не видел? с меня хватает и вас...
          Цитата: Опер
          Вам Россия и русские не нужны! Вам нужны Союз и советские так, что уж свои то реалии хоть научитесь обозначать прежде чем поучениями заниматься!)))))

          Ба..ЕГЭ?
          СССР и есть ИСТОРИЧЕСКАЯ Россия,учите географию.
          Меченосец
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:39
            В таком случае если сами ничего смотреть не хотите потрудитесь и своими ссылками информационное пространство не засорять! Историческая Россия после вас "о народном счастье думающих" в размерах сжалась неимоверно! Географию с историей можете не учить-глобус себе купите! С подсветкой, чтобы вы хоть какую то пользу в нем видели!
            Опер
    6. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:18
      Цитата: Опер
      А какой смысл проведения опроса на ВО?!))) Какой процент читателей не поддерживают большевиков и Удальцова со Скомороховым?! Ну так бы и провели опрос! Чего вокруг да около ходить! Еще бы среди читателей Советской России провели!!! Ну насмешили! Вот я это да - контра!) Рад представиться.

      Кто бы еще смог определить смысл существования большинства партий для населения.
      СССР-1
    7. Ecilop (Алексей) Сегодня, 16:17
      Цитата: Опер
      А какой смысл проведения опроса на ВО?!))) Какой процент читателей не поддерживают большевиков и Удальцова со Скомороховым?! Ну так бы и провели опрос! Чего вокруг да около ходить! Еще бы среди читателей Советской России провели!!! Ну насмешили! Вот я это да - контра!) Рад представиться.

      просто посмотреть сколько из читателей ВО поддерживают ту или иную партию. Мне самому интересно. Конечно, на сайте "лгбт и ко". Цифры будут совершенно другими.
      Ecilop
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:53
    Поставил КПРФ, на мой взгляд наименьшее зло на сегодняшний день...
    parusnik
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:55
      Цитата: parusnik
      на мой взгляд наименьшее зло на сегодняшний день...

      Спасители России,развалившие страну
      Александр романов
      1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:01
        Цитата: Александр романов
        Спасители России,развалившие страну

        Почитатели ельцина и чубайса,владельцы барахолок и прочего "бизнеса"-спасители?
        Меченосец
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 15:20
          Цитата: Меченосец
          Цитата: Александр романов
          Спасители России,развалившие страну

          Почитатели ельцина и чубайса,владельцы барахолок и прочего "бизнеса"-спасители?
          А как-то про временное правительство и его делишки не упоминается?Гучков книжку написал, как царя свергали.
          Reptiloid
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:22
            А им этого не надо. Они живут в каком-то своём виртуальном пространстве...
            Цитата: Reptiloid
            А как-то про временное правительство и его делишки не упоминается?Гучков книжку написал, как царя свергали.
            solzh
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:43
            Цитата: Reptiloid
            Гучков книжку написал

            Бредятину не читаю,вас хватает wassat
            Александр романов
      2. Predator777 (Елена) Сегодня, 15:07
        Тут походу одни "друзья" кпрф засели
        Predator777
        1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:12
          Цитата: Predator777
          Тут походу одни "друзья" кпрф засели

          А вы стало быть"подруга" ЕР?Что,кисло?
          Меченосец
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:17
          Цитата: Predator777
          ут походу одни "друзья" кпрф засели

          И прикол в том,что все тут сейчас орущие за КПРФ,совсем недавно писали. В КПРФ нет комунистов wassat
          Александр романов
          1. Леший1975 Сегодня, 16:40
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Predator777
            ут походу одни "друзья" кпрф засели

            И прикол в том,что все тут сейчас орущие за КПРФ,совсем недавно писали. В КПРФ нет комунистов wassat

