17:40 22 июля
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Правда ли, что ВСУ и СБУ намереваются отстреливать главарей нацбатов на передовой?

Глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сегодня озвучивает информацию о том, что в ВСУ сформировано подразделение снайперов, которое якобы будет заниматься «отстрелом неугодных главарей националистических батальонов». По словам офицера штаба ВС ДНР, снайперская работа украинских силовиков на Донбассе будет представлена как действия военнослужащих армии Донецкой народной республики.

В материале оперативного командования говорится о том, что снайперская группа состоит из 30 человек, которые представляют центр «Альфа» Службы безопасности Украины, а также 3-й отдельного полка спецназначения бригады ВСУ. Это подразделение дислоцировано в Краматорске.

Правда ли, что ВСУ и СБУ намереваются отстреливать главарей нацбатов на передовой?



По словам Безсонова, «отстрелом неугодных» командиров нацбатов ВСУ и СБУ намереваются заниматься в связи с усилением противостояния между этими батальонами и вооружёнными силами Украины. Заявлено, что приказ об активизации снайперской борьбы был отдан командующим ООС Наевым вследствие того, что нацбаты отказываются покидать территорию у линии соприкосновения.

Из материала:
В целях снабжения сформированного подразделения С. Наевым дополнительно выделены бюджетные средства для закупки снайперских винтовок «REMINGTON» и «BARREТT», а также новой полевой формы образца «MABUTA MK2», навигационные планшеты «ARMY SOS», снайперские дальномеры типа «VETRONIX», портативные метеостанции «KESTRAL 4500 NV».


Безсонов говорит о том, что такая информация содержится в закрытом приказе. О том, как в ДНР узнали о содержании этого приказа, не сообщается.

Между тем, в материале оперативного командования ВС ДНР говорится о том, что за сутки зафиксировано 9 нарушений объявленного ранее режима прекращения огня с украинской стороны. В частности, использованы мины калибра 82 и 120 мм.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 23

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:20
    Да хоть бы они там все в своем укровермахте перестреляли друг друга.
    solzh
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:38
      Цитата: solzh
      Да хоть бы они там все в своем укровермахте перестреляли друг друга.

      По мне так фейк, надо так и без снайперов убрали бы. Но фейк полезный, пусть оглядываются ходят, а может кто с горя и горилки пережрет...
      MPN
      1. Тралл Сегодня, 16:00
        Пока что главарей нацбатов избирают в Раду...
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 16:27
          Если банда Порося постреляет главарей нацбатов , я буду только ЗА, если наоборот - нацбаты упакуют Порося - тоже....
          Чёрный
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:07
            Для ЛДНР плюс с любой стороны.
            cniza
            1. Чёрный Сегодня, 17:09
              Цитата: cniza
              Для ЛДНР плюс с любой стороны.

              Для всей Украины ПЛЮС...Тут главное, что бы всё это в реальность воплотилось, а не в слухи.
              Чёрный
  2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:21
    Чтобы все были бы рады, начинали бы сразу с Рады.
    СССР-1
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:21
    Артиллерию гаубичную задействуют все реже laughing Стволы то поизносились! А производства стволов у них( скакунов) -нет... Снайперский отстрел СВОИХ - ну это в порядке вещей. Кстати - слухи об этом - тоже разрушительное оружие. Враги должны перессориться ! Между собой.
    Горный стрелок
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:29
    Сегодня что не статья то опросник какой-то.
    "А может ли быть что марсоход откапает древних микробов". ?
    "Правда ли что где-то в кого-то стреляли". ?
    "Три корабля- много или мало"?
    "СБУ фигачит ВСУ ? правда или нет"?
    request

    Я блин - не знаю !
    По мне так пусть дружно там все самолеквидируются, и оставят Донбасс в покое.
    DEZINTO
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:31
    На танк поставить снайперский прицел wassat, и отстреливать всех -и всу и нацистов, и сбу массово!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:48
      Танк со снайперским прицелом это КРУТО!!! lol
      Black Sniper
  6. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:35
    Неужели и правда ""началось" то, что уже давно следовало делать?
    NF68
  7. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:45
    Вспоминается Сашко Билых...покойник дважды умудрился выстрелить себе в сердце...
    надеюсь теперь будет хоть какое то разнообразие кончины этих скакунов.
    Тот же ЛЕХА
    1. Тралл Сегодня, 16:03
      Он ещё контрольный в голову хотел сделать, но не успел - помер...
      Фейк конечно, но красивый. Я и название спецоперации даже придумал:
      "Ночь хрустальных прицелов" smile
      Тралл
  8. Роялист (Святослав) Сегодня, 15:57
    Подозреваю обычный фейк. Пресс служба оперативного командования знает, а командиры нацбатов наивные детки ничего не знают и не подозревают? В это я не поверю.
    "усиление противостояния между этими батальонами и вооруженныхсил силами Украины" если вспомнить историю : вкзде, где по каким-либо причинам идет становление вооруженных сил в ЛЮБОМ государстве есть период,когда в месте с регулярной армией сосуществуют разные полу официальные вооруженные формирования. Всегда регулярная армия не очень любит паралельные формирования.
    В период становления Красной Армии,существовали какие-то подозрительные отряды. В конце концов Армия одолела Ангелов, Григоровичей и прч. В 1933в Германии какое-то время сосуществовать:3 вооруженных структуры! Правда в Германии один бандит перерезал глотку другому: СС одолели СА.
    Роялист
  9. Vard Сегодня, 16:11
    Да уж! Вот думаешь всё край... Однако они ещё чего нибуть придумаю... Это к вопросу ходьбы по граблям... как национальный украинский спорт...
    Vard
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:16
    Какая-то полуправда...Подозреваю, что "атаманов" нацбатов, будут отстреливать с обеих сторон...
    parusnik
  11. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:20
    Стреляют друг в друга и давно уже, я думаю не фэйк, винтовка то что. надо...
    Black Sniper
  12. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:27
    По мне так фейк, надо так и без снайперов убрали бы
    Точно ножичком по горлу, они же одни в чистом поле гуляют hi
    Black Sniper
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:40
      Black Sniper
      я думаю не фэйк

      Black Sniper
      По мне так фейк


      Интересно наблюдать как Вы сами с собой разговариваете.....



      прошу продолжайте...
      DEZINTO
  13. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 16:28
    Тут дело "тёмное", иначе ни какого смысла светить своего "крота", нет.
    Давать повод СБУ искать источник слива "секретной" информации глупо.
    Значит цель другая.
    Ретвизан 8
  14. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 16:39
    "Пресс служба оперативного командования знает, а командиры нацбатов наивные детки ничего не знают и не подозревают? В это я не поверю."
    Просто донецкий отдаст бутылку за информацию, а хуторской зажмется... feel
    алекс-сп
  15. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:21
    Подходят выборы,как бы им этого не хотелось ,но игра обостряется. Ници стали играть серьезную роль ,хотя места в партере уже распределены.Все может быть ,любая власть решит подмять под себя неуправляемые отряды
    APASUS
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