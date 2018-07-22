Правда ли, что ВСУ и СБУ намереваются отстреливать главарей нацбатов на передовой?

В целях снабжения сформированного подразделения С. Наевым дополнительно выделены бюджетные средства для закупки снайперских винтовок «REMINGTON» и «BARREТT», а также новой полевой формы образца «MABUTA MK2», навигационные планшеты «ARMY SOS», снайперские дальномеры типа «VETRONIX», портативные метеостанции «KESTRAL 4500 NV».

Глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сегодня озвучивает информацию о том, что в ВСУ сформировано подразделение снайперов, которое якобы будет заниматься «отстрелом неугодных главарей националистических батальонов». По словам офицера штаба ВС ДНР, снайперская работа украинских силовиков на Донбассе будет представлена как действия военнослужащих армии Донецкой народной республики. материале оперативного командования говорится о том, что снайперская группа состоит из 30 человек, которые представляют центр «Альфа» Службы безопасности Украины, а также 3-й отдельного полка спецназначения бригады ВСУ. Это подразделение дислоцировано в Краматорске.По словам Безсонова, «отстрелом неугодных» командиров нацбатов ВСУ и СБУ намереваются заниматься в связи с усилением противостояния между этими батальонами и вооружёнными силами Украины. Заявлено, что приказ об активизации снайперской борьбы был отдан командующим ООС Наевым вследствие того, что нацбаты отказываются покидать территорию у линии соприкосновения.Из материала:Безсонов говорит о том, что такая информация содержится в закрытом приказе. О том, как в ДНР узнали о содержании этого приказа, не сообщается.Между тем, в материале оперативного командования ВС ДНР говорится о том, что за сутки зафиксировано 9 нарушений объявленного ранее режима прекращения огня с украинской стороны. В частности, использованы мины калибра 82 и 120 мм.