            Романов, все очень просто. Правильно parusnik (Алексей Богомазов) написал, я тоже поставил на КПРФ, как наименьшее зло на сегодня. И мне за мой выбор перед людьми не стыдно будет. В целом левые идеи мне близки, и это нормальные идеи. Но у Вас видно "родовая травма" по отношению к левому движению (красным, большевики, называйте как угодно), что и мешает Вам смотреть на сегодняшние реалии объективно. Вы то за кого голосовали? Уж поделись мнением, кто из списка более достоин.
            Леший1975
      3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:09
        В ЕР все бывшие из КПСС, том числе и Президент, и Чубайс,Собчак, покойный и многие, кстати когда их в КПСС принимали, обещали быть верными делу Ленина, а теперь хотят из Мавзолея выкинуть, а так порядочные,впрочем люди.....КПРФ, существовала, параллельно КПСС и критиковала ее политику, на тот момент вплоть до развала СССР...КПРФ -партия не ах,конечно, но для Вас повторно объясню свою позицию,ежели Вы не поняли с первого раза, меньшее зло на сегодня, на мой взгляд..Т.к. уже сколько лет из представленных зол выбираем меньшее...Будь то выборы в Думу, выборы президента...Вам нравится, ЕР или там Гражданская платформа или еще чего нибудь, за ради бога...
        parusnik
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 15:33
          Цитата: parusnik
          В ЕР все бывшие из КПСС, ........КПРФ, существовала, параллельно КПСС и критиковала ее политику, на тот момент вплоть до развала СССР...
          Про КПРФ -----не знал. А вспоминается, как у Чапаева----ТЫ за большевиков или за коммунистов? Вот когда перерождение началось! Совпало с изменением названия партии!!!! Вот что!
          Reptiloid
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:46
            Дмитрий,добрый день!На Сталина , "батон крошите"..На XIX съезде, ВКП(б) получила новое название КПСС...и перерождение, чего скрывать при нем началось..
            parusnik
            1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 16:21
              Цитата: parusnik
              Дмитрий,добрый день!На Сталина , "батон крошите"..На XIX съезде, ВКП(б) получила новое название КПСС...и перерождение, чего скрывать при нем началось..
              Это было незадолго до его смерти(или как сейчас мнение---убийства) Так уже окружение стало менять полувоенную одежду на костюмы с рубашками и галстуками, вот желание договариваться с капстранами.Там и кроме названия потихоньку, потихоньку пункты менялись, .....Приветствую Алексей! Что доказывает----Сталин не был единоличным диктатором.
              Reptiloid
            2. Karenius Сегодня, 16:53
              Цитата: parusnik
              Дмитрий,добрый день!На Сталина , "батон крошите"..На XIX съезде, ВКП(б) получила новое название КПСС...и перерождение, чего скрывать при нем началось..

              Сталин захотел отмыть и в названии большевистскую нечисть.
              Karenius
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 15:24
      Цитата: parusnik
      Поставил КПРФ, на мой взгляд наименьшее зло на сегодняшний день...
      Раньше не всё меня у них устраивало, зато теперь, да, наименьшее зло.
      Reptiloid
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:51
        Так я о чем...по составу партия не рабоче-крестьянская по идеологии тож..Почитать работы Зюганова, смесь популизма с православием..т.е. марксизм, не является политической платформой и творчески не развивается..Одно название..Но на сегодня, наименьшее зло..
        parusnik
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 16:27
          Цитата: parusnik
          Так я о чем...по составу партия не рабоче-крестьянская по идеологии тож..Почитать работы Зюганова, смесь популизма с православием..т.е. марксизм, не является политической платформой и творчески не развивается..о..
          Если вспомнить прошлое, то происходило разделение, мнялись цели, руководители.....количество людей. Партия большевиков в 17 и 24---две больших разницы.Так что где какие тезисы и работы будут ----трудно сказать!
          Reptiloid
        2. Леший1975 Сегодня, 16:59
          Цитата: parusnik
          Так я о чем...по составу партия не рабоче-крестьянская по идеологии тож..Почитать работы Зюганова, смесь популизма с православием..т.е. марксизм, не является политической платформой и творчески не развивается..Одно название..Но на сегодня, наименьшее зло..

          Все правильно. Выбор у нас не большой. Если уж голосовать. То либо голосовать за откровенных предателей (интересов народа, интересов страны) из ЕР либо за тех, кто предлагает хоть какую-то вменяемую альтернативу ( т.е. КПРФ) и выбор между идеологиями здесь совсем не стоит ни на каком месте. Т.к. во первых у ЕР нет ни какой идеологии, а во вторых в ряды предателей (именно по делам сегодняшним, а не словам) не встану в любом случае.
          Леший1975
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:23
            Предателей хватает..Список посмотрите и погуглите информацию о каждой партии..Что ни лидер, так по сути олигарх..либо их подпевала..Вот и остается КПРФ и куды крестьянину податься?
            parusnik
  5. кокосов тима Сегодня, 14:55
    На лекции по политологии:
    - Зайдите в свинарник. Те свиньи, которые у корыта, спокойно чавкают, а те, которых оттерли и которые пытаются пробиться обратно, отчаянно верещат.
    Вот, собственно, и все, что вам нужно знать об оппозиции
    кокосов тима
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:02
      Цитата: кокосов тима
      Вот, собственно, и все, что вам нужно знать об оппозиции

      Тогда сидите ровно и не смейте вообще возмущаться.даже если вас обчистили до дна.Позиция страуса...
      Меченосец
    2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:33
      Заканчивается не верно..Концовка, звучит следующим образом: Вот и все что нужно о политологии в России..
      parusnik
    3. Леший1975 Сегодня, 17:23
      Цитата: кокосов тима
      На лекции по политологии:
      - Зайдите в свинарник. Те свиньи, которые у корыта, спокойно чавкают, а те, которых оттерли и которые пытаются пробиться обратно, отчаянно верещат.
      Вот, собственно, и все, что вам нужно знать об оппозиции

      Ну да, а с историей порясений государств и изменений в гос. строе и развитии тогда что делать? Если все так примитивно.
      Леший1975
  6. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 14:56
    Мое мнение ,что на ВО рейтинг вЕдра будет иной...От слова совсем...Я так думаю... hi
    ВадимЖивов
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:58
      Цитата: ВадимЖивов
      Мое мнение ,что на ВО рейтинг вЕдра будет иной...От слова совсем..

      Это естественно,поскольку тут большинство большевики.
      Александр романов
      1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:03
        Цитата: Александр романов
        Это естественно,поскольку тут большинство большевики.

        Это потому романов,что большинство тут разумные люди,уже вдосталь наглотавшиеся ваших безумных фантазий на тему рынка,монархий и прочего мракобесия.Вы в явном меньшинстве не только тут ,но и на иных ресурсах.
        Меченосец
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:06
          Цитата: Меченосец
          Вы в явном меньшинстве не только тут ,но и на иных ресурсах.

          Приезжаи в Комсомольск на Амуре,собери митинг большевиков,хотя бы в 5 000 тысяч человек
          ( в городе проживает 270 000 ) ,если соберешь,я тебе свою машину подарю.
          Я то тебе не вертуальные ресурсы-это реальная жизнь
          Александр романов
          1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:11
            Цитата: Александр романов
            Я то тебе не вертуальные ресурсы-это реальная жизнь

            В реальности можете получить совсем иное,так что мне, ваш драндулет, даром не нужен.
            Меченосец
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:16
              Цитата: Меченосец
              В реальности можете получить совсем иное,

              Вот твоя реальность,не интернетная. Митинг КПРФ в Комсомольске 2017 ,столетие маидана.Вот твое "большинство " в городе,где проживает 270 000. Вы вымираете на глазах wassat
              А это многотысячное шествие laughing
              Александр романов
            2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:18
              Николай, знаете почему обещает машину подарить? Видимо праворулька, не знает как сбагрить..
              parusnik
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:21
                Цитата: parusnik
                Видимо праворулька, не знает как сбагрить..

                Да большевичок,ты даже к мышлению не способен. Прежде ,чем писать такую хрень,хоть бы на карту посмотрел,где находится Комсомольск.
                А потом подумал бы,но это не твое
                Александр романов
                1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:31
                  А что Вы мне так любезнейший тыкать начали..Дворянин типа с холопом общается..Оно как было в России, которую потеряли..Дворяне меж собой на Вы с холопами на ты...Комсомольск на Дальнем Востоке..Япония рядом..Да уж куда мне думать....Вы думаете за меня...Спасибо за оказанную услугу...
                  parusnik
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:46
                    Цитата: parusnik
                    А что Вы мне так любезнейший тыкать начали.

                    А ты на ВЫ заслужи!
                    Цитата: parusnik
                    ..Да уж куда мне думать....Вы думаете за меня...Спасибо за оказанну

                    А раз Япония рядом,то тут большинство на параворульных катает.,но тут же додуматься надо .Думать это сложно,отнять и поделить легко. Поколение шариковых
                    Александр романов
                    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:03
                      О как!Заслужи..А Вы заслужили? Дворянство потомственное у Вас как понимаю..А кто не с Вами тот холоп..Вы там наверное своих холопов уже в гараже видимо плетьми сечете.. Поколение шариковых..Зачем, Вы так о себе..А забирать я у Вас ничего не собираюсь..где это указано в комментариях у меня об этом..Это Вы вот дарите машины на право и налево, как шубы с барского плеча..Ну это все эмоции, по существу,что можете сказать.В первом своем комментарии я честно изложил свою позицию и объяснил ее..За то что я это высказал..чего только за короткое время не наслушался..от Вас, дворянин..Вы занимаетесь демагогией, а честно выразить свою позицию боитесь..Или выражаете..таким образом, что все глупые, у кого "окрас" другой..Кто не с Вами ,тот против Вас..и таких Вы готовы с субстанцией смешать...Было такое подобное...смешивали...
                      parusnik
      2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:06
        поскольку тут большинство большевики


        А что Вас не устгаивает батенька ?

        DEZINTO
      3. Опер (Игорь) Сегодня, 15:08
        Ну вот на их месте за КПРФ голосовать это прям зрада!))) Это не верные ленинцы и вообще уклонисты какие то... И про частную собственность молчок! Где марксизм-ленинизм товарищи?! Где, драгоценные, я вас спрашиваю?! Не порядок!
        Опер
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:16
          Не вам судить нас,любителю николашеньки кровавого, за кого нам голосовать,
          solzh
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:23
            Цитата: solzh
            любителю николашеньки кровавого,

            Мы не настолько отупели,что бы махать портретами иуды ленина (бланк).
            Александр романов
            1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:28
              Цитата: Александр романов
              Мы не настолько отупели

              и в развитии не замечены wink
              solzh
            2. APIS (Евлампий) Сегодня, 15:47
              Мендель ближе по духу?
              Цитата: Александр романов
              Цитата: solzh
              любителю николашеньки кровавого,

              Мы не настолько отупели,что бы махать портретами иуды ленина (бланк).
              APIS
            3. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 17:08
              опер перелогинся ! wassat
              Сергей иппон
      4. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 15:24
        Александр романов
        Это естественно,поскольку тут большинство большевики.

        А ваши "единоросы"сидят центризбиркоме.Начинать надо с этого.
        Владивосток1969
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:48
          Цитата: Владивосток1969
          Начинать надо с этого.

          Начинать надо с этого,митинг комунистов Владивосток. Десятки тысяч сторонников КПРФ вышли на митинг laughing
          Александр романов
          1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 15:56
            Посеешь ветер,пожнёшь бурю.Ваше время уходит.И фамилию "Романов"меняйте скорее.Сто лет ни срок.Ещё раз "прихватят"
            Владивосток1969
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:23
              Цитата: Владивосток1969
              Ваше время уходит.

              Хахахаха. без Царя в голове ,слышал такое выражение wink
              Цитата: Владивосток1969
              .И фамилию "Романов"меняйте скорее.Сто лет ни срок.Ещё раз "прихватят"

              Что стрелять будешь ?
              Александр романов
      5. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 16:48
        Не большевики , а здравомыслящие и адекватные люди...И в этом списке нет партии за которую я бы поставил "галочку" hi
        ВадимЖивов
  7. Karenius Сегодня, 15:02
    У меня глаза не видят или действительно вам не дали проголосовать "против всех" ?
    Karenius
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:23
      А это право отняли, и давненько...Когда кандидат против всех стал побеждать на выборах, муниципальных, региональных..Испугались, причем все...и либералы и коммунисты и проголосвали за отмену данного кандидата единогласно...Народу объяснили, дескать и так денег нет, привычная отмазка, а выборы дело дорогое , а вы тут выборы проваливаете ,раз за разом, мол не стыдно..Народ вестимо, согласился..Да и 25 лет уже привыкли из представленных зол выбирать меньшее..
      parusnik
      1. Karenius Сегодня, 16:30
        Вот за что я уважаю Кремлевский кибуц - что они верны заветам Ленина!!! Какие такие выборы?!!
        Методы - старые, сказки - новые...
        Karenius
  8. solzh (Сергей) Сегодня, 15:02
    Как можно доверять ВЦИОМу. У них рейтинги берутся с потолка...
    solzh
  9. concept1 (Андрей ) Сегодня, 15:03
    Едресня и прочие либеральные выродки конечно еще те деятели, но не забывайте, что коммунисты из которой выродилась сегодняшняя КПРФ во главе с вечным Зю и полу евреем Грудининым это именно те товарищи под чьим "компетентным" руководством была уничтожена великая Советская Империя которую создал Сталин.
    concept1
    1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 15:21
      СССР был уничтожен неовласовцами (олигархатом РФ). Дядюшка Зю, а тем более Грудинин были тут на 101 ролях. Вины с дядюшки Зю в соглашательской политике с линией олигархата РФ никто не снимает. И пока он в возглавляет КПРФ, партия РЕАЛЬНОЙ борьбы с олигархатом РФ вести не будет.
      zoolu350
      1. concept1 (Андрей ) Сегодня, 15:58
        Цитата: zoolu350
        СССР был уничтожен неовласовцами (олигархатом РФ). Дядюшка Зю, а тем более Грудинин были тут на 101 ролях. Вины с дядюшки Зю в соглашательской политике с линией олигархата РФ никто не снимает. И пока он в возглавляет КПРФ, партия РЕАЛЬНОЙ борьбы с олигархатом РФ вести не будет.


        С 1953 по 1991 год когда шло планомерное уничтожение СССР олигархов не было и в помине. Олигархи это уже плод 90-ых. А Зю и ко это такие же профаны в управление как и горе коммунисты на излете СССР. И не удивляетесь почему аж с 1953 года начали развал СССР это только кошки быстро плодятся, а события в социальных системах протекают медленно. Нужны чтобы целые поколения ушли от управления минимум 25 лет. Но кадровые базы созданные в то тяжелое время Сталиным долго не сдавались, вот и понадобилось целых 38 лет психо-троцкистам что б сделать своё черное дело. А нео власовцы как вы выразились - олигархи это просто шакалы не более.
        concept1
        1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 16:21
          Согласен. С 1953 по 1985 г. критическая масса неовласовцев (будущих особей олигархата РФ) накапливалась. А так как Сталинского курса на прополку этой заразы не было, то скопившись в нужном количестве к 1985г. они вытолкнули на вершину власти в СССР Меченного, который и запустил процесс.
          zoolu350
        2. Karenius Сегодня, 16:39
          Цитата: concept1
          С 1953 по 1991 год когда шло планомерное уничтожение СССР олигархов не было и в помине. Олигархи это уже плод 90-ых

          Эти слова от незнания. В СССР были такие олигархи из среды гусских, что абрамовичам до них далеко. Они к концу СССР спокойно переехали в Израиль, Канаду и Австралию, не забыв оставить на местах своих представителей... Просто они умные очень и не афишировали себя.
          Karenius
  10. zoolu350 (Петр) Сегодня, 15:07
    Кстати, что то мне подсказывает, что в ходе реальных выборов, Избирком п.1 и п.15, автоматически причисляет в пользу Едра. Вот оттуда и всякие 76% наемным менеджерам олигархата РФ.
    zoolu350
  11. 123456789 Сегодня, 15:11
    «Ложь, наглая ложь и статистика» (полный вариант: Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика, англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics) — высказывание, приписываемое премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли, а известность оно получило благодаря Марку Твену после публикации «Главы моей автобиографии» в журнале «North American Review» 5 июля 1907 г...
    123456789
  12. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 15:13
    Если у дедушки Зю хватит ума уити на пенсию со всех постов в КПРФ (а не возглавлять штабы) и тихо сажать помидоры на даче, а к руководству придут технократы без лишней идеологизированности, то тогда может быть и появятся какие-то реальные экономические результаты (если их то же не скупят "на корню". Очень не хочется очередного "горбатого моста"
    дилетант2
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:26
      Я вообще считаю, что самый преданный и многочисленный электорат коммунистов в бывших союзных республиках... Вот там коммунизм строился так строился!))) А русские и вообще славяне это ж по Марксу и Ленину закостенелые консорваторы (товарищей с ВО конечно ввиду не имею))) КОНТРА и есть! Стройте товарищи коммунизм у себя с технократами, помидорами и вообще с чем хотите!) А коммунизма без идеологизированности не бывает! Если вы не хотите от частной собственности отказываться и даже лидеру своему мелким фермерством заниматься предлагаете на своей даче то какие же вы коммунисты?!
      Опер
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:33
        Вы говорите словами предателей НТСовцев. Своё то, что-то можете сказать? Или только повторять за всякими политическими выкидышами можете?
        solzh
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:44
          Я даже не знаю о ком вы говорите сейчас! Слова мои! Вам ли не знать? Для вас лично готов повторить РСФСР и БССР дотировали все остальные республики при этом по уровню жизни значительно им уступали! Будете спорить? Пожалуйста. За Маркса своего с Лениным обиделись? Хотите я вам список их работ скину в которых они уничижительно высказывались о русских и вообще славянах?! Это вы как робот себя ведете! Своих то классиков читайте хотя бы?!
          Опер
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:21
            Давайте поспорим. Скиньте 959319@mail.ru
            Цитата: Опер
            Это вы как робот себя ведете! Своих то классиков читайте хотя бы?!

            Читаю. Вы факты приводите, вы же в историко-архивном факультете учились, так что факты. Особенно про Ленина
            solzh
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:49
          Цитата: solzh
          Вы говорите словами предателей

          Игорь,вот кому это объяснять.Он слеп и глух ,хоть учебником по башке,толку ноль
          Александр романов
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:59
            Саш, я просто искренне удивляюсь иногда вот сейчас, когда открыто столько источников... Реальных документов того времени в т.ч.о красном терроре ведь в газетах даже большевики печатали сотенные списки и цифры расстрелянных..
            Они гордились этим! О каком большевизме вообще кто то может страдать?! КПРФ преемники большевиков?! Значит и о КПРФ!!! Люди ведь уничтожались сословиями и социальными группами! Ну пусть Лациса своего дюбимого почитают хоть?! Какие вопросы должны были в допросах задаваться в первую очередь и влиять на расстрельный приговор?! Сословие, образование, род деятельности, доход... Это ведь документы!
            Опер
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:15
              Цитата: Опер
              , когда открыто столько источников...

              Для них это опасно,если они начнут икать истину,то поимут,что всю жизнь прожили во лжи.
              Цитата: Опер
              в т.ч.о красном терроре ведь в газетах даже большевики печатали сотенные списки и цифры расстрелянных.

              Можешь мне поверить,вот этим тут пишущим дай власть,они без сожаления,будут снова делать,то же самое. Будут убивать людей,только за то,что они имеют иной взгляд на жизнь.Нет у них в сердце Веры,а без веры человек быстро превращается в *****
              Цитата: Опер
              Это ведь документы!

              Тут один вчера выложил документы,что с 1937-по 1938 год ,было расстреляно 662 000 человек. Добавив к этой цифре слово ВСЕГО ЛИШЬ .Ты понимаешь,с кем имеешь дело,для них чужая жизни ничто. Их людьми сложно назвать. Даже самый лютый зверь имеет каплю жалости ...и далее по тексту. Они ее не имеют
              Александр романов
              1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:25
                Цитата: Александр романов
                Для них это опасно,если они начнут икать истину,то поимут,что всю жизнь прожили во лжи

                Мы истину знаем. И в отличие от вас мы не живем в лживой иллюзии...
                solzh
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:26
                  Цитата: solzh
                  Мы истину знаем.

                  Ты ее ни увидишь,живя во тьме
                  Александр романов
            2. solzh (Сергей) Сегодня, 16:24
              Цитата: Опер
              я просто искренне удивляюсь иногда вот сейчас, когда открыто столько источников... Реальных документов того времени в т.ч.о красном терроре ведь в газетах даже большевики печатали сотенные списки и цифры расстрелянных..

              Искренни удивляться надо на таких как вы. Ваши доводы ни о чем. Ни одного серьезного довода вы ещё не разу не привели. Ни про Ленина, ни про экономику СССР, ни про что.
              solzh
          2. solzh (Сергей) Сегодня, 16:22
            С самим собой сравниваете?
            solzh
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:24
              Цитата: solzh
              С самим собой сравниваете?

              Не чем крыть да.Так вот и задумаися,хоть раз в жизни
              Александр романов
              1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:27
                Крыть что? вот этот твой комментарий?
                Цитата: Александр романов
                Игорь,вот кому это объяснять.Он слеп и глух ,хоть учебником по башке,толку ноль
                solzh
                1. Опер (Игорь) Сегодня, 17:11
                  Да я вам лично именно вам их полно предъявил и по отправке золота большевиками в Германию в т.ч.о чем вы говорили, что это вранье! В том числе и документы! Что нет?! Вы замолчали и все! А теперь опять за свое! Я вот сейчас про Лациса сказал... Ну сами найдите хоть, что то и почитайте! Какие у этого убийцы были критерии для расстрела?! Он ведь это не скрывал! Он подчиненных учил так дознание проводить! Уничтожались не отдельные личности т.е.конкретные враги, а именно сословия и офицерство в первых рядах! Вот в чем разница! Белый террор? Ага. Только вот белые уничтожали не группы населения по сословной принадлежности, а носителей вот такой изуверской идеи! Вы вот сейчас жаже свои то комментарии почитайте-0 информации! Враньн вранье вранье... Вы будете отрицать, что большевики уничтожали сословия и социальные группы населения массов?!
                  Опер
    2. Karenius Сегодня, 16:43
      Слова действительно дилетанта в квадрате... Зю за то и получает свои шекели, чтобы не пришли на его место умные технари и действительно патриоты.
      Karenius
  13. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:15
    За какую партию Вы бы отдали свой голос, если бы выборы состоялись сегодня?
    Свою партию создам.... am.....
    XXXIII
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:24
      Какую если не секрет? wink
      solzh
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:27
        Цитата: solzh
        Какую если не секрет? wink

        Спасители России! wassat
        Но это пока проект, как деньги появятся, сразу создам партию, может даже не одну.... laughing
        XXXIII
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:30
          ХАроший проект будет! И название отличное! good Если что я с вами wink
          solzh
    2. Комментарий был удален.
  14. Vard Сегодня, 15:22
    К сожалению сейчас весь политический выбор в России представлен гражданами одной национальности... и в случае прихода к власти какой либо группы... разницу с предыдущей заметить будет совершенно не возможно...
    Vard
  15. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:29
    Блин! wassat У нас прокоммунистический форум. laughing Ну "Лехаим" drinks
    Арон Заави
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:33
      Цитата: Арон Заави
      У нас прокоммунистический форум

      Арон,а ты разве не знал,они все флагами красными пообвесились и бегают тут из статьи в статью,как на митинги. И самое главное,они реально думают,что они большинство в стране laughing
      Александр романов
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:37
        Товарищи! Тут беляки переговариваются! Над нами хохочут! Доколе?

        DEZINTO
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:50
          Цитата: DEZINTO
          Над нами хохочут! Доколе?

          А хрена с вас не поржать то wassat
          Александр романов
      2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 16:09
        Какой трогательный вид единения сиониста (фашиста) и булкохруста. Прямо таки отражение партнерства между олигархатом РФ и верхушкой Израиля. А чуть что: "Еврейские коммисары русский народ истребляли" и тд. С такими радетелями за Россию и врагов не надо.
        zoolu350
    2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 16:03
      Главное что не сионистский (фашистский). Вот ведь поворот судьбы. В начале 20 века большинство евреев было за социалистические взгляды, а теперь за фашизм еврейского толка.
      zoolu350
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:18
        Цитата: zoolu350
        В начале 20 века большинство евреев было за социалистические взгляды

        Уничтожая ,Веру,Храмы ,Священников,тысячами убивая монахинь и монахов. Уничтожая Русскую культуру ,которая складывалась веками. В аду вам гореть за это вечно
        Александр романов
        1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 16:23
          Вечно у вас закончилось в момент ваших трогательных "обнимашек" с сионистами (фашистами).
          zoolu350
    3. Karenius Сегодня, 16:23
      Цитата: Арон Заави
      Блин! wassat У нас прокоммунистический форум. laughing Ну "Лехаим" drinks

      Аарон, тебе же Карен писАл в личку, что сайт просионский, и удивлялся, что сиониста заБАНили :)
      Karenius
  16. Громобой Сегодня, 15:42
    "едро в ведро!"---такой вот лозунг я себе придумал.
    А другие партии я за партии совсем не считаю.Это всего лишь клоуны-ковёрники получающие за свои "как-бы" оппозиционные едру выкрутасы неплохое финансирование.
    Вот опять же...этот опрос в статье...мы мол за кого?Это всего лишь имитация политики.Выборы осенью!))).Чего вы так все волнуетесь-то...?Выберут тех кого допустят,а допустят кого назначат.Вот и весь сказ)))
    Громобой
    1. RaptorF22 Сегодня, 16:54
      Вот именно зачем нужен этот балаган good lol
      RaptorF22
  17. savage1976 Сегодня, 15:55
    А может вся шумиха по реформе пенсионнтй кормушки это липовая игра с целью дискредитации зажравшихся едросов в предверии новых выборов в госдуму. Два года до выборов все таки, как раз самое время крутить маховик. Как раз их спустить в унитаз и что-то новое состряпать(вернее дораскрутить). Хотелось бы верить, не едреныши на ближайших выборах могут и в парламент не попасть.
    savage1976
  18. 16112014nk (Николай) Сегодня, 15:59
    Цитата: Logall
    иди накуй себе сам!

    Как раньше было ?
    Слева молот, справа серп
    Это наш советский герб
    Хочешь - жни, а хочешь - куй
    Всё равно получишь ничего.
    А теперь - то же самое, только в несколько раз весомее.
    По поводу прогнозов на голосование :
    16112014nk
  19. Комментарий был удален.
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 16:14
    Цитата: Александр романов
    А ты на ВЫ заслужи!

    -----------------------
    Сашенька на колчаковских фронтах раненный, он свои аксельбанты и эполеты ни за что не отдаст. laughing Не отнимете у него булку французскую. laughing
    Altona
  21. Radikal Сегодня, 16:15
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Грэг Миллер
    по крайней мере на 2-х страницах.

    Головои об стену реально fool
    Че ты тут лапшу вешаешь,везде камеры стоят на выборах,кого ты лечишь красный

    Они для таких адептов, как ты там установлены! wassat lol tongue
    Radikal
  22. Altona (Евгений) Сегодня, 16:16
    Цитата: Арон Заави
    У нас прокоммунистический форум.

    -----------------------------
    Ага, товарищей из Бунда ждем-с. laughing
    Altona
  23. Altona (Евгений) Сегодня, 16:18
    Цитата: Опер
    Для вас лично готов повторить РСФСР и БССР дотировали все остальные республики при этом по уровню жизни значительно им уступали! Будете спорить? Пожалуйста. За Маркса своего с Лениным обиделись? Хотите я вам список их работ скину в которых они уничижительно высказывались о русских и вообще славянах?! Это вы как робот себя ведете! Своих то классиков читайте хотя бы?!

    ----------------------------------
    Правильно, лучше крепостное право ввести, пороть челядь и холопьев по субботам на конюшне. И будет благочиние и лепота.
    Altona
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:30
      И не говорите...Новость, в инете прочитал..Новые дворяне,руководители решили по глумиться над крестьянушками, в Волгорадской области дело было, 19 июля, постреляли, общественное стадо..Завели уголовное дело...Видимо, на барские луга, коров пасти вывели..
      parusnik
  24. Altona (Евгений) Сегодня, 16:19
    Цитата: дилетант2
    Если у дедушки Зю хватит ума уити на пенсию со всех постов в КПРФ (а не возглавлять штабы) и тихо сажать помидоры на даче, а к руководству придут технократы без лишней идеологизированности, то тогда может быть и появятся какие-то реальные экономические результаты (если их то же не скупят "на корню". Очень не хочется очередного "горбатого моста"

    -----------------------------------
    Если пойдет движуха, то появятся новые лидеры. В мирное время армия занимается паркетными интригами.
    Altona
  25. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 16:25
    Большинство голосует за "Едро" потому что им по телеку так сказали.Тоже самое много народу голосовало за скудоумного Ельцина.У большинства людей нет желания и способности думать своей головой.Сегодня в Московских новостях то и дело мелькает по телеку Собянин потому что в сентябре выборы мера.Где и кто другие кандидаты,почему я о них не слышу и не вижу?Хоть мне Собянин и не нравится,я прекрасно понимаю что он будет мером.то же самое и Едро, они будет всегда на коне ,пока это выгодно действующей власти ,а выборы это чистая формальность wink
    Yak28
    1. RaptorF22 Сегодня, 16:48
      Тогда смысл этих выборов?
      RaptorF22
      1. Леший1975 Сегодня, 17:18
        Цитата: RaptorF22
        Тогда смысл этих выборов?

        Идти нужно обязательно. Уже писал об этом. Не нужно облегчать противнику задачу, это раз. Два, это то, что настроения в обществе уже не те, что пол года назад. И еще не известно, как народ в сегодняшних реалиях отнесется к фальсификации результатов (ежели принимаем, что они будут массовыми). А так может и не будут, достаточно массово прийти (или организуют силовиков, бюджетников) сторонникам ЕР и не ходить противникам. И все тогда у них будет законно и чисто, даже шуметь не будет законного повода. Три, это то, что нужно постараться использовать ВСЕ способы изменеия курса страны, прежде чем останется крайний. Т.к. цена слишком велика. Ну и четыре, это из чувства самоуважения и долга. Самоуважение, это пойти и донести свое мнение, а не махнуть рукой, пусть без меня. А долг, это перед страной (не государством) и своими соотечественниками и потомками.
        Да, скорее всего не поможет. Но вот уже тогда, как говориться, с чистой совестью, а также вместе с увеличившимся количеством разуверившихся в выборах активно посещать более "веселые" мероприятия. Надеюсь, из народной массы по осени смогут появится харизматичные вожаки. Но выборы ближе, нужно идти самим и приводить с собой колеблющихся.
        Леший1975
  26. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 16:32
    ЕР действительно далека от чаяний народа.Занимается шкуродёрством и ублажением ЕС и США куда сами собираются уехать за "своими " деньгами.
    серж сибиряк
    1. RaptorF22 Сегодня, 16:46
      Дык есть крендели которые на фоне антинародных законов лижут пятую точку своему Царьку wink
      RaptorF22
  27. RaptorF22 Сегодня, 16:44
    Пока не будет разрешен кс и не приняты нормальные законы о самообороне голосовать не буду winked
    RaptorF22
  28. NyeMoNik70 (iBot70) Сегодня, 17:01
    ....еть!!! КПРФ 38.98%, Люди Вам память отшибла? В 1996 году этот "Куклачёв", он же Зюганов самоустранился от победы и наплевал на избирателей. Вы на украину посмотрите. В 2014 коммуняки сдали всё, абсолютно всё, хотя ресурс был будь здоров. Донбасс там отдельная тема. Они не смогут сохранить и развивать страну.
    NyeMoNik70
    1. Леший1975 Сегодня, 17:27
      Цитата: NyeMoNik70
      ....еть!!! КПРФ 38.98%, Люди Вам память отшибла? В 1996 году этот "Куклачёв", он же Зюганов самоустранился от победы и наплевал на избирателей. Вы на украину посмотрите. В 2014 коммуняки сдали всё, абсолютно всё, хотя ресурс был будь здоров. Донбасс там отдельная тема. Они не смогут сохранить и развивать страну.

      Во первых, сейчас на календаре 2018, а не 1996 год и воды за это время много утекло. Во вторых, за кого, в сложившихся реалиях, предлагаете? Что бы: "сохранить и развивать страну".
      Леший1975
  29. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:23
    Все нормально ,ВЦИОМ публикует данные с другой планеты
    APASUS
  30. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 17:28
    Я беспартийный, но буду голосовать за КПРФ, и за введение прогрессивного налога ндфл.
    паниковский
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